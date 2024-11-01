Rozwiązanie to umożliwia szybkie przeprowadzanie skanowania MR w celu sprawdzenia wyników resekcji podczas operacji i, jeśli to konieczne, usunięcia pozostałej masy nowotworowej. Pozwala to na ograniczenie liczby powtarzanych procedur, skrócenie czasu hospitalizacji i zwiększenie liczby udanych zabiegów neurochirurgicznych.
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Szybkie i sprawne przenoszenie pacjen... || Oszczędność czasu dzięki możli
Oszczędność cennego czasu
System transportowania pacjentów na sali operacyjnej FlexTrak zapewnia błyskawiczny dostęp do wyników śródoperacyjnych badań MR.
Oszczędność cennego czasu
System transportowania pacjentów na sali operacyjnej FlexTrak zapewnia błyskawiczny dostęp do wyników śródoperacyjnych badań MR.
Oszczędność cennego czasu
System transportowania pacjentów na sali operacyjnej FlexTrak zapewnia błyskawiczny dostęp do wyników śródoperacyjnych badań MR.
cewka dStream || Wysoka jakość obrazów MR
Wyjątkowo wyraźne szczegóły
System Ingenia oferuje pełną gamę funkcji diagnostycznych MR, najwyższą jakość obrazu oraz niezwykłą dokładność przy neuronawigacji. Dodatkowymi atutami są duże polew widzenia, niezwykła homogeniczność oraz doskonała dokładność geometryczna.
Wyjątkowo wyraźne szczegóły
System Ingenia oferuje pełną gamę funkcji diagnostycznych MR, najwyższą jakość obrazu oraz niezwykłą dokładność przy neuronawigacji. Dodatkowymi atutami są duże polew widzenia, niezwykła homogeniczność oraz doskonała dokładność geometryczna.
Wyjątkowo wyraźne szczegóły
System Ingenia oferuje pełną gamę funkcji diagnostycznych MR, najwyższą jakość obrazu oraz niezwykłą dokładność przy neuronawigacji. Dodatkowymi atutami są duże polew widzenia, niezwykła homogeniczność oraz doskonała dokładność geometryczna.
Połączenie sali operacyjnej z pracown... || Możliwość zwiększenia poziomu
Możliwość zwiększenia poziomu wykorzystania systemów MR
Połączenie sali operacyjnej do wykonywania zabiegów na OUN z systemem MR pozwala rozszerzyć wykorzystanie systemu MR o śródoperacyjną weryfikację przebiegu zabiegu. Kiedy system MR nie jest używany do obrazowania śródoperacyjnego, można z niego korzystać do obrazowania diagnostycznego.
Możliwość zwiększenia poziomu wykorzystania systemów MR
Połączenie sali operacyjnej do wykonywania zabiegów na OUN z systemem MR pozwala rozszerzyć wykorzystanie systemu MR o śródoperacyjną weryfikację przebiegu zabiegu. Kiedy system MR nie jest używany do obrazowania śródoperacyjnego, można z niego korzystać do obrazowania diagnostycznego.
Możliwość zwiększenia poziomu wykorzystania systemów MR
Połączenie sali operacyjnej do wykonywania zabiegów na OUN z systemem MR pozwala rozszerzyć wykorzystanie systemu MR o śródoperacyjną weryfikację przebiegu zabiegu. Kiedy system MR nie jest używany do obrazowania śródoperacyjnego, można z niego korzystać do obrazowania diagnostycznego.
Trzy chirurgiczne stanowiska akwizycy... || Oszczędność czasu dzięki możli
Możliwość obsługi niezależnie od miejsca
Rozwiązanie Ingenia MR-OR, obejmujące trzy stanowiska akwizycyjne: w sali operacyjnej, w zasięgu ręki w systemie MR oraz z tyłu aparatu MR, pomaga w przeprowadzaniu zabiegów OUN.
Możliwość obsługi niezależnie od miejsca
Rozwiązanie Ingenia MR-OR, obejmujące trzy stanowiska akwizycyjne: w sali operacyjnej, w zasięgu ręki w systemie MR oraz z tyłu aparatu MR, pomaga w przeprowadzaniu zabiegów OUN.
Możliwość obsługi niezależnie od miejsca
Rozwiązanie Ingenia MR-OR, obejmujące trzy stanowiska akwizycyjne: w sali operacyjnej, w zasięgu ręki w systemie MR oraz z tyłu aparatu MR, pomaga w przeprowadzaniu zabiegów OUN.
Połączenie dwóch sal operacyjnych z p... || Możliwość zwiększenia poziomu
Większa elastyczność
Rozwiązanie umożliwiające połączenie z systemem MR dwóch sal operacyjnych, pozwalające na podłączenie systemu transportowania pacjentów zarówno z przodu, jak i z tyłu systemu zapewnia większą elastyczność w planowaniu badań oraz większe wykorzystanie sprzętu.
Większa elastyczność
Rozwiązanie umożliwiające połączenie z systemem MR dwóch sal operacyjnych, pozwalające na podłączenie systemu transportowania pacjentów zarówno z przodu, jak i z tyłu systemu zapewnia większą elastyczność w planowaniu badań oraz większe wykorzystanie sprzętu.
Większa elastyczność
Rozwiązanie umożliwiające połączenie z systemem MR dwóch sal operacyjnych, pozwalające na podłączenie systemu transportowania pacjentów zarówno z przodu, jak i z tyłu systemu zapewnia większą elastyczność w planowaniu badań oraz większe wykorzystanie sprzętu.
