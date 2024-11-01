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IntelliVue MX750

Przyłóżkowy monitor pacjenta

Znajdź podobne produkty

Monitor pacjenta IntelliVue MX750 — prawdziwy tytan pracy wśród monitorów IntelliVue — sprawdzi się w szerokim zakresie zastosowań na oddziałach intensywnej terapii oraz w opiece anestezjologicznej. Monitor zapewnia także bezpośredni dostęp do aplikacji szpitalnych za pośrednictwem technologii HTML5 i Citrix oraz opcjonalnego zintegrowanego komputera, a oprócz tego obsługuje różne funkcje cyberbezpieczeństwa, m.in.: uwierzytelnianie węzłów, szyfrowanie danych sieciowych, drukowanych raportów oraz danych zapisanych na urządzeniu. Co więcej, monitor wyposażony jest we wbudowany czytnik kart RFID/NFC.

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Cechy
Nagrodzone monitory Philips
Rozwiązanie z myślą o ludziach

Rozwiązanie z myślą o ludziach

Monitory pacjenta IntelliVue MX750 i MX850 zostały wyróżnione prestiżową nagrodą iF Product Design. Zaprojektowane tak, aby zapewnić maksymalną wytrzymałość i długoletnią eksploatację, zostały uznane za urządzenia o profesjonalnym wyglądzie i przyjazne zarówno dla pacjentów, jak i osób, które je obsługują. Nagroda iF Design przyznawana jest producentom i projektantom za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwiązań konstrukcyjnych.

Rozwiązanie z myślą o ludziach

Rozwiązanie z myślą o ludziach
Monitory pacjenta IntelliVue MX750 i MX850 zostały wyróżnione prestiżową nagrodą iF Product Design. Zaprojektowane tak, aby zapewnić maksymalną wytrzymałość i długoletnią eksploatację, zostały uznane za urządzenia o profesjonalnym wyglądzie i przyjazne zarówno dla pacjentów, jak i osób, które je obsługują. Nagroda iF Design przyznawana jest producentom i projektantom za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwiązań konstrukcyjnych.

Rozwiązanie z myślą o ludziach

Monitory pacjenta IntelliVue MX750 i MX850 zostały wyróżnione prestiżową nagrodą iF Product Design. Zaprojektowane tak, aby zapewnić maksymalną wytrzymałość i długoletnią eksploatację, zostały uznane za urządzenia o profesjonalnym wyglądzie i przyjazne zarówno dla pacjentów, jak i osób, które je obsługują. Nagroda iF Design przyznawana jest producentom i projektantom za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwiązań konstrukcyjnych.
Click here for more information
Nagrodzone monitory Philips
Rozwiązanie z myślą o ludziach

Rozwiązanie z myślą o ludziach

Monitory pacjenta IntelliVue MX750 i MX850 zostały wyróżnione prestiżową nagrodą iF Product Design. Zaprojektowane tak, aby zapewnić maksymalną wytrzymałość i długoletnią eksploatację, zostały uznane za urządzenia o profesjonalnym wyglądzie i przyjazne zarówno dla pacjentów, jak i osób, które je obsługują. Nagroda iF Design przyznawana jest producentom i projektantom za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwiązań konstrukcyjnych.
Dostęp do pełnych informacji o pacjencie
Opcjonalny zintegrowany komputer (iPC)

Opcjonalny zintegrowany komputer (iPC)

Zintegrowany komputer zapewnia dostęp do pełnych informacji o pacjencie ze źródeł takich jak system IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA), a dzięki systemowi operacyjnemu Windows® jest zgodny z pozostałą infrastrukturą IT, zapewniając dostęp do klinicznych rozwiązań informatycznych w całej sieci szpitala.

Opcjonalny zintegrowany komputer (iPC)

Opcjonalny zintegrowany komputer (iPC)
Zintegrowany komputer zapewnia dostęp do pełnych informacji o pacjencie ze źródeł takich jak system IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA), a dzięki systemowi operacyjnemu Windows® jest zgodny z pozostałą infrastrukturą IT, zapewniając dostęp do klinicznych rozwiązań informatycznych w całej sieci szpitala.

Opcjonalny zintegrowany komputer (iPC)

Zintegrowany komputer zapewnia dostęp do pełnych informacji o pacjencie ze źródeł takich jak system IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA), a dzięki systemowi operacyjnemu Windows® jest zgodny z pozostałą infrastrukturą IT, zapewniając dostęp do klinicznych rozwiązań informatycznych w całej sieci szpitala.
Click here for more information
Dostęp do pełnych informacji o pacjencie
Opcjonalny zintegrowany komputer (iPC)

Opcjonalny zintegrowany komputer (iPC)

Zintegrowany komputer zapewnia dostęp do pełnych informacji o pacjencie ze źródeł takich jak system IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA), a dzięki systemowi operacyjnemu Windows® jest zgodny z pozostałą infrastrukturą IT, zapewniając dostęp do klinicznych rozwiązań informatycznych w całej sieci szpitala.
Nagroda w konkursie 2020 DFA Design for Asia Bronze Award
Nagroda w konkursie 2020 DFA Design for Asia Bronze Award

Nagroda w konkursie 2020 DFA Design for Asia Bronze Award

Monitory pacjenta IntelliVue MX750 i MX850 zostały nagrodzone w konkursie 2020 DFA Design for Asia Bronze Award for Hong Kong w kategorii wzornictwa produktowego i przemysłowego. W konkursie oceniano ogólne wzornictwo, innowacyjność, użyteczność, estetykę, zrównoważoną produkcję, wpływ na rynek azjatycki, a także sukces pod względem handlowym i społecznym.

Nagroda w konkursie 2020 DFA Design for Asia Bronze Award

Nagroda w konkursie 2020 DFA Design for Asia Bronze Award
Monitory pacjenta IntelliVue MX750 i MX850 zostały nagrodzone w konkursie 2020 DFA Design for Asia Bronze Award for Hong Kong w kategorii wzornictwa produktowego i przemysłowego. W konkursie oceniano ogólne wzornictwo, innowacyjność, użyteczność, estetykę, zrównoważoną produkcję, wpływ na rynek azjatycki, a także sukces pod względem handlowym i społecznym.

