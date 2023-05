Materiały edukacyjne dla ultrasonografii przyłóżkowej

Działające w czasie rzeczywistym zintegrowane telemetryczne rozwiązanie do ultrasonografii

Dzięki aplikacji do badań ultrasonograficznych Lumify firmy Philips możesz teraz nawiązać kontakt z innymi specjalistami. Firma Philips we współpracy z firmą Innovative Imaging Technolgies Inc (IIT) wdrożyła platformę Reacts, która pozwala na współpracę zdalną oraz wirtualne szkolenia.