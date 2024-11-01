Konstrukcja opracowana z myślą o pacjencie

Elegancka, stylowa, niskoprofilowa konstrukcja oferuje pożądane przez pacjentów cechy urządzenia terapeutycznego. Jest mała i lekka, co ułatwia zabranie urządzenia w podróż. Ma łatwe w nawigacji menu, skierowany do przodu wyświetlacz, który można obsługiwać w pozycji leżącej lub siedzącej oraz łatwą w czyszczeniu, jednoczęściową komorę wodną nawilżacza.