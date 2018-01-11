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DreamWear

Maska z różnymi poduszkami do wyboru

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Unikalna konstrukcja maski DreamWear oferuje pacjentom zalety masek nosowych i poduszkowych. Zapewnia im większą swobodę ruchu i większy komfort niż maska przypisana im w ramach badania — pacjenci w ogóle nie czują, że mają ją założoną*.

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Cechy
Tak, jak gdyby pacjent spał bez maski
Tak, jak gdyby pacjent spał bez maski

Tak, jak gdyby pacjent spał bez maski

Maska DreamWear oferuje najlepsze zalety masek nosowych i z poduszkami żelowymi. Jej wyjątkowa konstrukcja kieruje przepływ powietrza przez oprawę, zapewniając pacjentom wygodę snu. Poduszka podnosowa o minimalnej powierzchni styku zapobiega zaczerwienieniom, dyskomfortowi czy podrażnieniom w nozdrzach lub na grzbiecie nosa.¹

Tak, jak gdyby pacjent spał bez maski

Tak, jak gdyby pacjent spał bez maski
Maska DreamWear oferuje najlepsze zalety masek nosowych i z poduszkami żelowymi. Jej wyjątkowa konstrukcja kieruje przepływ powietrza przez oprawę, zapewniając pacjentom wygodę snu. Poduszka podnosowa o minimalnej powierzchni styku zapobiega zaczerwienieniom, dyskomfortowi czy podrażnieniom w nozdrzach lub na grzbiecie nosa.¹

Tak, jak gdyby pacjent spał bez maski

Maska DreamWear oferuje najlepsze zalety masek nosowych i z poduszkami żelowymi. Jej wyjątkowa konstrukcja kieruje przepływ powietrza przez oprawę, zapewniając pacjentom wygodę snu. Poduszka podnosowa o minimalnej powierzchni styku zapobiega zaczerwienieniom, dyskomfortowi czy podrażnieniom w nozdrzach lub na grzbiecie nosa.¹
Click here for more information
Tak, jak gdyby pacjent spał bez maski
Tak, jak gdyby pacjent spał bez maski

Tak, jak gdyby pacjent spał bez maski

Maska DreamWear oferuje najlepsze zalety masek nosowych i z poduszkami żelowymi. Jej wyjątkowa konstrukcja kieruje przepływ powietrza przez oprawę, zapewniając pacjentom wygodę snu. Poduszka podnosowa o minimalnej powierzchni styku zapobiega zaczerwienieniom, dyskomfortowi czy podrażnieniom w nozdrzach lub na grzbiecie nosa.¹
Swoboda ruchu
Swoboda ruchu

Swoboda ruchu

Użytkownicy maski DreamWear odczuli większą swobodę ruchów w ciągu nocy niż w przypadku obecnie przepisanej maski². Przy braku uciążliwych przewodów pacjenci mogą spać w dowolnej pozycji — na brzuchu, na boku czy na plecach.

Swoboda ruchu

Swoboda ruchu
Użytkownicy maski DreamWear odczuli większą swobodę ruchów w ciągu nocy niż w przypadku obecnie przepisanej maski². Przy braku uciążliwych przewodów pacjenci mogą spać w dowolnej pozycji — na brzuchu, na boku czy na plecach.

Swoboda ruchu

Użytkownicy maski DreamWear odczuli większą swobodę ruchów w ciągu nocy niż w przypadku obecnie przepisanej maski². Przy braku uciążliwych przewodów pacjenci mogą spać w dowolnej pozycji — na brzuchu, na boku czy na plecach.
Click here for more information
Swoboda ruchu
Swoboda ruchu

Swoboda ruchu

Użytkownicy maski DreamWear odczuli większą swobodę ruchów w ciągu nocy niż w przypadku obecnie przepisanej maski². Przy braku uciążliwych przewodów pacjenci mogą spać w dowolnej pozycji — na brzuchu, na boku czy na plecach.
Wyjątkowe dopasowanie i komfort
Wyjątkowe dopasowanie i komfort

Wyjątkowe dopasowanie i komfort

Użytkownicy uznali maskę DreamWear za wygodniejszą, atrakcyjniejszą i lepiej dopasowaną niż przepisana im maska.³ Miękka, elastyczna silikonowa oprawka maski DreamWear i paski z tkaniny są miękkie w dotyku na policzku pacjenta.

