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Ingenia MR-OR

System do śródoperacyjnego rezonansu magnetycznego

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Oszczędność czasu dzięki weryfikacji przebiegu operacji — sprawny i szybki transport pacjenta podczas procedur neurochirurgicznych pozwala szybko uzyskać dostęp do wyników śródoperacyjnych badań MR, pomagając w podejmowaniu decyzji chirurgicznych. Lokalizacja systemu MR poza salą operacyjną daje możliwość regularnego korzystania z aparatu do celów diagnostycznych, kiedy nie jest on używany do obrazowania śródoperacyjnego.

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Cechy
System transportowania pacjentów na s... || Szybkie i sprawne przesyłanie

System transportowania pacjentów na sali operacyjnej FlexTrak

System transportowania pacjentów na sali operacyjnej FlexTrak zapewnia błyskawiczny dostęp do wyników śródoperacyjnych badań MR.

System transportowania pacjentów na sali operacyjnej FlexTrak

System transportowania pacjentów na sali operacyjnej FlexTrak zapewnia błyskawiczny dostęp do wyników śródoperacyjnych badań MR.

System transportowania pacjentów na sali operacyjnej FlexTrak

System transportowania pacjentów na sali operacyjnej FlexTrak zapewnia błyskawiczny dostęp do wyników śródoperacyjnych badań MR.
dStream || Doskonała jakość obrazów

dStream

System Ingenia oferuje pełną gamę funkcji diagnostycznych MR, wysoką jakość obrazu oraz niezwykłą dokładność neuronawigacji. Dodatkowymi atutami są duże pole widzenia, znakomita homogeniczność oraz doskonała dokładność geometryczna.

dStream

System Ingenia oferuje pełną gamę funkcji diagnostycznych MR, wysoką jakość obrazu oraz niezwykłą dokładność neuronawigacji. Dodatkowymi atutami są duże pole widzenia, znakomita homogeniczność oraz doskonała dokładność geometryczna.

dStream

System Ingenia oferuje pełną gamę funkcji diagnostycznych MR, wysoką jakość obrazu oraz niezwykłą dokładność neuronawigacji. Dodatkowymi atutami są duże pole widzenia, znakomita homogeniczność oraz doskonała dokładność geometryczna.
Połączenie sali operacyjnej z pracown... || Dobra inwestycja pod względem

Połączenie sali operacyjnej z pracownią MR

Połączenie sali operacyjnej do wykonywania zabiegów OUN z systemem MR pozwala rozszerzyć wykorzystanie systemu MR o śródoperacyjną weryfikację przebiegu zabiegu. Kiedy system MR nie jest używany do obrazowania śródoperacyjnego, można z niego korzystać do obrazowania diagnostycznego.

Połączenie sali operacyjnej z pracownią MR

Połączenie sali operacyjnej do wykonywania zabiegów OUN z systemem MR pozwala rozszerzyć wykorzystanie systemu MR o śródoperacyjną weryfikację przebiegu zabiegu. Kiedy system MR nie jest używany do obrazowania śródoperacyjnego, można z niego korzystać do obrazowania diagnostycznego.

Połączenie sali operacyjnej z pracownią MR

Połączenie sali operacyjnej do wykonywania zabiegów OUN z systemem MR pozwala rozszerzyć wykorzystanie systemu MR o śródoperacyjną weryfikację przebiegu zabiegu. Kiedy system MR nie jest używany do obrazowania śródoperacyjnego, można z niego korzystać do obrazowania diagnostycznego.
Trzy chirurgiczne stanowiska akwizycy... || Szybkie i sprawne przesyłanie

Trzy chirurgiczne stanowiska akwizycyjne

Rozwiązanie Ingenia MR-OR, obejmujące trzy stanowiska akwizycyjne: w sali operacyjnej, w zasięgu ręki w systemie MR oraz z tyłu aparatu MR, co usprawnia przeprowadzanie zabiegów na OUN.

Trzy chirurgiczne stanowiska akwizycyjne

Rozwiązanie Ingenia MR-OR, obejmujące trzy stanowiska akwizycyjne: w sali operacyjnej, w zasięgu ręki w systemie MR oraz z tyłu aparatu MR, co usprawnia przeprowadzanie zabiegów na OUN.

