Przenośna konstrukcja umożliwia zabranie monitora tam, gdzie jest właśnie potrzebny

Oddziały zapewniające opiekę medyczną nad chorymi w różnym stanie, takie jak oddziały ratunkowe, pooperacyjne lub intensywnej terapii noworodków, stanowią spore wyzwanie pod względem monitorowania parametrów życiowych. Monitor IntelliVue MX500 jest w stanie im sprostać. Dzięki wbudowanemu uchwytowi i zasilaniu akumulatorowemu monitor ten jest wystarczająco wytrzymały, aby poradzić sobie z trudnymi warunkami transportu wewnątrzszpitalnego, a jego niewielkie wymiary zapewniają wygodę przenoszenia.