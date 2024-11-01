Sprawdzone wyniki i zastosowania kliniczne inne niż wszystkie

Głowica umożliwia identyfikację wad rezydualnych wymagających skorygowania, gdy pacjenci nadal znajdują się w sali. W badaniu obejmującym 42 pacjentów* głowica microTEE była z powodzeniem stosowana do obrazowania 100% pacjentów, bez żadnych powikłań ani klinicznie istotnych zmian w parametrach hemodynamicznych czy wentylacyjnych. Informacje uzyskane z ocen microTEE przeprowadzanych w trakcie operacji skutkowały zmianą postępowania chirurgicznego u 6 z 42 pacjentów.*