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MultiBand SENSE

Zastosowania kliniczne obrazowania MR

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MultiBand SENSE pozwala znacząco skrócić czas badania mózgu przez jednoczesne wzbudzanie sygnału z wielu warstw. Skrócenie minimalnego czasu TR w badaniu fMRI pozwala uzyskać większe pokrycie anatomiczne lub zastosować wyższą rozdzielczość czasową. W sekwencjach DWI/DTI możliwe jest uzyskanie lepszego pokrycia anatomicznego lub uzyskanie większej liczby kierunków dyfuzji¹. Aplikacja MultiBand SENSE pozwala na wykonywanie badań fMRI oraz DTI szybciej, ale z zachowaniem wysokiej rozdzielczości².

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  • 1. Z uwagi na krótszy minimalny czas TR
  • 2. Wysoka szybkość dzięki aplikacji MultiBand SENSE i wysoka rozdzielczość „w płaszczyźnie” dzięki aplikacji dS SENSE.

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