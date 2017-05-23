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FitLife

Pełna maska twarzowa

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Pacjenci z zarostem, sztuczną szczęką, nieregularnymi rysami twarzy, złamaniami grzbietu kostnego nosa, a nawet klaustrofobią potrzebują maski wygodnej, łatwej w dopasowaniu — FitLife jest idealnym rozwiązaniem dla takich pacjentów.

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Cechy
Alternatywny typ maski
Alternatywny typ maski

Alternatywny typ maski

Maska FitLife umożliwia szybkie, szczelne dopasowanie wokół mniej wrażliwych na ucisk obszarów twarzy, nie ograniczając przy tym widoczności. Duża powierzchnia zapewnia wyrównanie ciśnienia wewnątrz maski i ogranicza do minimum podrażnienie oczu. Pacjenci otrzymują komfort i bezpieczeństwo, na jakie zasługują.

Alternatywny typ maski

Alternatywny typ maski
Maska FitLife umożliwia szybkie, szczelne dopasowanie wokół mniej wrażliwych na ucisk obszarów twarzy, nie ograniczając przy tym widoczności. Duża powierzchnia zapewnia wyrównanie ciśnienia wewnątrz maski i ogranicza do minimum podrażnienie oczu. Pacjenci otrzymują komfort i bezpieczeństwo, na jakie zasługują.

Alternatywny typ maski

Maska FitLife umożliwia szybkie, szczelne dopasowanie wokół mniej wrażliwych na ucisk obszarów twarzy, nie ograniczając przy tym widoczności. Duża powierzchnia zapewnia wyrównanie ciśnienia wewnątrz maski i ogranicza do minimum podrażnienie oczu. Pacjenci otrzymują komfort i bezpieczeństwo, na jakie zasługują.
Click here for more information
Alternatywny typ maski
Alternatywny typ maski

Alternatywny typ maski

Maska FitLife umożliwia szybkie, szczelne dopasowanie wokół mniej wrażliwych na ucisk obszarów twarzy, nie ograniczając przy tym widoczności. Duża powierzchnia zapewnia wyrównanie ciśnienia wewnątrz maski i ogranicza do minimum podrażnienie oczu. Pacjenci otrzymują komfort i bezpieczeństwo, na jakie zasługują.
Indywidualne dopasowanie
Indywidualne dopasowanie

Indywidualne dopasowanie

Uprząż FitLife jest dostępna w małych i dużych rozmiarach. Języczki EZ umożliwiają szybką i łatwą regulację i zdejmowanie uprzęży. Klipsy zatrzaskowe upraszczają zakładanie, bez potrzeby ponownego dopasowywania po zdjęciu.

Indywidualne dopasowanie

Indywidualne dopasowanie
Uprząż FitLife jest dostępna w małych i dużych rozmiarach. Języczki EZ umożliwiają szybką i łatwą regulację i zdejmowanie uprzęży. Klipsy zatrzaskowe upraszczają zakładanie, bez potrzeby ponownego dopasowywania po zdjęciu.

Indywidualne dopasowanie

Uprząż FitLife jest dostępna w małych i dużych rozmiarach. Języczki EZ umożliwiają szybką i łatwą regulację i zdejmowanie uprzęży. Klipsy zatrzaskowe upraszczają zakładanie, bez potrzeby ponownego dopasowywania po zdjęciu.
Click here for more information
Indywidualne dopasowanie
Indywidualne dopasowanie

Indywidualne dopasowanie

Uprząż FitLife jest dostępna w małych i dużych rozmiarach. Języczki EZ umożliwiają szybką i łatwą regulację i zdejmowanie uprzęży. Klipsy zatrzaskowe upraszczają zakładanie, bez potrzeby ponownego dopasowywania po zdjęciu.
Oddychaj przez usta podczas snu*
Oddychaj przez usta podczas snu*

Oddychaj przez usta podczas snu*

Wbudowane porty wydechowe odwracają wydychane powietrze od osoby śpiącej obok. Maska FitLife pozwala wyspać się pacjentowi i osobie śpiącej obok.

