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Technologia MicroTEE zastosowana w aparacie iE33 dostarcza kluczowych informacji ułatwiających diagnozowanie i leczenie najmniejszych pacjentów. Teraz chirurdzy i lekarze interwencjoniści mogą uzyskać informacje o czynności serca przed zabiegami interwencyjnymi, w ich trakcie i po ich zakończeniu.
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Dla noworodków specjalnej troski — microTEE dostarcza kluczowych informacji
Dla noworodków specjalnej troski — microTEE dostarcza kluczowych informacji
Dla noworodków specjalnej troski — microTEE dostarcza kluczowych informacji
Wszechstronne obrazowanie usprawniające intensywną terapię
Wszechstronne obrazowanie usprawniające intensywną terapię
Wszechstronne obrazowanie usprawniające intensywną terapię
Sprawdzone wyniki i zastosowania kliniczne inne niż wszystkie
Sprawdzone wyniki i zastosowania kliniczne inne niż wszystkie
Sprawdzone wyniki i zastosowania kliniczne inne niż wszystkie
Dla noworodków specjalnej troski — microTEE dostarcza kluczowych informacji
Dla noworodków specjalnej troski — microTEE dostarcza kluczowych informacji
Dla noworodków specjalnej troski — microTEE dostarcza kluczowych informacji
Wszechstronne obrazowanie usprawniające intensywną terapię
Wszechstronne obrazowanie usprawniające intensywną terapię
Wszechstronne obrazowanie usprawniające intensywną terapię
Sprawdzone wyniki i zastosowania kliniczne inne niż wszystkie
Sprawdzone wyniki i zastosowania kliniczne inne niż wszystkie
Sprawdzone wyniki i zastosowania kliniczne inne niż wszystkie
Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.Rozumiem
Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.Rozumiem
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