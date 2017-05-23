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IntelliVue MX40

Monitor pacjenta przeznaczony do noszenia

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Przeznaczony do noszenia monitor pacjenta IntelliVue MX40 to połączenie zaawansowanej technologii, przemyślanej konstrukcji oraz innowacyjnych funkcji w niewielkim, lekkim urządzeniu, które może być wygodnie noszone przez pacjentów.

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Cechy
Mobilność zapewniająca swobodę
Mobilność zapewniająca swobodę poruszania się

Mobilność zapewniająca swobodę poruszania się

Korzystając z monitora IntelliVue MX40, pacjenci mogą swobodnie się poruszać w obrębie oddziału lub szpitala. Monitorowanie będzie odbywać się bezprzewodowo, a wgląd w odczyty będzie możliwy z poziomu Systemu Informacyjnego IntelliVue Information Center iX.

Mobilność zapewniająca swobodę poruszania się

Mobilność zapewniająca swobodę poruszania się
Korzystając z monitora IntelliVue MX40, pacjenci mogą swobodnie się poruszać w obrębie oddziału lub szpitala. Monitorowanie będzie odbywać się bezprzewodowo, a wgląd w odczyty będzie możliwy z poziomu Systemu Informacyjnego IntelliVue Information Center iX.

Mobilność zapewniająca swobodę poruszania się

Korzystając z monitora IntelliVue MX40, pacjenci mogą swobodnie się poruszać w obrębie oddziału lub szpitala. Monitorowanie będzie odbywać się bezprzewodowo, a wgląd w odczyty będzie możliwy z poziomu Systemu Informacyjnego IntelliVue Information Center iX.
Click here for more information
Mobilność zapewniająca swobodę
Mobilność zapewniająca swobodę poruszania się

Mobilność zapewniająca swobodę poruszania się

Korzystając z monitora IntelliVue MX40, pacjenci mogą swobodnie się poruszać w obrębie oddziału lub szpitala. Monitorowanie będzie odbywać się bezprzewodowo, a wgląd w odczyty będzie możliwy z poziomu Systemu Informacyjnego IntelliVue Information Center iX.
Wytrzymałość i łatwość czyszczenia
Wytrzymałość i łatwość czyszczenia oraz dezynfekcji

Wytrzymałość i łatwość czyszczenia oraz dezynfekcji

Monitor pacjenta IntelliVue MX40 jest wyposażony w unikatowe złącze przewodów, które zaprojektowano z myślą o tym, aby zapobiec gromadzeniu się zabrudzeń i płynów, zaś sam monitor zbudowany jest w sposób umożliwiający dezynfekcję przy użyciu środków wysokiego poziomu, a także okresową sterylizację.

Wytrzymałość i łatwość czyszczenia oraz dezynfekcji

Wytrzymałość i łatwość czyszczenia oraz dezynfekcji
Monitor pacjenta IntelliVue MX40 jest wyposażony w unikatowe złącze przewodów, które zaprojektowano z myślą o tym, aby zapobiec gromadzeniu się zabrudzeń i płynów, zaś sam monitor zbudowany jest w sposób umożliwiający dezynfekcję przy użyciu środków wysokiego poziomu, a także okresową sterylizację.

Wytrzymałość i łatwość czyszczenia oraz dezynfekcji

Monitor pacjenta IntelliVue MX40 jest wyposażony w unikatowe złącze przewodów, które zaprojektowano z myślą o tym, aby zapobiec gromadzeniu się zabrudzeń i płynów, zaś sam monitor zbudowany jest w sposób umożliwiający dezynfekcję przy użyciu środków wysokiego poziomu, a także okresową sterylizację.
Click here for more information
Wytrzymałość i łatwość czyszczenia
Wytrzymałość i łatwość czyszczenia oraz dezynfekcji

