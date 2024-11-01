Wyszukiwane terminy

IntelliVue MX850

Przyłóżkowy monitor pacjenta

Znajdź podobne produkty

Monitor pacjenta IntelliVue MX850 z wielofunkcyjnym wyświetlaczem i możliwością obsługi przez wielu użytkowników został stworzony z myślą o monitorowaniu pacjentów w najcięższym stanie oraz podczas najbardziej wymagających zabiegów chirurgicznych. Jest wyposażony w szeroki, 22-calowy ekran i umożliwia także bezpośredni dostęp do aplikacji szpitalnych za pośrednictwem technologii HTML5 i Citrix oraz obsługuje różnorodne funkcje z zakresu cyberbezpieczeństwa, m.in.: uwierzytelnianie węzłów, szyfrowanie danych sieciowych, drukowanych raportów oraz danych zapisanych na urządzeniu. Monitor ma również wbudowany czytnik kart RFID/NFC.

Kontakt z nami
Cechy
Awatar Visual Patient Avatar: nowy sposób prezentacji parametrów życiowych pacjenta
Awatar Visual Patient Avatar: nowy sposób prezentacji parametrów życiowych pacjenta

Awatar Visual Patient Avatar: nowy sposób prezentacji parametrów życiowych pacjenta

W stresujących warunkach sali operacyjnej oraz na oddziałach OIT bezpieczeństwo pacjentów poddanych znieczuleniu zależy od monitorowania ich parametrów życiowych. Dostrzeżenie wszystkich informacji przez zespół anestezjologiczny może jednak nie być takie proste. Wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu, stworzyliśmy awatara Visual Patient Avatar. To innowacyjne rozwiązanie przedstawia ogromną ilość informacji z monitorów pacjenta IntelliVue w formie wizualnej na awatarze za pomocą kolorów, kształtów i animacji.

Awatar Visual Patient Avatar: nowy sposób prezentacji parametrów życiowych pacjenta

Awatar Visual Patient Avatar: nowy sposób prezentacji parametrów życiowych pacjenta
W stresujących warunkach sali operacyjnej oraz na oddziałach OIT bezpieczeństwo pacjentów poddanych znieczuleniu zależy od monitorowania ich parametrów życiowych. Dostrzeżenie wszystkich informacji przez zespół anestezjologiczny może jednak nie być takie proste. Wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu, stworzyliśmy awatara Visual Patient Avatar. To innowacyjne rozwiązanie przedstawia ogromną ilość informacji z monitorów pacjenta IntelliVue w formie wizualnej na awatarze za pomocą kolorów, kształtów i animacji.

Awatar Visual Patient Avatar: nowy sposób prezentacji parametrów życiowych pacjenta

W stresujących warunkach sali operacyjnej oraz na oddziałach OIT bezpieczeństwo pacjentów poddanych znieczuleniu zależy od monitorowania ich parametrów życiowych. Dostrzeżenie wszystkich informacji przez zespół anestezjologiczny może jednak nie być takie proste. Wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu, stworzyliśmy awatara Visual Patient Avatar. To innowacyjne rozwiązanie przedstawia ogromną ilość informacji z monitorów pacjenta IntelliVue w formie wizualnej na awatarze za pomocą kolorów, kształtów i animacji.
Click here for more information
Awatar Visual Patient Avatar: nowy sposób prezentacji parametrów życiowych pacjenta
Awatar Visual Patient Avatar: nowy sposób prezentacji parametrów życiowych pacjenta

Awatar Visual Patient Avatar: nowy sposób prezentacji parametrów życiowych pacjenta

W stresujących warunkach sali operacyjnej oraz na oddziałach OIT bezpieczeństwo pacjentów poddanych znieczuleniu zależy od monitorowania ich parametrów życiowych. Dostrzeżenie wszystkich informacji przez zespół anestezjologiczny może jednak nie być takie proste. Wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu, stworzyliśmy awatara Visual Patient Avatar. To innowacyjne rozwiązanie przedstawia ogromną ilość informacji z monitorów pacjenta IntelliVue w formie wizualnej na awatarze za pomocą kolorów, kształtów i animacji.
Alarm Advisor
Alarm Advisor

Alarm Advisor

W sytuacjach częstego występowania alarmów niewymagających podejmowania żadnych działań aplikacja Alarm Advisor zapewnia proaktywne zalecenia dotyczące wdrożenia strategii zarządzania alarmami lub dostosowania progów alarmowych odpowiednio do stanu pacjenta (zgodnie z wytycznymi szpitala).

Alarm Advisor

Alarm Advisor
W sytuacjach częstego występowania alarmów niewymagających podejmowania żadnych działań aplikacja Alarm Advisor zapewnia proaktywne zalecenia dotyczące wdrożenia strategii zarządzania alarmami lub dostosowania progów alarmowych odpowiednio do stanu pacjenta (zgodnie z wytycznymi szpitala).

Alarm Advisor

W sytuacjach częstego występowania alarmów niewymagających podejmowania żadnych działań aplikacja Alarm Advisor zapewnia proaktywne zalecenia dotyczące wdrożenia strategii zarządzania alarmami lub dostosowania progów alarmowych odpowiednio do stanu pacjenta (zgodnie z wytycznymi szpitala).
Click here for more information
Alarm Advisor
Alarm Advisor

Alarm Advisor

W sytuacjach częstego występowania alarmów niewymagających podejmowania żadnych działań aplikacja Alarm Advisor zapewnia proaktywne zalecenia dotyczące wdrożenia strategii zarządzania alarmami lub dostosowania progów alarmowych odpowiednio do stanu pacjenta (zgodnie z wytycznymi szpitala).
Wysoki poziom cyberbezpieczeństwa
Solidne zabezpieczenia cybernetyczne

Solidne zabezpieczenia cybernetyczne

Sprzęt medyczny powinien zapewniać szybki dostęp do informacji, a jednocześnie spełniać wymogi cyberbezpieczeństwa. Monitor pacjenta IntelliVue MX850 wyposażono w szereg funkcji w tym zakresie, między innymi w oparte na certyfikatach uwierzytelnianie węzłów, szyfrowanie danych sieciowych, plików systemowych, wydruków raportów, zdalnie wyświetlanych danych oraz wydawanych zdalnie poleceń sterowania.

