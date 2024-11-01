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MR Patient Care Portal 5000

Rozwiązanie MR Patient Care Portal 5000

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Rozwiązanie MR Patient Care Portal 5000 stworzono z myślą o specyficznych wyzwaniach, jakie towarzyszą opiece nad pacjentami w pracowniach rezonansu magnetycznego. Zapewnia ono monitorowanie zdalne, zarządzanie, bezpieczeństwo informatyczne, a także łączność z systemem HIS. Jest również wyposażone w wyjątkową funkcję FirstSight, która łączy zasady zaawansowanej percepcji wizualnej z narzędziami wspomagającymi podejmowanie decyzji i pozwala z nich korzystać za pośrednictwem interfejsów użytkownika Philips MR Patient Care, zapewniając intuicyjność, przejrzystość i inteligencję.

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Cechy
Wspólnie dążymy naprzód
Wspólnie dążymy naprzód

Wspólnie dążymy naprzód

W środowisku nieustannie zmieniających się modeli ochrony zdrowia szczególnie istotne jest zaufanie, że Twój partner MR Patient Care wie, która ścieżka rozwoju jest najlepsza. Od ponad 30 lat niestrudzenie pracujemy nad poprawą jakości opieki nad pacjentami — od stworzenia pierwszego monitora pacjenta do pracy w środowisku MR aż po wprowadzenie usprawnień w zakresie zarządzania pacjentami skierowanymi na badania MR między oddziałami.

Wspólnie dążymy naprzód

Wspólnie dążymy naprzód
W środowisku nieustannie zmieniających się modeli ochrony zdrowia szczególnie istotne jest zaufanie, że Twój partner MR Patient Care wie, która ścieżka rozwoju jest najlepsza. Od ponad 30 lat niestrudzenie pracujemy nad poprawą jakości opieki nad pacjentami — od stworzenia pierwszego monitora pacjenta do pracy w środowisku MR aż po wprowadzenie usprawnień w zakresie zarządzania pacjentami skierowanymi na badania MR między oddziałami.

Wspólnie dążymy naprzód

W środowisku nieustannie zmieniających się modeli ochrony zdrowia szczególnie istotne jest zaufanie, że Twój partner MR Patient Care wie, która ścieżka rozwoju jest najlepsza. Od ponad 30 lat niestrudzenie pracujemy nad poprawą jakości opieki nad pacjentami — od stworzenia pierwszego monitora pacjenta do pracy w środowisku MR aż po wprowadzenie usprawnień w zakresie zarządzania pacjentami skierowanymi na badania MR między oddziałami.
Click here for more information
Wspólnie dążymy naprzód
Wspólnie dążymy naprzód

Wspólnie dążymy naprzód

W środowisku nieustannie zmieniających się modeli ochrony zdrowia szczególnie istotne jest zaufanie, że Twój partner MR Patient Care wie, która ścieżka rozwoju jest najlepsza. Od ponad 30 lat niestrudzenie pracujemy nad poprawą jakości opieki nad pacjentami — od stworzenia pierwszego monitora pacjenta do pracy w środowisku MR aż po wprowadzenie usprawnień w zakresie zarządzania pacjentami skierowanymi na badania MR między oddziałami.
Bezpieczeństwo od samego początku
Bezpieczeństwo od samego początku

Bezpieczeństwo od samego początku

Do jednej trzeciej naruszeń danych w ochronie zdrowia dochodzi w szpitalach. Firma Philips ma na to rozwiązanie — MR Patient Care Portal 5000 stworzone dzięki doświadczeniu w zakresie cyberbezpieczeństwa i wiedzy, która pozwala szpitalom na całym świecie unikać niebezpieczeństw grożących ich infrastrukturze IT. Oprócz łatwej łączności z systemami EMR dzięki rozwiązaniu Expression użytkownik ma do dyspozycji funkcje kontroli dostępu, ochrony prywatności oraz zapewniania zgodności.

