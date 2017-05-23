Wyszukiwane terminy

Monitor IntelliVue MX450 to połączenie możliwości przenoszenia i zaawansowanego monitorowania w jednym niewielkim urządzeniu. Wystarczy jedno spojrzenie na ekran, aby uzyskać pełen obraz stanu pacjenta, co może być wyjątkowo przydatne w sytuacji, gdy uwagi wymaga wielu pacjentów i wiele istotnych spraw.

Cechy
12-calowy ekran dotykowy
Dzięki obsłudze modułu wieloparametrowego (MMS), modułu IntelliVue X2, modułów serwera pomiarowego (MMSE) oraz maksymalnie trzech modułów pomiarowych o pojedynczej/podwójnej szerokości, wszystkie potrzebne informacje wyświetlane na 12-calowym ekranie dotykowym można odnaleźć w mgnieniu oka. Niewątpliwą zaletę urządzenia stanowi przyjazny, łatwy w obsłudze interfejs, analogiczny do stosowanego w pozostałych monitorach IntelliVue, co pozwala skrócić czas szkolenia z obsługi urządzeń.

Dzięki obsłudze modułu wieloparametrowego (MMS), modułu IntelliVue X2, modułów serwera pomiarowego (MMSE) oraz maksymalnie trzech modułów pomiarowych o pojedynczej/podwójnej szerokości, wszystkie potrzebne informacje wyświetlane na 12-calowym ekranie dotykowym można odnaleźć w mgnieniu oka. Niewątpliwą zaletę urządzenia stanowi przyjazny, łatwy w obsłudze interfejs, analogiczny do stosowanego w pozostałych monitorach IntelliVue, co pozwala skrócić czas szkolenia z obsługi urządzeń.

Dzięki obsłudze modułu wieloparametrowego (MMS), modułu IntelliVue X2, modułów serwera pomiarowego (MMSE) oraz maksymalnie trzech modułów pomiarowych o pojedynczej/podwójnej szerokości, wszystkie potrzebne informacje wyświetlane na 12-calowym ekranie dotykowym można odnaleźć w mgnieniu oka. Niewątpliwą zaletę urządzenia stanowi przyjazny, łatwy w obsłudze interfejs, analogiczny do stosowanego w pozostałych monitorach IntelliVue, co pozwala skrócić czas szkolenia z obsługi urządzeń.
Dzięki obsłudze modułu wieloparametrowego (MMS), modułu IntelliVue X2, modułów serwera pomiarowego (MMSE) oraz maksymalnie trzech modułów pomiarowych o pojedynczej/podwójnej szerokości, wszystkie potrzebne informacje wyświetlane na 12-calowym ekranie dotykowym można odnaleźć w mgnieniu oka. Niewątpliwą zaletę urządzenia stanowi przyjazny, łatwy w obsłudze interfejs, analogiczny do stosowanego w pozostałych monitorach IntelliVue, co pozwala skrócić czas szkolenia z obsługi urządzeń.
Dostosowywanie jasności ekranu do oświetlenia zewnętrznego
Dzięki czujnikowi światła otoczenia wyświetlacz automatycznie dostosowuje jasność ekranu i pozostaje czytelny w praktycznie każdych warunkach oświetlenia — także wtedy, gdy oddział zostanie oświetlony naturalnym światłem słonecznym. Dzięki temu pacjenci są bardziej świadomi upływu czasu, co zwiększa ich komfort podczas rekonwalescencji*.

Dzięki czujnikowi światła otoczenia wyświetlacz automatycznie dostosowuje jasność ekranu i pozostaje czytelny w praktycznie każdych warunkach oświetlenia — także wtedy, gdy oddział zostanie oświetlony naturalnym światłem słonecznym. Dzięki temu pacjenci są bardziej świadomi upływu czasu, co zwiększa ich komfort podczas rekonwalescencji*.

