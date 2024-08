Jakość opieki przyłóżkowej w środowisku MR

W idealnym świecie nie istniałyby różnice pomiędzy monitorami przeznaczonymi do monitorowania pacjentów w środowisku MR i przyłóżkowymi monitorami pacjenta. Monitor Expression MR400 to odważny krok w kierunku realizacji tej wizji. Umożliwia on monitorowanie parametrów SINC (SpO2, IBP, NIBP i CO2) o jakości oferowanej przez urządzenia przyłożkowe oraz korzystanie z inteligentnych znaczników alarmów. Został on również wyposażony w panoramiczny ekran LCD o przekątnej 15,6 cala z interfejsem analogicznym dla monitorów przyłóżkowych oraz w wyjątkową kombinację pomiarów EKG z wyświetlaniem krzywych.