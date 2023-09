Opcjonalny zintegrowany komputer (iPC)

Zintegrowany komputer zapewnia dostęp do pełnych informacji o pacjencie ze źródeł takich jak system IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA), a dzięki systemowi operacyjnemu Windows® jest zgodny z pozostałą infrastrukturą IT, zapewniając dostęp do klinicznych rozwiązań informatycznych w całej sieci szpitala.