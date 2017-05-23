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¹Dzięki skróceniu łańcucha ech planarnych (EPI) w obrazowaniu dyfuzyjnym DWI-EPI w porównaniu z konwencjonalną metodą obrazowania DWI-EPI firmy Philips w pełnym polu widzenia.
²Dzięki mniejszemu rozmiarowi wokseli w porównaniu z metodą obrazowania DWI-EPI firmy Philips w pełnym polu widzenia, przy takim samym poziomie zniekształceń geometrycznych.
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Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.
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