Solidne zabezpieczenia cybernetyczne

Solidne zabezpieczenia cybernetyczne
Sprzęt medyczny powinien zapewniać szybki dostęp do informacji, a jednocześnie spełniać wymogi cyberbezpieczeństwa. Monitor pacjenta IntelliVue MX850 wyposażono w szereg funkcji w tym zakresie, między innymi w oparte na certyfikatach uwierzytelnianie węzłów, szyfrowanie danych sieciowych, plików systemowych, wydruków raportów, zdalnie wyświetlanych danych oraz wydawanych zdalnie poleceń sterowania.

Solidne zabezpieczenia cybernetyczne

Sprzęt medyczny powinien zapewniać szybki dostęp do informacji, a jednocześnie spełniać wymogi cyberbezpieczeństwa. Monitor pacjenta IntelliVue MX850 wyposażono w szereg funkcji w tym zakresie, między innymi w oparte na certyfikatach uwierzytelnianie węzłów, szyfrowanie danych sieciowych, plików systemowych, wydruków raportów, zdalnie wyświetlanych danych oraz wydawanych zdalnie poleceń sterowania.
Click here for more information
Wysoki poziom cyberbezpieczeństwa
Solidne zabezpieczenia cybernetyczne

Solidne zabezpieczenia cybernetyczne

Sprzęt medyczny powinien zapewniać szybki dostęp do informacji, a jednocześnie spełniać wymogi cyberbezpieczeństwa. Monitor pacjenta IntelliVue MX850 wyposażono w szereg funkcji w tym zakresie, między innymi w oparte na certyfikatach uwierzytelnianie węzłów, szyfrowanie danych sieciowych, plików systemowych, wydruków raportów, zdalnie wyświetlanych danych oraz wydawanych zdalnie poleceń sterowania.
Wsparcie w zakresie integracji
Pomoc zapewniająca prostą integrację z istniejącą infrastrukturą

Pomoc zapewniająca prostą integrację z istniejącą infrastrukturą

Firma Philips zapewnia swoim klientom wsparcie w zakresie integracji sprzętu z infrastrukturą szpitala. Mogąc poszczycić się ponad 30-letnim doświadczeniem w dziedzinie rozwiązań informatycznych stosowanych w opiece zdrowotnej, jesteśmy w stanie sprostać Twoim potrzebom, niezależnie od wyzwań, jakie przed nami staną.

Pomoc zapewniająca prostą integrację z istniejącą infrastrukturą

Pomoc zapewniająca prostą integrację z istniejącą infrastrukturą
Firma Philips zapewnia swoim klientom wsparcie w zakresie integracji sprzętu z infrastrukturą szpitala. Mogąc poszczycić się ponad 30-letnim doświadczeniem w dziedzinie rozwiązań informatycznych stosowanych w opiece zdrowotnej, jesteśmy w stanie sprostać Twoim potrzebom, niezależnie od wyzwań, jakie przed nami staną.

Pomoc zapewniająca prostą integrację z istniejącą infrastrukturą

Firma Philips zapewnia swoim klientom wsparcie w zakresie integracji sprzętu z infrastrukturą szpitala. Mogąc poszczycić się ponad 30-letnim doświadczeniem w dziedzinie rozwiązań informatycznych stosowanych w opiece zdrowotnej, jesteśmy w stanie sprostać Twoim potrzebom, niezależnie od wyzwań, jakie przed nami staną.
Click here for more information
Wsparcie w zakresie integracji
Pomoc zapewniająca prostą integrację z istniejącą infrastrukturą

Pomoc zapewniająca prostą integrację z istniejącą infrastrukturą

Firma Philips zapewnia swoim klientom wsparcie w zakresie integracji sprzętu z infrastrukturą szpitala. Mogąc poszczycić się ponad 30-letnim doświadczeniem w dziedzinie rozwiązań informatycznych stosowanych w opiece zdrowotnej, jesteśmy w stanie sprostać Twoim potrzebom, niezależnie od wyzwań, jakie przed nami staną.
Opieka na najwyższym poziomie
Uproszczenie klinicznych procedur roboczych

Uproszczenie klinicznych procedur roboczych

Monitor pacjenta IntelliVue MX850 to wygodne połączenie funkcji stricte klinicznych ze świetnymi rozwiązaniami informatycznymi, które upraszczają pracę personelu. Co więcej, monitor ułatwia korzystanie z rozwiązań pozwalających zapewnić jeszcze lepszą jakość opieki nad pacjentami. Przykładem może być choćby możliwość podłączenia do monitora różnego rodzaju sprzętu medycznego, np. aparatów do znieczulania czy respiratorów.

Uproszczenie klinicznych procedur roboczych

Uproszczenie klinicznych procedur roboczych
Monitor pacjenta IntelliVue MX850 to wygodne połączenie funkcji stricte klinicznych ze świetnymi rozwiązaniami informatycznymi, które upraszczają pracę personelu. Co więcej, monitor ułatwia korzystanie z rozwiązań pozwalających zapewnić jeszcze lepszą jakość opieki nad pacjentami. Przykładem może być choćby możliwość podłączenia do monitora różnego rodzaju sprzętu medycznego, np. aparatów do znieczulania czy respiratorów.