Wytrzymałość i łatwość czyszczenia oraz dezynfekcji

Monitor pacjenta IntelliVue MX40 jest wyposażony w unikatowe złącze przewodów, które zaprojektowano z myślą o tym, aby zapobiec gromadzeniu się zabrudzeń i płynów, zaś sam monitor zbudowany jest w sposób umożliwiający dezynfekcję przy użyciu środków wysokiego poziomu, a także okresową sterylizację.
Zarządzanie alarmami oparte na
Zarządzanie alarmami oparte na protokołach klinicznych

Zarządzanie alarmami oparte na protokołach klinicznych

W pobliżu pacjenta lub podczas jego przenoszenia alarmy generowane przez monitor pacjenta IntelliVue MX40 będą wyświetlane tylko w Systemie Informacyjnym. Opcje wyświetlania i sygnalizacji dźwiękowej alarmów można również skonfigurować zależnie od potrzeb klinicznych.

Zarządzanie alarmami oparte na protokołach klinicznych

Zarządzanie alarmami oparte na protokołach klinicznych
W pobliżu pacjenta lub podczas jego przenoszenia alarmy generowane przez monitor pacjenta IntelliVue MX40 będą wyświetlane tylko w Systemie Informacyjnym. Opcje wyświetlania i sygnalizacji dźwiękowej alarmów można również skonfigurować zależnie od potrzeb klinicznych.

Zarządzanie alarmami oparte na protokołach klinicznych

W pobliżu pacjenta lub podczas jego przenoszenia alarmy generowane przez monitor pacjenta IntelliVue MX40 będą wyświetlane tylko w Systemie Informacyjnym. Opcje wyświetlania i sygnalizacji dźwiękowej alarmów można również skonfigurować zależnie od potrzeb klinicznych.
Click here for more information
Zarządzanie alarmami oparte na
Zarządzanie alarmami oparte na protokołach klinicznych

Zarządzanie alarmami oparte na protokołach klinicznych

W pobliżu pacjenta lub podczas jego przenoszenia alarmy generowane przez monitor pacjenta IntelliVue MX40 będą wyświetlane tylko w Systemie Informacyjnym. Opcje wyświetlania i sygnalizacji dźwiękowej alarmów można również skonfigurować zależnie od potrzeb klinicznych.
Możliwość wyboru akumulatora
Możliwość wyboru akumulatora w zależności od preferencji

Możliwość wyboru akumulatora w zależności od preferencji

Monitor pacjenta IntelliVue MX40 może być zasilany za pomocą baterii AA lub akumulatora firmy Philips — wybór należy do użytkownika.

Możliwość wyboru akumulatora w zależności od preferencji

Możliwość wyboru akumulatora w zależności od preferencji
Monitor pacjenta IntelliVue MX40 może być zasilany za pomocą baterii AA lub akumulatora firmy Philips — wybór należy do użytkownika.

Możliwość wyboru akumulatora w zależności od preferencji

Monitor pacjenta IntelliVue MX40 może być zasilany za pomocą baterii AA lub akumulatora firmy Philips — wybór należy do użytkownika.
Click here for more information
Możliwość wyboru akumulatora
Możliwość wyboru akumulatora w zależności od preferencji

Możliwość wyboru akumulatora w zależności od preferencji

Monitor pacjenta IntelliVue MX40 może być zasilany za pomocą baterii AA lub akumulatora firmy Philips — wybór należy do użytkownika.
Kompleksowa opieka

Kompleksowa opieka z monitorowaniem parametrów życiowych i opcją przeglądu

Monitor pacjenta IntelliVue MX40 może łączyć się bezprzewodowo z monitorami IntelliVue znajdującymi się niedaleko w celu przesyłania odczytów parametrów życiowych lub na potrzeby bardziej kompleksowego przeglądu.

Kompleksowa opieka z monitorowaniem parametrów życiowych i opcją przeglądu

Monitor pacjenta IntelliVue MX40 może łączyć się bezprzewodowo z monitorami IntelliVue znajdującymi się niedaleko w celu przesyłania odczytów parametrów życiowych lub na potrzeby bardziej kompleksowego przeglądu.

