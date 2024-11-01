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DreamStation

System terapeutyczny PAP

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Urządzenia do terapii snu z zastosowaniem dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych (PAP) z rodziny DreamStation zaprojektowano z myślą o maksymalnym komforcie snu i łatwości obsługi. Urządzenia DreamStation, stanowiące element łączący pacjentów z zespołami opieki, zapewniają spokojny sen i pozwalają zespołom opieki na efektywne i skuteczne prowadzenie pacjentów.

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Cechy
Konstrukcja z myślą o pacjencie
Konstrukcja opracowana z myślą o pacjencie

Konstrukcja opracowana z myślą o pacjencie

Elegancka, stylowa, niskoprofilowa konstrukcja oferuje pożądane przez pacjentów cechy urządzenia terapeutycznego. Jest mała i lekka, co ułatwia zabranie urządzenia w podróż. Ma łatwe w nawigacji menu, skierowany do przodu wyświetlacz, który można obsługiwać w pozycji leżącej lub siedzącej oraz łatwą w czyszczeniu, jednoczęściową komorę wodną nawilżacza.

Konstrukcja opracowana z myślą o pacjencie

Konstrukcja opracowana z myślą o pacjencie
Elegancka, stylowa, niskoprofilowa konstrukcja oferuje pożądane przez pacjentów cechy urządzenia terapeutycznego. Jest mała i lekka, co ułatwia zabranie urządzenia w podróż. Ma łatwe w nawigacji menu, skierowany do przodu wyświetlacz, który można obsługiwać w pozycji leżącej lub siedzącej oraz łatwą w czyszczeniu, jednoczęściową komorę wodną nawilżacza.

Konstrukcja opracowana z myślą o pacjencie

Elegancka, stylowa, niskoprofilowa konstrukcja oferuje pożądane przez pacjentów cechy urządzenia terapeutycznego. Jest mała i lekka, co ułatwia zabranie urządzenia w podróż. Ma łatwe w nawigacji menu, skierowany do przodu wyświetlacz, który można obsługiwać w pozycji leżącej lub siedzącej oraz łatwą w czyszczeniu, jednoczęściową komorę wodną nawilżacza.
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Konstrukcja z myślą o pacjencie
Konstrukcja opracowana z myślą o pacjencie

Konstrukcja opracowana z myślą o pacjencie

Elegancka, stylowa, niskoprofilowa konstrukcja oferuje pożądane przez pacjentów cechy urządzenia terapeutycznego. Jest mała i lekka, co ułatwia zabranie urządzenia w podróż. Ma łatwe w nawigacji menu, skierowany do przodu wyświetlacz, który można obsługiwać w pozycji leżącej lub siedzącej oraz łatwą w czyszczeniu, jednoczęściową komorę wodną nawilżacza.
Uproszczona ocena urządzeń
Uproszczona ocena urządzeń

Uproszczona ocena urządzeń

Zdalne rozwiązywanie problemów technicznych pozwala na ocenę jakości działania urządzenia w domu pacjenta i pomaga ograniczyć liczbę prawidłowo działających urządzeń oddawanych do serwisu. Proste narzędzie autodiagnostyki urządzenia ogranicza czas i frustrację pacjentów w związku z rozwiązywaniem problemów technicznych.

Uproszczona ocena urządzeń

Uproszczona ocena urządzeń
Zdalne rozwiązywanie problemów technicznych pozwala na ocenę jakości działania urządzenia w domu pacjenta i pomaga ograniczyć liczbę prawidłowo działających urządzeń oddawanych do serwisu. Proste narzędzie autodiagnostyki urządzenia ogranicza czas i frustrację pacjentów w związku z rozwiązywaniem problemów technicznych.