Uproszczenie klinicznych procedur roboczych

Monitor pacjenta IntelliVue MX850 to wygodne połączenie funkcji stricte klinicznych ze świetnymi rozwiązaniami informatycznymi, które upraszczają pracę personelu. Co więcej, monitor ułatwia korzystanie z rozwiązań pozwalających zapewnić jeszcze lepszą jakość opieki nad pacjentami. Przykładem może być choćby możliwość podłączenia do monitora różnego rodzaju sprzętu medycznego, np. aparatów do znieczulania czy respiratorów.
Click here for more information
Opieka na najwyższym poziomie
Uproszczenie klinicznych procedur roboczych

Uproszczenie klinicznych procedur roboczych

Monitor pacjenta IntelliVue MX850 to wygodne połączenie funkcji stricte klinicznych ze świetnymi rozwiązaniami informatycznymi, które upraszczają pracę personelu. Co więcej, monitor ułatwia korzystanie z rozwiązań pozwalających zapewnić jeszcze lepszą jakość opieki nad pacjentami. Przykładem może być choćby możliwość podłączenia do monitora różnego rodzaju sprzętu medycznego, np. aparatów do znieczulania czy respiratorów.
Szybkie powiadamianie o zmianach stanu pacjenta
Zaawansowane zarządzanie alarmami

Zaawansowane zarządzanie alarmami

Zaawansowane funkcje zarządzania alarmami, w jakie wyposażono monitor IntelliVue MX850, pozwalają personelowi skoncentrować się na istotnych zmianach stanu pacjenta. Aplikacja Advanced Event Surveillance, która umożliwia utworzenie alarmów opartych na regułach, zapewnia natomiast wykrywanie określonych stanów klinicznych. Alarmy monitora można również w prosty sposób dostosować do indywidualnych wymagań i przesłać je za pośrednictwem szpitalnego systemu łączności.

Zaawansowane zarządzanie alarmami

Zaawansowane zarządzanie alarmami
Zaawansowane funkcje zarządzania alarmami, w jakie wyposażono monitor IntelliVue MX850, pozwalają personelowi skoncentrować się na istotnych zmianach stanu pacjenta. Aplikacja Advanced Event Surveillance, która umożliwia utworzenie alarmów opartych na regułach, zapewnia natomiast wykrywanie określonych stanów klinicznych. Alarmy monitora można również w prosty sposób dostosować do indywidualnych wymagań i przesłać je za pośrednictwem szpitalnego systemu łączności.

Zaawansowane zarządzanie alarmami

Zaawansowane funkcje zarządzania alarmami, w jakie wyposażono monitor IntelliVue MX850, pozwalają personelowi skoncentrować się na istotnych zmianach stanu pacjenta. Aplikacja Advanced Event Surveillance, która umożliwia utworzenie alarmów opartych na regułach, zapewnia natomiast wykrywanie określonych stanów klinicznych. Alarmy monitora można również w prosty sposób dostosować do indywidualnych wymagań i przesłać je za pośrednictwem szpitalnego systemu łączności.
Click here for more information
Szybkie powiadamianie o zmianach stanu pacjenta
Zaawansowane zarządzanie alarmami

Zaawansowane zarządzanie alarmami

Zaawansowane funkcje zarządzania alarmami, w jakie wyposażono monitor IntelliVue MX850, pozwalają personelowi skoncentrować się na istotnych zmianach stanu pacjenta. Aplikacja Advanced Event Surveillance, która umożliwia utworzenie alarmów opartych na regułach, zapewnia natomiast wykrywanie określonych stanów klinicznych. Alarmy monitora można również w prosty sposób dostosować do indywidualnych wymagań i przesłać je za pośrednictwem szpitalnego systemu łączności.
Wymierne korzyści finansowe
Wykorzystuj w pełni elektroniczną dokumentację medyczną

Wykorzystuj w pełni elektroniczną dokumentację medyczną

Monitor IntelliVue MX850 pomaga zwiększyć opłacalność inwestycji przez ograniczenie kosztów i złożoności w przypadku połączenia urządzeń przyłóżkowych z systemem elektronicznej dokumentacji medycznej, natomiast opcjonalne oprogramowanie IntelliVue XDS pozwala na zdalny podgląd ekranu monitora pacjenta oraz jednoczesny dostęp do dokumentacji pacjenta w systemie elektronicznej dokumentacji medycznej.

Wykorzystuj w pełni elektroniczną dokumentację medyczną

Wykorzystuj w pełni elektroniczną dokumentację medyczną
Monitor IntelliVue MX850 pomaga zwiększyć opłacalność inwestycji przez ograniczenie kosztów i złożoności w przypadku połączenia urządzeń przyłóżkowych z systemem elektronicznej dokumentacji medycznej, natomiast opcjonalne oprogramowanie IntelliVue XDS pozwala na zdalny podgląd ekranu monitora pacjenta oraz jednoczesny dostęp do dokumentacji pacjenta w systemie elektronicznej dokumentacji medycznej.

