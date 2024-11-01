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Monitor pacjenta IntelliVue MX850 z wielofunkcyjnym wyświetlaczem i możliwością obsługi przez wielu użytkowników został stworzony z myślą o monitorowaniu pacjentów w najcięższym stanie oraz podczas najbardziej wymagających zabiegów chirurgicznych. Jest wyposażony w szeroki, 22-calowy ekran i umożliwia także bezpośredni dostęp do aplikacji szpitalnych za pośrednictwem technologii HTML5 i Citrix oraz obsługuje różnorodne funkcje z zakresu cyberbezpieczeństwa, m.in.: uwierzytelnianie węzłów, szyfrowanie danych sieciowych, drukowanych raportów oraz danych zapisanych na urządzeniu. Monitor ma również wbudowany czytnik kart RFID/NFC.
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Awatar Visual Patient Avatar: nowy sposób prezentacji parametrów życiowych pacjenta
Awatar Visual Patient Avatar: nowy sposób prezentacji parametrów życiowych pacjenta
Awatar Visual Patient Avatar: nowy sposób prezentacji parametrów życiowych pacjenta
Awatar Visual Patient Avatar: nowy sposób prezentacji parametrów życiowych pacjenta
Alarm Advisor
Alarm Advisor
Alarm Advisor
Alarm Advisor
Solidne zabezpieczenia cybernetyczne
Solidne zabezpieczenia cybernetyczne
Solidne zabezpieczenia cybernetyczne
Solidne zabezpieczenia cybernetyczne
Pomoc zapewniająca prostą integrację z istniejącą infrastrukturą
Pomoc zapewniająca prostą integrację z istniejącą infrastrukturą
Pomoc zapewniająca prostą integrację z istniejącą infrastrukturą
Pomoc zapewniająca prostą integrację z istniejącą infrastrukturą
Uproszczenie klinicznych procedur roboczych
Uproszczenie klinicznych procedur roboczych
Uproszczenie klinicznych procedur roboczych
Uproszczenie klinicznych procedur roboczych
Zaawansowane zarządzanie alarmami
Zaawansowane zarządzanie alarmami
Zaawansowane zarządzanie alarmami
Zaawansowane zarządzanie alarmami
Wykorzystuj w pełni elektroniczną dokumentację medyczną
Wykorzystuj w pełni elektroniczną dokumentację medyczną
Wykorzystuj w pełni elektroniczną dokumentację medyczną
Wykorzystuj w pełni elektroniczną dokumentację medyczną
Zmiana dźwięków monitorowania z myślą o zwalczaniu zmęczenia alarmami
Zmiana dźwięków monitorowania z myślą o zwalczaniu zmęczenia alarmami
Zmiana dźwięków monitorowania z myślą o zwalczaniu zmęczenia alarmami
Zmiana dźwięków monitorowania z myślą o zwalczaniu zmęczenia alarmami
Awatar Visual Patient Avatar: nowy sposób prezentacji parametrów życiowych pacjenta
Awatar Visual Patient Avatar: nowy sposób prezentacji parametrów życiowych pacjenta
Awatar Visual Patient Avatar: nowy sposób prezentacji parametrów życiowych pacjenta
Awatar Visual Patient Avatar: nowy sposób prezentacji parametrów życiowych pacjenta
Alarm Advisor
Alarm Advisor
Alarm Advisor
Alarm Advisor
Solidne zabezpieczenia cybernetyczne
Solidne zabezpieczenia cybernetyczne
Solidne zabezpieczenia cybernetyczne
Solidne zabezpieczenia cybernetyczne
Pomoc zapewniająca prostą integrację z istniejącą infrastrukturą
Pomoc zapewniająca prostą integrację z istniejącą infrastrukturą
Pomoc zapewniająca prostą integrację z istniejącą infrastrukturą
Pomoc zapewniająca prostą integrację z istniejącą infrastrukturą
Uproszczenie klinicznych procedur roboczych
Uproszczenie klinicznych procedur roboczych
Uproszczenie klinicznych procedur roboczych
Uproszczenie klinicznych procedur roboczych
Zaawansowane zarządzanie alarmami
Zaawansowane zarządzanie alarmami
Zaawansowane zarządzanie alarmami
Zaawansowane zarządzanie alarmami
Wykorzystuj w pełni elektroniczną dokumentację medyczną
Wykorzystuj w pełni elektroniczną dokumentację medyczną
Wykorzystuj w pełni elektroniczną dokumentację medyczną
Wykorzystuj w pełni elektroniczną dokumentację medyczną
Zmiana dźwięków monitorowania z myślą o zwalczaniu zmęczenia alarmami
Zmiana dźwięków monitorowania z myślą o zwalczaniu zmęczenia alarmami
Zmiana dźwięków monitorowania z myślą o zwalczaniu zmęczenia alarmami
Zmiana dźwięków monitorowania z myślą o zwalczaniu zmęczenia alarmami
|Rozmiar wyświetlacza
|
|Rozdzielczość wyświetlacza
|
|Typ wyświetlacza
|
|Liczba krzywych na wyświetlaczu
|
|Gniazda na moduły w stelażach
|
|Zastosowania
|
|Zaszyfrowane pliki wideo przez LAN do
|
|Zdalnie przez LAN (zaszyfrowane) do
|
|Liczba niezależnych wyświetlaczy
|
|Identyfikacja/uwierzytelnianie użytkowników
|
|Uwierzytelnianie węzła
|
|Klient natywny Citrix