Dzięki czujnikowi światła otoczenia wyświetlacz automatycznie dostosowuje jasność ekranu i pozostaje czytelny w praktycznie każdych warunkach oświetlenia — także wtedy, gdy oddział zostanie oświetlony naturalnym światłem słonecznym. Dzięki temu pacjenci są bardziej świadomi upływu czasu, co zwiększa ich komfort podczas rekonwalescencji*.
Dzięki czujnikowi światła otoczenia wyświetlacz automatycznie dostosowuje jasność ekranu i pozostaje czytelny w praktycznie każdych warunkach oświetlenia — także wtedy, gdy oddział zostanie oświetlony naturalnym światłem słonecznym. Dzięki temu pacjenci są bardziej świadomi upływu czasu, co zwiększa ich komfort podczas rekonwalescencji*.
Opcje przesyłania danych
Monitor IntelliVue MX500 umożliwia udostępnianie danych klinicznych systemom informacyjnym, ułatwiając tworzenie wyczerpującej elektronicznej dokumentacji medycznej. Pomaga także ograniczyć koszty i uprościć łączenie urządzenia przyłóżkowego z wybranym systemem elektronicznej dokumentacji medycznej dzięki opcjonalnemu modułowi komunikacji IntelliBridge firmy Philips**, którego zastosowanie eliminuje konieczność posiadania oddzielnego koncentratora urządzeń i serwera konsolidacji danych.

Monitor IntelliVue MX500 umożliwia udostępnianie danych klinicznych systemom informacyjnym, ułatwiając tworzenie wyczerpującej elektronicznej dokumentacji medycznej. Pomaga także ograniczyć koszty i uprościć łączenie urządzenia przyłóżkowego z wybranym systemem elektronicznej dokumentacji medycznej dzięki opcjonalnemu modułowi komunikacji IntelliBridge firmy Philips**, którego zastosowanie eliminuje konieczność posiadania oddzielnego koncentratora urządzeń i serwera konsolidacji danych.

Monitor IntelliVue MX500 umożliwia udostępnianie danych klinicznych systemom informacyjnym, ułatwiając tworzenie wyczerpującej elektronicznej dokumentacji medycznej. Pomaga także ograniczyć koszty i uprościć łączenie urządzenia przyłóżkowego z wybranym systemem elektronicznej dokumentacji medycznej dzięki opcjonalnemu modułowi komunikacji IntelliBridge firmy Philips**, którego zastosowanie eliminuje konieczność posiadania oddzielnego koncentratora urządzeń i serwera konsolidacji danych.
Monitor IntelliVue MX500 umożliwia udostępnianie danych klinicznych systemom informacyjnym, ułatwiając tworzenie wyczerpującej elektronicznej dokumentacji medycznej. Pomaga także ograniczyć koszty i uprościć łączenie urządzenia przyłóżkowego z wybranym systemem elektronicznej dokumentacji medycznej dzięki opcjonalnemu modułowi komunikacji IntelliBridge firmy Philips**, którego zastosowanie eliminuje konieczność posiadania oddzielnego koncentratora urządzeń i serwera konsolidacji danych.
Zaawansowane rozwiązania kliniczne
Monitor IntelliVue MX500 został wyposażony w zaawansowane rozwiązania kliniczne obejmujące narzędzia umożliwiające przedstawienie podsumowania oraz wizualizację złożonych danych klinicznych i ich wzajemnych zależności. Informacje pochodzące z wielu źródeł są wyświetlane w jednym intuicyjnym widoku.

Monitor IntelliVue MX500 został wyposażony w zaawansowane rozwiązania kliniczne obejmujące narzędzia umożliwiające przedstawienie podsumowania oraz wizualizację złożonych danych klinicznych i ich wzajemnych zależności. Informacje pochodzące z wielu źródeł są wyświetlane w jednym intuicyjnym widoku.

Monitor IntelliVue MX500 został wyposażony w zaawansowane rozwiązania kliniczne obejmujące narzędzia umożliwiające przedstawienie podsumowania oraz wizualizację złożonych danych klinicznych i ich wzajemnych zależności. Informacje pochodzące z wielu źródeł są wyświetlane w jednym intuicyjnym widoku.
Monitor IntelliVue MX500 został wyposażony w zaawansowane rozwiązania kliniczne obejmujące narzędzia umożliwiające przedstawienie podsumowania oraz wizualizację złożonych danych klinicznych i ich wzajemnych zależności. Informacje pochodzące z wielu źródeł są wyświetlane w jednym intuicyjnym widoku.
Przenośna konstrukcja
Oddziały zapewniające opiekę medyczną nad chorymi w różnym stanie, takie jak oddziały ratunkowe, pooperacyjne lub intensywnej terapii noworodków, stanowią spore wyzwanie pod względem monitorowania parametrów życiowych. Monitor IntelliVue MX500 jest w stanie im sprostać. Dzięki wbudowanemu uchwytowi i zasilaniu akumulatorowemu monitor ten jest wystarczająco wytrzymały, aby poradzić sobie z trudnymi warunkami transportu wewnątrzszpitalnego, a jego niewielkie wymiary zapewniają wygodę przenoszenia.