Wyjątkowe dopasowanie i komfort

Wyjątkowe dopasowanie i komfort
Użytkownicy uznali maskę DreamWear za wygodniejszą, atrakcyjniejszą i lepiej dopasowaną niż przepisana im maska.³ Miękka, elastyczna silikonowa oprawka maski DreamWear i paski z tkaniny są miękkie w dotyku na policzku pacjenta.

Wyjątkowe dopasowanie i komfort

Użytkownicy uznali maskę DreamWear za wygodniejszą, atrakcyjniejszą i lepiej dopasowaną niż przepisana im maska.³ Miękka, elastyczna silikonowa oprawka maski DreamWear i paski z tkaniny są miękkie w dotyku na policzku pacjenta.
Click here for more information
Wyjątkowe dopasowanie i komfort
Wyjątkowe dopasowanie i komfort

Wyjątkowe dopasowanie i komfort

Użytkownicy uznali maskę DreamWear za wygodniejszą, atrakcyjniejszą i lepiej dopasowaną niż przepisana im maska.³ Miękka, elastyczna silikonowa oprawka maski DreamWear i paski z tkaniny są miękkie w dotyku na policzku pacjenta.
  • Tak, jak gdyby pacjent spał bez maski
  • Swoboda ruchu
  • Wyjątkowe dopasowanie i komfort
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Tak, jak gdyby pacjent spał bez maski
Tak, jak gdyby pacjent spał bez maski

Tak, jak gdyby pacjent spał bez maski

Maska DreamWear oferuje najlepsze zalety masek nosowych i z poduszkami żelowymi. Jej wyjątkowa konstrukcja kieruje przepływ powietrza przez oprawę, zapewniając pacjentom wygodę snu. Poduszka podnosowa o minimalnej powierzchni styku zapobiega zaczerwienieniom, dyskomfortowi czy podrażnieniom w nozdrzach lub na grzbiecie nosa.¹

Tak, jak gdyby pacjent spał bez maski

Tak, jak gdyby pacjent spał bez maski
Maska DreamWear oferuje najlepsze zalety masek nosowych i z poduszkami żelowymi. Jej wyjątkowa konstrukcja kieruje przepływ powietrza przez oprawę, zapewniając pacjentom wygodę snu. Poduszka podnosowa o minimalnej powierzchni styku zapobiega zaczerwienieniom, dyskomfortowi czy podrażnieniom w nozdrzach lub na grzbiecie nosa.¹

Tak, jak gdyby pacjent spał bez maski

Maska DreamWear oferuje najlepsze zalety masek nosowych i z poduszkami żelowymi. Jej wyjątkowa konstrukcja kieruje przepływ powietrza przez oprawę, zapewniając pacjentom wygodę snu. Poduszka podnosowa o minimalnej powierzchni styku zapobiega zaczerwienieniom, dyskomfortowi czy podrażnieniom w nozdrzach lub na grzbiecie nosa.¹
Click here for more information
Tak, jak gdyby pacjent spał bez maski
Tak, jak gdyby pacjent spał bez maski

Tak, jak gdyby pacjent spał bez maski

Maska DreamWear oferuje najlepsze zalety masek nosowych i z poduszkami żelowymi. Jej wyjątkowa konstrukcja kieruje przepływ powietrza przez oprawę, zapewniając pacjentom wygodę snu. Poduszka podnosowa o minimalnej powierzchni styku zapobiega zaczerwienieniom, dyskomfortowi czy podrażnieniom w nozdrzach lub na grzbiecie nosa.¹
Swoboda ruchu
Swoboda ruchu

Swoboda ruchu

Użytkownicy maski DreamWear odczuli większą swobodę ruchów w ciągu nocy niż w przypadku obecnie przepisanej maski². Przy braku uciążliwych przewodów pacjenci mogą spać w dowolnej pozycji — na brzuchu, na boku czy na plecach.