Nagroda w konkursie 2020 DFA Design for Asia Bronze Award

Monitory pacjenta IntelliVue MX750 i MX850 zostały nagrodzone w konkursie 2020 DFA Design for Asia Bronze Award for Hong Kong w kategorii wzornictwa produktowego i przemysłowego. W konkursie oceniano ogólne wzornictwo, innowacyjność, użyteczność, estetykę, zrównoważoną produkcję, wpływ na rynek azjatycki, a także sukces pod względem handlowym i społecznym.
Click here for more information
Nagroda w konkursie 2020 DFA Design for Asia Bronze Award
Nagroda w konkursie 2020 DFA Design for Asia Bronze Award

Nagroda w konkursie 2020 DFA Design for Asia Bronze Award

Monitory pacjenta IntelliVue MX750 i MX850 zostały nagrodzone w konkursie 2020 DFA Design for Asia Bronze Award for Hong Kong w kategorii wzornictwa produktowego i przemysłowego. W konkursie oceniano ogólne wzornictwo, innowacyjność, użyteczność, estetykę, zrównoważoną produkcję, wpływ na rynek azjatycki, a także sukces pod względem handlowym i społecznym.
Nagroda w konkursie 2020 Australian Good Design Awards
Nagroda w konkursie 2020 Australian Good Design Awards

Nagroda w konkursie 2020 Australian Good Design Awards

Monitory pacjenta IntelliVue MX750 i MX850 zostały nagrodzone w konkursie Australian Good Design Award w 2020 roku. Ta nagroda to niezbity dowód dla klientów z całego świata na najwyższy standard w zakresie wzornictwa i innowacyjności. Konkurs został uznany przez Światową Organizację Wzornictwa za najważniejszy program promujący międzynarodowe wzornictwo w Australii.

Nagroda w konkursie 2020 Australian Good Design Awards

Nagroda w konkursie 2020 Australian Good Design Awards
Monitory pacjenta IntelliVue MX750 i MX850 zostały nagrodzone w konkursie Australian Good Design Award w 2020 roku. Ta nagroda to niezbity dowód dla klientów z całego świata na najwyższy standard w zakresie wzornictwa i innowacyjności. Konkurs został uznany przez Światową Organizację Wzornictwa za najważniejszy program promujący międzynarodowe wzornictwo w Australii.

Nagroda w konkursie 2020 Australian Good Design Awards

Monitory pacjenta IntelliVue MX750 i MX850 zostały nagrodzone w konkursie Australian Good Design Award w 2020 roku. Ta nagroda to niezbity dowód dla klientów z całego świata na najwyższy standard w zakresie wzornictwa i innowacyjności. Konkurs został uznany przez Światową Organizację Wzornictwa za najważniejszy program promujący międzynarodowe wzornictwo w Australii.
Click here for more information
Nagroda w konkursie 2020 Australian Good Design Awards
Nagroda w konkursie 2020 Australian Good Design Awards

Nagroda w konkursie 2020 Australian Good Design Awards

Monitory pacjenta IntelliVue MX750 i MX850 zostały nagrodzone w konkursie Australian Good Design Award w 2020 roku. Ta nagroda to niezbity dowód dla klientów z całego świata na najwyższy standard w zakresie wzornictwa i innowacyjności. Konkurs został uznany przez Światową Organizację Wzornictwa za najważniejszy program promujący międzynarodowe wzornictwo w Australii.
Nagroda w konkursie 2020 Successful Design Awards China
Nagroda w konkursie 2020 Successful Design Awards China

Nagroda w konkursie 2020 Successful Design Awards China

Monitory pacjenta IntelliVue MX750 i MX850 zostały nagrodzone w konkursie 2020 Successful Design Award w Chinach. Nagroda ta to dowód uznania za udane wzornictwo przyszłości, łączące społeczność projektantów w Chinach ze projektantami w innych krajach.

Nagroda w konkursie 2020 Successful Design Awards China

Nagroda w konkursie 2020 Successful Design Awards China
Monitory pacjenta IntelliVue MX750 i MX850 zostały nagrodzone w konkursie 2020 Successful Design Award w Chinach. Nagroda ta to dowód uznania za udane wzornictwo przyszłości, łączące społeczność projektantów w Chinach ze projektantami w innych krajach.

Nagroda w konkursie 2020 Successful Design Awards China

Monitory pacjenta IntelliVue MX750 i MX850 zostały nagrodzone w konkursie 2020 Successful Design Award w Chinach. Nagroda ta to dowód uznania za udane wzornictwo przyszłości, łączące społeczność projektantów w Chinach ze projektantami w innych krajach.
Click here for more information
Nagroda w konkursie 2020 Successful Design Awards China
Nagroda w konkursie 2020 Successful Design Awards China

Nagroda w konkursie 2020 Successful Design Awards China

Monitory pacjenta IntelliVue MX750 i MX850 zostały nagrodzone w konkursie 2020 Successful Design Award w Chinach. Nagroda ta to dowód uznania za udane wzornictwo przyszłości, łączące społeczność projektantów w Chinach ze projektantami w innych krajach.
Opieka na najwyższym poziomie
Uproszczenie klinicznych procedur roboczych

Uproszczenie klinicznych procedur roboczych

Monitor pacjenta IntelliVue MX750 to doskonałe połączenie funkcji klinicznych ze sprawdzonymi rozwiązaniami informatycznymi, które nie tylko upraszczają pracę personelu, ale pozwalają także zapewnić pacjentom opiekę na najwyższym poziomie. Przykładem może być choćby możliwość podłączenia do monitora różnego rodzaju sprzętu medycznego, np. aparatów do znieczulania i pomp infuzyjnych.

Uproszczenie klinicznych procedur roboczych

Uproszczenie klinicznych procedur roboczych
Monitor pacjenta IntelliVue MX750 to doskonałe połączenie funkcji klinicznych ze sprawdzonymi rozwiązaniami informatycznymi, które nie tylko upraszczają pracę personelu, ale pozwalają także zapewnić pacjentom opiekę na najwyższym poziomie. Przykładem może być choćby możliwość podłączenia do monitora różnego rodzaju sprzętu medycznego, np. aparatów do znieczulania i pomp infuzyjnych.

