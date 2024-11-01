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DreamWear nasal cushion

Poduszka podnosowa

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Poduszka nosowa DreamWear została dopasowana do innowacyjnej maski podnosowej DreamWear i zapewnia skuteczne i komfortowe uszczelnienie o minimalnej powierzchni styku, co zapobiega powstawaniu zaczerwienień.

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Cechy
Tak, jak gdyby pacjent spał bez maski
Tak, jak gdyby pacjent spał bez maski

Tak, jak gdyby pacjent spał bez maski

Maska DreamWear łączy w sobie zalety masek nosowych i poduszkowych. Jej wyjątkowa konstrukcja kieruje przepływ powietrza przez oprawkę, co zapewnia komfort podczas snu.

Tak, jak gdyby pacjent spał bez maski

Tak, jak gdyby pacjent spał bez maski
Maska DreamWear łączy w sobie zalety masek nosowych i poduszkowych. Jej wyjątkowa konstrukcja kieruje przepływ powietrza przez oprawkę, co zapewnia komfort podczas snu.

Tak, jak gdyby pacjent spał bez maski

Maska DreamWear łączy w sobie zalety masek nosowych i poduszkowych. Jej wyjątkowa konstrukcja kieruje przepływ powietrza przez oprawkę, co zapewnia komfort podczas snu.
Click here for more information
Tak, jak gdyby pacjent spał bez maski
Tak, jak gdyby pacjent spał bez maski

Tak, jak gdyby pacjent spał bez maski

Maska DreamWear łączy w sobie zalety masek nosowych i poduszkowych. Jej wyjątkowa konstrukcja kieruje przepływ powietrza przez oprawkę, co zapewnia komfort podczas snu.
Różne rozmiary dla każdego pacjenta
Różne rozmiary dla każdego pacjenta

Różne rozmiary dla każdego pacjenta

Poduszki nosowe są dostępne w czterech rozmiarach, dzięki czemu możliwe jest dobranie poduszki pasującej do niemal każdego kształtu nosa.

Różne rozmiary dla każdego pacjenta

Różne rozmiary dla każdego pacjenta
Poduszki nosowe są dostępne w czterech rozmiarach, dzięki czemu możliwe jest dobranie poduszki pasującej do niemal każdego kształtu nosa.

Różne rozmiary dla każdego pacjenta

Poduszki nosowe są dostępne w czterech rozmiarach, dzięki czemu możliwe jest dobranie poduszki pasującej do niemal każdego kształtu nosa.
Click here for more information
Różne rozmiary dla każdego pacjenta
Różne rozmiary dla każdego pacjenta

Różne rozmiary dla każdego pacjenta

Poduszki nosowe są dostępne w czterech rozmiarach, dzięki czemu możliwe jest dobranie poduszki pasującej do niemal każdego kształtu nosa.
Komfortowa konstrukcja podnosowa
Komfortowa konstrukcja podnosowa

Komfortowa konstrukcja podnosowa

Innowacyjna konstrukcja poduszki nosowej DreamWear eliminuje zaczerwienienia, dyskomfort i podrażnienia w okolicy nozdrzy i grzbietu nosa*.

Komfortowa konstrukcja podnosowa

Komfortowa konstrukcja podnosowa
Innowacyjna konstrukcja poduszki nosowej DreamWear eliminuje zaczerwienienia, dyskomfort i podrażnienia w okolicy nozdrzy i grzbietu nosa*.

Komfortowa konstrukcja podnosowa

Innowacyjna konstrukcja poduszki nosowej DreamWear eliminuje zaczerwienienia, dyskomfort i podrażnienia w okolicy nozdrzy i grzbietu nosa*.
Click here for more information
Komfortowa konstrukcja podnosowa
Komfortowa konstrukcja podnosowa

Komfortowa konstrukcja podnosowa

Innowacyjna konstrukcja poduszki nosowej DreamWear eliminuje zaczerwienienia, dyskomfort i podrażnienia w okolicy nozdrzy i grzbietu nosa*.
Łatwa zmiana poduszek
Łatwa zmiana poduszek

Łatwa zmiana poduszek

Konstrukcja maski DreamWear pozwala na szybką i łatwą zmianę rodzajów poduszek bez konieczności zmiany maski, co zapewnia użytkownikom możliwość wyboru wygodnej dla siebie konfiguracji.

Łatwa zmiana poduszek

Łatwa zmiana poduszek
Konstrukcja maski DreamWear pozwala na szybką i łatwą zmianę rodzajów poduszek bez konieczności zmiany maski, co zapewnia użytkownikom możliwość wyboru wygodnej dla siebie konfiguracji.