Oddziały zapewniające opiekę medyczną nad chorymi w różnym stanie, takie jak oddziały ratunkowe, pooperacyjne lub intensywnej terapii noworodków, stanowią spore wyzwanie pod względem monitorowania parametrów życiowych. Monitor IntelliVue MX500 jest w stanie im sprostać. Dzięki wbudowanemu uchwytowi i zasilaniu akumulatorowemu monitor ten jest wystarczająco wytrzymały, aby poradzić sobie z trudnymi warunkami transportu wewnątrzszpitalnego, a jego niewielkie wymiary zapewniają wygodę przenoszenia.

Oddziały zapewniające opiekę medyczną nad chorymi w różnym stanie, takie jak oddziały ratunkowe, pooperacyjne lub intensywnej terapii noworodków, stanowią spore wyzwanie pod względem monitorowania parametrów życiowych. Monitor IntelliVue MX500 jest w stanie im sprostać. Dzięki wbudowanemu uchwytowi i zasilaniu akumulatorowemu monitor ten jest wystarczająco wytrzymały, aby poradzić sobie z trudnymi warunkami transportu wewnątrzszpitalnego, a jego niewielkie wymiary zapewniają wygodę przenoszenia.
Oddziały zapewniające opiekę medyczną nad chorymi w różnym stanie, takie jak oddziały ratunkowe, pooperacyjne lub intensywnej terapii noworodków, stanowią spore wyzwanie pod względem monitorowania parametrów życiowych. Monitor IntelliVue MX500 jest w stanie im sprostać. Dzięki wbudowanemu uchwytowi i zasilaniu akumulatorowemu monitor ten jest wystarczająco wytrzymały, aby poradzić sobie z trudnymi warunkami transportu wewnątrzszpitalnego, a jego niewielkie wymiary zapewniają wygodę przenoszenia.
Dzięki obsłudze modułu wieloparametrowego (MMS), modułu IntelliVue X2, modułów serwera pomiarowego (MMSE) oraz maksymalnie trzech modułów pomiarowych o pojedynczej/podwójnej szerokości, wszystkie potrzebne informacje wyświetlane na 12-calowym ekranie dotykowym można odnaleźć w mgnieniu oka. Niewątpliwą zaletę urządzenia stanowi przyjazny, łatwy w obsłudze interfejs, analogiczny do stosowanego w pozostałych monitorach IntelliVue, co pozwala skrócić czas szkolenia z obsługi urządzeń.

Dzięki obsłudze modułu wieloparametrowego (MMS), modułu IntelliVue X2, modułów serwera pomiarowego (MMSE) oraz maksymalnie trzech modułów pomiarowych o pojedynczej/podwójnej szerokości, wszystkie potrzebne informacje wyświetlane na 12-calowym ekranie dotykowym można odnaleźć w mgnieniu oka. Niewątpliwą zaletę urządzenia stanowi przyjazny, łatwy w obsłudze interfejs, analogiczny do stosowanego w pozostałych monitorach IntelliVue, co pozwala skrócić czas szkolenia z obsługi urządzeń.

Dzięki obsłudze modułu wieloparametrowego (MMS), modułu IntelliVue X2, modułów serwera pomiarowego (MMSE) oraz maksymalnie trzech modułów pomiarowych o pojedynczej/podwójnej szerokości, wszystkie potrzebne informacje wyświetlane na 12-calowym ekranie dotykowym można odnaleźć w mgnieniu oka. Niewątpliwą zaletę urządzenia stanowi przyjazny, łatwy w obsłudze interfejs, analogiczny do stosowanego w pozostałych monitorach IntelliVue, co pozwala skrócić czas szkolenia z obsługi urządzeń.
Dzięki obsłudze modułu wieloparametrowego (MMS), modułu IntelliVue X2, modułów serwera pomiarowego (MMSE) oraz maksymalnie trzech modułów pomiarowych o pojedynczej/podwójnej szerokości, wszystkie potrzebne informacje wyświetlane na 12-calowym ekranie dotykowym można odnaleźć w mgnieniu oka. Niewątpliwą zaletę urządzenia stanowi przyjazny, łatwy w obsłudze interfejs, analogiczny do stosowanego w pozostałych monitorach IntelliVue, co pozwala skrócić czas szkolenia z obsługi urządzeń.
Dzięki czujnikowi światła otoczenia wyświetlacz automatycznie dostosowuje jasność ekranu i pozostaje czytelny w praktycznie każdych warunkach oświetlenia — także wtedy, gdy oddział zostanie oświetlony naturalnym światłem słonecznym. Dzięki temu pacjenci są bardziej świadomi upływu czasu, co zwiększa ich komfort podczas rekonwalescencji*.