Uproszczona ocena urządzeń

Zdalne rozwiązywanie problemów technicznych pozwala na ocenę jakości działania urządzenia w domu pacjenta i pomaga ograniczyć liczbę prawidłowo działających urządzeń oddawanych do serwisu. Proste narzędzie autodiagnostyki urządzenia ogranicza czas i frustrację pacjentów w związku z rozwiązywaniem problemów technicznych.
Click here for more information
Uproszczona ocena urządzeń
Uproszczona ocena urządzeń

Uproszczona ocena urządzeń

Zdalne rozwiązywanie problemów technicznych pozwala na ocenę jakości działania urządzenia w domu pacjenta i pomaga ograniczyć liczbę prawidłowo działających urządzeń oddawanych do serwisu. Proste narzędzie autodiagnostyki urządzenia ogranicza czas i frustrację pacjentów w związku z rozwiązywaniem problemów technicznych.
Ekonomiczne opcje połączeń
Ekonomiczne opcje połączeń

Ekonomiczne opcje połączeń

Zintegrowana komunikacja Bluetooth® jest standardem w każdym urządzeniu, a opcjonalne modemy Wi-Fi i komórkowe tworzą najbardziej kompleksową gamę opcji łączności spośród czołowych marek rozwiązań CPAP.* Modułowa konstrukcja urządzenia DreamStation ułatwia wybór najekonomiczniejszej opcji dla każdego pacjenta.

Ekonomiczne opcje połączeń

Ekonomiczne opcje połączeń
Zintegrowana komunikacja Bluetooth® jest standardem w każdym urządzeniu, a opcjonalne modemy Wi-Fi i komórkowe tworzą najbardziej kompleksową gamę opcji łączności spośród czołowych marek rozwiązań CPAP.* Modułowa konstrukcja urządzenia DreamStation ułatwia wybór najekonomiczniejszej opcji dla każdego pacjenta.

Ekonomiczne opcje połączeń

Zintegrowana komunikacja Bluetooth® jest standardem w każdym urządzeniu, a opcjonalne modemy Wi-Fi i komórkowe tworzą najbardziej kompleksową gamę opcji łączności spośród czołowych marek rozwiązań CPAP.* Modułowa konstrukcja urządzenia DreamStation ułatwia wybór najekonomiczniejszej opcji dla każdego pacjenta.
Click here for more information
Ekonomiczne opcje połączeń
Ekonomiczne opcje połączeń

Ekonomiczne opcje połączeń

Zintegrowana komunikacja Bluetooth® jest standardem w każdym urządzeniu, a opcjonalne modemy Wi-Fi i komórkowe tworzą najbardziej kompleksową gamę opcji łączności spośród czołowych marek rozwiązań CPAP.* Modułowa konstrukcja urządzenia DreamStation ułatwia wybór najekonomiczniejszej opcji dla każdego pacjenta.
Łatwa aklimatyzacja
Łatwe przystosowywanie się

Łatwe przystosowywanie się

DreamStation zawiera zestaw narzędzi ułatwiających pacjentom rozpoczęcie terapii PAP i jej długookresowe prowadzenie. Funkcja EZ-Start pomaga pacjentom przyzwyczaić się do terapii, natomiast funkcja SmartRamp ułatwia zaśnięcie przez obniżenie ciśnienia.

Łatwe przystosowywanie się

Łatwe przystosowywanie się
DreamStation zawiera zestaw narzędzi ułatwiających pacjentom rozpoczęcie terapii PAP i jej długookresowe prowadzenie. Funkcja EZ-Start pomaga pacjentom przyzwyczaić się do terapii, natomiast funkcja SmartRamp ułatwia zaśnięcie przez obniżenie ciśnienia.