Trzy chirurgiczne stanowiska akwizycyjne

Rozwiązanie Ingenia MR-OR, obejmujące trzy stanowiska akwizycyjne: w sali operacyjnej, w zasięgu ręki w systemie MR oraz z tyłu aparatu MR, co usprawnia przeprowadzanie zabiegów na OUN.
Połączenie dwóch sal operacyjnych z p... || Dobra inwestycja pod względem

Połączenie dwóch sal operacyjnych z pracownią MR

Rozwiązanie umożliwiające połączenie z systemem MR dwóch sal operacyjnych, pozwalające na podłączenie systemu transportowania pacjentów zarówno z przodu, jak i z tyłu systemu zapewnia większą elastyczność w planowaniu badań oraz lepsze wykorzystanie sprzętu.

Połączenie dwóch sal operacyjnych z pracownią MR

Rozwiązanie umożliwiające połączenie z systemem MR dwóch sal operacyjnych, pozwalające na podłączenie systemu transportowania pacjentów zarówno z przodu, jak i z tyłu systemu zapewnia większą elastyczność w planowaniu badań oraz lepsze wykorzystanie sprzętu.

Połączenie dwóch sal operacyjnych z pracownią MR

Rozwiązanie umożliwiające połączenie z systemem MR dwóch sal operacyjnych, pozwalające na podłączenie systemu transportowania pacjentów zarówno z przodu, jak i z tyłu systemu zapewnia większą elastyczność w planowaniu badań oraz lepsze wykorzystanie sprzętu.
Możliwość wyboru ramy stereotaktyczne... || Dobra inwestycja pod względem

Możliwość wyboru ramy stereotaktycznej i cewek

System Ingenia MR-OR umożliwia wybór ramy stereotaktycznej oraz cewek, zależenie od potrzeb klinicznych i możliwości finansowych.

Możliwość wyboru ramy stereotaktycznej i cewek

System Ingenia MR-OR umożliwia wybór ramy stereotaktycznej oraz cewek, zależenie od potrzeb klinicznych i możliwości finansowych.

Możliwość wyboru ramy stereotaktycznej i cewek

System Ingenia MR-OR umożliwia wybór ramy stereotaktycznej oraz cewek, zależenie od potrzeb klinicznych i możliwości finansowych.
  • System transportowania pacjentów na s... || Szybkie i sprawne przesyłanie
  • dStream || Doskonała jakość obrazów
  • Połączenie sali operacyjnej z pracown... || Dobra inwestycja pod względem
  • Trzy chirurgiczne stanowiska akwizycy... || Szybkie i sprawne przesyłanie
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System transportowania pacjentów na s... || Szybkie i sprawne przesyłanie

System transportowania pacjentów na sali operacyjnej FlexTrak

System transportowania pacjentów na sali operacyjnej FlexTrak zapewnia błyskawiczny dostęp do wyników śródoperacyjnych badań MR.

System transportowania pacjentów na sali operacyjnej FlexTrak

System transportowania pacjentów na sali operacyjnej FlexTrak zapewnia błyskawiczny dostęp do wyników śródoperacyjnych badań MR.

System transportowania pacjentów na sali operacyjnej FlexTrak

System transportowania pacjentów na sali operacyjnej FlexTrak zapewnia błyskawiczny dostęp do wyników śródoperacyjnych badań MR.
dStream || Doskonała jakość obrazów

dStream

System Ingenia oferuje pełną gamę funkcji diagnostycznych MR, wysoką jakość obrazu oraz niezwykłą dokładność neuronawigacji. Dodatkowymi atutami są duże pole widzenia, znakomita homogeniczność oraz doskonała dokładność geometryczna.

dStream

System Ingenia oferuje pełną gamę funkcji diagnostycznych MR, wysoką jakość obrazu oraz niezwykłą dokładność neuronawigacji. Dodatkowymi atutami są duże pole widzenia, znakomita homogeniczność oraz doskonała dokładność geometryczna.

dStream

System Ingenia oferuje pełną gamę funkcji diagnostycznych MR, wysoką jakość obrazu oraz niezwykłą dokładność neuronawigacji. Dodatkowymi atutami są duże pole widzenia, znakomita homogeniczność oraz doskonała dokładność geometryczna.
Połączenie sali operacyjnej z pracown... || Dobra inwestycja pod względem

Połączenie sali operacyjnej z pracownią MR

Połączenie sali operacyjnej do wykonywania zabiegów OUN z systemem MR pozwala rozszerzyć wykorzystanie systemu MR o śródoperacyjną weryfikację przebiegu zabiegu. Kiedy system MR nie jest używany do obrazowania śródoperacyjnego, można z niego korzystać do obrazowania diagnostycznego.