Uproszczenie klinicznych procedur roboczych

Monitor pacjenta IntelliVue MX750 to doskonałe połączenie funkcji klinicznych ze sprawdzonymi rozwiązaniami informatycznymi, które nie tylko upraszczają pracę personelu, ale pozwalają także zapewnić pacjentom opiekę na najwyższym poziomie. Przykładem może być choćby możliwość podłączenia do monitora różnego rodzaju sprzętu medycznego, np. aparatów do znieczulania i pomp infuzyjnych.
Click here for more information
Opieka na najwyższym poziomie
Uproszczenie klinicznych procedur roboczych

Uproszczenie klinicznych procedur roboczych

Monitor pacjenta IntelliVue MX750 to doskonałe połączenie funkcji klinicznych ze sprawdzonymi rozwiązaniami informatycznymi, które nie tylko upraszczają pracę personelu, ale pozwalają także zapewnić pacjentom opiekę na najwyższym poziomie. Przykładem może być choćby możliwość podłączenia do monitora różnego rodzaju sprzętu medycznego, np. aparatów do znieczulania i pomp infuzyjnych.
Szybkie powiadamianie o zmianach stanu pacjenta
Enhanced alarm management

Enhanced alarm management

Zaawansowane funkcje zarządzania alarmami, w jaki wyposażono monitor IntelliVue MX750, pozwalają personelowi skoncentrować się na istotnych zmianach stanu pacjenta. Aplikacja Advanced Event Surveillance, która umożliwia utworzenie alarmów opartych na regułach, zapewnia natomiast wykrywanie określonych stanów klinicznych. Alarmy monitora można również w prosty sposób dostosować do indywidualnych wymagań i przesłać je za pośrednictwem szpitalnego systemu przywoławczego.

Enhanced alarm management

Enhanced alarm management
Zaawansowane funkcje zarządzania alarmami, w jaki wyposażono monitor IntelliVue MX750, pozwalają personelowi skoncentrować się na istotnych zmianach stanu pacjenta. Aplikacja Advanced Event Surveillance, która umożliwia utworzenie alarmów opartych na regułach, zapewnia natomiast wykrywanie określonych stanów klinicznych. Alarmy monitora można również w prosty sposób dostosować do indywidualnych wymagań i przesłać je za pośrednictwem szpitalnego systemu przywoławczego.

Enhanced alarm management

Zaawansowane funkcje zarządzania alarmami, w jaki wyposażono monitor IntelliVue MX750, pozwalają personelowi skoncentrować się na istotnych zmianach stanu pacjenta. Aplikacja Advanced Event Surveillance, która umożliwia utworzenie alarmów opartych na regułach, zapewnia natomiast wykrywanie określonych stanów klinicznych. Alarmy monitora można również w prosty sposób dostosować do indywidualnych wymagań i przesłać je za pośrednictwem szpitalnego systemu przywoławczego.
Click here for more information
Szybkie powiadamianie o zmianach stanu pacjenta
Enhanced alarm management

Enhanced alarm management

Zaawansowane funkcje zarządzania alarmami, w jaki wyposażono monitor IntelliVue MX750, pozwalają personelowi skoncentrować się na istotnych zmianach stanu pacjenta. Aplikacja Advanced Event Surveillance, która umożliwia utworzenie alarmów opartych na regułach, zapewnia natomiast wykrywanie określonych stanów klinicznych. Alarmy monitora można również w prosty sposób dostosować do indywidualnych wymagań i przesłać je za pośrednictwem szpitalnego systemu przywoławczego.
Wysoki poziom cyberbezpieczeństwa
Solidne zabezpieczenia cybernetyczne

Solidne zabezpieczenia cybernetyczne

Sprzęt medyczny powinien zapewniać szybki dostęp do informacji, a jednocześnie spełniać wymogi cyberbezpieczeństwa. Monitor pacjenta IntelliVue MX850 wyposażono w szereg funkcji w tym zakresie, między innymi w oparte na certyfikatach uwierzytelnianie węzłów, szyfrowanie danych sieciowych, plików systemowych, wydruków raportów, zdalnie wyświetlanych danych oraz wydawanych zdalnie poleceń sterowania.

Solidne zabezpieczenia cybernetyczne

Solidne zabezpieczenia cybernetyczne
Sprzęt medyczny powinien zapewniać szybki dostęp do informacji, a jednocześnie spełniać wymogi cyberbezpieczeństwa. Monitor pacjenta IntelliVue MX850 wyposażono w szereg funkcji w tym zakresie, między innymi w oparte na certyfikatach uwierzytelnianie węzłów, szyfrowanie danych sieciowych, plików systemowych, wydruków raportów, zdalnie wyświetlanych danych oraz wydawanych zdalnie poleceń sterowania.

Solidne zabezpieczenia cybernetyczne

Sprzęt medyczny powinien zapewniać szybki dostęp do informacji, a jednocześnie spełniać wymogi cyberbezpieczeństwa. Monitor pacjenta IntelliVue MX850 wyposażono w szereg funkcji w tym zakresie, między innymi w oparte na certyfikatach uwierzytelnianie węzłów, szyfrowanie danych sieciowych, plików systemowych, wydruków raportów, zdalnie wyświetlanych danych oraz wydawanych zdalnie poleceń sterowania.
Click here for more information
Wysoki poziom cyberbezpieczeństwa
Solidne zabezpieczenia cybernetyczne

Solidne zabezpieczenia cybernetyczne

Sprzęt medyczny powinien zapewniać szybki dostęp do informacji, a jednocześnie spełniać wymogi cyberbezpieczeństwa. Monitor pacjenta IntelliVue MX850 wyposażono w szereg funkcji w tym zakresie, między innymi w oparte na certyfikatach uwierzytelnianie węzłów, szyfrowanie danych sieciowych, plików systemowych, wydruków raportów, zdalnie wyświetlanych danych oraz wydawanych zdalnie poleceń sterowania.
Wymierne korzyści finansowe
Wykorzystuj w pełni elektroniczną dokumentację medyczną

Wykorzystuj w pełni elektroniczną dokumentację medyczną

Monitory IntelliVue MX750 pomagają ograniczyć koszty i uprościć komunikację urządzeń przyłóżkowych z systemem elektronicznej dokumentacji medycznej oraz komputera iPC z innymi systemami klinicznymi. Opcjonalne oprogramowanie IntelliVue XDS pozwala na zdalny podgląd zawartości ekranu monitora pacjenta oraz jednoczesny dostęp do dokumentacji pacjenta w systemie elektronicznej dokumentacji medycznej.