Łatwe przystosowywanie się

DreamStation zawiera zestaw narzędzi ułatwiających pacjentom rozpoczęcie terapii PAP i jej długookresowe prowadzenie. Funkcja EZ-Start pomaga pacjentom przyzwyczaić się do terapii, natomiast funkcja SmartRamp ułatwia zaśnięcie przez obniżenie ciśnienia.
Click here for more information
Łatwa aklimatyzacja
Łatwe przystosowywanie się

Łatwe przystosowywanie się

DreamStation zawiera zestaw narzędzi ułatwiających pacjentom rozpoczęcie terapii PAP i jej długookresowe prowadzenie. Funkcja EZ-Start pomaga pacjentom przyzwyczaić się do terapii, natomiast funkcja SmartRamp ułatwia zaśnięcie przez obniżenie ciśnienia.
Spr. postępu terapii po przeb.
Sprawdzanie postępu terapii po przebudzeniu

Sprawdzanie postępu terapii po przebudzeniu

Każdego ranka pacjentowi wyświetlane jest podsumowanie postępu jego terapii, co ma na celu jego zmotywowanie do kontynuowania terapii. Program przedstawia prosty trend z nocnych godzin użytkowania, a następnie podsumowanie ostatnich 30 nocy z ponad 4 godzinami użytkowania.

Sprawdzanie postępu terapii po przebudzeniu

Sprawdzanie postępu terapii po przebudzeniu
Każdego ranka pacjentowi wyświetlane jest podsumowanie postępu jego terapii, co ma na celu jego zmotywowanie do kontynuowania terapii. Program przedstawia prosty trend z nocnych godzin użytkowania, a następnie podsumowanie ostatnich 30 nocy z ponad 4 godzinami użytkowania.

Sprawdzanie postępu terapii po przebudzeniu

Każdego ranka pacjentowi wyświetlane jest podsumowanie postępu jego terapii, co ma na celu jego zmotywowanie do kontynuowania terapii. Program przedstawia prosty trend z nocnych godzin użytkowania, a następnie podsumowanie ostatnich 30 nocy z ponad 4 godzinami użytkowania.
Click here for more information
Spr. postępu terapii po przeb.
Sprawdzanie postępu terapii po przebudzeniu

Sprawdzanie postępu terapii po przebudzeniu

Każdego ranka pacjentowi wyświetlane jest podsumowanie postępu jego terapii, co ma na celu jego zmotywowanie do kontynuowania terapii. Program przedstawia prosty trend z nocnych godzin użytkowania, a następnie podsumowanie ostatnich 30 nocy z ponad 4 godzinami użytkowania.
Połączenie z zespołem opieki
Połączenie z zespołem opieki

Połączenie z zespołem opieki

Połączenie z naszym zaawansowanym oprogramowaniem do zarządzania terapią pacjenta Encore Anywhere udostępnia szereg narzędzi do monitorowania i prowadzenia pacjentów. Adherence Profiler to opcjonalne, intuicyjne narzędzie, które pomaga skupić uwagę personelu na pacjentach z największą szansą na sukces.

Połączenie z zespołem opieki

Połączenie z zespołem opieki
Połączenie z naszym zaawansowanym oprogramowaniem do zarządzania terapią pacjenta Encore Anywhere udostępnia szereg narzędzi do monitorowania i prowadzenia pacjentów. Adherence Profiler to opcjonalne, intuicyjne narzędzie, które pomaga skupić uwagę personelu na pacjentach z największą szansą na sukces.

Połączenie z zespołem opieki

Połączenie z naszym zaawansowanym oprogramowaniem do zarządzania terapią pacjenta Encore Anywhere udostępnia szereg narzędzi do monitorowania i prowadzenia pacjentów. Adherence Profiler to opcjonalne, intuicyjne narzędzie, które pomaga skupić uwagę personelu na pacjentach z największą szansą na sukces.
Click here for more information
Połączenie z zespołem opieki
Połączenie z zespołem opieki

Połączenie z zespołem opieki

Połączenie z naszym zaawansowanym oprogramowaniem do zarządzania terapią pacjenta Encore Anywhere udostępnia szereg narzędzi do monitorowania i prowadzenia pacjentów. Adherence Profiler to opcjonalne, intuicyjne narzędzie, które pomaga skupić uwagę personelu na pacjentach z największą szansą na sukces.
Długookresowe wsparcie
Długookresowe wsparcie

Długookresowe wsparcie

Wbudowana komunikacja Bluetooth ułatwia połączenie z narzędziem do samodzielnego prowadzenia terapii przez pacjenta. Program DreamMapper zawiera narzędzia do wyznaczania celów, przydatne filmy i wyświetlane na bieżąco informacje zwrotne pomagające w utrzymaniu motywacji i zaangażowania pacjenta. Pacjenci mogą szybko uzyskać potrzebną pomoc, bez potrzeby angażowania personelu.