Wykorzystuj w pełni elektroniczną dokumentację medyczną

Monitor IntelliVue MX850 pomaga zwiększyć opłacalność inwestycji przez ograniczenie kosztów i złożoności w przypadku połączenia urządzeń przyłóżkowych z systemem elektronicznej dokumentacji medycznej, natomiast opcjonalne oprogramowanie IntelliVue XDS pozwala na zdalny podgląd ekranu monitora pacjenta oraz jednoczesny dostęp do dokumentacji pacjenta w systemie elektronicznej dokumentacji medycznej.
Click here for more information
Wymierne korzyści finansowe
Wykorzystuj w pełni elektroniczną dokumentację medyczną

Wykorzystuj w pełni elektroniczną dokumentację medyczną

Monitor IntelliVue MX850 pomaga zwiększyć opłacalność inwestycji przez ograniczenie kosztów i złożoności w przypadku połączenia urządzeń przyłóżkowych z systemem elektronicznej dokumentacji medycznej, natomiast opcjonalne oprogramowanie IntelliVue XDS pozwala na zdalny podgląd ekranu monitora pacjenta oraz jednoczesny dostęp do dokumentacji pacjenta w systemie elektronicznej dokumentacji medycznej.
Zmiana dźwięków monitorowania z myślą o zwalczaniu zmęczenia alarmami
Zmiana dźwięków monitorowania z myślą o zwalczaniu zmęczenia alarmami

Zmiana dźwięków monitorowania z myślą o zwalczaniu zmęczenia alarmami

Większość producentów sprzętu do monitorowania stosuje w swoich urządzeniach standardowy zestaw dźwięków alarmów, nie przykładając większej wagi do ulepszeń w tym zakresie. Dostrzegając poważny problem zmęczenia alarmami u członków personelu medycznego, postanowiliśmy wprowadzić innowacyjne zmiany w samych dźwiękach. We współpracy ze sławnymi inżynierami dźwięku oraz muzykami firma Philips jako pierwsza opracowała całkowicie nowe dźwięki monitorów, dzięki czemu udało się stworzyć przyjazne środowisko akustyczne zarówno dla personelu medycznego, jak i pacjentów.

Zmiana dźwięków monitorowania z myślą o zwalczaniu zmęczenia alarmami

Zmiana dźwięków monitorowania z myślą o zwalczaniu zmęczenia alarmami
Większość producentów sprzętu do monitorowania stosuje w swoich urządzeniach standardowy zestaw dźwięków alarmów, nie przykładając większej wagi do ulepszeń w tym zakresie. Dostrzegając poważny problem zmęczenia alarmami u członków personelu medycznego, postanowiliśmy wprowadzić innowacyjne zmiany w samych dźwiękach. We współpracy ze sławnymi inżynierami dźwięku oraz muzykami firma Philips jako pierwsza opracowała całkowicie nowe dźwięki monitorów, dzięki czemu udało się stworzyć przyjazne środowisko akustyczne zarówno dla personelu medycznego, jak i pacjentów.

Zmiana dźwięków monitorowania z myślą o zwalczaniu zmęczenia alarmami

Większość producentów sprzętu do monitorowania stosuje w swoich urządzeniach standardowy zestaw dźwięków alarmów, nie przykładając większej wagi do ulepszeń w tym zakresie. Dostrzegając poważny problem zmęczenia alarmami u członków personelu medycznego, postanowiliśmy wprowadzić innowacyjne zmiany w samych dźwiękach. We współpracy ze sławnymi inżynierami dźwięku oraz muzykami firma Philips jako pierwsza opracowała całkowicie nowe dźwięki monitorów, dzięki czemu udało się stworzyć przyjazne środowisko akustyczne zarówno dla personelu medycznego, jak i pacjentów.
Click here for more information
Zmiana dźwięków monitorowania z myślą o zwalczaniu zmęczenia alarmami
Zmiana dźwięków monitorowania z myślą o zwalczaniu zmęczenia alarmami

Zmiana dźwięków monitorowania z myślą o zwalczaniu zmęczenia alarmami

Większość producentów sprzętu do monitorowania stosuje w swoich urządzeniach standardowy zestaw dźwięków alarmów, nie przykładając większej wagi do ulepszeń w tym zakresie. Dostrzegając poważny problem zmęczenia alarmami u członków personelu medycznego, postanowiliśmy wprowadzić innowacyjne zmiany w samych dźwiękach. We współpracy ze sławnymi inżynierami dźwięku oraz muzykami firma Philips jako pierwsza opracowała całkowicie nowe dźwięki monitorów, dzięki czemu udało się stworzyć przyjazne środowisko akustyczne zarówno dla personelu medycznego, jak i pacjentów.
  • Awatar Visual Patient Avatar: nowy sposób prezentacji parametrów życiowych pacjenta
  • Alarm Advisor
  • Wysoki poziom cyberbezpieczeństwa
  • Wsparcie w zakresie integracji
Zobacz wszystkie cechy
Awatar Visual Patient Avatar: nowy sposób prezentacji parametrów życiowych pacjenta
Awatar Visual Patient Avatar: nowy sposób prezentacji parametrów życiowych pacjenta

Awatar Visual Patient Avatar: nowy sposób prezentacji parametrów życiowych pacjenta

W stresujących warunkach sali operacyjnej oraz na oddziałach OIT bezpieczeństwo pacjentów poddanych znieczuleniu zależy od monitorowania ich parametrów życiowych. Dostrzeżenie wszystkich informacji przez zespół anestezjologiczny może jednak nie być takie proste. Wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu, stworzyliśmy awatara Visual Patient Avatar. To innowacyjne rozwiązanie przedstawia ogromną ilość informacji z monitorów pacjenta IntelliVue w formie wizualnej na awatarze za pomocą kolorów, kształtów i animacji.

Awatar Visual Patient Avatar: nowy sposób prezentacji parametrów życiowych pacjenta

Awatar Visual Patient Avatar: nowy sposób prezentacji parametrów życiowych pacjenta
W stresujących warunkach sali operacyjnej oraz na oddziałach OIT bezpieczeństwo pacjentów poddanych znieczuleniu zależy od monitorowania ich parametrów życiowych. Dostrzeżenie wszystkich informacji przez zespół anestezjologiczny może jednak nie być takie proste. Wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu, stworzyliśmy awatara Visual Patient Avatar. To innowacyjne rozwiązanie przedstawia ogromną ilość informacji z monitorów pacjenta IntelliVue w formie wizualnej na awatarze za pomocą kolorów, kształtów i animacji.