Wykorzystuj w pełni elektroniczną dokumentację medyczną

Wykorzystuj w pełni elektroniczną dokumentację medyczną
Monitory IntelliVue MX750 pomagają ograniczyć koszty i uprościć komunikację urządzeń przyłóżkowych z systemem elektronicznej dokumentacji medycznej oraz komputera iPC z innymi systemami klinicznymi. Opcjonalne oprogramowanie IntelliVue XDS pozwala na zdalny podgląd zawartości ekranu monitora pacjenta oraz jednoczesny dostęp do dokumentacji pacjenta w systemie elektronicznej dokumentacji medycznej.

Wykorzystuj w pełni elektroniczną dokumentację medyczną

Monitory IntelliVue MX750 pomagają ograniczyć koszty i uprościć komunikację urządzeń przyłóżkowych z systemem elektronicznej dokumentacji medycznej oraz komputera iPC z innymi systemami klinicznymi. Opcjonalne oprogramowanie IntelliVue XDS pozwala na zdalny podgląd zawartości ekranu monitora pacjenta oraz jednoczesny dostęp do dokumentacji pacjenta w systemie elektronicznej dokumentacji medycznej.
Click here for more information
Wymierne korzyści finansowe
Wykorzystuj w pełni elektroniczną dokumentację medyczną

Wykorzystuj w pełni elektroniczną dokumentację medyczną

Monitory IntelliVue MX750 pomagają ograniczyć koszty i uprościć komunikację urządzeń przyłóżkowych z systemem elektronicznej dokumentacji medycznej oraz komputera iPC z innymi systemami klinicznymi. Opcjonalne oprogramowanie IntelliVue XDS pozwala na zdalny podgląd zawartości ekranu monitora pacjenta oraz jednoczesny dostęp do dokumentacji pacjenta w systemie elektronicznej dokumentacji medycznej.
Wsparcie w zakresie integracji
Pomoc zapewniająca prostą integrację z istniejącą infrastrukturą

Pomoc zapewniająca prostą integrację z istniejącą infrastrukturą

Firma Philips zapewnia swoim klientom wsparcie w zakresie integracji sprzętu z infrastrukturą szpitala. Mogąc poszczycić się ponad 30-letnim doświadczeniem w dziedzinie rozwiązań informatycznych stosowanych w opiece zdrowotnej, jesteśmy w stanie sprostać Twoim potrzebom, niezależnie od wyzwań, jakie przed nami staną.

Pomoc zapewniająca prostą integrację z istniejącą infrastrukturą

Pomoc zapewniająca prostą integrację z istniejącą infrastrukturą
Firma Philips zapewnia swoim klientom wsparcie w zakresie integracji sprzętu z infrastrukturą szpitala. Mogąc poszczycić się ponad 30-letnim doświadczeniem w dziedzinie rozwiązań informatycznych stosowanych w opiece zdrowotnej, jesteśmy w stanie sprostać Twoim potrzebom, niezależnie od wyzwań, jakie przed nami staną.

Pomoc zapewniająca prostą integrację z istniejącą infrastrukturą

Firma Philips zapewnia swoim klientom wsparcie w zakresie integracji sprzętu z infrastrukturą szpitala. Mogąc poszczycić się ponad 30-letnim doświadczeniem w dziedzinie rozwiązań informatycznych stosowanych w opiece zdrowotnej, jesteśmy w stanie sprostać Twoim potrzebom, niezależnie od wyzwań, jakie przed nami staną.
Click here for more information
Wsparcie w zakresie integracji
Pomoc zapewniająca prostą integrację z istniejącą infrastrukturą

Pomoc zapewniająca prostą integrację z istniejącą infrastrukturą

Firma Philips zapewnia swoim klientom wsparcie w zakresie integracji sprzętu z infrastrukturą szpitala. Mogąc poszczycić się ponad 30-letnim doświadczeniem w dziedzinie rozwiązań informatycznych stosowanych w opiece zdrowotnej, jesteśmy w stanie sprostać Twoim potrzebom, niezależnie od wyzwań, jakie przed nami staną.
  • Nagrodzone monitory Philips
  • Dostęp do pełnych informacji o pacjencie
  • Nagroda w konkursie 2020 DFA Design for Asia Bronze Award
  • Nagroda w konkursie 2020 Australian Good Design Awards
Zobacz wszystkie cechy
Nagrodzone monitory Philips
Rozwiązanie z myślą o ludziach

Rozwiązanie z myślą o ludziach

Monitory pacjenta IntelliVue MX750 i MX850 zostały wyróżnione prestiżową nagrodą iF Product Design. Zaprojektowane tak, aby zapewnić maksymalną wytrzymałość i długoletnią eksploatację, zostały uznane za urządzenia o profesjonalnym wyglądzie i przyjazne zarówno dla pacjentów, jak i osób, które je obsługują. Nagroda iF Design przyznawana jest producentom i projektantom za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwiązań konstrukcyjnych.

Rozwiązanie z myślą o ludziach

Rozwiązanie z myślą o ludziach
Monitory pacjenta IntelliVue MX750 i MX850 zostały wyróżnione prestiżową nagrodą iF Product Design. Zaprojektowane tak, aby zapewnić maksymalną wytrzymałość i długoletnią eksploatację, zostały uznane za urządzenia o profesjonalnym wyglądzie i przyjazne zarówno dla pacjentów, jak i osób, które je obsługują. Nagroda iF Design przyznawana jest producentom i projektantom za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwiązań konstrukcyjnych.