Długookresowe wsparcie

Długookresowe wsparcie
Wbudowana komunikacja Bluetooth ułatwia połączenie z narzędziem do samodzielnego prowadzenia terapii przez pacjenta. Program DreamMapper zawiera narzędzia do wyznaczania celów, przydatne filmy i wyświetlane na bieżąco informacje zwrotne pomagające w utrzymaniu motywacji i zaangażowania pacjenta. Pacjenci mogą szybko uzyskać potrzebną pomoc, bez potrzeby angażowania personelu.

Długookresowe wsparcie

Wbudowana komunikacja Bluetooth ułatwia połączenie z narzędziem do samodzielnego prowadzenia terapii przez pacjenta. Program DreamMapper zawiera narzędzia do wyznaczania celów, przydatne filmy i wyświetlane na bieżąco informacje zwrotne pomagające w utrzymaniu motywacji i zaangażowania pacjenta. Pacjenci mogą szybko uzyskać potrzebną pomoc, bez potrzeby angażowania personelu.
Click here for more information
Długookresowe wsparcie
Długookresowe wsparcie

Długookresowe wsparcie

Wbudowana komunikacja Bluetooth ułatwia połączenie z narzędziem do samodzielnego prowadzenia terapii przez pacjenta. Program DreamMapper zawiera narzędzia do wyznaczania celów, przydatne filmy i wyświetlane na bieżąco informacje zwrotne pomagające w utrzymaniu motywacji i zaangażowania pacjenta. Pacjenci mogą szybko uzyskać potrzebną pomoc, bez potrzeby angażowania personelu.
  • Konstrukcja z myślą o pacjencie
  • Uproszczona ocena urządzeń
  • Ekonomiczne opcje połączeń
  • Łatwa aklimatyzacja
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Konstrukcja z myślą o pacjencie
Konstrukcja opracowana z myślą o pacjencie

Konstrukcja opracowana z myślą o pacjencie

Elegancka, stylowa, niskoprofilowa konstrukcja oferuje pożądane przez pacjentów cechy urządzenia terapeutycznego. Jest mała i lekka, co ułatwia zabranie urządzenia w podróż. Ma łatwe w nawigacji menu, skierowany do przodu wyświetlacz, który można obsługiwać w pozycji leżącej lub siedzącej oraz łatwą w czyszczeniu, jednoczęściową komorę wodną nawilżacza.

Konstrukcja opracowana z myślą o pacjencie

Konstrukcja opracowana z myślą o pacjencie
Elegancka, stylowa, niskoprofilowa konstrukcja oferuje pożądane przez pacjentów cechy urządzenia terapeutycznego. Jest mała i lekka, co ułatwia zabranie urządzenia w podróż. Ma łatwe w nawigacji menu, skierowany do przodu wyświetlacz, który można obsługiwać w pozycji leżącej lub siedzącej oraz łatwą w czyszczeniu, jednoczęściową komorę wodną nawilżacza.

Konstrukcja opracowana z myślą o pacjencie

Elegancka, stylowa, niskoprofilowa konstrukcja oferuje pożądane przez pacjentów cechy urządzenia terapeutycznego. Jest mała i lekka, co ułatwia zabranie urządzenia w podróż. Ma łatwe w nawigacji menu, skierowany do przodu wyświetlacz, który można obsługiwać w pozycji leżącej lub siedzącej oraz łatwą w czyszczeniu, jednoczęściową komorę wodną nawilżacza.
Click here for more information
Konstrukcja z myślą o pacjencie
Konstrukcja opracowana z myślą o pacjencie

