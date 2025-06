Flow Viewer

Flow Viewer to opracowany przez firmę Philips dodatek do wizualizacji struktur naczyniowych i serca płodu w kolorze. Flow Viewer rekonstruuje dane obrazowania przepływu w quasi-trójwymiarowej przestrzeni, aby lepiej uwidocznić struktury serca i naczyń oraz wzmocnić estetykę we wszystkich trybach obrazowania w kolorze. Funkcja jest dostępna we wszystkich trybach obrazowania w kolorze (CFM, CPA, CPAd, MFI, MFI HD).