Łatwa zmiana poduszek

Konstrukcja maski DreamWear pozwala na szybką i łatwą zmianę rodzajów poduszek bez konieczności zmiany maski, co zapewnia użytkownikom możliwość wyboru wygodnej dla siebie konfiguracji.
Click here for more information
Łatwa zmiana poduszek
Łatwa zmiana poduszek

Łatwa zmiana poduszek

Konstrukcja maski DreamWear pozwala na szybką i łatwą zmianę rodzajów poduszek bez konieczności zmiany maski, co zapewnia użytkownikom możliwość wyboru wygodnej dla siebie konfiguracji.
  • Tak, jak gdyby pacjent spał bez maski
  • Różne rozmiary dla każdego pacjenta
  • Komfortowa konstrukcja podnosowa
  • Łatwa zmiana poduszek
Zobacz wszystkie cechy
Tak, jak gdyby pacjent spał bez maski
Tak, jak gdyby pacjent spał bez maski

Tak, jak gdyby pacjent spał bez maski

Maska DreamWear łączy w sobie zalety masek nosowych i poduszkowych. Jej wyjątkowa konstrukcja kieruje przepływ powietrza przez oprawkę, co zapewnia komfort podczas snu.

Tak, jak gdyby pacjent spał bez maski

Tak, jak gdyby pacjent spał bez maski
Maska DreamWear łączy w sobie zalety masek nosowych i poduszkowych. Jej wyjątkowa konstrukcja kieruje przepływ powietrza przez oprawkę, co zapewnia komfort podczas snu.

Tak, jak gdyby pacjent spał bez maski

Maska DreamWear łączy w sobie zalety masek nosowych i poduszkowych. Jej wyjątkowa konstrukcja kieruje przepływ powietrza przez oprawkę, co zapewnia komfort podczas snu.
Click here for more information
Tak, jak gdyby pacjent spał bez maski
Tak, jak gdyby pacjent spał bez maski

Tak, jak gdyby pacjent spał bez maski

Maska DreamWear łączy w sobie zalety masek nosowych i poduszkowych. Jej wyjątkowa konstrukcja kieruje przepływ powietrza przez oprawkę, co zapewnia komfort podczas snu.
Różne rozmiary dla każdego pacjenta
Różne rozmiary dla każdego pacjenta

Różne rozmiary dla każdego pacjenta

Poduszki nosowe są dostępne w czterech rozmiarach, dzięki czemu możliwe jest dobranie poduszki pasującej do niemal każdego kształtu nosa.

Różne rozmiary dla każdego pacjenta

Różne rozmiary dla każdego pacjenta
Poduszki nosowe są dostępne w czterech rozmiarach, dzięki czemu możliwe jest dobranie poduszki pasującej do niemal każdego kształtu nosa.

Różne rozmiary dla każdego pacjenta

Poduszki nosowe są dostępne w czterech rozmiarach, dzięki czemu możliwe jest dobranie poduszki pasującej do niemal każdego kształtu nosa.
Click here for more information
Różne rozmiary dla każdego pacjenta
Różne rozmiary dla każdego pacjenta

Różne rozmiary dla każdego pacjenta

Poduszki nosowe są dostępne w czterech rozmiarach, dzięki czemu możliwe jest dobranie poduszki pasującej do niemal każdego kształtu nosa.
Komfortowa konstrukcja podnosowa
Komfortowa konstrukcja podnosowa

Komfortowa konstrukcja podnosowa

Innowacyjna konstrukcja poduszki nosowej DreamWear eliminuje zaczerwienienia, dyskomfort i podrażnienia w okolicy nozdrzy i grzbietu nosa*.

Komfortowa konstrukcja podnosowa

Komfortowa konstrukcja podnosowa
Innowacyjna konstrukcja poduszki nosowej DreamWear eliminuje zaczerwienienia, dyskomfort i podrażnienia w okolicy nozdrzy i grzbietu nosa*.

Komfortowa konstrukcja podnosowa

Innowacyjna konstrukcja poduszki nosowej DreamWear eliminuje zaczerwienienia, dyskomfort i podrażnienia w okolicy nozdrzy i grzbietu nosa*.
Click here for more information
Komfortowa konstrukcja podnosowa
Komfortowa konstrukcja podnosowa

Komfortowa konstrukcja podnosowa

Innowacyjna konstrukcja poduszki nosowej DreamWear eliminuje zaczerwienienia, dyskomfort i podrażnienia w okolicy nozdrzy i grzbietu nosa*.
Łatwa zmiana poduszek
Łatwa zmiana poduszek

Łatwa zmiana poduszek

Konstrukcja maski DreamWear pozwala na szybką i łatwą zmianę rodzajów poduszek bez konieczności zmiany maski, co zapewnia użytkownikom możliwość wyboru wygodnej dla siebie konfiguracji.