Połączenie sali operacyjnej z pracownią MR

Połączenie sali operacyjnej do wykonywania zabiegów OUN z systemem MR pozwala rozszerzyć wykorzystanie systemu MR o śródoperacyjną weryfikację przebiegu zabiegu. Kiedy system MR nie jest używany do obrazowania śródoperacyjnego, można z niego korzystać do obrazowania diagnostycznego.

Połączenie sali operacyjnej z pracownią MR

Połączenie sali operacyjnej do wykonywania zabiegów OUN z systemem MR pozwala rozszerzyć wykorzystanie systemu MR o śródoperacyjną weryfikację przebiegu zabiegu. Kiedy system MR nie jest używany do obrazowania śródoperacyjnego, można z niego korzystać do obrazowania diagnostycznego.
Trzy chirurgiczne stanowiska akwizycy... || Szybkie i sprawne przesyłanie

Trzy chirurgiczne stanowiska akwizycyjne

Rozwiązanie Ingenia MR-OR, obejmujące trzy stanowiska akwizycyjne: w sali operacyjnej, w zasięgu ręki w systemie MR oraz z tyłu aparatu MR, co usprawnia przeprowadzanie zabiegów na OUN.

Trzy chirurgiczne stanowiska akwizycyjne

Rozwiązanie Ingenia MR-OR, obejmujące trzy stanowiska akwizycyjne: w sali operacyjnej, w zasięgu ręki w systemie MR oraz z tyłu aparatu MR, co usprawnia przeprowadzanie zabiegów na OUN.

Trzy chirurgiczne stanowiska akwizycyjne

Rozwiązanie Ingenia MR-OR, obejmujące trzy stanowiska akwizycyjne: w sali operacyjnej, w zasięgu ręki w systemie MR oraz z tyłu aparatu MR, co usprawnia przeprowadzanie zabiegów na OUN.
Połączenie dwóch sal operacyjnych z p... || Dobra inwestycja pod względem

Połączenie dwóch sal operacyjnych z pracownią MR

Rozwiązanie umożliwiające połączenie z systemem MR dwóch sal operacyjnych, pozwalające na podłączenie systemu transportowania pacjentów zarówno z przodu, jak i z tyłu systemu zapewnia większą elastyczność w planowaniu badań oraz lepsze wykorzystanie sprzętu.

Połączenie dwóch sal operacyjnych z pracownią MR

Rozwiązanie umożliwiające połączenie z systemem MR dwóch sal operacyjnych, pozwalające na podłączenie systemu transportowania pacjentów zarówno z przodu, jak i z tyłu systemu zapewnia większą elastyczność w planowaniu badań oraz lepsze wykorzystanie sprzętu.

Połączenie dwóch sal operacyjnych z pracownią MR

Rozwiązanie umożliwiające połączenie z systemem MR dwóch sal operacyjnych, pozwalające na podłączenie systemu transportowania pacjentów zarówno z przodu, jak i z tyłu systemu zapewnia większą elastyczność w planowaniu badań oraz lepsze wykorzystanie sprzętu.
Możliwość wyboru ramy stereotaktyczne... || Dobra inwestycja pod względem

Możliwość wyboru ramy stereotaktycznej i cewek

System Ingenia MR-OR umożliwia wybór ramy stereotaktycznej oraz cewek, zależenie od potrzeb klinicznych i możliwości finansowych.

Możliwość wyboru ramy stereotaktycznej i cewek

System Ingenia MR-OR umożliwia wybór ramy stereotaktycznej oraz cewek, zależenie od potrzeb klinicznych i możliwości finansowych.

Możliwość wyboru ramy stereotaktycznej i cewek

System Ingenia MR-OR umożliwia wybór ramy stereotaktycznej oraz cewek, zależenie od potrzeb klinicznych i możliwości finansowych.

Dokumentacja

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Historie klientów (1)

Historie klientów

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Broszura

Historie klientów (1)

Historie klientów

Specyfikacja

System MR
System MR
Moc pola
  • 1,5 i 3,0 T
Magnes Xtend
Magnes Xtend
Średnica otworu
  • 70 cm
System MR
System MR
Moc pola
  • 1,5 i 3,0 T
Magnes Xtend
Magnes Xtend
Średnica otworu
  • 70 cm
Zobacz wszystkie specyfikacje
System MR
System MR
Moc pola
  • 1,5 i 3,0 T
Magnes Xtend
Magnes Xtend
Średnica otworu
  • 70 cm
  • * System Ingenia MR-OR powinien być dostępny pod koniec 2012 roku.

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Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

Rozumiem

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