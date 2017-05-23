Technika Black Blood umożliwia lepsze rozróżnianie światła naczyń na podstawie sygnału od przepływającej przez nie krwi. Zapewnia to większą pewność diagnostyczną w obrazowaniu 3D mózgu z wyższą, izotropową rozdzielczością obrazu¹ oraz zmniejszenie sygnału od krwi przepływającej przez naczynia mózgowe² w całej obrazowanej objętości.
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¹W porównaniu z metodami obrazowania 2D z podwójnym impulsem inwersyjnym przy takim samym pokryciu mózgu i z jednakowym czasem skanowania.
²W porównaniu z obrazowaniem 3D T1-zależnym bez użycia techniki MSDE ze wstępnym impulsem.
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