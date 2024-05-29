Wyszukiwane terminy
Cyfrowy cewnik IVUS Visions PV .014P RX został wyposażony w o 55% sztywniejszy trzonek w porównaniu z cyfrowymi cewnikami IVUS Eagle Eye Platinum oraz PV .014P z myślą o zapewnieniu większej popychalności przyrządu przy jednoczesnym zachowaniu takiej samej jakości śledzenia¹. Obrazowanie IVUS umożliwia dokonanie szczegółowej i dokładnej oceny rozmiaru światła naczynia, wielkości naczynia, morfologii blaszek miażdżycowych oraz położenia kluczowych anatomicznych punktów orientacyjnych.
Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips ("Philips"). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.
Cyfrowy cewnik IVUS Visions PV .035 umożliwia uzupełnienie standardowych badań angiograficznych o ocenę morfologii naczyń krwionośnych oraz przekrojowe obrazowanie tych naczyń. Dzięki długości wynoszącej 90 cm oraz maksymalnej średnicy obrazowania równej 60 mm dla prowadnika 0,035 cala do procedur interwencyjnych, urządzenie to ułatwia diagnozowanie chorób tętnic obwodowych i żył oraz dobór odpowiedniej terapii dostosowanej do indywidualnych potrzeb pacjenta.
Jako rozwiązanie uzupełniające dla konwencjonalnych interwencji angiograficznych, cyfrowy cewnik IVUS Visions PV .018 umożliwia ocenę morfologii naczyń krwionośnych oraz przekrojowe obrazowanie tych naczyń. Dzięki długości roboczej wynoszącej 135 cm oraz maksymalnej średnicy obrazowania równej 24 mm dla prowadnika 0,018 cala do procedur interwencyjnych, przyrząd ten ułatwia diagnozowanie chorób tętnic obwodowych i dobór odpowiedniej terapii dostosowanej do indywidualnych potrzeb pacjenta.
