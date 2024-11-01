Rozwiązanie MR Patient Care Portal 5000 stworzono z myślą o specyficznych wyzwaniach, jakie towarzyszą opiece nad pacjentami w pracowniach rezonansu magnetycznego. Zapewnia ono monitorowanie zdalne, zarządzanie, bezpieczeństwo informatyczne, a także łączność z systemem HIS. Jest również wyposażone w wyjątkową funkcję FirstSight, która łączy zasady zaawansowanej percepcji wizualnej z narzędziami wspomagającymi podejmowanie decyzji i pozwala z nich korzystać za pośrednictwem interfejsów użytkownika Philips MR Patient Care, zapewniając intuicyjność, przejrzystość i inteligencję.
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W środowisku nieustannie zmieniających się modeli ochrony zdrowia szczególnie istotne jest zaufanie, że Twój partner MR Patient Care wie, która ścieżka rozwoju jest najlepsza. Od ponad 30 lat niestrudzenie pracujemy nad poprawą jakości opieki nad pacjentami — od stworzenia pierwszego monitora pacjenta do pracy w środowisku MR aż po wprowadzenie usprawnień w zakresie zarządzania pacjentami skierowanymi na badania MR między oddziałami.
Wspólnie dążymy naprzód
W środowisku nieustannie zmieniających się modeli ochrony zdrowia szczególnie istotne jest zaufanie, że Twój partner MR Patient Care wie, która ścieżka rozwoju jest najlepsza. Od ponad 30 lat niestrudzenie pracujemy nad poprawą jakości opieki nad pacjentami — od stworzenia pierwszego monitora pacjenta do pracy w środowisku MR aż po wprowadzenie usprawnień w zakresie zarządzania pacjentami skierowanymi na badania MR między oddziałami.
Wspólnie dążymy naprzód
W środowisku nieustannie zmieniających się modeli ochrony zdrowia szczególnie istotne jest zaufanie, że Twój partner MR Patient Care wie, która ścieżka rozwoju jest najlepsza. Od ponad 30 lat niestrudzenie pracujemy nad poprawą jakości opieki nad pacjentami — od stworzenia pierwszego monitora pacjenta do pracy w środowisku MR aż po wprowadzenie usprawnień w zakresie zarządzania pacjentami skierowanymi na badania MR między oddziałami.
W środowisku nieustannie zmieniających się modeli ochrony zdrowia szczególnie istotne jest zaufanie, że Twój partner MR Patient Care wie, która ścieżka rozwoju jest najlepsza. Od ponad 30 lat niestrudzenie pracujemy nad poprawą jakości opieki nad pacjentami — od stworzenia pierwszego monitora pacjenta do pracy w środowisku MR aż po wprowadzenie usprawnień w zakresie zarządzania pacjentami skierowanymi na badania MR między oddziałami.
Bezpieczeństwo od samego początku
Bezpieczeństwo od samego początku
Do jednej trzeciej naruszeń danych w ochronie zdrowia dochodzi w szpitalach. Firma Philips ma na to rozwiązanie — MR Patient Care Portal 5000 stworzone dzięki doświadczeniu w zakresie cyberbezpieczeństwa i wiedzy, która pozwala szpitalom na całym świecie unikać niebezpieczeństw grożących ich infrastrukturze IT. Oprócz łatwej łączności z systemami EMR dzięki rozwiązaniu Expression użytkownik ma do dyspozycji funkcje kontroli dostępu, ochrony prywatności oraz zapewniania zgodności.
Bezpieczeństwo od samego początku
Do jednej trzeciej naruszeń danych w ochronie zdrowia dochodzi w szpitalach. Firma Philips ma na to rozwiązanie — MR Patient Care Portal 5000 stworzone dzięki doświadczeniu w zakresie cyberbezpieczeństwa i wiedzy, która pozwala szpitalom na całym świecie unikać niebezpieczeństw grożących ich infrastrukturze IT. Oprócz łatwej łączności z systemami EMR dzięki rozwiązaniu Expression użytkownik ma do dyspozycji funkcje kontroli dostępu, ochrony prywatności oraz zapewniania zgodności.
