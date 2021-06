CombiDiagnost R90 to zdalnie sterowany system do fluoroskopii i najnowocześniejszy system radiografii cyfrowej w jednym, zaprojektowany z myślą o efektywniejszym wykorzystaniu przestrzeni pracowni bez ponoszenia wysokich kosztów. W pełni cyfrowy przebieg pracy, wyjątkowa jakość obrazu dzięki oprogramowaniu UNIQUE i doskonałe zarządzanie dawką promieniowania sprawiają, że ten wszechstronny system nadaje się do wykonywania różnorodnych badań w szerokiej populacji pacjentów, począwszy od dzieci po pacjentów otyłych.