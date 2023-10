Bezpieczeństwo od samego początku

Do jednej trzeciej naruszeń danych w ochronie zdrowia dochodzi w szpitalach. Firma Philips ma na to rozwiązanie — MR Patient Care Portal 5000 stworzone dzięki doświadczeniu w zakresie cyberbezpieczeństwa i wiedzy, która pozwala szpitalom na całym świecie unikać niebezpieczeństw grożących ich infrastrukturze IT. Oprócz łatwej łączności z systemami EMR dzięki rozwiązaniu Expression użytkownik ma do dyspozycji funkcje kontroli dostępu, ochrony prywatności oraz zapewniania zgodności.