Wizualizacja przebiegu szklaków nerwowych w istocie białej dzięki danym z obrazowania tensora dyfuzji (DTI). Uwidacznianie, analiza i przetwarzanie danych przebiegu w czasie rzeczywistym przy minimalnej liczbie kliknięć myszą. Wykonywanie ponadto przedoperacyjnego planowania zabiegu chirurgicznego, oceny pooperacyjnej oraz diagnostyki ogólnej przebiegu szlaków nerwowych wokół guzów i zmian chorobowych w obrębie obszarów czynnościowych mózgu. Obsługa sekwencji z maksymalnie 32 kierunkami dyfuzji i o 16 wartościach b, a także automatyczne obliczanie map anizotropii frakcjonowanej.
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