Konstrukcja opracowana z myślą o pacjencie

Elegancka, stylowa, niskoprofilowa konstrukcja oferuje pożądane przez pacjentów cechy urządzenia terapeutycznego. Jest mała i lekka, co ułatwia zabranie urządzenia w podróż. Ma łatwe w nawigacji menu, skierowany do przodu wyświetlacz, który można obsługiwać w pozycji leżącej lub siedzącej oraz łatwą w czyszczeniu, jednoczęściową komorę wodną nawilżacza.
Uproszczona ocena urządzeń
Uproszczona ocena urządzeń

Uproszczona ocena urządzeń

Zdalne rozwiązywanie problemów technicznych pozwala na ocenę jakości działania urządzenia w domu pacjenta i pomaga ograniczyć liczbę prawidłowo działających urządzeń oddawanych do serwisu. Proste narzędzie autodiagnostyki urządzenia ogranicza czas i frustrację pacjentów w związku z rozwiązywaniem problemów technicznych.

Uproszczona ocena urządzeń

Uproszczona ocena urządzeń
Zdalne rozwiązywanie problemów technicznych pozwala na ocenę jakości działania urządzenia w domu pacjenta i pomaga ograniczyć liczbę prawidłowo działających urządzeń oddawanych do serwisu. Proste narzędzie autodiagnostyki urządzenia ogranicza czas i frustrację pacjentów w związku z rozwiązywaniem problemów technicznych.

Uproszczona ocena urządzeń

Zdalne rozwiązywanie problemów technicznych pozwala na ocenę jakości działania urządzenia w domu pacjenta i pomaga ograniczyć liczbę prawidłowo działających urządzeń oddawanych do serwisu. Proste narzędzie autodiagnostyki urządzenia ogranicza czas i frustrację pacjentów w związku z rozwiązywaniem problemów technicznych.
Click here for more information
Uproszczona ocena urządzeń
Uproszczona ocena urządzeń

Uproszczona ocena urządzeń

Zdalne rozwiązywanie problemów technicznych pozwala na ocenę jakości działania urządzenia w domu pacjenta i pomaga ograniczyć liczbę prawidłowo działających urządzeń oddawanych do serwisu. Proste narzędzie autodiagnostyki urządzenia ogranicza czas i frustrację pacjentów w związku z rozwiązywaniem problemów technicznych.
Ekonomiczne opcje połączeń
Ekonomiczne opcje połączeń

Ekonomiczne opcje połączeń

Zintegrowana komunikacja Bluetooth® jest standardem w każdym urządzeniu, a opcjonalne modemy Wi-Fi i komórkowe tworzą najbardziej kompleksową gamę opcji łączności spośród czołowych marek rozwiązań CPAP.* Modułowa konstrukcja urządzenia DreamStation ułatwia wybór najekonomiczniejszej opcji dla każdego pacjenta.

Ekonomiczne opcje połączeń

Ekonomiczne opcje połączeń
Zintegrowana komunikacja Bluetooth® jest standardem w każdym urządzeniu, a opcjonalne modemy Wi-Fi i komórkowe tworzą najbardziej kompleksową gamę opcji łączności spośród czołowych marek rozwiązań CPAP.* Modułowa konstrukcja urządzenia DreamStation ułatwia wybór najekonomiczniejszej opcji dla każdego pacjenta.

Ekonomiczne opcje połączeń

Zintegrowana komunikacja Bluetooth® jest standardem w każdym urządzeniu, a opcjonalne modemy Wi-Fi i komórkowe tworzą najbardziej kompleksową gamę opcji łączności spośród czołowych marek rozwiązań CPAP.* Modułowa konstrukcja urządzenia DreamStation ułatwia wybór najekonomiczniejszej opcji dla każdego pacjenta.
Click here for more information
Ekonomiczne opcje połączeń
Ekonomiczne opcje połączeń

