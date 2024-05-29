Wyszukiwane terminy

Visions PV .014P RX

Cyfrowy cewnik IVUS

Cyfrowy cewnik IVUS Visions PV .014P RX został wyposażony w o 55% sztywniejszy trzonek w porównaniu z cyfrowymi cewnikami IVUS Eagle Eye Platinum oraz PV .014P z myślą o zapewnieniu większej popychalności przyrządu przy jednoczesnym zachowaniu takiej samej jakości śledzenia¹. Obrazowanie IVUS umożliwia dokonanie szczegółowej i dokładnej oceny rozmiaru światła naczynia, wielkości naczynia, morfologii blaszek miażdżycowych oraz położenia kluczowych anatomicznych punktów orientacyjnych.

Cechy
Obrazowanie metodą IVUS ułatwia lekarzom ocenę wskaźników choroby, w tym wartości procentowej wyrażającej rozległość blaszek miażdżycowych, lokalizację i morfologię zmiany, objętość zwapnienia, jak również obecność skrzepliny. Ta technika obrazowania umożliwia również analizę parametrów o kluczowym znaczeniu — przykładowo wyników pomiarów przekroju światła naczynia — i wspomaga proces diagnostyczny.

Obrazowanie metodą IVUS ułatwia lekarzom ocenę wskaźników choroby, w tym wartości procentowej wyrażającej rozległość blaszek miażdżycowych, lokalizację i morfologię zmiany, objętość zwapnienia, jak również obecność skrzepliny. Ta technika obrazowania umożliwia również analizę parametrów o kluczowym znaczeniu — przykładowo wyników pomiarów przekroju światła naczynia — i wspomaga proces diagnostyczny.

Obrazowanie metodą IVUS ułatwia lekarzom ocenę wskaźników choroby, w tym wartości procentowej wyrażającej rozległość blaszek miażdżycowych, lokalizację i morfologię zmiany, objętość zwapnienia, jak również obecność skrzepliny. Ta technika obrazowania umożliwia również analizę parametrów o kluczowym znaczeniu — przykładowo wyników pomiarów przekroju światła naczynia — i wspomaga proces diagnostyczny.
Obrazowanie metodą IVUS ułatwia lekarzom ocenę wskaźników choroby, w tym wartości procentowej wyrażającej rozległość blaszek miażdżycowych, lokalizację i morfologię zmiany, objętość zwapnienia, jak również obecność skrzepliny. Ta technika obrazowania umożliwia również analizę parametrów o kluczowym znaczeniu — przykładowo wyników pomiarów przekroju światła naczynia — i wspomaga proces diagnostyczny.
Obrazowanie metodą IVUS nie tylko dostarcza w czasie rzeczywistym obrazy umożliwiające diagnozowanie chorób naczyń obwodowych, lecz również ułatwia lekarzom dobór techniki angioplastyki dopasowanej do indywidualnych potrzeb pacjenta i ocenę skuteczności interwencji, jak również zapewnia wsparcie przy umieszczaniu urządzenia w miejscu docelowym wewnątrz naczynia. Ponadto ta technika obrazowania pomaga lekarzom w wyborze rozmiaru urządzenia najlepiej dopasowanego do oczekiwanych rezultatów zabiegu.

Obrazowanie metodą IVUS nie tylko dostarcza w czasie rzeczywistym obrazy umożliwiające diagnozowanie chorób naczyń obwodowych, lecz również ułatwia lekarzom dobór techniki angioplastyki dopasowanej do indywidualnych potrzeb pacjenta i ocenę skuteczności interwencji, jak również zapewnia wsparcie przy umieszczaniu urządzenia w miejscu docelowym wewnątrz naczynia. Ponadto ta technika obrazowania pomaga lekarzom w wyborze rozmiaru urządzenia najlepiej dopasowanego do oczekiwanych rezultatów zabiegu.

Obrazowanie metodą IVUS nie tylko dostarcza w czasie rzeczywistym obrazy umożliwiające diagnozowanie chorób naczyń obwodowych, lecz również ułatwia lekarzom dobór techniki angioplastyki dopasowanej do indywidualnych potrzeb pacjenta i ocenę skuteczności interwencji, jak również zapewnia wsparcie przy umieszczaniu urządzenia w miejscu docelowym wewnątrz naczynia. Ponadto ta technika obrazowania pomaga lekarzom w wyborze rozmiaru urządzenia najlepiej dopasowanego do oczekiwanych rezultatów zabiegu.
Obrazowanie metodą IVUS nie tylko dostarcza w czasie rzeczywistym obrazy umożliwiające diagnozowanie chorób naczyń obwodowych, lecz również ułatwia lekarzom dobór techniki angioplastyki dopasowanej do indywidualnych potrzeb pacjenta i ocenę skuteczności interwencji, jak również zapewnia wsparcie przy umieszczaniu urządzenia w miejscu docelowym wewnątrz naczynia. Ponadto ta technika obrazowania pomaga lekarzom w wyborze rozmiaru urządzenia najlepiej dopasowanego do oczekiwanych rezultatów zabiegu.
Obrazowanie metodą IVUS ułatwia potwierdzenie wyników leczenia, w tym jego kompletności, apozycji stentu i rozprężenia w obszarze umiejscowienia stentu, jak również określenie, czy pacjent wymaga podania leków trombolitycznych drogą wlewu dożylnego. Obrazowanie techniką ChromaFlo można przykładowo wykorzystać w celu potwierdzenia apozycji stentu poprzez uwidocznienie braku przepływu.

