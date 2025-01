IntelliVue AD85 Wyświetlacz Active Display

Wyświetlacz Active Display IntelliVue AD85 to osobny wyświetlacz z funkcją sygnalizowania alarmów w czasie rzeczywistym, przeznaczony do użytku z określonymi monitorami IntelliVue. Zawiera optycznie połączony 22-calowy (547 mm) wyświetlacz LCD (TFT) z projekcyjną pojemnościową technologią dotykową (pCap) w obudowie podobnej do tej, w którą wyposażono monitor pacjenta MX750. Wyświetlacz łączy się z monitorem głównym za pośrednictwem połączenia LAN. Jest wyposażony w 4 porty USB do podłączania urządzeń wskazujących zgodnych z USB HID. Z przodu wyświetlacza znajduje się urządzenie do bezdotykowej identyfikacji i komunikacji z wykorzystaniem technologii RFID. Po podłączeniu do monitora pacjenta wyświetlacz może wyświetlać taką samą liczbę krzywych, co monitor. Po umieszczeniu w pobliżu monitora głównego dźwięki alarmów na wyświetlaczu można wyłączyć. W przypadku montażu z dala od monitora głównego, dźwięki alarmów w sali pacjenta można wyciszyć i korzystać z sygnalizacji alarmów na wyświetlaczu.