Bezpieczeństwo od samego początku
Do jednej trzeciej naruszeń danych w ochronie zdrowia dochodzi w szpitalach. Firma Philips ma na to rozwiązanie — MR Patient Care Portal 5000 stworzone dzięki doświadczeniu w zakresie cyberbezpieczeństwa i wiedzy, która pozwala szpitalom na całym świecie unikać niebezpieczeństw grożących ich infrastrukturze IT. Oprócz łatwej łączności z systemami EMR dzięki rozwiązaniu Expression użytkownik ma do dyspozycji funkcje kontroli dostępu, ochrony prywatności oraz zapewniania zgodności.
Do jednej trzeciej naruszeń danych w ochronie zdrowia dochodzi w szpitalach. Firma Philips ma na to rozwiązanie — MR Patient Care Portal 5000 stworzone dzięki doświadczeniu w zakresie cyberbezpieczeństwa i wiedzy, która pozwala szpitalom na całym świecie unikać niebezpieczeństw grożących ich infrastrukturze IT. Oprócz łatwej łączności z systemami EMR dzięki rozwiązaniu Expression użytkownik ma do dyspozycji funkcje kontroli dostępu, ochrony prywatności oraz zapewniania zgodności.
Dostosowany do potrzeb Twojej placówki — dzisiaj i jutro
Dostosowany do potrzeb Twojej placówki — dzisiaj i jutro
Modułowa konstrukcja ułatwia i zmniejsza koszty modernizacji sprzętu i oprogramowania rozwiązania MR Patient Care Portal 5000, pozwalając stawiać czoło każdemu wyzwaniu i zmieniać się wraz z dynamicznie ewoluującymi potrzebami związanymi z przesyłem danych oraz wymaganiami klinicznymi.
Dostosowany do potrzeb Twojej placówki — dzisiaj i jutro
Modułowa konstrukcja ułatwia i zmniejsza koszty modernizacji sprzętu i oprogramowania rozwiązania MR Patient Care Portal 5000, pozwalając stawiać czoło każdemu wyzwaniu i zmieniać się wraz z dynamicznie ewoluującymi potrzebami związanymi z przesyłem danych oraz wymaganiami klinicznymi.
Dostosowany do potrzeb Twojej placówki — dzisiaj i jutro
Modułowa konstrukcja ułatwia i zmniejsza koszty modernizacji sprzętu i oprogramowania rozwiązania MR Patient Care Portal 5000, pozwalając stawiać czoło każdemu wyzwaniu i zmieniać się wraz z dynamicznie ewoluującymi potrzebami związanymi z przesyłem danych oraz wymaganiami klinicznymi.
Dostosowany do potrzeb Twojej placówki — dzisiaj i jutro
Dostosowany do potrzeb Twojej placówki — dzisiaj i jutro
Modułowa konstrukcja ułatwia i zmniejsza koszty modernizacji sprzętu i oprogramowania rozwiązania MR Patient Care Portal 5000, pozwalając stawiać czoło każdemu wyzwaniu i zmieniać się wraz z dynamicznie ewoluującymi potrzebami związanymi z przesyłem danych oraz wymaganiami klinicznymi.
Zobaczyć znaczy uwierzyć
Zobaczyć znaczy uwierzyć
Dzięki upodobnieniu do nowoczesnych urządzeń typu smart rozwiązanie MR Patient Care Portal 5000 z funkcją FirstSight zapewnia intuicyjność w pracowni rezonansu magnetycznego, łącząc zasady zaawansowanej percepcji wizualnej z narzędziami wspomagającymi podejmowanie decyzji w interfejsie użytkownika Philips MR Patient Care. Inteligentne rozwiązanie FirstSight pomaga odnaleźć najistotniejsze informacje w trakcie opieki nad pacjentem, umożliwiając podejmowanie pewnych decyzji klinicznych bez cienia wątpliwości.
