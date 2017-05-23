3D NerveVIEW poprawia wizualizację splotu ramiennego i lędźwiowego dzięki akwizycji T2-zależnych sekwencji TSE w wysokiej rozdzielczości z tłumieniem szczątkowego sygnału od światła naczyń żylnych¹. Dodatkowo metoda obrazowania 3D z rozdzielczością izotropową umożliwia rekonstrukcję w dowolnej płaszczyźnie (także skośnej) bez utraty rozdzielczości, co pomaga skrócić czas skanowania i ułatwia ocenę splotu nerwów rdzeniowych.
Zawsze jesteśmy zainteresowani współpracą.
Daj nam znać, jak możemy Ci pomóc.
Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.
Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.
Czy jesteś osobą spełniającą powyższe kryteria?