Bezpieczeństwo od samego początku

Bezpieczeństwo od samego początku
Do jednej trzeciej naruszeń danych w ochronie zdrowia dochodzi w szpitalach. Firma Philips ma na to rozwiązanie — MR Patient Care Portal 5000 stworzone dzięki doświadczeniu w zakresie cyberbezpieczeństwa i wiedzy, która pozwala szpitalom na całym świecie unikać niebezpieczeństw grożących ich infrastrukturze IT. Oprócz łatwej łączności z systemami EMR dzięki rozwiązaniu Expression użytkownik ma do dyspozycji funkcje kontroli dostępu, ochrony prywatności oraz zapewniania zgodności.

Bezpieczeństwo od samego początku

Do jednej trzeciej naruszeń danych w ochronie zdrowia dochodzi w szpitalach. Firma Philips ma na to rozwiązanie — MR Patient Care Portal 5000 stworzone dzięki doświadczeniu w zakresie cyberbezpieczeństwa i wiedzy, która pozwala szpitalom na całym świecie unikać niebezpieczeństw grożących ich infrastrukturze IT. Oprócz łatwej łączności z systemami EMR dzięki rozwiązaniu Expression użytkownik ma do dyspozycji funkcje kontroli dostępu, ochrony prywatności oraz zapewniania zgodności.
Click here for more information
Bezpieczeństwo od samego początku
Bezpieczeństwo od samego początku

Bezpieczeństwo od samego początku

Do jednej trzeciej naruszeń danych w ochronie zdrowia dochodzi w szpitalach. Firma Philips ma na to rozwiązanie — MR Patient Care Portal 5000 stworzone dzięki doświadczeniu w zakresie cyberbezpieczeństwa i wiedzy, która pozwala szpitalom na całym świecie unikać niebezpieczeństw grożących ich infrastrukturze IT. Oprócz łatwej łączności z systemami EMR dzięki rozwiązaniu Expression użytkownik ma do dyspozycji funkcje kontroli dostępu, ochrony prywatności oraz zapewniania zgodności.
Dostosowany do potrzeb Twojej placówki — dzisiaj i jutro
Dostosowany do potrzeb Twojej placówki — dzisiaj i jutro

Dostosowany do potrzeb Twojej placówki — dzisiaj i jutro

Modułowa konstrukcja ułatwia i zmniejsza koszty modernizacji sprzętu i oprogramowania rozwiązania MR Patient Care Portal 5000, pozwalając stawiać czoło każdemu wyzwaniu i zmieniać się wraz z dynamicznie ewoluującymi potrzebami związanymi z przesyłem danych oraz wymaganiami klinicznymi.

Dostosowany do potrzeb Twojej placówki — dzisiaj i jutro

Dostosowany do potrzeb Twojej placówki — dzisiaj i jutro
Modułowa konstrukcja ułatwia i zmniejsza koszty modernizacji sprzętu i oprogramowania rozwiązania MR Patient Care Portal 5000, pozwalając stawiać czoło każdemu wyzwaniu i zmieniać się wraz z dynamicznie ewoluującymi potrzebami związanymi z przesyłem danych oraz wymaganiami klinicznymi.

Dostosowany do potrzeb Twojej placówki — dzisiaj i jutro

Modułowa konstrukcja ułatwia i zmniejsza koszty modernizacji sprzętu i oprogramowania rozwiązania MR Patient Care Portal 5000, pozwalając stawiać czoło każdemu wyzwaniu i zmieniać się wraz z dynamicznie ewoluującymi potrzebami związanymi z przesyłem danych oraz wymaganiami klinicznymi.
Click here for more information
Dostosowany do potrzeb Twojej placówki — dzisiaj i jutro
Dostosowany do potrzeb Twojej placówki — dzisiaj i jutro

Dostosowany do potrzeb Twojej placówki — dzisiaj i jutro

Modułowa konstrukcja ułatwia i zmniejsza koszty modernizacji sprzętu i oprogramowania rozwiązania MR Patient Care Portal 5000, pozwalając stawiać czoło każdemu wyzwaniu i zmieniać się wraz z dynamicznie ewoluującymi potrzebami związanymi z przesyłem danych oraz wymaganiami klinicznymi.
Zobaczyć znaczy uwierzyć
Zobaczyć znaczy uwierzyć