Rozwiązanie z myślą o ludziach

Monitory pacjenta IntelliVue MX750 i MX850 zostały wyróżnione prestiżową nagrodą iF Product Design. Zaprojektowane tak, aby zapewnić maksymalną wytrzymałość i długoletnią eksploatację, zostały uznane za urządzenia o profesjonalnym wyglądzie i przyjazne zarówno dla pacjentów, jak i osób, które je obsługują. Nagroda iF Design przyznawana jest producentom i projektantom za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwiązań konstrukcyjnych.
Click here for more information
Nagrodzone monitory Philips
Rozwiązanie z myślą o ludziach

Rozwiązanie z myślą o ludziach

Monitory pacjenta IntelliVue MX750 i MX850 zostały wyróżnione prestiżową nagrodą iF Product Design. Zaprojektowane tak, aby zapewnić maksymalną wytrzymałość i długoletnią eksploatację, zostały uznane za urządzenia o profesjonalnym wyglądzie i przyjazne zarówno dla pacjentów, jak i osób, które je obsługują. Nagroda iF Design przyznawana jest producentom i projektantom za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwiązań konstrukcyjnych.
Dostęp do pełnych informacji o pacjencie
Opcjonalny zintegrowany komputer (iPC)

Opcjonalny zintegrowany komputer (iPC)

Zintegrowany komputer zapewnia dostęp do pełnych informacji o pacjencie ze źródeł takich jak system IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA), a dzięki systemowi operacyjnemu Windows® jest zgodny z pozostałą infrastrukturą IT, zapewniając dostęp do klinicznych rozwiązań informatycznych w całej sieci szpitala.

Opcjonalny zintegrowany komputer (iPC)

Opcjonalny zintegrowany komputer (iPC)
Zintegrowany komputer zapewnia dostęp do pełnych informacji o pacjencie ze źródeł takich jak system IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA), a dzięki systemowi operacyjnemu Windows® jest zgodny z pozostałą infrastrukturą IT, zapewniając dostęp do klinicznych rozwiązań informatycznych w całej sieci szpitala.

Opcjonalny zintegrowany komputer (iPC)

Zintegrowany komputer zapewnia dostęp do pełnych informacji o pacjencie ze źródeł takich jak system IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA), a dzięki systemowi operacyjnemu Windows® jest zgodny z pozostałą infrastrukturą IT, zapewniając dostęp do klinicznych rozwiązań informatycznych w całej sieci szpitala.
Click here for more information
Dostęp do pełnych informacji o pacjencie
Opcjonalny zintegrowany komputer (iPC)

Opcjonalny zintegrowany komputer (iPC)

Zintegrowany komputer zapewnia dostęp do pełnych informacji o pacjencie ze źródeł takich jak system IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA), a dzięki systemowi operacyjnemu Windows® jest zgodny z pozostałą infrastrukturą IT, zapewniając dostęp do klinicznych rozwiązań informatycznych w całej sieci szpitala.
Nagroda w konkursie 2020 DFA Design for Asia Bronze Award
Nagroda w konkursie 2020 DFA Design for Asia Bronze Award

Nagroda w konkursie 2020 DFA Design for Asia Bronze Award

Monitory pacjenta IntelliVue MX750 i MX850 zostały nagrodzone w konkursie 2020 DFA Design for Asia Bronze Award for Hong Kong w kategorii wzornictwa produktowego i przemysłowego. W konkursie oceniano ogólne wzornictwo, innowacyjność, użyteczność, estetykę, zrównoważoną produkcję, wpływ na rynek azjatycki, a także sukces pod względem handlowym i społecznym.

Nagroda w konkursie 2020 DFA Design for Asia Bronze Award

Nagroda w konkursie 2020 DFA Design for Asia Bronze Award
Monitory pacjenta IntelliVue MX750 i MX850 zostały nagrodzone w konkursie 2020 DFA Design for Asia Bronze Award for Hong Kong w kategorii wzornictwa produktowego i przemysłowego. W konkursie oceniano ogólne wzornictwo, innowacyjność, użyteczność, estetykę, zrównoważoną produkcję, wpływ na rynek azjatycki, a także sukces pod względem handlowym i społecznym.

Nagroda w konkursie 2020 DFA Design for Asia Bronze Award

Monitory pacjenta IntelliVue MX750 i MX850 zostały nagrodzone w konkursie 2020 DFA Design for Asia Bronze Award for Hong Kong w kategorii wzornictwa produktowego i przemysłowego. W konkursie oceniano ogólne wzornictwo, innowacyjność, użyteczność, estetykę, zrównoważoną produkcję, wpływ na rynek azjatycki, a także sukces pod względem handlowym i społecznym.
Click here for more information
Nagroda w konkursie 2020 DFA Design for Asia Bronze Award
Nagroda w konkursie 2020 DFA Design for Asia Bronze Award

Nagroda w konkursie 2020 DFA Design for Asia Bronze Award

Monitory pacjenta IntelliVue MX750 i MX850 zostały nagrodzone w konkursie 2020 DFA Design for Asia Bronze Award for Hong Kong w kategorii wzornictwa produktowego i przemysłowego. W konkursie oceniano ogólne wzornictwo, innowacyjność, użyteczność, estetykę, zrównoważoną produkcję, wpływ na rynek azjatycki, a także sukces pod względem handlowym i społecznym.
Nagroda w konkursie 2020 Australian Good Design Awards
Nagroda w konkursie 2020 Australian Good Design Awards

Nagroda w konkursie 2020 Australian Good Design Awards

Monitory pacjenta IntelliVue MX750 i MX850 zostały nagrodzone w konkursie Australian Good Design Award w 2020 roku. Ta nagroda to niezbity dowód dla klientów z całego świata na najwyższy standard w zakresie wzornictwa i innowacyjności. Konkurs został uznany przez Światową Organizację Wzornictwa za najważniejszy program promujący międzynarodowe wzornictwo w Australii.