|
|Rozmiar wyświetlacza
|
|Rozdzielczość wyświetlacza
|
|Zaszyfrowane pliki wideo przez LAN do
|
|Rozmiar wyświetlacza
|
|Rozdzielczość wyświetlacza
|
|Typ wyświetlacza
|
|Liczba krzywych na wyświetlaczu
|
|Gniazda na moduły w stelażach
|
|Zastosowania
|
|Zaszyfrowane pliki wideo przez LAN do
|
|Zdalnie przez LAN (zaszyfrowane) do
|
|Liczba niezależnych wyświetlaczy
|
|Identyfikacja/uwierzytelnianie użytkowników
|
|Uwierzytelnianie węzła
|
|Klient natywny Citrix
|
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Monitor pacjenta IntelliVue MX750 — prawdziwy tytan pracy wśród monitorów IntelliVue — sprawdzi się w szerokim zakresie zastosowań na oddziałach intensywnej terapii oraz w opiece anestezjologicznej. Monitor zapewnia także bezpośredni dostęp do aplikacji szpitalnych za pośrednictwem technologii HTML5 i Citrix oraz opcjonalnego zintegrowanego komputera, a oprócz tego obsługuje różne funkcje cyberbezpieczeństwa, m.in.: uwierzytelnianie węzłów, szyfrowanie danych sieciowych, drukowanych raportów oraz danych zapisanych na urządzeniu. Co więcej, monitor wyposażony jest we wbudowany czytnik kart RFID/NFC.
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Wyświetlacz Active Display IntelliVue AD75 to niezależny wyświetlacz z funkcją sygnalizowania alarmów w czasie rzeczywistym, przeznaczony do użytku z określonymi monitorami IntelliVue. Zawiera optycznie połączony 19-calowy (469 mm) wyświetlacz LCD (TFT) z projekcyjną pojemnościową technologią dotykową (pCap) w obudowie podobnej do tej, w którą wyposażono monitor MX750. Wyświetlacz łączy się z monitorem głównym za pośrednictwem połączenia LAN. Posiada 4 porty USB do podłączania urządzeń wskazujących zgodnych z USB HID. Z przodu wyświetlacza znajduje się urządzenie do bezdotykowej identyfikacji i komunikacji z wykorzystaniem technologii RFID. Po podłączeniu do monitora pacjenta wyświetlacz może wyświetlać taką samą liczbę krzywych, co monitor. Po umieszczeniu w pobliżu monitora głównego dźwięki alarmów na wyświetlaczu można wyłączyć. W przypadku montażu z dala od monitora głównego dźwięki alarmów w sali pacjenta można wyciszyć i korzystać z sygnalizacji alarmów na wyświetlaczu.
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Wyświetlacz Active Display IntelliVue AD85 to osobny wyświetlacz z funkcją sygnalizowania alarmów w czasie rzeczywistym do użytku z określonymi monitorami IntelliVue. Zawiera optycznie połączony 22-calowy (547 mm) wyświetlacz LCD (TFT) z projekcyjną pojemnościową technologią dotykową (pCap) w obudowie podobnej do tej, w którą wyposażono monitor pacjenta MX850. Wyświetlacz łączy się z monitorem głównym za pośrednictwem połączenia LAN. Jest wyposażony w 4 porty USB do podłączania urządzeń wskazujących zgodnych z USB HID. Z przodu wyświetlacza znajduje się urządzenie do bezdotykowej identyfikacji i komunikacji z wykorzystaniem technologii RFID. Po podłączeniu do monitora pacjenta wyświetlacz może wyświetlać taką samą liczbę krzywych, co monitor. Po umieszczeniu w pobliżu monitora głównego dźwięki alarmów na wyświetlaczu można wyłączyć. W przypadku montażu z dala od monitora głównego dźwięki alarmów w sali pacjenta można wyciszyć i korzystać z sygnalizacji alarmów na wyświetlaczu Active Display AD85.
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System PIC iX to integralna część ekosystemu monitorowania firmy Philips przeznaczona dla placówek zapewniających opiekę pacjentom wymagającym ścisłego, okresowego, doraźnego i specjalistycznego nadzoru. Umożliwia przepływ danych pacjentów w tych obszarach opieki, przesyłając je z urządzeń firmy Philips i innych firm. Pozwala usprawnić wykonywanie codziennych zadań, pomagając wykrywać zmiany stanu pacjentów i reagować na nie również zdalnie, a także chronić bezpieczeństwo danych pacjentów dzięki rygorystycznym standardom branży medycznej. System PIC iX można zintegrować z istniejącą infrastrukturą, co pozwala na jego szybkie wdrożenie i zapewnia możliwość dostosowania na wypadek zmian w zakresie świadczonej opieki. A ponieważ skalowalność i elastyczność mają kluczowe znaczenie, oferujemy rozwiązanie do zdalnego zarządzania urządzeniami, umożliwiające informatykom i inżynierom biomedycznym poprawę bezawaryjności systemu, śledzenie wydajności i obniżenie kosztów operacyjnych.
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Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.Rozumiem
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