Wytrzymałość i łatwość czyszczenia oraz dezynfekcji

Monitor pacjenta IntelliVue MX40 jest wyposażony w unikatowe złącze przewodów, które zaprojektowano z myślą o tym, aby zapobiec gromadzeniu się zabrudzeń i płynów, zaś sam monitor zbudowany jest w sposób umożliwiający dezynfekcję przy użyciu środków wysokiego poziomu, a także okresową sterylizację.