Oddychaj przez usta podczas snu*

Oddychaj przez usta podczas snu*
Wbudowane porty wydechowe odwracają wydychane powietrze od osoby śpiącej obok. Maska FitLife pozwala wyspać się pacjentowi i osobie śpiącej obok.

Oddychaj przez usta podczas snu*

Wbudowane porty wydechowe odwracają wydychane powietrze od osoby śpiącej obok. Maska FitLife pozwala wyspać się pacjentowi i osobie śpiącej obok.
Click here for more information
Oddychaj przez usta podczas snu*
Oddychaj przez usta podczas snu*

Oddychaj przez usta podczas snu*

Wbudowane porty wydechowe odwracają wydychane powietrze od osoby śpiącej obok. Maska FitLife pozwala wyspać się pacjentowi i osobie śpiącej obok.
Niemagnetyczne
Niemagnetyczne

Niemagnetyczne

Maska FitLife posiada niemagnetyczne zaciski, które ułatwiają zakładanie i zdejmowanie maski.

Niemagnetyczne

Niemagnetyczne
Maska FitLife posiada niemagnetyczne zaciski, które ułatwiają zakładanie i zdejmowanie maski.

Niemagnetyczne

Maska FitLife posiada niemagnetyczne zaciski, które ułatwiają zakładanie i zdejmowanie maski.
Click here for more information
Niemagnetyczne
Niemagnetyczne

Niemagnetyczne

Maska FitLife posiada niemagnetyczne zaciski, które ułatwiają zakładanie i zdejmowanie maski.
  • Alternatywny typ maski
  • Indywidualne dopasowanie
  • Oddychaj przez usta podczas snu*
  • Niemagnetyczne
Zobacz wszystkie cechy
Alternatywny typ maski
Alternatywny typ maski

Alternatywny typ maski

Maska FitLife umożliwia szybkie, szczelne dopasowanie wokół mniej wrażliwych na ucisk obszarów twarzy, nie ograniczając przy tym widoczności. Duża powierzchnia zapewnia wyrównanie ciśnienia wewnątrz maski i ogranicza do minimum podrażnienie oczu. Pacjenci otrzymują komfort i bezpieczeństwo, na jakie zasługują.

Alternatywny typ maski

Alternatywny typ maski
Maska FitLife umożliwia szybkie, szczelne dopasowanie wokół mniej wrażliwych na ucisk obszarów twarzy, nie ograniczając przy tym widoczności. Duża powierzchnia zapewnia wyrównanie ciśnienia wewnątrz maski i ogranicza do minimum podrażnienie oczu. Pacjenci otrzymują komfort i bezpieczeństwo, na jakie zasługują.

Alternatywny typ maski

Maska FitLife umożliwia szybkie, szczelne dopasowanie wokół mniej wrażliwych na ucisk obszarów twarzy, nie ograniczając przy tym widoczności. Duża powierzchnia zapewnia wyrównanie ciśnienia wewnątrz maski i ogranicza do minimum podrażnienie oczu. Pacjenci otrzymują komfort i bezpieczeństwo, na jakie zasługują.
Click here for more information
Alternatywny typ maski
Alternatywny typ maski

Alternatywny typ maski

Maska FitLife umożliwia szybkie, szczelne dopasowanie wokół mniej wrażliwych na ucisk obszarów twarzy, nie ograniczając przy tym widoczności. Duża powierzchnia zapewnia wyrównanie ciśnienia wewnątrz maski i ogranicza do minimum podrażnienie oczu. Pacjenci otrzymują komfort i bezpieczeństwo, na jakie zasługują.
Indywidualne dopasowanie
Indywidualne dopasowanie

Indywidualne dopasowanie

Uprząż FitLife jest dostępna w małych i dużych rozmiarach. Języczki EZ umożliwiają szybką i łatwą regulację i zdejmowanie uprzęży. Klipsy zatrzaskowe upraszczają zakładanie, bez potrzeby ponownego dopasowywania po zdjęciu.