Awatar Visual Patient Avatar: nowy sposób prezentacji parametrów życiowych pacjenta

W stresujących warunkach sali operacyjnej oraz na oddziałach OIT bezpieczeństwo pacjentów poddanych znieczuleniu zależy od monitorowania ich parametrów życiowych. Dostrzeżenie wszystkich informacji przez zespół anestezjologiczny może jednak nie być takie proste. Wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu, stworzyliśmy awatara Visual Patient Avatar. To innowacyjne rozwiązanie przedstawia ogromną ilość informacji z monitorów pacjenta IntelliVue w formie wizualnej na awatarze za pomocą kolorów, kształtów i animacji.
Click here for more information
Awatar Visual Patient Avatar: nowy sposób prezentacji parametrów życiowych pacjenta
Awatar Visual Patient Avatar: nowy sposób prezentacji parametrów życiowych pacjenta

Awatar Visual Patient Avatar: nowy sposób prezentacji parametrów życiowych pacjenta

W stresujących warunkach sali operacyjnej oraz na oddziałach OIT bezpieczeństwo pacjentów poddanych znieczuleniu zależy od monitorowania ich parametrów życiowych. Dostrzeżenie wszystkich informacji przez zespół anestezjologiczny może jednak nie być takie proste. Wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu, stworzyliśmy awatara Visual Patient Avatar. To innowacyjne rozwiązanie przedstawia ogromną ilość informacji z monitorów pacjenta IntelliVue w formie wizualnej na awatarze za pomocą kolorów, kształtów i animacji.
Alarm Advisor
Alarm Advisor

Alarm Advisor

W sytuacjach częstego występowania alarmów niewymagających podejmowania żadnych działań aplikacja Alarm Advisor zapewnia proaktywne zalecenia dotyczące wdrożenia strategii zarządzania alarmami lub dostosowania progów alarmowych odpowiednio do stanu pacjenta (zgodnie z wytycznymi szpitala).

Alarm Advisor

Alarm Advisor
W sytuacjach częstego występowania alarmów niewymagających podejmowania żadnych działań aplikacja Alarm Advisor zapewnia proaktywne zalecenia dotyczące wdrożenia strategii zarządzania alarmami lub dostosowania progów alarmowych odpowiednio do stanu pacjenta (zgodnie z wytycznymi szpitala).

Alarm Advisor

W sytuacjach częstego występowania alarmów niewymagających podejmowania żadnych działań aplikacja Alarm Advisor zapewnia proaktywne zalecenia dotyczące wdrożenia strategii zarządzania alarmami lub dostosowania progów alarmowych odpowiednio do stanu pacjenta (zgodnie z wytycznymi szpitala).
Click here for more information
Alarm Advisor
Alarm Advisor

Alarm Advisor

W sytuacjach częstego występowania alarmów niewymagających podejmowania żadnych działań aplikacja Alarm Advisor zapewnia proaktywne zalecenia dotyczące wdrożenia strategii zarządzania alarmami lub dostosowania progów alarmowych odpowiednio do stanu pacjenta (zgodnie z wytycznymi szpitala).
Wysoki poziom cyberbezpieczeństwa
Solidne zabezpieczenia cybernetyczne

Solidne zabezpieczenia cybernetyczne

Sprzęt medyczny powinien zapewniać szybki dostęp do informacji, a jednocześnie spełniać wymogi cyberbezpieczeństwa. Monitor pacjenta IntelliVue MX850 wyposażono w szereg funkcji w tym zakresie, między innymi w oparte na certyfikatach uwierzytelnianie węzłów, szyfrowanie danych sieciowych, plików systemowych, wydruków raportów, zdalnie wyświetlanych danych oraz wydawanych zdalnie poleceń sterowania.

Solidne zabezpieczenia cybernetyczne

Solidne zabezpieczenia cybernetyczne
Sprzęt medyczny powinien zapewniać szybki dostęp do informacji, a jednocześnie spełniać wymogi cyberbezpieczeństwa. Monitor pacjenta IntelliVue MX850 wyposażono w szereg funkcji w tym zakresie, między innymi w oparte na certyfikatach uwierzytelnianie węzłów, szyfrowanie danych sieciowych, plików systemowych, wydruków raportów, zdalnie wyświetlanych danych oraz wydawanych zdalnie poleceń sterowania.

Solidne zabezpieczenia cybernetyczne

Sprzęt medyczny powinien zapewniać szybki dostęp do informacji, a jednocześnie spełniać wymogi cyberbezpieczeństwa. Monitor pacjenta IntelliVue MX850 wyposażono w szereg funkcji w tym zakresie, między innymi w oparte na certyfikatach uwierzytelnianie węzłów, szyfrowanie danych sieciowych, plików systemowych, wydruków raportów, zdalnie wyświetlanych danych oraz wydawanych zdalnie poleceń sterowania.
Click here for more information
Wysoki poziom cyberbezpieczeństwa
Solidne zabezpieczenia cybernetyczne

Solidne zabezpieczenia cybernetyczne

Sprzęt medyczny powinien zapewniać szybki dostęp do informacji, a jednocześnie spełniać wymogi cyberbezpieczeństwa. Monitor pacjenta IntelliVue MX850 wyposażono w szereg funkcji w tym zakresie, między innymi w oparte na certyfikatach uwierzytelnianie węzłów, szyfrowanie danych sieciowych, plików systemowych, wydruków raportów, zdalnie wyświetlanych danych oraz wydawanych zdalnie poleceń sterowania.
Wsparcie w zakresie integracji
Pomoc zapewniająca prostą integrację z istniejącą infrastrukturą

Pomoc zapewniająca prostą integrację z istniejącą infrastrukturą

Firma Philips zapewnia swoim klientom wsparcie w zakresie integracji sprzętu z infrastrukturą szpitala. Mogąc poszczycić się ponad 30-letnim doświadczeniem w dziedzinie rozwiązań informatycznych stosowanych w opiece zdrowotnej, jesteśmy w stanie sprostać Twoim potrzebom, niezależnie od wyzwań, jakie przed nami staną.