Nagroda w konkursie 2020 Australian Good Design Awards

Nagroda w konkursie 2020 Australian Good Design Awards
Monitory pacjenta IntelliVue MX750 i MX850 zostały nagrodzone w konkursie Australian Good Design Award w 2020 roku. Ta nagroda to niezbity dowód dla klientów z całego świata na najwyższy standard w zakresie wzornictwa i innowacyjności. Konkurs został uznany przez Światową Organizację Wzornictwa za najważniejszy program promujący międzynarodowe wzornictwo w Australii.

Nagroda w konkursie 2020 Australian Good Design Awards

Monitory pacjenta IntelliVue MX750 i MX850 zostały nagrodzone w konkursie Australian Good Design Award w 2020 roku. Ta nagroda to niezbity dowód dla klientów z całego świata na najwyższy standard w zakresie wzornictwa i innowacyjności. Konkurs został uznany przez Światową Organizację Wzornictwa za najważniejszy program promujący międzynarodowe wzornictwo w Australii.
Click here for more information
Nagroda w konkursie 2020 Australian Good Design Awards
Nagroda w konkursie 2020 Australian Good Design Awards

Nagroda w konkursie 2020 Australian Good Design Awards

Monitory pacjenta IntelliVue MX750 i MX850 zostały nagrodzone w konkursie Australian Good Design Award w 2020 roku. Ta nagroda to niezbity dowód dla klientów z całego świata na najwyższy standard w zakresie wzornictwa i innowacyjności. Konkurs został uznany przez Światową Organizację Wzornictwa za najważniejszy program promujący międzynarodowe wzornictwo w Australii.
Nagroda w konkursie 2020 Successful Design Awards China
Nagroda w konkursie 2020 Successful Design Awards China

Nagroda w konkursie 2020 Successful Design Awards China

Monitory pacjenta IntelliVue MX750 i MX850 zostały nagrodzone w konkursie 2020 Successful Design Award w Chinach. Nagroda ta to dowód uznania za udane wzornictwo przyszłości, łączące społeczność projektantów w Chinach ze projektantami w innych krajach.

Nagroda w konkursie 2020 Successful Design Awards China

Nagroda w konkursie 2020 Successful Design Awards China
Monitory pacjenta IntelliVue MX750 i MX850 zostały nagrodzone w konkursie 2020 Successful Design Award w Chinach. Nagroda ta to dowód uznania za udane wzornictwo przyszłości, łączące społeczność projektantów w Chinach ze projektantami w innych krajach.

Nagroda w konkursie 2020 Successful Design Awards China

Monitory pacjenta IntelliVue MX750 i MX850 zostały nagrodzone w konkursie 2020 Successful Design Award w Chinach. Nagroda ta to dowód uznania za udane wzornictwo przyszłości, łączące społeczność projektantów w Chinach ze projektantami w innych krajach.
Click here for more information
Nagroda w konkursie 2020 Successful Design Awards China
Nagroda w konkursie 2020 Successful Design Awards China

Nagroda w konkursie 2020 Successful Design Awards China

Monitory pacjenta IntelliVue MX750 i MX850 zostały nagrodzone w konkursie 2020 Successful Design Award w Chinach. Nagroda ta to dowód uznania za udane wzornictwo przyszłości, łączące społeczność projektantów w Chinach ze projektantami w innych krajach.
Opieka na najwyższym poziomie
Uproszczenie klinicznych procedur roboczych

Uproszczenie klinicznych procedur roboczych

Monitor pacjenta IntelliVue MX750 to doskonałe połączenie funkcji klinicznych ze sprawdzonymi rozwiązaniami informatycznymi, które nie tylko upraszczają pracę personelu, ale pozwalają także zapewnić pacjentom opiekę na najwyższym poziomie. Przykładem może być choćby możliwość podłączenia do monitora różnego rodzaju sprzętu medycznego, np. aparatów do znieczulania i pomp infuzyjnych.

Uproszczenie klinicznych procedur roboczych

Uproszczenie klinicznych procedur roboczych
Monitor pacjenta IntelliVue MX750 to doskonałe połączenie funkcji klinicznych ze sprawdzonymi rozwiązaniami informatycznymi, które nie tylko upraszczają pracę personelu, ale pozwalają także zapewnić pacjentom opiekę na najwyższym poziomie. Przykładem może być choćby możliwość podłączenia do monitora różnego rodzaju sprzętu medycznego, np. aparatów do znieczulania i pomp infuzyjnych.

Uproszczenie klinicznych procedur roboczych

Monitor pacjenta IntelliVue MX750 to doskonałe połączenie funkcji klinicznych ze sprawdzonymi rozwiązaniami informatycznymi, które nie tylko upraszczają pracę personelu, ale pozwalają także zapewnić pacjentom opiekę na najwyższym poziomie. Przykładem może być choćby możliwość podłączenia do monitora różnego rodzaju sprzętu medycznego, np. aparatów do znieczulania i pomp infuzyjnych.
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Opieka na najwyższym poziomie
Uproszczenie klinicznych procedur roboczych

Uproszczenie klinicznych procedur roboczych

Monitor pacjenta IntelliVue MX750 to doskonałe połączenie funkcji klinicznych ze sprawdzonymi rozwiązaniami informatycznymi, które nie tylko upraszczają pracę personelu, ale pozwalają także zapewnić pacjentom opiekę na najwyższym poziomie. Przykładem może być choćby możliwość podłączenia do monitora różnego rodzaju sprzętu medycznego, np. aparatów do znieczulania i pomp infuzyjnych.
Szybkie powiadamianie o zmianach stanu pacjenta
Enhanced alarm management

Enhanced alarm management

Zaawansowane funkcje zarządzania alarmami, w jaki wyposażono monitor IntelliVue MX750, pozwalają personelowi skoncentrować się na istotnych zmianach stanu pacjenta. Aplikacja Advanced Event Surveillance, która umożliwia utworzenie alarmów opartych na regułach, zapewnia natomiast wykrywanie określonych stanów klinicznych. Alarmy monitora można również w prosty sposób dostosować do indywidualnych wymagań i przesłać je za pośrednictwem szpitalnego systemu przywoławczego.

