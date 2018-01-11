Unikalna konstrukcja maski DreamWear oferuje pacjentom zalety masek nosowych i poduszkowych. Zapewnia im większą swobodę ruchu i większy komfort niż maska przypisana im w ramach badania — pacjenci w ogóle nie czują, że mają ją założoną*.
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Maska DreamWear oferuje najlepsze zalety masek nosowych i z poduszkami żelowymi. Jej wyjątkowa konstrukcja kieruje przepływ powietrza przez oprawę, zapewniając pacjentom wygodę snu. Poduszka podnosowa o minimalnej powierzchni styku zapobiega zaczerwienieniom, dyskomfortowi czy podrażnieniom w nozdrzach lub na grzbiecie nosa.¹
Tak, jak gdyby pacjent spał bez maski
Maska DreamWear oferuje najlepsze zalety masek nosowych i z poduszkami żelowymi. Jej wyjątkowa konstrukcja kieruje przepływ powietrza przez oprawę, zapewniając pacjentom wygodę snu. Poduszka podnosowa o minimalnej powierzchni styku zapobiega zaczerwienieniom, dyskomfortowi czy podrażnieniom w nozdrzach lub na grzbiecie nosa.¹
Tak, jak gdyby pacjent spał bez maski
Maska DreamWear oferuje najlepsze zalety masek nosowych i z poduszkami żelowymi. Jej wyjątkowa konstrukcja kieruje przepływ powietrza przez oprawę, zapewniając pacjentom wygodę snu. Poduszka podnosowa o minimalnej powierzchni styku zapobiega zaczerwienieniom, dyskomfortowi czy podrażnieniom w nozdrzach lub na grzbiecie nosa.¹
Maska DreamWear oferuje najlepsze zalety masek nosowych i z poduszkami żelowymi. Jej wyjątkowa konstrukcja kieruje przepływ powietrza przez oprawę, zapewniając pacjentom wygodę snu. Poduszka podnosowa o minimalnej powierzchni styku zapobiega zaczerwienieniom, dyskomfortowi czy podrażnieniom w nozdrzach lub na grzbiecie nosa.¹
Swoboda ruchu
Swoboda ruchu
Użytkownicy maski DreamWear odczuli większą swobodę ruchów w ciągu nocy niż w przypadku obecnie przepisanej maski². Przy braku uciążliwych przewodów pacjenci mogą spać w dowolnej pozycji — na brzuchu, na boku czy na plecach.
Swoboda ruchu
Użytkownicy maski DreamWear odczuli większą swobodę ruchów w ciągu nocy niż w przypadku obecnie przepisanej maski². Przy braku uciążliwych przewodów pacjenci mogą spać w dowolnej pozycji — na brzuchu, na boku czy na plecach.
Swoboda ruchu
Użytkownicy maski DreamWear odczuli większą swobodę ruchów w ciągu nocy niż w przypadku obecnie przepisanej maski². Przy braku uciążliwych przewodów pacjenci mogą spać w dowolnej pozycji — na brzuchu, na boku czy na plecach.
Użytkownicy maski DreamWear odczuli większą swobodę ruchów w ciągu nocy niż w przypadku obecnie przepisanej maski². Przy braku uciążliwych przewodów pacjenci mogą spać w dowolnej pozycji — na brzuchu, na boku czy na plecach.
Wyjątkowe dopasowanie i komfort
Wyjątkowe dopasowanie i komfort
Użytkownicy uznali maskę DreamWear za wygodniejszą, atrakcyjniejszą i lepiej dopasowaną niż przepisana im maska.³ Miękka, elastyczna silikonowa oprawka maski DreamWear i paski z tkaniny są miękkie w dotyku na policzku pacjenta.
Wyjątkowe dopasowanie i komfort
Użytkownicy uznali maskę DreamWear za wygodniejszą, atrakcyjniejszą i lepiej dopasowaną niż przepisana im maska.³ Miękka, elastyczna silikonowa oprawka maski DreamWear i paski z tkaniny są miękkie w dotyku na policzku pacjenta.
Wyjątkowe dopasowanie i komfort
Użytkownicy uznali maskę DreamWear za wygodniejszą, atrakcyjniejszą i lepiej dopasowaną niż przepisana im maska.³ Miękka, elastyczna silikonowa oprawka maski DreamWear i paski z tkaniny są miękkie w dotyku na policzku pacjenta.
Użytkownicy uznali maskę DreamWear za wygodniejszą, atrakcyjniejszą i lepiej dopasowaną niż przepisana im maska.³ Miękka, elastyczna silikonowa oprawka maski DreamWear i paski z tkaniny są miękkie w dotyku na policzku pacjenta.
