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Urządzenia do terapii snu z zastosowaniem dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych (PAP) z rodziny DreamStation zaprojektowano z myślą o maksymalnym komforcie snu i łatwości obsługi. Urządzenia DreamStation, stanowiące element łączący pacjentów z zespołami opieki, zapewniają spokojny sen i pozwalają zespołom opieki na efektywne i skuteczne prowadzenie pacjentów.
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Konstrukcja opracowana z myślą o pacjencie
Konstrukcja opracowana z myślą o pacjencie
Konstrukcja opracowana z myślą o pacjencie
Konstrukcja opracowana z myślą o pacjencie
Uproszczona ocena urządzeń
Uproszczona ocena urządzeń
Uproszczona ocena urządzeń
Uproszczona ocena urządzeń
Ekonomiczne opcje połączeń
Ekonomiczne opcje połączeń
Ekonomiczne opcje połączeń
Ekonomiczne opcje połączeń
Łatwe przystosowywanie się
Łatwe przystosowywanie się
Łatwe przystosowywanie się
Łatwe przystosowywanie się
Sprawdzanie postępu terapii po przebudzeniu
Sprawdzanie postępu terapii po przebudzeniu
Sprawdzanie postępu terapii po przebudzeniu
Sprawdzanie postępu terapii po przebudzeniu
Połączenie z zespołem opieki
Połączenie z zespołem opieki
Połączenie z zespołem opieki
Połączenie z zespołem opieki
Długookresowe wsparcie
Długookresowe wsparcie
Długookresowe wsparcie
Długookresowe wsparcie
Konstrukcja opracowana z myślą o pacjencie
Konstrukcja opracowana z myślą o pacjencie
Konstrukcja opracowana z myślą o pacjencie
Konstrukcja opracowana z myślą o pacjencie
Uproszczona ocena urządzeń
Uproszczona ocena urządzeń
Uproszczona ocena urządzeń
Uproszczona ocena urządzeń
Ekonomiczne opcje połączeń
Ekonomiczne opcje połączeń
Ekonomiczne opcje połączeń
Ekonomiczne opcje połączeń
Łatwe przystosowywanie się
Łatwe przystosowywanie się
Łatwe przystosowywanie się
Łatwe przystosowywanie się
Sprawdzanie postępu terapii po przebudzeniu
Sprawdzanie postępu terapii po przebudzeniu
Sprawdzanie postępu terapii po przebudzeniu
Sprawdzanie postępu terapii po przebudzeniu
Połączenie z zespołem opieki
Połączenie z zespołem opieki
Połączenie z zespołem opieki
Połączenie z zespołem opieki
Długookresowe wsparcie
Długookresowe wsparcie
Długookresowe wsparcie
Długookresowe wsparcie
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Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.Rozumiem
Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.Rozumiem
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