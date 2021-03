Miękka i dostosowująca się silikonowa nakładka w jednym rozmiarze

Jeden rozmiar pasujący do wszystkich brodawek. Każda z nas ma różne kształty i rozmiary, ale silikonowa nakładka delikatnie wygina się i dostosowuje do każdej anatomii ciała. Pasuje do 99,98% rozmiarów brodawek* (do 30 mm).