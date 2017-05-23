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Przeznaczony do noszenia monitor pacjenta IntelliVue MX40 to połączenie zaawansowanej technologii, przemyślanej konstrukcji oraz innowacyjnych funkcji w niewielkim, lekkim urządzeniu, które może być wygodnie noszone przez pacjentów.
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Mobilność zapewniająca swobodę poruszania się
Mobilność zapewniająca swobodę poruszania się
Mobilność zapewniająca swobodę poruszania się
Mobilność zapewniająca swobodę poruszania się
Wytrzymałość i łatwość czyszczenia oraz dezynfekcji
Wytrzymałość i łatwość czyszczenia oraz dezynfekcji
Wytrzymałość i łatwość czyszczenia oraz dezynfekcji
Wytrzymałość i łatwość czyszczenia oraz dezynfekcji
Zarządzanie alarmami oparte na protokołach klinicznych
Zarządzanie alarmami oparte na protokołach klinicznych
Zarządzanie alarmami oparte na protokołach klinicznych
Zarządzanie alarmami oparte na protokołach klinicznych
Możliwość wyboru akumulatora w zależności od preferencji
Możliwość wyboru akumulatora w zależności od preferencji
Możliwość wyboru akumulatora w zależności od preferencji
Możliwość wyboru akumulatora w zależności od preferencji
Kompleksowa opieka z monitorowaniem parametrów życiowych i opcją przeglądu
Kompleksowa opieka z monitorowaniem parametrów życiowych i opcją przeglądu
Kompleksowa opieka z monitorowaniem parametrów życiowych i opcją przeglądu
Ekrany danych klinicznych ułatwiają pracę personelu pielęgniarskiego
Ekrany danych klinicznych ułatwiają pracę personelu pielęgniarskiego
Ekrany danych klinicznych ułatwiają pracę personelu pielęgniarskiego
Mobilność zapewniająca swobodę poruszania się
Mobilność zapewniająca swobodę poruszania się
Mobilność zapewniająca swobodę poruszania się
Mobilność zapewniająca swobodę poruszania się
Wytrzymałość i łatwość czyszczenia oraz dezynfekcji
Wytrzymałość i łatwość czyszczenia oraz dezynfekcji
Wytrzymałość i łatwość czyszczenia oraz dezynfekcji
Wytrzymałość i łatwość czyszczenia oraz dezynfekcji
Zarządzanie alarmami oparte na protokołach klinicznych
Zarządzanie alarmami oparte na protokołach klinicznych
Zarządzanie alarmami oparte na protokołach klinicznych
Zarządzanie alarmami oparte na protokołach klinicznych
Możliwość wyboru akumulatora w zależności od preferencji
Możliwość wyboru akumulatora w zależności od preferencji
Możliwość wyboru akumulatora w zależności od preferencji
Możliwość wyboru akumulatora w zależności od preferencji
Kompleksowa opieka z monitorowaniem parametrów życiowych i opcją przeglądu
Kompleksowa opieka z monitorowaniem parametrów życiowych i opcją przeglądu
Kompleksowa opieka z monitorowaniem parametrów życiowych i opcją przeglądu
Ekrany danych klinicznych ułatwiają pracę personelu pielęgniarskiego
Ekrany danych klinicznych ułatwiają pracę personelu pielęgniarskiego
Ekrany danych klinicznych ułatwiają pracę personelu pielęgniarskiego
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Przyłóżkowy monitor pacjenta IntelliVue MP5 firmy Philips dostarcza przydatnych informacji o stanie pacjentów. Oferuje możliwości i funkcje typowe dla rodziny IntelliVue w niewielkiej, wytrzymałej obudowie, spełniając potrzeby różnych środowisk opieki medycznej.
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Monitor IntelliVue MP5SC firmy Philips z systemem wczesnego ostrzegania IntelliVue Guardian Early Warning Scoring (EWS) poprawia jakości opieki dzięki wykonywaniu niezbędnych pomiarów i wspomaganiu decyzji klinicznych w miejscu opieki.
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System telemetryczny IntelliVue wykorzystuje technologię Smart-hopping opartą na protokole opracowanym do komunikacji głosowej. Zapewnia to utrzymanie odpowiedniego połączenia między stacją centralną a urządzeniami telemetrycznymi, a dodatkowo skalowalność systemu i dobrą jakość połączeń.
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Personel medyczny korzystający z monitorów pacjenta IntelliVue firmy Philips może mieć pewność, że otrzymuje potrzebne dane na czas. Możemy też zapewnić, że przesyłanie tych danych odbywa się na zasadach określonych przez szpital.
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System telemetryczny IntelliVue firmy Philips z zaawansowaną technologią Smart-hopping (2,4 GHz)* oferuje nadzór nad ambulatoryjnymi pacjentami kardiologicznymi oraz prawidłowe połączenie między systemem informacyjnym IntelliVue a urządzeniami telemetrycznymi.
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Przenośny monitor pacjenta IntelliVue MX40 to połączenie zaawansowanej technologii, przemyślanej konstrukcji oraz innowacyjnych funkcji, które są znakiem firmowym Philips, w niewielkim, lekkim urządzeniu, które może być wygodnie noszone przez pacjentów.
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Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.Rozumiem
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