Enhanced alarm management

Enhanced alarm management
Zaawansowane funkcje zarządzania alarmami, w jaki wyposażono monitor IntelliVue MX750, pozwalają personelowi skoncentrować się na istotnych zmianach stanu pacjenta. Aplikacja Advanced Event Surveillance, która umożliwia utworzenie alarmów opartych na regułach, zapewnia natomiast wykrywanie określonych stanów klinicznych. Alarmy monitora można również w prosty sposób dostosować do indywidualnych wymagań i przesłać je za pośrednictwem szpitalnego systemu przywoławczego.

Enhanced alarm management

Zaawansowane funkcje zarządzania alarmami, w jaki wyposażono monitor IntelliVue MX750, pozwalają personelowi skoncentrować się na istotnych zmianach stanu pacjenta. Aplikacja Advanced Event Surveillance, która umożliwia utworzenie alarmów opartych na regułach, zapewnia natomiast wykrywanie określonych stanów klinicznych. Alarmy monitora można również w prosty sposób dostosować do indywidualnych wymagań i przesłać je za pośrednictwem szpitalnego systemu przywoławczego.
Click here for more information
Szybkie powiadamianie o zmianach stanu pacjenta
Enhanced alarm management

Enhanced alarm management

Zaawansowane funkcje zarządzania alarmami, w jaki wyposażono monitor IntelliVue MX750, pozwalają personelowi skoncentrować się na istotnych zmianach stanu pacjenta. Aplikacja Advanced Event Surveillance, która umożliwia utworzenie alarmów opartych na regułach, zapewnia natomiast wykrywanie określonych stanów klinicznych. Alarmy monitora można również w prosty sposób dostosować do indywidualnych wymagań i przesłać je za pośrednictwem szpitalnego systemu przywoławczego.
Wysoki poziom cyberbezpieczeństwa
Solidne zabezpieczenia cybernetyczne

Solidne zabezpieczenia cybernetyczne

Sprzęt medyczny powinien zapewniać szybki dostęp do informacji, a jednocześnie spełniać wymogi cyberbezpieczeństwa. Monitor pacjenta IntelliVue MX850 wyposażono w szereg funkcji w tym zakresie, między innymi w oparte na certyfikatach uwierzytelnianie węzłów, szyfrowanie danych sieciowych, plików systemowych, wydruków raportów, zdalnie wyświetlanych danych oraz wydawanych zdalnie poleceń sterowania.

Solidne zabezpieczenia cybernetyczne

Solidne zabezpieczenia cybernetyczne
Sprzęt medyczny powinien zapewniać szybki dostęp do informacji, a jednocześnie spełniać wymogi cyberbezpieczeństwa. Monitor pacjenta IntelliVue MX850 wyposażono w szereg funkcji w tym zakresie, między innymi w oparte na certyfikatach uwierzytelnianie węzłów, szyfrowanie danych sieciowych, plików systemowych, wydruków raportów, zdalnie wyświetlanych danych oraz wydawanych zdalnie poleceń sterowania.

Solidne zabezpieczenia cybernetyczne

Sprzęt medyczny powinien zapewniać szybki dostęp do informacji, a jednocześnie spełniać wymogi cyberbezpieczeństwa. Monitor pacjenta IntelliVue MX850 wyposażono w szereg funkcji w tym zakresie, między innymi w oparte na certyfikatach uwierzytelnianie węzłów, szyfrowanie danych sieciowych, plików systemowych, wydruków raportów, zdalnie wyświetlanych danych oraz wydawanych zdalnie poleceń sterowania.
Click here for more information
Wysoki poziom cyberbezpieczeństwa
Solidne zabezpieczenia cybernetyczne

Solidne zabezpieczenia cybernetyczne

Sprzęt medyczny powinien zapewniać szybki dostęp do informacji, a jednocześnie spełniać wymogi cyberbezpieczeństwa. Monitor pacjenta IntelliVue MX850 wyposażono w szereg funkcji w tym zakresie, między innymi w oparte na certyfikatach uwierzytelnianie węzłów, szyfrowanie danych sieciowych, plików systemowych, wydruków raportów, zdalnie wyświetlanych danych oraz wydawanych zdalnie poleceń sterowania.
Wymierne korzyści finansowe
Wykorzystuj w pełni elektroniczną dokumentację medyczną

Wykorzystuj w pełni elektroniczną dokumentację medyczną

Monitory IntelliVue MX750 pomagają ograniczyć koszty i uprościć komunikację urządzeń przyłóżkowych z systemem elektronicznej dokumentacji medycznej oraz komputera iPC z innymi systemami klinicznymi. Opcjonalne oprogramowanie IntelliVue XDS pozwala na zdalny podgląd zawartości ekranu monitora pacjenta oraz jednoczesny dostęp do dokumentacji pacjenta w systemie elektronicznej dokumentacji medycznej.

Wykorzystuj w pełni elektroniczną dokumentację medyczną

Wykorzystuj w pełni elektroniczną dokumentację medyczną
Monitory IntelliVue MX750 pomagają ograniczyć koszty i uprościć komunikację urządzeń przyłóżkowych z systemem elektronicznej dokumentacji medycznej oraz komputera iPC z innymi systemami klinicznymi. Opcjonalne oprogramowanie IntelliVue XDS pozwala na zdalny podgląd zawartości ekranu monitora pacjenta oraz jednoczesny dostęp do dokumentacji pacjenta w systemie elektronicznej dokumentacji medycznej.