Kompleksowa opieka z monitorowaniem parametrów życiowych i opcją przeglądu

Monitor pacjenta IntelliVue MX40 może łączyć się bezprzewodowo z monitorami IntelliVue znajdującymi się niedaleko w celu przesyłania odczytów parametrów życiowych lub na potrzeby bardziej kompleksowego przeglądu.
Ekrany danych klinicznych ułatwiają

Ekrany danych klinicznych ułatwiają pracę personelu pielęgniarskiego

Monitor pacjenta IntelliVue MX40 pozwala uzyskiwać informacje na podstawie 12-odprowadzeniowego zapisu EKG przy jednoczesnym monitorowaniu odcinka ST i odstępu QT oraz SpO2 w technologii FAST i czynności oddechowej metodą impedancyjną. Możliwość wyboru spośród nawet pięciu formatów ekranu sprawia, że niezbędne informacje są dostępne na wyciągnięcie ręki.

Ekrany danych klinicznych ułatwiają pracę personelu pielęgniarskiego

Monitor pacjenta IntelliVue MX40 pozwala uzyskiwać informacje na podstawie 12-odprowadzeniowego zapisu EKG przy jednoczesnym monitorowaniu odcinka ST i odstępu QT oraz SpO2 w technologii FAST i czynności oddechowej metodą impedancyjną. Możliwość wyboru spośród nawet pięciu formatów ekranu sprawia, że niezbędne informacje są dostępne na wyciągnięcie ręki.

Ekrany danych klinicznych ułatwiają pracę personelu pielęgniarskiego

Monitor pacjenta IntelliVue MX40 pozwala uzyskiwać informacje na podstawie 12-odprowadzeniowego zapisu EKG przy jednoczesnym monitorowaniu odcinka ST i odstępu QT oraz SpO2 w technologii FAST i czynności oddechowej metodą impedancyjną. Możliwość wyboru spośród nawet pięciu formatów ekranu sprawia, że niezbędne informacje są dostępne na wyciągnięcie ręki.
  • Mobilność zapewniająca swobodę
  • Wytrzymałość i łatwość czyszczenia
  • Zarządzanie alarmami oparte na
  • Możliwość wyboru akumulatora
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Mobilność zapewniająca swobodę
Mobilność zapewniająca swobodę poruszania się

Mobilność zapewniająca swobodę poruszania się

Korzystając z monitora IntelliVue MX40, pacjenci mogą swobodnie się poruszać w obrębie oddziału lub szpitala. Monitorowanie będzie odbywać się bezprzewodowo, a wgląd w odczyty będzie możliwy z poziomu Systemu Informacyjnego IntelliVue Information Center iX.

Mobilność zapewniająca swobodę poruszania się

Mobilność zapewniająca swobodę poruszania się
Korzystając z monitora IntelliVue MX40, pacjenci mogą swobodnie się poruszać w obrębie oddziału lub szpitala. Monitorowanie będzie odbywać się bezprzewodowo, a wgląd w odczyty będzie możliwy z poziomu Systemu Informacyjnego IntelliVue Information Center iX.

Mobilność zapewniająca swobodę poruszania się

Korzystając z monitora IntelliVue MX40, pacjenci mogą swobodnie się poruszać w obrębie oddziału lub szpitala. Monitorowanie będzie odbywać się bezprzewodowo, a wgląd w odczyty będzie możliwy z poziomu Systemu Informacyjnego IntelliVue Information Center iX.
Click here for more information
Mobilność zapewniająca swobodę
Mobilność zapewniająca swobodę poruszania się

Mobilność zapewniająca swobodę poruszania się

Korzystając z monitora IntelliVue MX40, pacjenci mogą swobodnie się poruszać w obrębie oddziału lub szpitala. Monitorowanie będzie odbywać się bezprzewodowo, a wgląd w odczyty będzie możliwy z poziomu Systemu Informacyjnego IntelliVue Information Center iX.
Wytrzymałość i łatwość czyszczenia
Wytrzymałość i łatwość czyszczenia oraz dezynfekcji