Pomoc zapewniająca prostą integrację z istniejącą infrastrukturą

Pomoc zapewniająca prostą integrację z istniejącą infrastrukturą
Firma Philips zapewnia swoim klientom wsparcie w zakresie integracji sprzętu z infrastrukturą szpitala. Mogąc poszczycić się ponad 30-letnim doświadczeniem w dziedzinie rozwiązań informatycznych stosowanych w opiece zdrowotnej, jesteśmy w stanie sprostać Twoim potrzebom, niezależnie od wyzwań, jakie przed nami staną.

Pomoc zapewniająca prostą integrację z istniejącą infrastrukturą

Firma Philips zapewnia swoim klientom wsparcie w zakresie integracji sprzętu z infrastrukturą szpitala. Mogąc poszczycić się ponad 30-letnim doświadczeniem w dziedzinie rozwiązań informatycznych stosowanych w opiece zdrowotnej, jesteśmy w stanie sprostać Twoim potrzebom, niezależnie od wyzwań, jakie przed nami staną.
Click here for more information
Wsparcie w zakresie integracji
Pomoc zapewniająca prostą integrację z istniejącą infrastrukturą

Pomoc zapewniająca prostą integrację z istniejącą infrastrukturą

Firma Philips zapewnia swoim klientom wsparcie w zakresie integracji sprzętu z infrastrukturą szpitala. Mogąc poszczycić się ponad 30-letnim doświadczeniem w dziedzinie rozwiązań informatycznych stosowanych w opiece zdrowotnej, jesteśmy w stanie sprostać Twoim potrzebom, niezależnie od wyzwań, jakie przed nami staną.
Opieka na najwyższym poziomie
Uproszczenie klinicznych procedur roboczych

Uproszczenie klinicznych procedur roboczych

Monitor pacjenta IntelliVue MX850 to wygodne połączenie funkcji stricte klinicznych ze świetnymi rozwiązaniami informatycznymi, które upraszczają pracę personelu. Co więcej, monitor ułatwia korzystanie z rozwiązań pozwalających zapewnić jeszcze lepszą jakość opieki nad pacjentami. Przykładem może być choćby możliwość podłączenia do monitora różnego rodzaju sprzętu medycznego, np. aparatów do znieczulania czy respiratorów.

Uproszczenie klinicznych procedur roboczych

Uproszczenie klinicznych procedur roboczych
Monitor pacjenta IntelliVue MX850 to wygodne połączenie funkcji stricte klinicznych ze świetnymi rozwiązaniami informatycznymi, które upraszczają pracę personelu. Co więcej, monitor ułatwia korzystanie z rozwiązań pozwalających zapewnić jeszcze lepszą jakość opieki nad pacjentami. Przykładem może być choćby możliwość podłączenia do monitora różnego rodzaju sprzętu medycznego, np. aparatów do znieczulania czy respiratorów.

Uproszczenie klinicznych procedur roboczych

Monitor pacjenta IntelliVue MX850 to wygodne połączenie funkcji stricte klinicznych ze świetnymi rozwiązaniami informatycznymi, które upraszczają pracę personelu. Co więcej, monitor ułatwia korzystanie z rozwiązań pozwalających zapewnić jeszcze lepszą jakość opieki nad pacjentami. Przykładem może być choćby możliwość podłączenia do monitora różnego rodzaju sprzętu medycznego, np. aparatów do znieczulania czy respiratorów.
Click here for more information
Opieka na najwyższym poziomie
Uproszczenie klinicznych procedur roboczych

Uproszczenie klinicznych procedur roboczych

Monitor pacjenta IntelliVue MX850 to wygodne połączenie funkcji stricte klinicznych ze świetnymi rozwiązaniami informatycznymi, które upraszczają pracę personelu. Co więcej, monitor ułatwia korzystanie z rozwiązań pozwalających zapewnić jeszcze lepszą jakość opieki nad pacjentami. Przykładem może być choćby możliwość podłączenia do monitora różnego rodzaju sprzętu medycznego, np. aparatów do znieczulania czy respiratorów.
Szybkie powiadamianie o zmianach stanu pacjenta
Zaawansowane zarządzanie alarmami

Zaawansowane zarządzanie alarmami

Zaawansowane funkcje zarządzania alarmami, w jakie wyposażono monitor IntelliVue MX850, pozwalają personelowi skoncentrować się na istotnych zmianach stanu pacjenta. Aplikacja Advanced Event Surveillance, która umożliwia utworzenie alarmów opartych na regułach, zapewnia natomiast wykrywanie określonych stanów klinicznych. Alarmy monitora można również w prosty sposób dostosować do indywidualnych wymagań i przesłać je za pośrednictwem szpitalnego systemu łączności.

