Monitor IntelliVue MX450 to połączenie możliwości przenoszenia i zaawansowanego monitorowania w jednym niewielkim urządzeniu. Wystarczy jedno spojrzenie na ekran, aby uzyskać pełen obraz stanu pacjenta, co może być wyjątkowo przydatne w sytuacji, gdy uwagi wymaga wielu pacjentów i wiele istotnych spraw.
12-calowy ekran dotykowy zapewnia czytelność wyświetlanych informacji
Możliwość dostosowania jasności ekranu do oświetlenia zewnętrznego zapewnia czytelność danych w praktycznie każdym otoczeniu
Opcje łączności zapewniają maksymalne wykorzystanie zalet systemu elektronicznej dokumentacji medycznej
Zaawansowane rozwiązania kliniczne umożliwiają przedstawienie podsumowania danych oraz ich wizualizację
Przenośna konstrukcja umożliwia zabranie monitora tam, gdzie jest właśnie potrzebny
Monitor IntelliVue X3 firmy Philips to niewielki, dwufunkcyjny, przenośny monitor pacjenta z możliwością rozszerzenia zakresu monitorowanych parametrów, który zapewnia intuicyjną obsługę przypominającą obsługę smartfona.
Monitor IntelliVue MX400 jest małym, przenośnym urządzeniem, umożliwiającym zaawansowane monitorowanie pacjenta. Dzięki możliwości szybkiego dostarczenia pełnych informacji o stanie pacjenta, może być wyjątkowo przydatny w sytuacji, gdy uwagi wymaga wielu pacjentów i wiele istotnych spraw.
Monitor pacjenta IntelliVue MX450 to połączenie możliwości przenoszenia i zaawansowanych funkcji monitorowania w jednym niewielkim urządzeniu. Wystarczy jedno spojrzenie na ekran, aby uzyskać pełen obraz stanu pacjenta, co może być naprawdę przydatne w sytuacji, gdy uwagi wymaga wielu pacjentów i wiele istotnych spraw.
Monitor IntelliVue MX550 łączy zaawansowane monitorowanie przy łóżku pacjenta z pewnością, jaką daje zasilanie rezerwowe. Wystarczy jedno spojrzenie na ekran, aby uzyskać pełen obraz stanu pacjenta, co może być naprawdę przydatne w sytuacji, gdy uwagi wymaga wielu pacjentów i wiele istotnych spraw.
Moduł wieloparametrowy IntelliVue MMX firmy Philips może działać z modułami pomiarowymi rozszerzającymi zakres monitorowanych parametrów życiowych pacjenta lub bez nich. W przypadku konieczności przeniesienia pacjenta moduł MMX umożliwia podłączenie do innego monitora przewodów pacjenta, a także przeniesienie ustawień monitorowania, danych demograficznych, danych pomiarów oraz trendów, co pomaga przyspieszyć przenoszenie i zapewnić spójność dokumentacji medycznej.
Serwer modułów pomiarowych FMX-4 zawiera 4 gniazda na osobne moduły pomiarowe oraz rejestrator. Mocowanie opcjonalnego modułu wieloparametrowego E20 jest wyposażone w uchwyt montażowy ze złączem SRL umożliwiającym podłączenie modułu wieloparametrowego. Serwer modułów pomiarowych FMX-4 jest kompatybilny wyłączne z monitorami pacjenta IntelliVue MX750 i MX850.
