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Obraz 3D w sekwencji NerveVIEW

Zastosowania kliniczne obrazowania MR

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3D NerveVIEW poprawia wizualizację splotu ramiennego i lędźwiowego dzięki akwizycji T2-zależnych sekwencji TSE w wysokiej rozdzielczości z tłumieniem szczątkowego sygnału od światła naczyń żylnych¹. Dodatkowo metoda obrazowania 3D z rozdzielczością izotropową umożliwia rekonstrukcję w dowolnej płaszczyźnie (także skośnej) bez utraty rozdzielczości, co pomaga skrócić czas skanowania i ułatwia ocenę splotu nerwów rdzeniowych.

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  • ¹Przez zastosowanie techniki Black Blood MSDE ze wstępnym impulsem i z sekwencją STIR/SPAIR w porównaniu z sekwencją STIR/SPAIR bez użycia techniki MSDE ze wstępnym impulsem.

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