Zaawansowane zarządzanie alarmami

Zaawansowane zarządzanie alarmami
Zaawansowane funkcje zarządzania alarmami, w jakie wyposażono monitor IntelliVue MX850, pozwalają personelowi skoncentrować się na istotnych zmianach stanu pacjenta. Aplikacja Advanced Event Surveillance, która umożliwia utworzenie alarmów opartych na regułach, zapewnia natomiast wykrywanie określonych stanów klinicznych. Alarmy monitora można również w prosty sposób dostosować do indywidualnych wymagań i przesłać je za pośrednictwem szpitalnego systemu łączności.

Zaawansowane zarządzanie alarmami

Zaawansowane funkcje zarządzania alarmami, w jakie wyposażono monitor IntelliVue MX850, pozwalają personelowi skoncentrować się na istotnych zmianach stanu pacjenta. Aplikacja Advanced Event Surveillance, która umożliwia utworzenie alarmów opartych na regułach, zapewnia natomiast wykrywanie określonych stanów klinicznych. Alarmy monitora można również w prosty sposób dostosować do indywidualnych wymagań i przesłać je za pośrednictwem szpitalnego systemu łączności.
Click here for more information
Szybkie powiadamianie o zmianach stanu pacjenta
Zaawansowane zarządzanie alarmami

Zaawansowane zarządzanie alarmami

Zaawansowane funkcje zarządzania alarmami, w jakie wyposażono monitor IntelliVue MX850, pozwalają personelowi skoncentrować się na istotnych zmianach stanu pacjenta. Aplikacja Advanced Event Surveillance, która umożliwia utworzenie alarmów opartych na regułach, zapewnia natomiast wykrywanie określonych stanów klinicznych. Alarmy monitora można również w prosty sposób dostosować do indywidualnych wymagań i przesłać je za pośrednictwem szpitalnego systemu łączności.
Wymierne korzyści finansowe
Wykorzystuj w pełni elektroniczną dokumentację medyczną

Wykorzystuj w pełni elektroniczną dokumentację medyczną

Monitor IntelliVue MX850 pomaga zwiększyć opłacalność inwestycji przez ograniczenie kosztów i złożoności w przypadku połączenia urządzeń przyłóżkowych z systemem elektronicznej dokumentacji medycznej, natomiast opcjonalne oprogramowanie IntelliVue XDS pozwala na zdalny podgląd ekranu monitora pacjenta oraz jednoczesny dostęp do dokumentacji pacjenta w systemie elektronicznej dokumentacji medycznej.

Wykorzystuj w pełni elektroniczną dokumentację medyczną

Wykorzystuj w pełni elektroniczną dokumentację medyczną
Monitor IntelliVue MX850 pomaga zwiększyć opłacalność inwestycji przez ograniczenie kosztów i złożoności w przypadku połączenia urządzeń przyłóżkowych z systemem elektronicznej dokumentacji medycznej, natomiast opcjonalne oprogramowanie IntelliVue XDS pozwala na zdalny podgląd ekranu monitora pacjenta oraz jednoczesny dostęp do dokumentacji pacjenta w systemie elektronicznej dokumentacji medycznej.

Wykorzystuj w pełni elektroniczną dokumentację medyczną

Monitor IntelliVue MX850 pomaga zwiększyć opłacalność inwestycji przez ograniczenie kosztów i złożoności w przypadku połączenia urządzeń przyłóżkowych z systemem elektronicznej dokumentacji medycznej, natomiast opcjonalne oprogramowanie IntelliVue XDS pozwala na zdalny podgląd ekranu monitora pacjenta oraz jednoczesny dostęp do dokumentacji pacjenta w systemie elektronicznej dokumentacji medycznej.
Click here for more information
Wymierne korzyści finansowe
Wykorzystuj w pełni elektroniczną dokumentację medyczną

Wykorzystuj w pełni elektroniczną dokumentację medyczną

Monitor IntelliVue MX850 pomaga zwiększyć opłacalność inwestycji przez ograniczenie kosztów i złożoności w przypadku połączenia urządzeń przyłóżkowych z systemem elektronicznej dokumentacji medycznej, natomiast opcjonalne oprogramowanie IntelliVue XDS pozwala na zdalny podgląd ekranu monitora pacjenta oraz jednoczesny dostęp do dokumentacji pacjenta w systemie elektronicznej dokumentacji medycznej.
Zmiana dźwięków monitorowania z myślą o zwalczaniu zmęczenia alarmami
Zmiana dźwięków monitorowania z myślą o zwalczaniu zmęczenia alarmami

Zmiana dźwięków monitorowania z myślą o zwalczaniu zmęczenia alarmami

Większość producentów sprzętu do monitorowania stosuje w swoich urządzeniach standardowy zestaw dźwięków alarmów, nie przykładając większej wagi do ulepszeń w tym zakresie. Dostrzegając poważny problem zmęczenia alarmami u członków personelu medycznego, postanowiliśmy wprowadzić innowacyjne zmiany w samych dźwiękach. We współpracy ze sławnymi inżynierami dźwięku oraz muzykami firma Philips jako pierwsza opracowała całkowicie nowe dźwięki monitorów, dzięki czemu udało się stworzyć przyjazne środowisko akustyczne zarówno dla personelu medycznego, jak i pacjentów.

Zmiana dźwięków monitorowania z myślą o zwalczaniu zmęczenia alarmami

Zmiana dźwięków monitorowania z myślą o zwalczaniu zmęczenia alarmami
Większość producentów sprzętu do monitorowania stosuje w swoich urządzeniach standardowy zestaw dźwięków alarmów, nie przykładając większej wagi do ulepszeń w tym zakresie. Dostrzegając poważny problem zmęczenia alarmami u członków personelu medycznego, postanowiliśmy wprowadzić innowacyjne zmiany w samych dźwiękach. We współpracy ze sławnymi inżynierami dźwięku oraz muzykami firma Philips jako pierwsza opracowała całkowicie nowe dźwięki monitorów, dzięki czemu udało się stworzyć przyjazne środowisko akustyczne zarówno dla personelu medycznego, jak i pacjentów.