Swoboda ruchu

Swoboda ruchu
Użytkownicy maski DreamWear odczuli większą swobodę ruchów w ciągu nocy niż w przypadku obecnie przepisanej maski². Przy braku uciążliwych przewodów pacjenci mogą spać w dowolnej pozycji — na brzuchu, na boku czy na plecach.

Swoboda ruchu

Użytkownicy maski DreamWear odczuli większą swobodę ruchów w ciągu nocy niż w przypadku obecnie przepisanej maski². Przy braku uciążliwych przewodów pacjenci mogą spać w dowolnej pozycji — na brzuchu, na boku czy na plecach.
Click here for more information
Swoboda ruchu
Swoboda ruchu

Swoboda ruchu

Użytkownicy maski DreamWear odczuli większą swobodę ruchów w ciągu nocy niż w przypadku obecnie przepisanej maski². Przy braku uciążliwych przewodów pacjenci mogą spać w dowolnej pozycji — na brzuchu, na boku czy na plecach.
Wyjątkowe dopasowanie i komfort
Wyjątkowe dopasowanie i komfort

Wyjątkowe dopasowanie i komfort

Użytkownicy uznali maskę DreamWear za wygodniejszą, atrakcyjniejszą i lepiej dopasowaną niż przepisana im maska.³ Miękka, elastyczna silikonowa oprawka maski DreamWear i paski z tkaniny są miękkie w dotyku na policzku pacjenta.

Wyjątkowe dopasowanie i komfort

Wyjątkowe dopasowanie i komfort
Użytkownicy uznali maskę DreamWear za wygodniejszą, atrakcyjniejszą i lepiej dopasowaną niż przepisana im maska.³ Miękka, elastyczna silikonowa oprawka maski DreamWear i paski z tkaniny są miękkie w dotyku na policzku pacjenta.

Wyjątkowe dopasowanie i komfort

Użytkownicy uznali maskę DreamWear za wygodniejszą, atrakcyjniejszą i lepiej dopasowaną niż przepisana im maska.³ Miękka, elastyczna silikonowa oprawka maski DreamWear i paski z tkaniny są miękkie w dotyku na policzku pacjenta.
Click here for more information
Wyjątkowe dopasowanie i komfort
Wyjątkowe dopasowanie i komfort

Wyjątkowe dopasowanie i komfort

Użytkownicy uznali maskę DreamWear za wygodniejszą, atrakcyjniejszą i lepiej dopasowaną niż przepisana im maska.³ Miękka, elastyczna silikonowa oprawka maski DreamWear i paski z tkaniny są miękkie w dotyku na policzku pacjenta.
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Dokumentacja

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  • *Analiza uzyskanych po 30 dniach użytkowania danych pochodzących z badania preferencji pacjentów (n = 98) sponsorowanego przez firmę Philips w 2015 r. Przepisane maski obejmują ResMed Swift FX, ResMed Mirage FX, Philips Wisp i ResMed AirFit P10
  • ¹Maska nie styka się bezpośrednio z grzbietem nosa ani nozdrzami.
  • ²·³Analiza uzyskanych po 30 dniach użytkowania danych pochodzących z badania preferencji pacjentów (n = 98) sponsorowanego przez firmę Philips w 2015 r. Przepisane maski obejmują ResMed Swift FX, ResMed Mirage FX, Philips Wisp i ResMed AirFit P10

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Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

Rozumiem

You are about to visit a Philips global content page

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