Zobaczyć znaczy uwierzyć

Dzięki upodobnieniu do nowoczesnych urządzeń typu smart rozwiązanie MR Patient Care Portal 5000 z funkcją FirstSight zapewnia intuicyjność w pracowni rezonansu magnetycznego, łącząc zasady zaawansowanej percepcji wizualnej z narzędziami wspomagającymi podejmowanie decyzji w interfejsie użytkownika Philips MR Patient Care. Inteligentne rozwiązanie FirstSight pomaga odnaleźć najistotniejsze informacje w trakcie opieki nad pacjentem, umożliwiając podejmowanie pewnych decyzji klinicznych bez cienia wątpliwości.

Zobaczyć znaczy uwierzyć

Zobaczyć znaczy uwierzyć
Dzięki upodobnieniu do nowoczesnych urządzeń typu smart rozwiązanie MR Patient Care Portal 5000 z funkcją FirstSight zapewnia intuicyjność w pracowni rezonansu magnetycznego, łącząc zasady zaawansowanej percepcji wizualnej z narzędziami wspomagającymi podejmowanie decyzji w interfejsie użytkownika Philips MR Patient Care. Inteligentne rozwiązanie FirstSight pomaga odnaleźć najistotniejsze informacje w trakcie opieki nad pacjentem, umożliwiając podejmowanie pewnych decyzji klinicznych bez cienia wątpliwości.

Zobaczyć znaczy uwierzyć

Dzięki upodobnieniu do nowoczesnych urządzeń typu smart rozwiązanie MR Patient Care Portal 5000 z funkcją FirstSight zapewnia intuicyjność w pracowni rezonansu magnetycznego, łącząc zasady zaawansowanej percepcji wizualnej z narzędziami wspomagającymi podejmowanie decyzji w interfejsie użytkownika Philips MR Patient Care. Inteligentne rozwiązanie FirstSight pomaga odnaleźć najistotniejsze informacje w trakcie opieki nad pacjentem, umożliwiając podejmowanie pewnych decyzji klinicznych bez cienia wątpliwości.
Click here for more information
Zobaczyć znaczy uwierzyć
Zobaczyć znaczy uwierzyć

Zobaczyć znaczy uwierzyć

Dzięki upodobnieniu do nowoczesnych urządzeń typu smart rozwiązanie MR Patient Care Portal 5000 z funkcją FirstSight zapewnia intuicyjność w pracowni rezonansu magnetycznego, łącząc zasady zaawansowanej percepcji wizualnej z narzędziami wspomagającymi podejmowanie decyzji w interfejsie użytkownika Philips MR Patient Care. Inteligentne rozwiązanie FirstSight pomaga odnaleźć najistotniejsze informacje w trakcie opieki nad pacjentem, umożliwiając podejmowanie pewnych decyzji klinicznych bez cienia wątpliwości.
  • Wspólnie dążymy naprzód
  • Bezpieczeństwo od samego początku
  • Dostosowany do potrzeb Twojej placówki — dzisiaj i jutro
  • Zobaczyć znaczy uwierzyć
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Wspólnie dążymy naprzód
Wspólnie dążymy naprzód

Wspólnie dążymy naprzód

W środowisku nieustannie zmieniających się modeli ochrony zdrowia szczególnie istotne jest zaufanie, że Twój partner MR Patient Care wie, która ścieżka rozwoju jest najlepsza. Od ponad 30 lat niestrudzenie pracujemy nad poprawą jakości opieki nad pacjentami — od stworzenia pierwszego monitora pacjenta do pracy w środowisku MR aż po wprowadzenie usprawnień w zakresie zarządzania pacjentami skierowanymi na badania MR między oddziałami.