Zobaczyć znaczy uwierzyć
Dzięki upodobnieniu do nowoczesnych urządzeń typu smart rozwiązanie MR Patient Care Portal 5000 z funkcją FirstSight zapewnia intuicyjność w pracowni rezonansu magnetycznego, łącząc zasady zaawansowanej percepcji wizualnej z narzędziami wspomagającymi podejmowanie decyzji w interfejsie użytkownika Philips MR Patient Care. Inteligentne rozwiązanie FirstSight pomaga odnaleźć najistotniejsze informacje w trakcie opieki nad pacjentem, umożliwiając podejmowanie pewnych decyzji klinicznych bez cienia wątpliwości.
Zobaczyć znaczy uwierzyć
Dzięki upodobnieniu do nowoczesnych urządzeń typu smart rozwiązanie MR Patient Care Portal 5000 z funkcją FirstSight zapewnia intuicyjność w pracowni rezonansu magnetycznego, łącząc zasady zaawansowanej percepcji wizualnej z narzędziami wspomagającymi podejmowanie decyzji w interfejsie użytkownika Philips MR Patient Care. Inteligentne rozwiązanie FirstSight pomaga odnaleźć najistotniejsze informacje w trakcie opieki nad pacjentem, umożliwiając podejmowanie pewnych decyzji klinicznych bez cienia wątpliwości.
Dzięki upodobnieniu do nowoczesnych urządzeń typu smart rozwiązanie MR Patient Care Portal 5000 z funkcją FirstSight zapewnia intuicyjność w pracowni rezonansu magnetycznego, łącząc zasady zaawansowanej percepcji wizualnej z narzędziami wspomagającymi podejmowanie decyzji w interfejsie użytkownika Philips MR Patient Care. Inteligentne rozwiązanie FirstSight pomaga odnaleźć najistotniejsze informacje w trakcie opieki nad pacjentem, umożliwiając podejmowanie pewnych decyzji klinicznych bez cienia wątpliwości.
Wspólnie dążymy naprzód
Bezpieczeństwo od samego początku
Dostosowany do potrzeb Twojej placówki — dzisiaj i jutro
W środowisku nieustannie zmieniających się modeli ochrony zdrowia szczególnie istotne jest zaufanie, że Twój partner MR Patient Care wie, która ścieżka rozwoju jest najlepsza. Od ponad 30 lat niestrudzenie pracujemy nad poprawą jakości opieki nad pacjentami — od stworzenia pierwszego monitora pacjenta do pracy w środowisku MR aż po wprowadzenie usprawnień w zakresie zarządzania pacjentami skierowanymi na badania MR między oddziałami.
Wspólnie dążymy naprzód
W środowisku nieustannie zmieniających się modeli ochrony zdrowia szczególnie istotne jest zaufanie, że Twój partner MR Patient Care wie, która ścieżka rozwoju jest najlepsza. Od ponad 30 lat niestrudzenie pracujemy nad poprawą jakości opieki nad pacjentami — od stworzenia pierwszego monitora pacjenta do pracy w środowisku MR aż po wprowadzenie usprawnień w zakresie zarządzania pacjentami skierowanymi na badania MR między oddziałami.
Wspólnie dążymy naprzód
W środowisku nieustannie zmieniających się modeli ochrony zdrowia szczególnie istotne jest zaufanie, że Twój partner MR Patient Care wie, która ścieżka rozwoju jest najlepsza. Od ponad 30 lat niestrudzenie pracujemy nad poprawą jakości opieki nad pacjentami — od stworzenia pierwszego monitora pacjenta do pracy w środowisku MR aż po wprowadzenie usprawnień w zakresie zarządzania pacjentami skierowanymi na badania MR między oddziałami.