Dzięki czujnikowi światła otoczenia wyświetlacz automatycznie dostosowuje jasność ekranu i pozostaje czytelny w praktycznie każdych warunkach oświetlenia — także wtedy, gdy oddział zostanie oświetlony naturalnym światłem słonecznym. Dzięki temu pacjenci są bardziej świadomi upływu czasu, co zwiększa ich komfort podczas rekonwalescencji*.

Dzięki czujnikowi światła otoczenia wyświetlacz automatycznie dostosowuje jasność ekranu i pozostaje czytelny w praktycznie każdych warunkach oświetlenia — także wtedy, gdy oddział zostanie oświetlony naturalnym światłem słonecznym. Dzięki temu pacjenci są bardziej świadomi upływu czasu, co zwiększa ich komfort podczas rekonwalescencji*.
Dzięki czujnikowi światła otoczenia wyświetlacz automatycznie dostosowuje jasność ekranu i pozostaje czytelny w praktycznie każdych warunkach oświetlenia — także wtedy, gdy oddział zostanie oświetlony naturalnym światłem słonecznym. Dzięki temu pacjenci są bardziej świadomi upływu czasu, co zwiększa ich komfort podczas rekonwalescencji*.
Monitor IntelliVue MX500 umożliwia udostępnianie danych klinicznych systemom informacyjnym, ułatwiając tworzenie wyczerpującej elektronicznej dokumentacji medycznej. Pomaga także ograniczyć koszty i uprościć łączenie urządzenia przyłóżkowego z wybranym systemem elektronicznej dokumentacji medycznej dzięki opcjonalnemu modułowi komunikacji IntelliBridge firmy Philips**, którego zastosowanie eliminuje konieczność posiadania oddzielnego koncentratora urządzeń i serwera konsolidacji danych.

Monitor IntelliVue MX500 umożliwia udostępnianie danych klinicznych systemom informacyjnym, ułatwiając tworzenie wyczerpującej elektronicznej dokumentacji medycznej. Pomaga także ograniczyć koszty i uprościć łączenie urządzenia przyłóżkowego z wybranym systemem elektronicznej dokumentacji medycznej dzięki opcjonalnemu modułowi komunikacji IntelliBridge firmy Philips**, którego zastosowanie eliminuje konieczność posiadania oddzielnego koncentratora urządzeń i serwera konsolidacji danych.

Monitor IntelliVue MX500 umożliwia udostępnianie danych klinicznych systemom informacyjnym, ułatwiając tworzenie wyczerpującej elektronicznej dokumentacji medycznej. Pomaga także ograniczyć koszty i uprościć łączenie urządzenia przyłóżkowego z wybranym systemem elektronicznej dokumentacji medycznej dzięki opcjonalnemu modułowi komunikacji IntelliBridge firmy Philips**, którego zastosowanie eliminuje konieczność posiadania oddzielnego koncentratora urządzeń i serwera konsolidacji danych.
Monitor IntelliVue MX500 umożliwia udostępnianie danych klinicznych systemom informacyjnym, ułatwiając tworzenie wyczerpującej elektronicznej dokumentacji medycznej. Pomaga także ograniczyć koszty i uprościć łączenie urządzenia przyłóżkowego z wybranym systemem elektronicznej dokumentacji medycznej dzięki opcjonalnemu modułowi komunikacji IntelliBridge firmy Philips**, którego zastosowanie eliminuje konieczność posiadania oddzielnego koncentratora urządzeń i serwera konsolidacji danych.
Monitor IntelliVue MX500 został wyposażony w zaawansowane rozwiązania kliniczne obejmujące narzędzia umożliwiające przedstawienie podsumowania oraz wizualizację złożonych danych klinicznych i ich wzajemnych zależności. Informacje pochodzące z wielu źródeł są wyświetlane w jednym intuicyjnym widoku.

