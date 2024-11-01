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ECG Lead Set, Telemetry, 5-lead, SPU, Grabber, AAMI 989803172031

Zestaw odprowadzeń

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5-odprowadzeniowy zestaw odprowadzeń EKG do telemetrii, bezpośrednie połączenie, zacisk, do użytku u jednego pacjenta, długość 85 cm

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Specyfikacja

Zestawy odprowadzeń do zapisu EKG w trybie telemetrycznym
Zestawy odprowadzeń do zapisu EKG w trybie telemetrycznym
Do stosowania na ciele pacjenta
  • Dziecko; dorosły
Długość zestawu odprowadzeń
  • 85 cm
Liczba odprowadzeń
  • 5
Ekranowany
  • Tak
Sposób mocowania elektrod
  • Zacisk
Kodowanie kolorem
  • AAMI
Szczegółowe dane produktu
Szczegółowe dane produktu
Do użytku z wyposażeniem Philips Healthcare
  • 865350, 865351
Kategoria produktu
  • EKG
Do użytku z wyposażeniem medycznym dostawców innych niż firma Philips
  • Nie
Typ produktu
  • Zestawy odprowadzeń telemetrycznych
Posiada certyfikat CE
  • Tak
Do stosowania u jednego pacjenta LUB u wielu pacjentów
  • Do stosowania u jednego pacjenta
Masa opakowania
  • 0,999 kg
Do produkcji nie użyto lateksu (kauczuku naturalnego)
  • Tak
Jednostka opakowania
  • 1 opakowanie = 20 zestawów odprowadzeń
Minimalny okres przydatności do użytku
  • Brak
Sterylny LUB niesterylny
  • Niesterylny
Do użytku z innymi materiałami eksploatacyjnymi
  • 989803172221, 989803210401, 989803211031
Zestawy odprowadzeń do zapisu EKG w trybie telemetrycznym
Zestawy odprowadzeń do zapisu EKG w trybie telemetrycznym
Do stosowania na ciele pacjenta
  • Dziecko; dorosły
Długość zestawu odprowadzeń
  • 85 cm
Szczegółowe dane produktu
Szczegółowe dane produktu
Do użytku z wyposażeniem Philips Healthcare
  • 865350, 865351
Kategoria produktu
  • EKG
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Zestawy odprowadzeń do zapisu EKG w trybie telemetrycznym
Zestawy odprowadzeń do zapisu EKG w trybie telemetrycznym
Do stosowania na ciele pacjenta
  • Dziecko; dorosły
Długość zestawu odprowadzeń
  • 85 cm
Liczba odprowadzeń
  • 5
Ekranowany
  • Tak
Sposób mocowania elektrod
  • Zacisk
Kodowanie kolorem
  • AAMI
Szczegółowe dane produktu
Szczegółowe dane produktu
Do użytku z wyposażeniem Philips Healthcare
  • 865350, 865351
Kategoria produktu
  • EKG
Do użytku z wyposażeniem medycznym dostawców innych niż firma Philips
  • Nie
Typ produktu
  • Zestawy odprowadzeń telemetrycznych
Posiada certyfikat CE
  • Tak
Do stosowania u jednego pacjenta LUB u wielu pacjentów
  • Do stosowania u jednego pacjenta
Masa opakowania
  • 0,999 kg
Do produkcji nie użyto lateksu (kauczuku naturalnego)
  • Tak
Jednostka opakowania
  • 1 opakowanie = 20 zestawów odprowadzeń
Minimalny okres przydatności do użytku
  • Brak
Sterylny LUB niesterylny
  • Niesterylny
Do użytku z innymi materiałami eksploatacyjnymi
  • 989803172221, 989803210401, 989803211031
  • Produkt może nie być dostępny w niektórych regionach. Aby uzyskać pełną ofertę produktów w danym kraju, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Philips.

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Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

Rozumiem

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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