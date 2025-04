Możliwość dostosowania dźwięków

Korzystając z aplikacji Care Assist oraz funkcji Event Notification, użytkownicy mają dostęp do wspólnego interfejsu użytkownika, który wygląda tak samo i emituje takie same dźwięki, jak reszta urządzeń do monitorowania firmy Philips. Przebiegi pracy można ponadto dostosować do własnych preferencji, wykorzystując do sygnalizowania powiadomień dźwiękowych powszechnie dostępne pliki .wav. Przykładowo oddziały, które muszą szybko uzyskać wyniki badań laboratoryjnych (np. oddziały ratunkowe) mogą przypisać do enzymu sercowego o krytycznym znaczeniu diagnostycznym plik .wav. Dzięki temu wynik budzący obawy lekarza zostanie zasygnalizowany nie tylko wizualnie, ale również za pomocą dźwięku.