Wytrzymałość i łatwość czyszczenia oraz dezynfekcji

Monitor pacjenta IntelliVue MX40 jest wyposażony w unikatowe złącze przewodów, które zaprojektowano z myślą o tym, aby zapobiec gromadzeniu się zabrudzeń i płynów, zaś sam monitor zbudowany jest w sposób umożliwiający dezynfekcję przy użyciu środków wysokiego poziomu, a także okresową sterylizację.

Wytrzymałość i łatwość czyszczenia oraz dezynfekcji

Wytrzymałość i łatwość czyszczenia oraz dezynfekcji
Monitor pacjenta IntelliVue MX40 jest wyposażony w unikatowe złącze przewodów, które zaprojektowano z myślą o tym, aby zapobiec gromadzeniu się zabrudzeń i płynów, zaś sam monitor zbudowany jest w sposób umożliwiający dezynfekcję przy użyciu środków wysokiego poziomu, a także okresową sterylizację.

Wytrzymałość i łatwość czyszczenia oraz dezynfekcji

Monitor pacjenta IntelliVue MX40 jest wyposażony w unikatowe złącze przewodów, które zaprojektowano z myślą o tym, aby zapobiec gromadzeniu się zabrudzeń i płynów, zaś sam monitor zbudowany jest w sposób umożliwiający dezynfekcję przy użyciu środków wysokiego poziomu, a także okresową sterylizację.
Click here for more information
Wytrzymałość i łatwość czyszczenia
Wytrzymałość i łatwość czyszczenia oraz dezynfekcji

Wytrzymałość i łatwość czyszczenia oraz dezynfekcji

Monitor pacjenta IntelliVue MX40 jest wyposażony w unikatowe złącze przewodów, które zaprojektowano z myślą o tym, aby zapobiec gromadzeniu się zabrudzeń i płynów, zaś sam monitor zbudowany jest w sposób umożliwiający dezynfekcję przy użyciu środków wysokiego poziomu, a także okresową sterylizację.
Zarządzanie alarmami oparte na
Zarządzanie alarmami oparte na protokołach klinicznych

Zarządzanie alarmami oparte na protokołach klinicznych

W pobliżu pacjenta lub podczas jego przenoszenia alarmy generowane przez monitor pacjenta IntelliVue MX40 będą wyświetlane tylko w Systemie Informacyjnym. Opcje wyświetlania i sygnalizacji dźwiękowej alarmów można również skonfigurować zależnie od potrzeb klinicznych.

Zarządzanie alarmami oparte na protokołach klinicznych

Zarządzanie alarmami oparte na protokołach klinicznych
W pobliżu pacjenta lub podczas jego przenoszenia alarmy generowane przez monitor pacjenta IntelliVue MX40 będą wyświetlane tylko w Systemie Informacyjnym. Opcje wyświetlania i sygnalizacji dźwiękowej alarmów można również skonfigurować zależnie od potrzeb klinicznych.

Zarządzanie alarmami oparte na protokołach klinicznych

W pobliżu pacjenta lub podczas jego przenoszenia alarmy generowane przez monitor pacjenta IntelliVue MX40 będą wyświetlane tylko w Systemie Informacyjnym. Opcje wyświetlania i sygnalizacji dźwiękowej alarmów można również skonfigurować zależnie od potrzeb klinicznych.
Click here for more information
Zarządzanie alarmami oparte na
Zarządzanie alarmami oparte na protokołach klinicznych

Zarządzanie alarmami oparte na protokołach klinicznych

W pobliżu pacjenta lub podczas jego przenoszenia alarmy generowane przez monitor pacjenta IntelliVue MX40 będą wyświetlane tylko w Systemie Informacyjnym. Opcje wyświetlania i sygnalizacji dźwiękowej alarmów można również skonfigurować zależnie od potrzeb klinicznych.
Możliwość wyboru akumulatora
Możliwość wyboru akumulatora w zależności od preferencji

Możliwość wyboru akumulatora w zależności od preferencji

Monitor pacjenta IntelliVue MX40 może być zasilany za pomocą baterii AA lub akumulatora firmy Philips — wybór należy do użytkownika.