Monitor IntelliVue MX500 został wyposażony w zaawansowane rozwiązania kliniczne obejmujące narzędzia umożliwiające przedstawienie podsumowania oraz wizualizację złożonych danych klinicznych i ich wzajemnych zależności. Informacje pochodzące z wielu źródeł są wyświetlane w jednym intuicyjnym widoku.

Monitor IntelliVue MX500 został wyposażony w zaawansowane rozwiązania kliniczne obejmujące narzędzia umożliwiające przedstawienie podsumowania oraz wizualizację złożonych danych klinicznych i ich wzajemnych zależności. Informacje pochodzące z wielu źródeł są wyświetlane w jednym intuicyjnym widoku.
Monitor IntelliVue MX500 został wyposażony w zaawansowane rozwiązania kliniczne obejmujące narzędzia umożliwiające przedstawienie podsumowania oraz wizualizację złożonych danych klinicznych i ich wzajemnych zależności. Informacje pochodzące z wielu źródeł są wyświetlane w jednym intuicyjnym widoku.
Oddziały zapewniające opiekę medyczną nad chorymi w różnym stanie, takie jak oddziały ratunkowe, pooperacyjne lub intensywnej terapii noworodków, stanowią spore wyzwanie pod względem monitorowania parametrów życiowych. Monitor IntelliVue MX500 jest w stanie im sprostać. Dzięki wbudowanemu uchwytowi i zasilaniu akumulatorowemu monitor ten jest wystarczająco wytrzymały, aby poradzić sobie z trudnymi warunkami transportu wewnątrzszpitalnego, a jego niewielkie wymiary zapewniają wygodę przenoszenia.

Oddziały zapewniające opiekę medyczną nad chorymi w różnym stanie, takie jak oddziały ratunkowe, pooperacyjne lub intensywnej terapii noworodków, stanowią spore wyzwanie pod względem monitorowania parametrów życiowych. Monitor IntelliVue MX500 jest w stanie im sprostać. Dzięki wbudowanemu uchwytowi i zasilaniu akumulatorowemu monitor ten jest wystarczająco wytrzymały, aby poradzić sobie z trudnymi warunkami transportu wewnątrzszpitalnego, a jego niewielkie wymiary zapewniają wygodę przenoszenia.

Oddziały zapewniające opiekę medyczną nad chorymi w różnym stanie, takie jak oddziały ratunkowe, pooperacyjne lub intensywnej terapii noworodków, stanowią spore wyzwanie pod względem monitorowania parametrów życiowych. Monitor IntelliVue MX500 jest w stanie im sprostać. Dzięki wbudowanemu uchwytowi i zasilaniu akumulatorowemu monitor ten jest wystarczająco wytrzymały, aby poradzić sobie z trudnymi warunkami transportu wewnątrzszpitalnego, a jego niewielkie wymiary zapewniają wygodę przenoszenia.
Oddziały zapewniające opiekę medyczną nad chorymi w różnym stanie, takie jak oddziały ratunkowe, pooperacyjne lub intensywnej terapii noworodków, stanowią spore wyzwanie pod względem monitorowania parametrów życiowych. Monitor IntelliVue MX500 jest w stanie im sprostać. Dzięki wbudowanemu uchwytowi i zasilaniu akumulatorowemu monitor ten jest wystarczająco wytrzymały, aby poradzić sobie z trudnymi warunkami transportu wewnątrzszpitalnego, a jego niewielkie wymiary zapewniają wygodę przenoszenia.

  • * Stuck, A., Clark, M.J. & Connelly, C.D. (2011) Preventing intensive care unit delirium: a patient-centered approach to reducing sleep disruption. Dimensions of Critical Care Nursing. Listopad–grudzień;30(6):315–20.
  • ** Wymaga portów interfejsu IntelliBridge. Aby uzyskać informacje na temat zgodnych urządzeń, należy zapoznać się z najnowszą listą urządzeń zewnętrznych zgodnych z modułem IntelliBridge EC10.

