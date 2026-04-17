Wskazania do ciągłego monitorowania odcinka ST
Choć monitorowanie odcinka ST nie jest najbardziej czułą i swoistą techniką rozpoznawania niedokrwienia mięśnia sercowego, jest jedyną praktyczną techniką ciągłego, nieinwazyjnego o monitorowania epizodów niedokrwiennych.
Ciągłe monitorowanie odcinka ST jest zdecydowanie wskazane w wielu sytuacjach, takich jak: wykluczenie zawału mięśnia sercowego, ocena pacjentów z rozpoznaną lub podejrzewaną chorobą tętnic wieńcowych, ocena reperfuzji po terapii trombolitycznej, ocena niedokrwienia pozawałowego, ocena reokluzji po angioplastyce lub ateroktomii, ocena niedokrwienia mięśnia sercowego jako przyczyny niewydolności oddechowej oraz ocena niedokrwienia śród- i pooperacyjnego przy zabiegach chirurgicznych na sercu i zabiegach wysokiego ryzyka.