Wspólnie dążymy naprzód

Wspólnie dążymy naprzód
W środowisku nieustannie zmieniających się modeli ochrony zdrowia szczególnie istotne jest zaufanie, że Twój partner MR Patient Care wie, która ścieżka rozwoju jest najlepsza. Od ponad 30 lat niestrudzenie pracujemy nad poprawą jakości opieki nad pacjentami — od stworzenia pierwszego monitora pacjenta do pracy w środowisku MR aż po wprowadzenie usprawnień w zakresie zarządzania pacjentami skierowanymi na badania MR między oddziałami.

Wspólnie dążymy naprzód

W środowisku nieustannie zmieniających się modeli ochrony zdrowia szczególnie istotne jest zaufanie, że Twój partner MR Patient Care wie, która ścieżka rozwoju jest najlepsza. Od ponad 30 lat niestrudzenie pracujemy nad poprawą jakości opieki nad pacjentami — od stworzenia pierwszego monitora pacjenta do pracy w środowisku MR aż po wprowadzenie usprawnień w zakresie zarządzania pacjentami skierowanymi na badania MR między oddziałami.
Click here for more information
Wspólnie dążymy naprzód
Wspólnie dążymy naprzód

Wspólnie dążymy naprzód

W środowisku nieustannie zmieniających się modeli ochrony zdrowia szczególnie istotne jest zaufanie, że Twój partner MR Patient Care wie, która ścieżka rozwoju jest najlepsza. Od ponad 30 lat niestrudzenie pracujemy nad poprawą jakości opieki nad pacjentami — od stworzenia pierwszego monitora pacjenta do pracy w środowisku MR aż po wprowadzenie usprawnień w zakresie zarządzania pacjentami skierowanymi na badania MR między oddziałami.
Bezpieczeństwo od samego początku
Bezpieczeństwo od samego początku

Bezpieczeństwo od samego początku

Do jednej trzeciej naruszeń danych w ochronie zdrowia dochodzi w szpitalach. Firma Philips ma na to rozwiązanie — MR Patient Care Portal 5000 stworzone dzięki doświadczeniu w zakresie cyberbezpieczeństwa i wiedzy, która pozwala szpitalom na całym świecie unikać niebezpieczeństw grożących ich infrastrukturze IT. Oprócz łatwej łączności z systemami EMR dzięki rozwiązaniu Expression użytkownik ma do dyspozycji funkcje kontroli dostępu, ochrony prywatności oraz zapewniania zgodności.

Bezpieczeństwo od samego początku

Bezpieczeństwo od samego początku
Do jednej trzeciej naruszeń danych w ochronie zdrowia dochodzi w szpitalach. Firma Philips ma na to rozwiązanie — MR Patient Care Portal 5000 stworzone dzięki doświadczeniu w zakresie cyberbezpieczeństwa i wiedzy, która pozwala szpitalom na całym świecie unikać niebezpieczeństw grożących ich infrastrukturze IT. Oprócz łatwej łączności z systemami EMR dzięki rozwiązaniu Expression użytkownik ma do dyspozycji funkcje kontroli dostępu, ochrony prywatności oraz zapewniania zgodności.

Bezpieczeństwo od samego początku

Do jednej trzeciej naruszeń danych w ochronie zdrowia dochodzi w szpitalach. Firma Philips ma na to rozwiązanie — MR Patient Care Portal 5000 stworzone dzięki doświadczeniu w zakresie cyberbezpieczeństwa i wiedzy, która pozwala szpitalom na całym świecie unikać niebezpieczeństw grożących ich infrastrukturze IT. Oprócz łatwej łączności z systemami EMR dzięki rozwiązaniu Expression użytkownik ma do dyspozycji funkcje kontroli dostępu, ochrony prywatności oraz zapewniania zgodności.
Click here for more information
Bezpieczeństwo od samego początku
Bezpieczeństwo od samego początku

Bezpieczeństwo od samego początku

Do jednej trzeciej naruszeń danych w ochronie zdrowia dochodzi w szpitalach. Firma Philips ma na to rozwiązanie — MR Patient Care Portal 5000 stworzone dzięki doświadczeniu w zakresie cyberbezpieczeństwa i wiedzy, która pozwala szpitalom na całym świecie unikać niebezpieczeństw grożących ich infrastrukturze IT. Oprócz łatwej łączności z systemami EMR dzięki rozwiązaniu Expression użytkownik ma do dyspozycji funkcje kontroli dostępu, ochrony prywatności oraz zapewniania zgodności.
Dostosowany do potrzeb Twojej placówki — dzisiaj i jutro
Dostosowany do potrzeb Twojej placówki — dzisiaj i jutro