Wykorzystuj w pełni elektroniczną dokumentację medyczną

Monitory IntelliVue MX750 pomagają ograniczyć koszty i uprościć komunikację urządzeń przyłóżkowych z systemem elektronicznej dokumentacji medycznej oraz komputera iPC z innymi systemami klinicznymi. Opcjonalne oprogramowanie IntelliVue XDS pozwala na zdalny podgląd zawartości ekranu monitora pacjenta oraz jednoczesny dostęp do dokumentacji pacjenta w systemie elektronicznej dokumentacji medycznej.
Click here for more information
Wymierne korzyści finansowe
Wykorzystuj w pełni elektroniczną dokumentację medyczną

Wykorzystuj w pełni elektroniczną dokumentację medyczną

Monitory IntelliVue MX750 pomagają ograniczyć koszty i uprościć komunikację urządzeń przyłóżkowych z systemem elektronicznej dokumentacji medycznej oraz komputera iPC z innymi systemami klinicznymi. Opcjonalne oprogramowanie IntelliVue XDS pozwala na zdalny podgląd zawartości ekranu monitora pacjenta oraz jednoczesny dostęp do dokumentacji pacjenta w systemie elektronicznej dokumentacji medycznej.
Wsparcie w zakresie integracji
Pomoc zapewniająca prostą integrację z istniejącą infrastrukturą

Pomoc zapewniająca prostą integrację z istniejącą infrastrukturą

Firma Philips zapewnia swoim klientom wsparcie w zakresie integracji sprzętu z infrastrukturą szpitala. Mogąc poszczycić się ponad 30-letnim doświadczeniem w dziedzinie rozwiązań informatycznych stosowanych w opiece zdrowotnej, jesteśmy w stanie sprostać Twoim potrzebom, niezależnie od wyzwań, jakie przed nami staną.

Pomoc zapewniająca prostą integrację z istniejącą infrastrukturą

Pomoc zapewniająca prostą integrację z istniejącą infrastrukturą
Firma Philips zapewnia swoim klientom wsparcie w zakresie integracji sprzętu z infrastrukturą szpitala. Mogąc poszczycić się ponad 30-letnim doświadczeniem w dziedzinie rozwiązań informatycznych stosowanych w opiece zdrowotnej, jesteśmy w stanie sprostać Twoim potrzebom, niezależnie od wyzwań, jakie przed nami staną.

Pomoc zapewniająca prostą integrację z istniejącą infrastrukturą

Firma Philips zapewnia swoim klientom wsparcie w zakresie integracji sprzętu z infrastrukturą szpitala. Mogąc poszczycić się ponad 30-letnim doświadczeniem w dziedzinie rozwiązań informatycznych stosowanych w opiece zdrowotnej, jesteśmy w stanie sprostać Twoim potrzebom, niezależnie od wyzwań, jakie przed nami staną.
Click here for more information
Wsparcie w zakresie integracji
Pomoc zapewniająca prostą integrację z istniejącą infrastrukturą

Pomoc zapewniająca prostą integrację z istniejącą infrastrukturą

Firma Philips zapewnia swoim klientom wsparcie w zakresie integracji sprzętu z infrastrukturą szpitala. Mogąc poszczycić się ponad 30-letnim doświadczeniem w dziedzinie rozwiązań informatycznych stosowanych w opiece zdrowotnej, jesteśmy w stanie sprostać Twoim potrzebom, niezależnie od wyzwań, jakie przed nami staną.

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Specyfikacja

Parametry fizyczne
Parametry fizyczne
Rozmiar wyświetlacza
  • Szeroki ekran 19"
Rozdzielczość wyświetlacza
  • 1920 × 1080
Typ wyświetlacza
  • Full HD z technologią pojemnościową (ang. projected capacitive touch, pCAP)
Liczba krzywych na wyświetlaczu
  • 12 krzywych (maks.)
Gniazda na moduły w stelażach
  • Maks. 8 (z dwoma stelażami FMX-4)
Zastosowania
  • Możliwość wyświetlania natywnych aplikacji sieciowych bez konieczności używania komputera iPC
Filmy
Filmy
Zaszyfrowane pliki wideo przez LAN do
  • Wyświetlacz Active Display¹ lub XDS
Alarmy
Alarmy
Zdalnie przez LAN (zaszyfrowane) do
  • Wyświetlacz Active Display¹ lub XDS
Niezależny wyświetlacz
Niezależny wyświetlacz
Liczba niezależnych wyświetlaczy
  • 1 Active Display¹ lub XDS
Zabezpieczenia cybernetyczne
Zabezpieczenia cybernetyczne
Identyfikacja/uwierzytelnianie użytkowników
  • dzięki technologii RFID
Uwierzytelnianie węzła
  • dzięki certyfikatom, szyfrowaniu danych sieciowych, wydruków raportów oraz plików
Klient natywny Citrix
  • Klient natywny Citrix
Parametry fizyczne
Parametry fizyczne
Rozmiar wyświetlacza
  • Szeroki ekran 19"
Rozdzielczość wyświetlacza
  • 1920 × 1080
Filmy
Filmy
Zaszyfrowane pliki wideo przez LAN do
  • Wyświetlacz Active Display¹ lub XDS
Zobacz wszystkie specyfikacje
Parametry fizyczne
Parametry fizyczne
Rozmiar wyświetlacza
  • Szeroki ekran 19"
Rozdzielczość wyświetlacza
  • 1920 × 1080
Typ wyświetlacza
  • Full HD z technologią pojemnościową (ang. projected capacitive touch, pCAP)
Liczba krzywych na wyświetlaczu
  • 12 krzywych (maks.)
Gniazda na moduły w stelażach
  • Maks. 8 (z dwoma stelażami FMX-4)
Zastosowania
  • Możliwość wyświetlania natywnych aplikacji sieciowych bez konieczności używania komputera iPC
Filmy
Filmy
Zaszyfrowane pliki wideo przez LAN do
  • Wyświetlacz Active Display¹ lub XDS
Alarmy
Alarmy
Zdalnie przez LAN (zaszyfrowane) do
  • Wyświetlacz Active Display¹ lub XDS
Niezależny wyświetlacz
Niezależny wyświetlacz
Liczba niezależnych wyświetlaczy
  • 1 Active Display¹ lub XDS
Zabezpieczenia cybernetyczne
Zabezpieczenia cybernetyczne
Identyfikacja/uwierzytelnianie użytkowników
  • dzięki technologii RFID
Uwierzytelnianie węzła
  • dzięki certyfikatom, szyfrowaniu danych sieciowych, wydruków raportów oraz plików
Klient natywny Citrix
  • Klient natywny Citrix
  • Może nie być dostępny w niektórych regionach. Aby uzyskać pełną ofertę produktów w danym kraju, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Philips.

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Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

Rozumiem

You are about to visit a Philips global content page

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