W środowisku nieustannie zmieniających się modeli ochrony zdrowia szczególnie istotne jest zaufanie, że Twój partner MR Patient Care wie, która ścieżka rozwoju jest najlepsza. Od ponad 30 lat niestrudzenie pracujemy nad poprawą jakości opieki nad pacjentami — od stworzenia pierwszego monitora pacjenta do pracy w środowisku MR aż po wprowadzenie usprawnień w zakresie zarządzania pacjentami skierowanymi na badania MR między oddziałami.
Bezpieczeństwo od samego początku
Bezpieczeństwo od samego początku
Do jednej trzeciej naruszeń danych w ochronie zdrowia dochodzi w szpitalach. Firma Philips ma na to rozwiązanie — MR Patient Care Portal 5000 stworzone dzięki doświadczeniu w zakresie cyberbezpieczeństwa i wiedzy, która pozwala szpitalom na całym świecie unikać niebezpieczeństw grożących ich infrastrukturze IT. Oprócz łatwej łączności z systemami EMR dzięki rozwiązaniu Expression użytkownik ma do dyspozycji funkcje kontroli dostępu, ochrony prywatności oraz zapewniania zgodności.
Bezpieczeństwo od samego początku
Do jednej trzeciej naruszeń danych w ochronie zdrowia dochodzi w szpitalach. Firma Philips ma na to rozwiązanie — MR Patient Care Portal 5000 stworzone dzięki doświadczeniu w zakresie cyberbezpieczeństwa i wiedzy, która pozwala szpitalom na całym świecie unikać niebezpieczeństw grożących ich infrastrukturze IT. Oprócz łatwej łączności z systemami EMR dzięki rozwiązaniu Expression użytkownik ma do dyspozycji funkcje kontroli dostępu, ochrony prywatności oraz zapewniania zgodności.
Bezpieczeństwo od samego początku
Do jednej trzeciej naruszeń danych w ochronie zdrowia dochodzi w szpitalach. Firma Philips ma na to rozwiązanie — MR Patient Care Portal 5000 stworzone dzięki doświadczeniu w zakresie cyberbezpieczeństwa i wiedzy, która pozwala szpitalom na całym świecie unikać niebezpieczeństw grożących ich infrastrukturze IT. Oprócz łatwej łączności z systemami EMR dzięki rozwiązaniu Expression użytkownik ma do dyspozycji funkcje kontroli dostępu, ochrony prywatności oraz zapewniania zgodności.
Do jednej trzeciej naruszeń danych w ochronie zdrowia dochodzi w szpitalach. Firma Philips ma na to rozwiązanie — MR Patient Care Portal 5000 stworzone dzięki doświadczeniu w zakresie cyberbezpieczeństwa i wiedzy, która pozwala szpitalom na całym świecie unikać niebezpieczeństw grożących ich infrastrukturze IT. Oprócz łatwej łączności z systemami EMR dzięki rozwiązaniu Expression użytkownik ma do dyspozycji funkcje kontroli dostępu, ochrony prywatności oraz zapewniania zgodności.
Dostosowany do potrzeb Twojej placówki — dzisiaj i jutro
Dostosowany do potrzeb Twojej placówki — dzisiaj i jutro
Modułowa konstrukcja ułatwia i zmniejsza koszty modernizacji sprzętu i oprogramowania rozwiązania MR Patient Care Portal 5000, pozwalając stawiać czoło każdemu wyzwaniu i zmieniać się wraz z dynamicznie ewoluującymi potrzebami związanymi z przesyłem danych oraz wymaganiami klinicznymi.
Dostosowany do potrzeb Twojej placówki — dzisiaj i jutro
Modułowa konstrukcja ułatwia i zmniejsza koszty modernizacji sprzętu i oprogramowania rozwiązania MR Patient Care Portal 5000, pozwalając stawiać czoło każdemu wyzwaniu i zmieniać się wraz z dynamicznie ewoluującymi potrzebami związanymi z przesyłem danych oraz wymaganiami klinicznymi.