Dostosowany do potrzeb Twojej placówki — dzisiaj i jutro

Modułowa konstrukcja ułatwia i zmniejsza koszty modernizacji sprzętu i oprogramowania rozwiązania MR Patient Care Portal 5000, pozwalając stawiać czoło każdemu wyzwaniu i zmieniać się wraz z dynamicznie ewoluującymi potrzebami związanymi z przesyłem danych oraz wymaganiami klinicznymi.

Dostosowany do potrzeb Twojej placówki — dzisiaj i jutro

Dostosowany do potrzeb Twojej placówki — dzisiaj i jutro
Modułowa konstrukcja ułatwia i zmniejsza koszty modernizacji sprzętu i oprogramowania rozwiązania MR Patient Care Portal 5000, pozwalając stawiać czoło każdemu wyzwaniu i zmieniać się wraz z dynamicznie ewoluującymi potrzebami związanymi z przesyłem danych oraz wymaganiami klinicznymi.

Dostosowany do potrzeb Twojej placówki — dzisiaj i jutro

Modułowa konstrukcja ułatwia i zmniejsza koszty modernizacji sprzętu i oprogramowania rozwiązania MR Patient Care Portal 5000, pozwalając stawiać czoło każdemu wyzwaniu i zmieniać się wraz z dynamicznie ewoluującymi potrzebami związanymi z przesyłem danych oraz wymaganiami klinicznymi.
Click here for more information
Dostosowany do potrzeb Twojej placówki — dzisiaj i jutro
Dostosowany do potrzeb Twojej placówki — dzisiaj i jutro

Dostosowany do potrzeb Twojej placówki — dzisiaj i jutro

Modułowa konstrukcja ułatwia i zmniejsza koszty modernizacji sprzętu i oprogramowania rozwiązania MR Patient Care Portal 5000, pozwalając stawiać czoło każdemu wyzwaniu i zmieniać się wraz z dynamicznie ewoluującymi potrzebami związanymi z przesyłem danych oraz wymaganiami klinicznymi.
Zobaczyć znaczy uwierzyć
Zobaczyć znaczy uwierzyć

Zobaczyć znaczy uwierzyć

Dzięki upodobnieniu do nowoczesnych urządzeń typu smart rozwiązanie MR Patient Care Portal 5000 z funkcją FirstSight zapewnia intuicyjność w pracowni rezonansu magnetycznego, łącząc zasady zaawansowanej percepcji wizualnej z narzędziami wspomagającymi podejmowanie decyzji w interfejsie użytkownika Philips MR Patient Care. Inteligentne rozwiązanie FirstSight pomaga odnaleźć najistotniejsze informacje w trakcie opieki nad pacjentem, umożliwiając podejmowanie pewnych decyzji klinicznych bez cienia wątpliwości.

Zobaczyć znaczy uwierzyć

Zobaczyć znaczy uwierzyć
Dzięki upodobnieniu do nowoczesnych urządzeń typu smart rozwiązanie MR Patient Care Portal 5000 z funkcją FirstSight zapewnia intuicyjność w pracowni rezonansu magnetycznego, łącząc zasady zaawansowanej percepcji wizualnej z narzędziami wspomagającymi podejmowanie decyzji w interfejsie użytkownika Philips MR Patient Care. Inteligentne rozwiązanie FirstSight pomaga odnaleźć najistotniejsze informacje w trakcie opieki nad pacjentem, umożliwiając podejmowanie pewnych decyzji klinicznych bez cienia wątpliwości.