Szybkie i sprawne przenoszenie pacjen... || Oszczędność czasu dzięki możli
cewka dStream || Wysoka jakość obrazów MR
Połączenie sali operacyjnej z pracown... || Możliwość zwiększenia poziomu
Trzy chirurgiczne stanowiska akwizycy... || Oszczędność czasu dzięki możli
Szybkie i sprawne przenoszenie pacjen... || Oszczędność czasu dzięki możli
Oszczędność cennego czasu
System transportowania pacjentów na sali operacyjnej FlexTrak zapewnia błyskawiczny dostęp do wyników śródoperacyjnych badań MR.
Oszczędność cennego czasu
System transportowania pacjentów na sali operacyjnej FlexTrak zapewnia błyskawiczny dostęp do wyników śródoperacyjnych badań MR.
Oszczędność cennego czasu
System transportowania pacjentów na sali operacyjnej FlexTrak zapewnia błyskawiczny dostęp do wyników śródoperacyjnych badań MR.
cewka dStream || Wysoka jakość obrazów MR
Wyjątkowo wyraźne szczegóły
System Ingenia oferuje pełną gamę funkcji diagnostycznych MR, najwyższą jakość obrazu oraz niezwykłą dokładność przy neuronawigacji. Dodatkowymi atutami są duże polew widzenia, niezwykła homogeniczność oraz doskonała dokładność geometryczna.
Wyjątkowo wyraźne szczegóły
System Ingenia oferuje pełną gamę funkcji diagnostycznych MR, najwyższą jakość obrazu oraz niezwykłą dokładność przy neuronawigacji. Dodatkowymi atutami są duże polew widzenia, niezwykła homogeniczność oraz doskonała dokładność geometryczna.
Wyjątkowo wyraźne szczegóły
System Ingenia oferuje pełną gamę funkcji diagnostycznych MR, najwyższą jakość obrazu oraz niezwykłą dokładność przy neuronawigacji. Dodatkowymi atutami są duże polew widzenia, niezwykła homogeniczność oraz doskonała dokładność geometryczna.
Połączenie sali operacyjnej z pracown... || Możliwość zwiększenia poziomu
Możliwość zwiększenia poziomu wykorzystania systemów MR
Połączenie sali operacyjnej do wykonywania zabiegów na OUN z systemem MR pozwala rozszerzyć wykorzystanie systemu MR o śródoperacyjną weryfikację przebiegu zabiegu. Kiedy system MR nie jest używany do obrazowania śródoperacyjnego, można z niego korzystać do obrazowania diagnostycznego.
Możliwość zwiększenia poziomu wykorzystania systemów MR
Połączenie sali operacyjnej do wykonywania zabiegów na OUN z systemem MR pozwala rozszerzyć wykorzystanie systemu MR o śródoperacyjną weryfikację przebiegu zabiegu. Kiedy system MR nie jest używany do obrazowania śródoperacyjnego, można z niego korzystać do obrazowania diagnostycznego.
Możliwość zwiększenia poziomu wykorzystania systemów MR
Połączenie sali operacyjnej do wykonywania zabiegów na OUN z systemem MR pozwala rozszerzyć wykorzystanie systemu MR o śródoperacyjną weryfikację przebiegu zabiegu. Kiedy system MR nie jest używany do obrazowania śródoperacyjnego, można z niego korzystać do obrazowania diagnostycznego.
Trzy chirurgiczne stanowiska akwizycy... || Oszczędność czasu dzięki możli
Możliwość obsługi niezależnie od miejsca
Rozwiązanie Ingenia MR-OR, obejmujące trzy stanowiska akwizycyjne: w sali operacyjnej, w zasięgu ręki w systemie MR oraz z tyłu aparatu MR, pomaga w przeprowadzaniu zabiegów OUN.
Możliwość obsługi niezależnie od miejsca
Rozwiązanie Ingenia MR-OR, obejmujące trzy stanowiska akwizycyjne: w sali operacyjnej, w zasięgu ręki w systemie MR oraz z tyłu aparatu MR, pomaga w przeprowadzaniu zabiegów OUN.
Możliwość obsługi niezależnie od miejsca
Rozwiązanie Ingenia MR-OR, obejmujące trzy stanowiska akwizycyjne: w sali operacyjnej, w zasięgu ręki w systemie MR oraz z tyłu aparatu MR, pomaga w przeprowadzaniu zabiegów OUN.
Połączenie dwóch sal operacyjnych z p... || Możliwość zwiększenia poziomu
Większa elastyczność
Rozwiązanie umożliwiające połączenie z systemem MR dwóch sal operacyjnych, pozwalające na podłączenie systemu transportowania pacjentów zarówno z przodu, jak i z tyłu systemu zapewnia większą elastyczność w planowaniu badań oraz większe wykorzystanie sprzętu.
Większa elastyczność
Rozwiązanie umożliwiające połączenie z systemem MR dwóch sal operacyjnych, pozwalające na podłączenie systemu transportowania pacjentów zarówno z przodu, jak i z tyłu systemu zapewnia większą elastyczność w planowaniu badań oraz większe wykorzystanie sprzętu.
Większa elastyczność
Rozwiązanie umożliwiające połączenie z systemem MR dwóch sal operacyjnych, pozwalające na podłączenie systemu transportowania pacjentów zarówno z przodu, jak i z tyłu systemu zapewnia większą elastyczność w planowaniu badań oraz większe wykorzystanie sprzętu.
* System Ingenia MR-OR powinien być dostępny pod koniec 2012 roku.
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Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.
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