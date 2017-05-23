Pacjenci z zarostem, sztuczną szczęką, nieregularnymi rysami twarzy, złamaniami grzbietu kostnego nosa, a nawet klaustrofobią potrzebują maski wygodnej, łatwej w dopasowaniu — FitLife jest idealnym rozwiązaniem dla takich pacjentów.
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Maska FitLife umożliwia szybkie, szczelne dopasowanie wokół mniej wrażliwych na ucisk obszarów twarzy, nie ograniczając przy tym widoczności. Duża powierzchnia zapewnia wyrównanie ciśnienia wewnątrz maski i ogranicza do minimum podrażnienie oczu. Pacjenci otrzymują komfort i bezpieczeństwo, na jakie zasługują.
Alternatywny typ maski
Maska FitLife umożliwia szybkie, szczelne dopasowanie wokół mniej wrażliwych na ucisk obszarów twarzy, nie ograniczając przy tym widoczności. Duża powierzchnia zapewnia wyrównanie ciśnienia wewnątrz maski i ogranicza do minimum podrażnienie oczu. Pacjenci otrzymują komfort i bezpieczeństwo, na jakie zasługują.
Alternatywny typ maski
Maska FitLife umożliwia szybkie, szczelne dopasowanie wokół mniej wrażliwych na ucisk obszarów twarzy, nie ograniczając przy tym widoczności. Duża powierzchnia zapewnia wyrównanie ciśnienia wewnątrz maski i ogranicza do minimum podrażnienie oczu. Pacjenci otrzymują komfort i bezpieczeństwo, na jakie zasługują.
Maska FitLife umożliwia szybkie, szczelne dopasowanie wokół mniej wrażliwych na ucisk obszarów twarzy, nie ograniczając przy tym widoczności. Duża powierzchnia zapewnia wyrównanie ciśnienia wewnątrz maski i ogranicza do minimum podrażnienie oczu. Pacjenci otrzymują komfort i bezpieczeństwo, na jakie zasługują.
Indywidualne dopasowanie
Indywidualne dopasowanie
Uprząż FitLife jest dostępna w małych i dużych rozmiarach. Języczki EZ umożliwiają szybką i łatwą regulację i zdejmowanie uprzęży. Klipsy zatrzaskowe upraszczają zakładanie, bez potrzeby ponownego dopasowywania po zdjęciu.
Indywidualne dopasowanie
Uprząż FitLife jest dostępna w małych i dużych rozmiarach. Języczki EZ umożliwiają szybką i łatwą regulację i zdejmowanie uprzęży. Klipsy zatrzaskowe upraszczają zakładanie, bez potrzeby ponownego dopasowywania po zdjęciu.
Indywidualne dopasowanie
Uprząż FitLife jest dostępna w małych i dużych rozmiarach. Języczki EZ umożliwiają szybką i łatwą regulację i zdejmowanie uprzęży. Klipsy zatrzaskowe upraszczają zakładanie, bez potrzeby ponownego dopasowywania po zdjęciu.
Uprząż FitLife jest dostępna w małych i dużych rozmiarach. Języczki EZ umożliwiają szybką i łatwą regulację i zdejmowanie uprzęży. Klipsy zatrzaskowe upraszczają zakładanie, bez potrzeby ponownego dopasowywania po zdjęciu.
Oddychaj przez usta podczas snu*
Oddychaj przez usta podczas snu*
Wbudowane porty wydechowe odwracają wydychane powietrze od osoby śpiącej obok. Maska FitLife pozwala wyspać się pacjentowi i osobie śpiącej obok.
Oddychaj przez usta podczas snu*
Wbudowane porty wydechowe odwracają wydychane powietrze od osoby śpiącej obok. Maska FitLife pozwala wyspać się pacjentowi i osobie śpiącej obok.
Oddychaj przez usta podczas snu*
Wbudowane porty wydechowe odwracają wydychane powietrze od osoby śpiącej obok. Maska FitLife pozwala wyspać się pacjentowi i osobie śpiącej obok.