Maska DreamWear oferuje najlepsze zalety masek nosowych i z poduszkami żelowymi. Jej wyjątkowa konstrukcja kieruje przepływ powietrza przez oprawę, zapewniając pacjentom wygodę snu. Poduszka podnosowa o minimalnej powierzchni styku zapobiega zaczerwienieniom, dyskomfortowi czy podrażnieniom w nozdrzach lub na grzbiecie nosa.¹
Tak, jak gdyby pacjent spał bez maski
Maska DreamWear oferuje najlepsze zalety masek nosowych i z poduszkami żelowymi. Jej wyjątkowa konstrukcja kieruje przepływ powietrza przez oprawę, zapewniając pacjentom wygodę snu. Poduszka podnosowa o minimalnej powierzchni styku zapobiega zaczerwienieniom, dyskomfortowi czy podrażnieniom w nozdrzach lub na grzbiecie nosa.¹
Tak, jak gdyby pacjent spał bez maski
Maska DreamWear oferuje najlepsze zalety masek nosowych i z poduszkami żelowymi. Jej wyjątkowa konstrukcja kieruje przepływ powietrza przez oprawę, zapewniając pacjentom wygodę snu. Poduszka podnosowa o minimalnej powierzchni styku zapobiega zaczerwienieniom, dyskomfortowi czy podrażnieniom w nozdrzach lub na grzbiecie nosa.¹
Maska DreamWear oferuje najlepsze zalety masek nosowych i z poduszkami żelowymi. Jej wyjątkowa konstrukcja kieruje przepływ powietrza przez oprawę, zapewniając pacjentom wygodę snu. Poduszka podnosowa o minimalnej powierzchni styku zapobiega zaczerwienieniom, dyskomfortowi czy podrażnieniom w nozdrzach lub na grzbiecie nosa.¹
Swoboda ruchu
Swoboda ruchu
Użytkownicy maski DreamWear odczuli większą swobodę ruchów w ciągu nocy niż w przypadku obecnie przepisanej maski². Przy braku uciążliwych przewodów pacjenci mogą spać w dowolnej pozycji — na brzuchu, na boku czy na plecach.
Swoboda ruchu
Użytkownicy maski DreamWear odczuli większą swobodę ruchów w ciągu nocy niż w przypadku obecnie przepisanej maski². Przy braku uciążliwych przewodów pacjenci mogą spać w dowolnej pozycji — na brzuchu, na boku czy na plecach.
Swoboda ruchu
Użytkownicy maski DreamWear odczuli większą swobodę ruchów w ciągu nocy niż w przypadku obecnie przepisanej maski². Przy braku uciążliwych przewodów pacjenci mogą spać w dowolnej pozycji — na brzuchu, na boku czy na plecach.
Użytkownicy maski DreamWear odczuli większą swobodę ruchów w ciągu nocy niż w przypadku obecnie przepisanej maski². Przy braku uciążliwych przewodów pacjenci mogą spać w dowolnej pozycji — na brzuchu, na boku czy na plecach.
Wyjątkowe dopasowanie i komfort
Wyjątkowe dopasowanie i komfort
Użytkownicy uznali maskę DreamWear za wygodniejszą, atrakcyjniejszą i lepiej dopasowaną niż przepisana im maska.³ Miękka, elastyczna silikonowa oprawka maski DreamWear i paski z tkaniny są miękkie w dotyku na policzku pacjenta.
Wyjątkowe dopasowanie i komfort
Użytkownicy uznali maskę DreamWear za wygodniejszą, atrakcyjniejszą i lepiej dopasowaną niż przepisana im maska.³ Miękka, elastyczna silikonowa oprawka maski DreamWear i paski z tkaniny są miękkie w dotyku na policzku pacjenta.
Wyjątkowe dopasowanie i komfort
Użytkownicy uznali maskę DreamWear za wygodniejszą, atrakcyjniejszą i lepiej dopasowaną niż przepisana im maska.³ Miękka, elastyczna silikonowa oprawka maski DreamWear i paski z tkaniny są miękkie w dotyku na policzku pacjenta.
Użytkownicy uznali maskę DreamWear za wygodniejszą, atrakcyjniejszą i lepiej dopasowaną niż przepisana im maska.³ Miękka, elastyczna silikonowa oprawka maski DreamWear i paski z tkaniny są miękkie w dotyku na policzku pacjenta.
*Analiza uzyskanych po 30 dniach użytkowania danych pochodzących z badania preferencji pacjentów (n = 98) sponsorowanego przez firmę Philips w 2015 r. Przepisane maski obejmują ResMed Swift FX, ResMed Mirage FX, Philips Wisp i ResMed AirFit P10
¹Maska nie styka się bezpośrednio z grzbietem nosa ani nozdrzami.
²·³Analiza uzyskanych po 30 dniach użytkowania danych pochodzących z badania preferencji pacjentów (n = 98) sponsorowanego przez firmę Philips w 2015 r. Przepisane maski obejmują ResMed Swift FX, ResMed Mirage FX, Philips Wisp i ResMed AirFit P10
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Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.
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