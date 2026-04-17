Zastrzeżenie

* Funkcja wykresu kołowego wartości odcinka ST jest dostępna we wszystkich monitorach pacjenta IntelliVue z oprogramowaniem w wersji C lub nowszej.

** Rekonstruowane EKG 12-odprowadzeniowe za pomocą elektrod EASI i wykonane na jego podstawie pomiary stanowią przybliżenie konwencjonalnego EKG 12-odprowadzeniowego i z tego powodu nie powinny być wykorzystywane w celach diagnostycznych.

Ponieważ wiele różnych stanów chorobowych może wywoływać zmiany w zapisie EKG przypominające niedokrwienie, lekarze muszą zawsze interpretować wartości odcinka ST w kontekście innych informacji klinicznych.