Dostosowany do potrzeb Twojej placówki — dzisiaj i jutro
Modułowa konstrukcja ułatwia i zmniejsza koszty modernizacji sprzętu i oprogramowania rozwiązania MR Patient Care Portal 5000, pozwalając stawiać czoło każdemu wyzwaniu i zmieniać się wraz z dynamicznie ewoluującymi potrzebami związanymi z przesyłem danych oraz wymaganiami klinicznymi.
Dostosowany do potrzeb Twojej placówki — dzisiaj i jutro
Dostosowany do potrzeb Twojej placówki — dzisiaj i jutro
Modułowa konstrukcja ułatwia i zmniejsza koszty modernizacji sprzętu i oprogramowania rozwiązania MR Patient Care Portal 5000, pozwalając stawiać czoło każdemu wyzwaniu i zmieniać się wraz z dynamicznie ewoluującymi potrzebami związanymi z przesyłem danych oraz wymaganiami klinicznymi.
Zobaczyć znaczy uwierzyć
Zobaczyć znaczy uwierzyć
Dzięki upodobnieniu do nowoczesnych urządzeń typu smart rozwiązanie MR Patient Care Portal 5000 z funkcją FirstSight zapewnia intuicyjność w pracowni rezonansu magnetycznego, łącząc zasady zaawansowanej percepcji wizualnej z narzędziami wspomagającymi podejmowanie decyzji w interfejsie użytkownika Philips MR Patient Care. Inteligentne rozwiązanie FirstSight pomaga odnaleźć najistotniejsze informacje w trakcie opieki nad pacjentem, umożliwiając podejmowanie pewnych decyzji klinicznych bez cienia wątpliwości.
Zobaczyć znaczy uwierzyć
Dzięki upodobnieniu do nowoczesnych urządzeń typu smart rozwiązanie MR Patient Care Portal 5000 z funkcją FirstSight zapewnia intuicyjność w pracowni rezonansu magnetycznego, łącząc zasady zaawansowanej percepcji wizualnej z narzędziami wspomagającymi podejmowanie decyzji w interfejsie użytkownika Philips MR Patient Care. Inteligentne rozwiązanie FirstSight pomaga odnaleźć najistotniejsze informacje w trakcie opieki nad pacjentem, umożliwiając podejmowanie pewnych decyzji klinicznych bez cienia wątpliwości.
Zobaczyć znaczy uwierzyć
Dzięki upodobnieniu do nowoczesnych urządzeń typu smart rozwiązanie MR Patient Care Portal 5000 z funkcją FirstSight zapewnia intuicyjność w pracowni rezonansu magnetycznego, łącząc zasady zaawansowanej percepcji wizualnej z narzędziami wspomagającymi podejmowanie decyzji w interfejsie użytkownika Philips MR Patient Care. Inteligentne rozwiązanie FirstSight pomaga odnaleźć najistotniejsze informacje w trakcie opieki nad pacjentem, umożliwiając podejmowanie pewnych decyzji klinicznych bez cienia wątpliwości.
Dzięki upodobnieniu do nowoczesnych urządzeń typu smart rozwiązanie MR Patient Care Portal 5000 z funkcją FirstSight zapewnia intuicyjność w pracowni rezonansu magnetycznego, łącząc zasady zaawansowanej percepcji wizualnej z narzędziami wspomagającymi podejmowanie decyzji w interfejsie użytkownika Philips MR Patient Care. Inteligentne rozwiązanie FirstSight pomaga odnaleźć najistotniejsze informacje w trakcie opieki nad pacjentem, umożliwiając podejmowanie pewnych decyzji klinicznych bez cienia wątpliwości.
1. Gabriel MH, Noblin A, Rutherford A, et al. Data breach locations, types, and associated characteristics among US hospitals. Am J Manag Care. 2018;24(2):78-84.
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Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.
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