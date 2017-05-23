mDIXON XD TSE to nowa technika supresji sygnału od tkanki tłuszczowej pozwalająca na równomierne, pełne i spójne obrazowanie z tłumieniem sygnału od lipidów. Zapewnia możliwość uzyskania do czterech typów obrazów podczas jednego skanowania, w tym obrazów z tłumieniem lub bez tłumienia sygnału od tkanki tłuszczowej, w rutynowym czasie skanowania i z typową rozdzielczością, którymi można z łatwością zastąpić swoje ulubione rutynowe skany TSE. Dzięki uproszczeniu rutynowych badań TSE technika mDIXON XD TSE pozwala usprawnić obrazowanie.
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