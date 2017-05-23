Oszczędność czasu dzięki weryfikacji przebiegu operacji — sprawny i szybki transport pacjenta podczas procedur neurochirurgicznych pozwala szybko uzyskać dostęp do wyników śródoperacyjnych badań MR, pomagając w podejmowaniu decyzji chirurgicznych. Lokalizacja systemu MR poza salą operacyjną daje możliwość regularnego korzystania z aparatu do celów diagnostycznych, kiedy nie jest on używany do obrazowania śródoperacyjnego.
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