Ekonomiczne opcje połączeń

Zintegrowana komunikacja Bluetooth® jest standardem w każdym urządzeniu, a opcjonalne modemy Wi-Fi i komórkowe tworzą najbardziej kompleksową gamę opcji łączności spośród czołowych marek rozwiązań CPAP.* Modułowa konstrukcja urządzenia DreamStation ułatwia wybór najekonomiczniejszej opcji dla każdego pacjenta.
Łatwa aklimatyzacja
Łatwe przystosowywanie się

Łatwe przystosowywanie się

DreamStation zawiera zestaw narzędzi ułatwiających pacjentom rozpoczęcie terapii PAP i jej długookresowe prowadzenie. Funkcja EZ-Start pomaga pacjentom przyzwyczaić się do terapii, natomiast funkcja SmartRamp ułatwia zaśnięcie przez obniżenie ciśnienia.

Łatwe przystosowywanie się

Łatwe przystosowywanie się
DreamStation zawiera zestaw narzędzi ułatwiających pacjentom rozpoczęcie terapii PAP i jej długookresowe prowadzenie. Funkcja EZ-Start pomaga pacjentom przyzwyczaić się do terapii, natomiast funkcja SmartRamp ułatwia zaśnięcie przez obniżenie ciśnienia.

Łatwe przystosowywanie się

DreamStation zawiera zestaw narzędzi ułatwiających pacjentom rozpoczęcie terapii PAP i jej długookresowe prowadzenie. Funkcja EZ-Start pomaga pacjentom przyzwyczaić się do terapii, natomiast funkcja SmartRamp ułatwia zaśnięcie przez obniżenie ciśnienia.
Click here for more information
Łatwa aklimatyzacja
Łatwe przystosowywanie się

Łatwe przystosowywanie się

DreamStation zawiera zestaw narzędzi ułatwiających pacjentom rozpoczęcie terapii PAP i jej długookresowe prowadzenie. Funkcja EZ-Start pomaga pacjentom przyzwyczaić się do terapii, natomiast funkcja SmartRamp ułatwia zaśnięcie przez obniżenie ciśnienia.
Spr. postępu terapii po przeb.
Sprawdzanie postępu terapii po przebudzeniu

Sprawdzanie postępu terapii po przebudzeniu

Każdego ranka pacjentowi wyświetlane jest podsumowanie postępu jego terapii, co ma na celu jego zmotywowanie do kontynuowania terapii. Program przedstawia prosty trend z nocnych godzin użytkowania, a następnie podsumowanie ostatnich 30 nocy z ponad 4 godzinami użytkowania.

Sprawdzanie postępu terapii po przebudzeniu

Sprawdzanie postępu terapii po przebudzeniu
Każdego ranka pacjentowi wyświetlane jest podsumowanie postępu jego terapii, co ma na celu jego zmotywowanie do kontynuowania terapii. Program przedstawia prosty trend z nocnych godzin użytkowania, a następnie podsumowanie ostatnich 30 nocy z ponad 4 godzinami użytkowania.

Sprawdzanie postępu terapii po przebudzeniu

Każdego ranka pacjentowi wyświetlane jest podsumowanie postępu jego terapii, co ma na celu jego zmotywowanie do kontynuowania terapii. Program przedstawia prosty trend z nocnych godzin użytkowania, a następnie podsumowanie ostatnich 30 nocy z ponad 4 godzinami użytkowania.
Click here for more information
Spr. postępu terapii po przeb.
Sprawdzanie postępu terapii po przebudzeniu

Sprawdzanie postępu terapii po przebudzeniu

Każdego ranka pacjentowi wyświetlane jest podsumowanie postępu jego terapii, co ma na celu jego zmotywowanie do kontynuowania terapii. Program przedstawia prosty trend z nocnych godzin użytkowania, a następnie podsumowanie ostatnich 30 nocy z ponad 4 godzinami użytkowania.
Połączenie z zespołem opieki
Połączenie z zespołem opieki

Połączenie z zespołem opieki

Połączenie z naszym zaawansowanym oprogramowaniem do zarządzania terapią pacjenta Encore Anywhere udostępnia szereg narzędzi do monitorowania i prowadzenia pacjentów. Adherence Profiler to opcjonalne, intuicyjne narzędzie, które pomaga skupić uwagę personelu na pacjentach z największą szansą na sukces.