Możliwość wyboru akumulatora w zależności od preferencji

Możliwość wyboru akumulatora w zależności od preferencji
Monitor pacjenta IntelliVue MX40 może być zasilany za pomocą baterii AA lub akumulatora firmy Philips — wybór należy do użytkownika.

Możliwość wyboru akumulatora w zależności od preferencji

Monitor pacjenta IntelliVue MX40 może być zasilany za pomocą baterii AA lub akumulatora firmy Philips — wybór należy do użytkownika.
Click here for more information
Możliwość wyboru akumulatora
Możliwość wyboru akumulatora w zależności od preferencji

Możliwość wyboru akumulatora w zależności od preferencji

Monitor pacjenta IntelliVue MX40 może być zasilany za pomocą baterii AA lub akumulatora firmy Philips — wybór należy do użytkownika.
Kompleksowa opieka

Kompleksowa opieka z monitorowaniem parametrów życiowych i opcją przeglądu

Monitor pacjenta IntelliVue MX40 może łączyć się bezprzewodowo z monitorami IntelliVue znajdującymi się niedaleko w celu przesyłania odczytów parametrów życiowych lub na potrzeby bardziej kompleksowego przeglądu.

Kompleksowa opieka z monitorowaniem parametrów życiowych i opcją przeglądu

Monitor pacjenta IntelliVue MX40 może łączyć się bezprzewodowo z monitorami IntelliVue znajdującymi się niedaleko w celu przesyłania odczytów parametrów życiowych lub na potrzeby bardziej kompleksowego przeglądu.

Kompleksowa opieka z monitorowaniem parametrów życiowych i opcją przeglądu

Monitor pacjenta IntelliVue MX40 może łączyć się bezprzewodowo z monitorami IntelliVue znajdującymi się niedaleko w celu przesyłania odczytów parametrów życiowych lub na potrzeby bardziej kompleksowego przeglądu.
Ekrany danych klinicznych ułatwiają

Ekrany danych klinicznych ułatwiają pracę personelu pielęgniarskiego

Monitor pacjenta IntelliVue MX40 pozwala uzyskiwać informacje na podstawie 12-odprowadzeniowego zapisu EKG przy jednoczesnym monitorowaniu odcinka ST i odstępu QT oraz SpO2 w technologii FAST i czynności oddechowej metodą impedancyjną. Możliwość wyboru spośród nawet pięciu formatów ekranu sprawia, że niezbędne informacje są dostępne na wyciągnięcie ręki.

Ekrany danych klinicznych ułatwiają pracę personelu pielęgniarskiego

Monitor pacjenta IntelliVue MX40 pozwala uzyskiwać informacje na podstawie 12-odprowadzeniowego zapisu EKG przy jednoczesnym monitorowaniu odcinka ST i odstępu QT oraz SpO2 w technologii FAST i czynności oddechowej metodą impedancyjną. Możliwość wyboru spośród nawet pięciu formatów ekranu sprawia, że niezbędne informacje są dostępne na wyciągnięcie ręki.

Ekrany danych klinicznych ułatwiają pracę personelu pielęgniarskiego

Monitor pacjenta IntelliVue MX40 pozwala uzyskiwać informacje na podstawie 12-odprowadzeniowego zapisu EKG przy jednoczesnym monitorowaniu odcinka ST i odstępu QT oraz SpO2 w technologii FAST i czynności oddechowej metodą impedancyjną. Możliwość wyboru spośród nawet pięciu formatów ekranu sprawia, że niezbędne informacje są dostępne na wyciągnięcie ręki.

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Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

Rozumiem

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