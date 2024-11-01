Cewka zapewnia ścisłe dopasowanie do lewej lub prawej dłoni i nadgarstka, umożliwiające uzyskanie wysokiego stosunku sygnału do szumu wymaganego do akwizycji obrazów z małym i dużym polem widzenia. Jednoelementowa, obła, przegubowa konstrukcja cewki ułatwia ułożenie pacjenta do badania. Obrazowanie wysokiej jakości można przeprowadzić, ustawiając cewkę z boku pacjenta. Cewkę mocuje się do sztywnej podstawy w celu ograniczenia artefaktów spowodowanych ruchami wykonywanymi przez pacjenta.
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