Zmiana dźwięków monitorowania z myślą o zwalczaniu zmęczenia alarmami

Większość producentów sprzętu do monitorowania stosuje w swoich urządzeniach standardowy zestaw dźwięków alarmów, nie przykładając większej wagi do ulepszeń w tym zakresie. Dostrzegając poważny problem zmęczenia alarmami u członków personelu medycznego, postanowiliśmy wprowadzić innowacyjne zmiany w samych dźwiękach. We współpracy ze sławnymi inżynierami dźwięku oraz muzykami firma Philips jako pierwsza opracowała całkowicie nowe dźwięki monitorów, dzięki czemu udało się stworzyć przyjazne środowisko akustyczne zarówno dla personelu medycznego, jak i pacjentów.
Click here for more information
Zmiana dźwięków monitorowania z myślą o zwalczaniu zmęczenia alarmami
Zmiana dźwięków monitorowania z myślą o zwalczaniu zmęczenia alarmami

Zmiana dźwięków monitorowania z myślą o zwalczaniu zmęczenia alarmami

Większość producentów sprzętu do monitorowania stosuje w swoich urządzeniach standardowy zestaw dźwięków alarmów, nie przykładając większej wagi do ulepszeń w tym zakresie. Dostrzegając poważny problem zmęczenia alarmami u członków personelu medycznego, postanowiliśmy wprowadzić innowacyjne zmiany w samych dźwiękach. We współpracy ze sławnymi inżynierami dźwięku oraz muzykami firma Philips jako pierwsza opracowała całkowicie nowe dźwięki monitorów, dzięki czemu udało się stworzyć przyjazne środowisko akustyczne zarówno dla personelu medycznego, jak i pacjentów.

Szukasz dokumentacji dotyczącej naszych produktów?

Szukaj tutaj

Specyfikacja

Parametry fizyczne
Parametry fizyczne
Rozmiar wyświetlacza
  • Panoramiczny, 22-calowy ekran
Rozdzielczość wyświetlacza
  • 1920 × 1080
Typ wyświetlacza
  • Full HD z technologią pojemnościową (ang. projected capacitive touch, pCAP)
Liczba krzywych na wyświetlaczu
  • 16 krzywych (maks.)
Gniazda na moduły w stelażach
  • Maks. 8 (z dwoma stelażami FMX-4)
Zastosowania
  • Możliwość uruchamiania natywnych aplikacji sieciowych
Filmy
Filmy
Zaszyfrowane pliki wideo przez LAN do
  • Wyświetlacz Active Display lub XDS
Alarmy
Alarmy
Zdalnie przez LAN (zaszyfrowane) do
  • Wyświetlacz Active Display lub XDS
Niezależny wyświetlacz
Niezależny wyświetlacz
Liczba niezależnych wyświetlaczy
  • 2, dowolna kombinacja sesji Active Display lub XDS w sieci LAN (z szyfrowaniem)
Zabezpieczenia cybernetyczne
Zabezpieczenia cybernetyczne
Identyfikacja/uwierzytelnianie użytkowników
  • przez wbudowany czytnik kart RFID
Uwierzytelnianie węzła
  • dzięki certyfikatom, szyfrowaniu danych sieciowych, wydruków raportów oraz plików
Klient natywny Citrix
  • Klient natywny Citrix
Parametry fizyczne
Parametry fizyczne
Rozmiar wyświetlacza
  • Panoramiczny, 22-calowy ekran
Rozdzielczość wyświetlacza
  • 1920 × 1080
Filmy
Filmy
Zaszyfrowane pliki wideo przez LAN do
  • Wyświetlacz Active Display lub XDS
Zobacz wszystkie specyfikacje
Parametry fizyczne
Parametry fizyczne
Rozmiar wyświetlacza
  • Panoramiczny, 22-calowy ekran
Rozdzielczość wyświetlacza
  • 1920 × 1080
Typ wyświetlacza
  • Full HD z technologią pojemnościową (ang. projected capacitive touch, pCAP)
Liczba krzywych na wyświetlaczu
  • 16 krzywych (maks.)
Gniazda na moduły w stelażach
  • Maks. 8 (z dwoma stelażami FMX-4)
Zastosowania
  • Możliwość uruchamiania natywnych aplikacji sieciowych
Filmy
Filmy
Zaszyfrowane pliki wideo przez LAN do
  • Wyświetlacz Active Display lub XDS
Alarmy
Alarmy
Zdalnie przez LAN (zaszyfrowane) do
  • Wyświetlacz Active Display lub XDS
Niezależny wyświetlacz
Niezależny wyświetlacz
Liczba niezależnych wyświetlaczy
  • 2, dowolna kombinacja sesji Active Display lub XDS w sieci LAN (z szyfrowaniem)
Zabezpieczenia cybernetyczne
Zabezpieczenia cybernetyczne
Identyfikacja/uwierzytelnianie użytkowników
  • przez wbudowany czytnik kart RFID
Uwierzytelnianie węzła
  • dzięki certyfikatom, szyfrowaniu danych sieciowych, wydruków raportów oraz plików
Klient natywny Citrix
  • Klient natywny Citrix
  • Może nie być dostępny w niektórych regionach. Aby uzyskać pełną ofertę produktów w danym kraju, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Philips.

Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

Rozumiem

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

Rozumiem

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

Wchodzisz na polską stronę Philips Healthcare
Please select the checkbox

Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.

Czy jesteś osobą spełniającą powyższe kryteria?

TAK NIE