Zobaczyć znaczy uwierzyć

Dzięki upodobnieniu do nowoczesnych urządzeń typu smart rozwiązanie MR Patient Care Portal 5000 z funkcją FirstSight zapewnia intuicyjność w pracowni rezonansu magnetycznego, łącząc zasady zaawansowanej percepcji wizualnej z narzędziami wspomagającymi podejmowanie decyzji w interfejsie użytkownika Philips MR Patient Care. Inteligentne rozwiązanie FirstSight pomaga odnaleźć najistotniejsze informacje w trakcie opieki nad pacjentem, umożliwiając podejmowanie pewnych decyzji klinicznych bez cienia wątpliwości.
Click here for more information
Zobaczyć znaczy uwierzyć
Zobaczyć znaczy uwierzyć

Zobaczyć znaczy uwierzyć

Dzięki upodobnieniu do nowoczesnych urządzeń typu smart rozwiązanie MR Patient Care Portal 5000 z funkcją FirstSight zapewnia intuicyjność w pracowni rezonansu magnetycznego, łącząc zasady zaawansowanej percepcji wizualnej z narzędziami wspomagającymi podejmowanie decyzji w interfejsie użytkownika Philips MR Patient Care. Inteligentne rozwiązanie FirstSight pomaga odnaleźć najistotniejsze informacje w trakcie opieki nad pacjentem, umożliwiając podejmowanie pewnych decyzji klinicznych bez cienia wątpliwości.

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Specyfikacja

Specifications
Specifications
Wyświetlacz
  • Pojemnościowy ekran dotykowy 18,5″
Funkcje specjalne
  • Bezprzewodowe połączenie z systemami monitorowania pacjentów w środowisku MR
  • Łatwe w obsłudze funkcje zarządzania pacjentami zapewniające poprawę wydajności pracy klinicznej
  • Przechowywanie elektronicznych rekordów pacjenta z wykorzystaniem wyjścia danych HL7 i wyjścia szeregowego RS232
Elementy opcjonalne
  • Drukarka zapisu
  • Bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych
  • Bezprzewodowa klawiatura i mysz
  • Elastyczna antena w sterowni
  • Uchwyt ścienny z opcjonalnym uchwytem na rejestrator paskowy
Jednostka miary
Jednostka miary
1/każdy
  • 1/każdy
Specifications
Specifications
Jednorazowy lub wielorazowy
  • Wielokrotnego użytku
Specifications
Specifications
Wyświetlacz
  • Pojemnościowy ekran dotykowy 18,5″
Funkcje specjalne
  • Bezprzewodowe połączenie z systemami monitorowania pacjentów w środowisku MR
  • Łatwe w obsłudze funkcje zarządzania pacjentami zapewniające poprawę wydajności pracy klinicznej
  • Przechowywanie elektronicznych rekordów pacjenta z wykorzystaniem wyjścia danych HL7 i wyjścia szeregowego RS232
Jednostka miary
Jednostka miary
1/każdy
  • 1/każdy
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specifications
Specifications
Wyświetlacz
  • Pojemnościowy ekran dotykowy 18,5″
Funkcje specjalne
  • Bezprzewodowe połączenie z systemami monitorowania pacjentów w środowisku MR
  • Łatwe w obsłudze funkcje zarządzania pacjentami zapewniające poprawę wydajności pracy klinicznej
  • Przechowywanie elektronicznych rekordów pacjenta z wykorzystaniem wyjścia danych HL7 i wyjścia szeregowego RS232
Elementy opcjonalne
  • Drukarka zapisu
  • Bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych
  • Bezprzewodowa klawiatura i mysz
  • Elastyczna antena w sterowni
  • Uchwyt ścienny z opcjonalnym uchwytem na rejestrator paskowy
Jednostka miary
Jednostka miary
1/każdy
  • 1/każdy
Specifications
Specifications
Jednorazowy lub wielorazowy
  • Wielokrotnego użytku
  • 1. Gabriel MH, Noblin A, Rutherford A, et al. Data breach locations, types, and associated characteristics among US hospitals. Am J Manag Care. 2018;24(2):78-84.
  • Produkt może nie być dostępny w niektórych regionach. Aby uzyskać pełną ofertę produktów w danym kraju, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Philips.

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Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

Rozumiem

You are about to visit a Philips global content page

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