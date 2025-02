Skonsolidowane informacje usprawniają zarządzanie pacjentami

Moduł interfejsu IntelliBridge EC10 gromadzi dane dotyczące parametrów życiowych, krzywe, ustawienia urządzeń i dane dotyczące alarmów. Dane te mogą być wyświetlane na ekranach monitorów pacjenta IntelliVue oraz przesyłanie do centralnego systemu nadzoru w celu ich dalszego przetworzenia. Może to obejmować przekazywanie alarmów do systemu przywołania personelu pielęgniarskiego na oddziałach intensywnej opieki medycznej lub przekazywanie danych do systemu elektronicznej dokumentacji medycznej.