Ingenia Elition 3.0T X

System Ingenia Elition firmy Philips oferuje zaawansowane techniki obrazowania MR i wyznacza nowe standardy klinicznych badań naukowych z zakresu obrazowania z użyciem pola o natężeniu 30 T oraz nowych rozwiązań opartych na gradientach i technologii RF. Zapewnia wyjątkową jakość obrazowania i umożliwia skrócenie czasu badań MR nawet o 50%¹. Osiągnięcie takiego wyniku było możliwe dzięki zastosowaniu systemu skracającego czas potrzebny na przygotowanie pacjenta do badania oraz przyspieszeniu skanowania zarówno w trybie 2D jak i 3D. Ponadto system Ingenia Elition umożliwia wybór koloru oświetlenia rodzaju muzyki i odpowiadających jej elementów graficznych które pomagają pacjentom zrelaksować się oraz informują ich o przebiegu badania.

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