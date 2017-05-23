MultiBand SENSE pozwala znacząco skrócić czas badania mózgu przez jednoczesne wzbudzanie sygnału z wielu warstw. Skrócenie minimalnego czasu TR w badaniu fMRI pozwala uzyskać większe pokrycie anatomiczne lub zastosować wyższą rozdzielczość czasową. W sekwencjach DWI/DTI możliwe jest uzyskanie lepszego pokrycia anatomicznego lub uzyskanie większej liczby kierunków dyfuzji¹. Aplikacja MultiBand SENSE pozwala na wykonywanie badań fMRI oraz DTI szybciej, ale z zachowaniem wysokiej rozdzielczości².
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