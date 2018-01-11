Tak, jak gdyby pacjent spał bez maski

Maska DreamWear oferuje najlepsze zalety masek nosowych i z poduszkami żelowymi. Jej wyjątkowa konstrukcja kieruje przepływ powietrza przez oprawę, zapewniając pacjentom wygodę snu. Poduszka podnosowa o minimalnej powierzchni styku zapobiega zaczerwienieniom, dyskomfortowi czy podrażnieniom w nozdrzach lub na grzbiecie nosa.¹