Łatwa zmiana poduszek

Łatwa zmiana poduszek
Konstrukcja maski DreamWear pozwala na szybką i łatwą zmianę rodzajów poduszek bez konieczności zmiany maski, co zapewnia użytkownikom możliwość wyboru wygodnej dla siebie konfiguracji.

Łatwa zmiana poduszek

Konstrukcja maski DreamWear pozwala na szybką i łatwą zmianę rodzajów poduszek bez konieczności zmiany maski, co zapewnia użytkownikom możliwość wyboru wygodnej dla siebie konfiguracji.
Click here for more information
Łatwa zmiana poduszek
Łatwa zmiana poduszek

Łatwa zmiana poduszek

Konstrukcja maski DreamWear pozwala na szybką i łatwą zmianę rodzajów poduszek bez konieczności zmiany maski, co zapewnia użytkownikom możliwość wyboru wygodnej dla siebie konfiguracji.
Dowiedz się, co oznacza certyfikacja zgodności wyrobów z przepisami dotyczącymi wyrobów medycznych Unii Europejskiej (MDR UE)

Specyfikacja

Konfiguracje masek nosowych FitPack
Konfiguracje masek nosowych FitPack
Maska DreamWear z uprzężą, rama w rozmiarze średnim, wszystkie rozmiary poduszek
  • 1116700
Maska DreamWear bez uprzęży, rama w rozmiarze średnim, wszystkie rozmiary poduszek
  • 1116701
Części zamienne — poduszka nosowa
Części zamienne — poduszka nosowa
Numer katalogowy poduszki w rozmiarze małym:
  • 1116700
Numer katalogowy poduszki w rozmiarze średnim:
  • 1116741
Numer katalogowy poduszki w rozmiarze dużym:
  • 1116742
Numer katalogowy szablonu rozmiaru:
  • 1116743
Pozostałe części maski DreamWear
Pozostałe części maski DreamWear
Numer katalogowy uprzęży w rozmiarze małym:
  • 1116745
Numer katalogowy uprzęży w rozmiarze średnim:
  • 1116746
Numer katalogowy uprzęży w rozmiarze dużym:
  • 1116747
Numer katalogowy uprzęży:
  • 1116750
Numer katalogowy pasków z tkaniny:
  • 1116754
Konfiguracje masek nosowych FitPack
Konfiguracje masek nosowych FitPack
Maska DreamWear z uprzężą, rama w rozmiarze średnim, wszystkie rozmiary poduszek
  • 1116700
Maska DreamWear bez uprzęży, rama w rozmiarze średnim, wszystkie rozmiary poduszek
  • 1116701
Części zamienne — poduszka nosowa
Części zamienne — poduszka nosowa
Numer katalogowy poduszki w rozmiarze małym:
  • 1116700
Numer katalogowy poduszki w rozmiarze średnim:
  • 1116741
Zobacz wszystkie specyfikacje
Konfiguracje masek nosowych FitPack
Konfiguracje masek nosowych FitPack
Maska DreamWear z uprzężą, rama w rozmiarze średnim, wszystkie rozmiary poduszek
  • 1116700
Maska DreamWear bez uprzęży, rama w rozmiarze średnim, wszystkie rozmiary poduszek
  • 1116701
Części zamienne — poduszka nosowa
Części zamienne — poduszka nosowa
Numer katalogowy poduszki w rozmiarze małym:
  • 1116700
Numer katalogowy poduszki w rozmiarze średnim:
  • 1116741
Numer katalogowy poduszki w rozmiarze dużym:
  • 1116742
Numer katalogowy szablonu rozmiaru:
  • 1116743
Pozostałe części maski DreamWear
Pozostałe części maski DreamWear
Numer katalogowy uprzęży w rozmiarze małym:
  • 1116745
Numer katalogowy uprzęży w rozmiarze średnim:
  • 1116746
Numer katalogowy uprzęży w rozmiarze dużym:
  • 1116747
Numer katalogowy uprzęży:
  • 1116750
Numer katalogowy pasków z tkaniny:
  • 1116754
  • *Poduszka maski nie styka się bezpośrednio z grzbietem nosa ani nozdrzami.

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Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

Rozumiem

You are about to visit a Philips global content page

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