Maska FitLife umożliwia szybkie, szczelne dopasowanie wokół mniej wrażliwych na ucisk obszarów twarzy, nie ograniczając przy tym widoczności. Duża powierzchnia zapewnia wyrównanie ciśnienia wewnątrz maski i ogranicza do minimum podrażnienie oczu. Pacjenci otrzymują komfort i bezpieczeństwo, na jakie zasługują.
Alternatywny typ maski
Maska FitLife umożliwia szybkie, szczelne dopasowanie wokół mniej wrażliwych na ucisk obszarów twarzy, nie ograniczając przy tym widoczności. Duża powierzchnia zapewnia wyrównanie ciśnienia wewnątrz maski i ogranicza do minimum podrażnienie oczu. Pacjenci otrzymują komfort i bezpieczeństwo, na jakie zasługują.
Alternatywny typ maski
Maska FitLife umożliwia szybkie, szczelne dopasowanie wokół mniej wrażliwych na ucisk obszarów twarzy, nie ograniczając przy tym widoczności. Duża powierzchnia zapewnia wyrównanie ciśnienia wewnątrz maski i ogranicza do minimum podrażnienie oczu. Pacjenci otrzymują komfort i bezpieczeństwo, na jakie zasługują.
Maska FitLife umożliwia szybkie, szczelne dopasowanie wokół mniej wrażliwych na ucisk obszarów twarzy, nie ograniczając przy tym widoczności. Duża powierzchnia zapewnia wyrównanie ciśnienia wewnątrz maski i ogranicza do minimum podrażnienie oczu. Pacjenci otrzymują komfort i bezpieczeństwo, na jakie zasługują.
Indywidualne dopasowanie
Indywidualne dopasowanie
Uprząż FitLife jest dostępna w małych i dużych rozmiarach. Języczki EZ umożliwiają szybką i łatwą regulację i zdejmowanie uprzęży. Klipsy zatrzaskowe upraszczają zakładanie, bez potrzeby ponownego dopasowywania po zdjęciu.
Indywidualne dopasowanie
Uprząż FitLife jest dostępna w małych i dużych rozmiarach. Języczki EZ umożliwiają szybką i łatwą regulację i zdejmowanie uprzęży. Klipsy zatrzaskowe upraszczają zakładanie, bez potrzeby ponownego dopasowywania po zdjęciu.
Indywidualne dopasowanie
Uprząż FitLife jest dostępna w małych i dużych rozmiarach. Języczki EZ umożliwiają szybką i łatwą regulację i zdejmowanie uprzęży. Klipsy zatrzaskowe upraszczają zakładanie, bez potrzeby ponownego dopasowywania po zdjęciu.
Uprząż FitLife jest dostępna w małych i dużych rozmiarach. Języczki EZ umożliwiają szybką i łatwą regulację i zdejmowanie uprzęży. Klipsy zatrzaskowe upraszczają zakładanie, bez potrzeby ponownego dopasowywania po zdjęciu.
Oddychaj przez usta podczas snu*
Oddychaj przez usta podczas snu*
Wbudowane porty wydechowe odwracają wydychane powietrze od osoby śpiącej obok. Maska FitLife pozwala wyspać się pacjentowi i osobie śpiącej obok.
Oddychaj przez usta podczas snu*
Wbudowane porty wydechowe odwracają wydychane powietrze od osoby śpiącej obok. Maska FitLife pozwala wyspać się pacjentowi i osobie śpiącej obok.
Oddychaj przez usta podczas snu*
Wbudowane porty wydechowe odwracają wydychane powietrze od osoby śpiącej obok. Maska FitLife pozwala wyspać się pacjentowi i osobie śpiącej obok.
* Lima de Andrade Xavier J, Fernandes MD, Lorenzi-Filho G, Genta PR. Clinical Decision-making for Continuous Positive Airway Pressure Mask Selection. Sleep Medicine Clinics. 2022;17(4):569-576. doi:10.1016/j.jsmc.2022.07.011
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Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.
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