Indywidualne dopasowanie

Indywidualne dopasowanie
Uprząż FitLife jest dostępna w małych i dużych rozmiarach. Języczki EZ umożliwiają szybką i łatwą regulację i zdejmowanie uprzęży. Klipsy zatrzaskowe upraszczają zakładanie, bez potrzeby ponownego dopasowywania po zdjęciu.

Indywidualne dopasowanie

Uprząż FitLife jest dostępna w małych i dużych rozmiarach. Języczki EZ umożliwiają szybką i łatwą regulację i zdejmowanie uprzęży. Klipsy zatrzaskowe upraszczają zakładanie, bez potrzeby ponownego dopasowywania po zdjęciu.
Click here for more information
Indywidualne dopasowanie
Indywidualne dopasowanie

Indywidualne dopasowanie

Uprząż FitLife jest dostępna w małych i dużych rozmiarach. Języczki EZ umożliwiają szybką i łatwą regulację i zdejmowanie uprzęży. Klipsy zatrzaskowe upraszczają zakładanie, bez potrzeby ponownego dopasowywania po zdjęciu.
Oddychaj przez usta podczas snu*
Oddychaj przez usta podczas snu*

Oddychaj przez usta podczas snu*

Wbudowane porty wydechowe odwracają wydychane powietrze od osoby śpiącej obok. Maska FitLife pozwala wyspać się pacjentowi i osobie śpiącej obok.

Oddychaj przez usta podczas snu*

Oddychaj przez usta podczas snu*
Wbudowane porty wydechowe odwracają wydychane powietrze od osoby śpiącej obok. Maska FitLife pozwala wyspać się pacjentowi i osobie śpiącej obok.

Oddychaj przez usta podczas snu*

Wbudowane porty wydechowe odwracają wydychane powietrze od osoby śpiącej obok. Maska FitLife pozwala wyspać się pacjentowi i osobie śpiącej obok.
Click here for more information
Oddychaj przez usta podczas snu*
Oddychaj przez usta podczas snu*

Oddychaj przez usta podczas snu*

Wbudowane porty wydechowe odwracają wydychane powietrze od osoby śpiącej obok. Maska FitLife pozwala wyspać się pacjentowi i osobie śpiącej obok.
Niemagnetyczne
Niemagnetyczne

Niemagnetyczne

Maska FitLife posiada niemagnetyczne zaciski, które ułatwiają zakładanie i zdejmowanie maski.

Niemagnetyczne

Niemagnetyczne
Maska FitLife posiada niemagnetyczne zaciski, które ułatwiają zakładanie i zdejmowanie maski.

Niemagnetyczne

Maska FitLife posiada niemagnetyczne zaciski, które ułatwiają zakładanie i zdejmowanie maski.
Click here for more information
Niemagnetyczne
Niemagnetyczne

Niemagnetyczne

Maska FitLife posiada niemagnetyczne zaciski, które ułatwiają zakładanie i zdejmowanie maski.
Dowiedz się, co oznacza certyfikacja zgodności wyrobów z przepisami dotyczącymi wyrobów medycznych Unii Europejskiej (MDR UE)

Dokumentacja

Broszura (3)

Broszura

Broszura (3)

Broszura

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Broszura (3)

Broszura

  • * Lima de Andrade Xavier J, Fernandes MD, Lorenzi-Filho G, Genta PR. Clinical Decision-making for Continuous Positive Airway Pressure Mask Selection. Sleep Medicine Clinics. 2022;17(4):569-576. doi:10.1016/j.jsmc.2022.07.011

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Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

Rozumiem

You are about to visit a Philips global content page

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