Połączenie z zespołem opieki

Połączenie z zespołem opieki
Połączenie z naszym zaawansowanym oprogramowaniem do zarządzania terapią pacjenta Encore Anywhere udostępnia szereg narzędzi do monitorowania i prowadzenia pacjentów. Adherence Profiler to opcjonalne, intuicyjne narzędzie, które pomaga skupić uwagę personelu na pacjentach z największą szansą na sukces.

Połączenie z zespołem opieki

Połączenie z naszym zaawansowanym oprogramowaniem do zarządzania terapią pacjenta Encore Anywhere udostępnia szereg narzędzi do monitorowania i prowadzenia pacjentów. Adherence Profiler to opcjonalne, intuicyjne narzędzie, które pomaga skupić uwagę personelu na pacjentach z największą szansą na sukces.
Click here for more information
Połączenie z zespołem opieki
Połączenie z zespołem opieki

Połączenie z zespołem opieki

Połączenie z naszym zaawansowanym oprogramowaniem do zarządzania terapią pacjenta Encore Anywhere udostępnia szereg narzędzi do monitorowania i prowadzenia pacjentów. Adherence Profiler to opcjonalne, intuicyjne narzędzie, które pomaga skupić uwagę personelu na pacjentach z największą szansą na sukces.
Długookresowe wsparcie
Długookresowe wsparcie

Długookresowe wsparcie

Wbudowana komunikacja Bluetooth ułatwia połączenie z narzędziem do samodzielnego prowadzenia terapii przez pacjenta. Program DreamMapper zawiera narzędzia do wyznaczania celów, przydatne filmy i wyświetlane na bieżąco informacje zwrotne pomagające w utrzymaniu motywacji i zaangażowania pacjenta. Pacjenci mogą szybko uzyskać potrzebną pomoc, bez potrzeby angażowania personelu.

Długookresowe wsparcie

Długookresowe wsparcie
Wbudowana komunikacja Bluetooth ułatwia połączenie z narzędziem do samodzielnego prowadzenia terapii przez pacjenta. Program DreamMapper zawiera narzędzia do wyznaczania celów, przydatne filmy i wyświetlane na bieżąco informacje zwrotne pomagające w utrzymaniu motywacji i zaangażowania pacjenta. Pacjenci mogą szybko uzyskać potrzebną pomoc, bez potrzeby angażowania personelu.

Długookresowe wsparcie

Wbudowana komunikacja Bluetooth ułatwia połączenie z narzędziem do samodzielnego prowadzenia terapii przez pacjenta. Program DreamMapper zawiera narzędzia do wyznaczania celów, przydatne filmy i wyświetlane na bieżąco informacje zwrotne pomagające w utrzymaniu motywacji i zaangażowania pacjenta. Pacjenci mogą szybko uzyskać potrzebną pomoc, bez potrzeby angażowania personelu.
Click here for more information
Długookresowe wsparcie
Długookresowe wsparcie

Długookresowe wsparcie

Wbudowana komunikacja Bluetooth ułatwia połączenie z narzędziem do samodzielnego prowadzenia terapii przez pacjenta. Program DreamMapper zawiera narzędzia do wyznaczania celów, przydatne filmy i wyświetlane na bieżąco informacje zwrotne pomagające w utrzymaniu motywacji i zaangażowania pacjenta. Pacjenci mogą szybko uzyskać potrzebną pomoc, bez potrzeby angażowania personelu.
Dowiedz się, co oznacza certyfikacja zgodności wyrobów z przepisami dotyczącymi wyrobów medycznych Unii Europejskiej (MDR UE)
  • *Wewnętrzna ocena danych dotyczących konkurencyjnych rozwiązań CPAP za rok 2015 — porównanie z platformą ResMed Airsense10/Aircurve10 oraz Fisher & Paykel Icon Series.

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Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

Rozumiem

You are about to visit a Philips global content page

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