Obrazowanie metodą IVUS ułatwia potwierdzenie wyników leczenia, w tym jego kompletności, apozycji stentu i rozprężenia w obszarze umiejscowienia stentu, jak również określenie, czy pacjent wymaga podania leków trombolitycznych drogą wlewu dożylnego. Obrazowanie techniką ChromaFlo można przykładowo wykorzystać w celu potwierdzenia apozycji stentu poprzez uwidocznienie braku przepływu.

Obrazowanie metodą IVUS ułatwia potwierdzenie wyników leczenia, w tym jego kompletności, apozycji stentu i rozprężenia w obszarze umiejscowienia stentu, jak również określenie, czy pacjent wymaga podania leków trombolitycznych drogą wlewu dożylnego. Obrazowanie techniką ChromaFlo można przykładowo wykorzystać w celu potwierdzenia apozycji stentu poprzez uwidocznienie braku przepływu.
Obrazowanie metodą IVUS ułatwia potwierdzenie wyników leczenia, w tym jego kompletności, apozycji stentu i rozprężenia w obszarze umiejscowienia stentu, jak również określenie, czy pacjent wymaga podania leków trombolitycznych drogą wlewu dożylnego. Obrazowanie techniką ChromaFlo można przykładowo wykorzystać w celu potwierdzenia apozycji stentu poprzez uwidocznienie braku przepływu.
Obrazowanie VH IVUS pozwala na pozyskanie kodowanej kolorem mapy tkanki wskazującej skład blaszki miażdżycowej i wyniki automatycznych pomiarów naczynia, w tym jego światła. Technologia VH IVUS wykorzystuje zastrzeżone techniki zaawansowanej analizy spektralnej w celu zakwalifikowania blaszki do jednego z 4 rodzajów tkanek z dokładnością wynoszącą 93–97%*,².

Obrazowanie VH IVUS pozwala na pozyskanie kodowanej kolorem mapy tkanki wskazującej skład blaszki miażdżycowej i wyniki automatycznych pomiarów naczynia, w tym jego światła. Technologia VH IVUS wykorzystuje zastrzeżone techniki zaawansowanej analizy spektralnej w celu zakwalifikowania blaszki do jednego z 4 rodzajów tkanek z dokładnością wynoszącą 93–97%*,².

Obrazowanie VH IVUS pozwala na pozyskanie kodowanej kolorem mapy tkanki wskazującej skład blaszki miażdżycowej i wyniki automatycznych pomiarów naczynia, w tym jego światła. Technologia VH IVUS wykorzystuje zastrzeżone techniki zaawansowanej analizy spektralnej w celu zakwalifikowania blaszki do jednego z 4 rodzajów tkanek z dokładnością wynoszącą 93–97%*,².
Obrazowanie VH IVUS pozwala na pozyskanie kodowanej kolorem mapy tkanki wskazującej skład blaszki miażdżycowej i wyniki automatycznych pomiarów naczynia, w tym jego światła. Technologia VH IVUS wykorzystuje zastrzeżone techniki zaawansowanej analizy spektralnej w celu zakwalifikowania blaszki do jednego z 4 rodzajów tkanek z dokładnością wynoszącą 93–97%*,².
W trybie obrazowania ChromaFlo przepływ krwi jest oznaczony kolorem czerwonym, co pozwala na łatwą ocenę apozycji stentu, wymiarów światła naczynia oraz innych parametrów. Tryb ten można stosować w przypadku naczyń obwodowych i wieńcowych, w tym lewych naczyń głównych, rozwidleń oraz powierzchownej tętnicy udowej i biodrowej. Ta technika obrazowania została opracowana w celu zapewnienia możliwości natychmiastowej identyfikacji wymiarów światła naczynia oraz apozycji stentu, a także ułatwionego rozpoznawania odgałęzień, rozwarstwień i blaszek miażdżycowych w rozwidleniach naczyń.

W trybie obrazowania ChromaFlo przepływ krwi jest oznaczony kolorem czerwonym, co pozwala na łatwą ocenę apozycji stentu, wymiarów światła naczynia oraz innych parametrów. Tryb ten można stosować w przypadku naczyń obwodowych i wieńcowych, w tym lewych naczyń głównych, rozwidleń oraz powierzchownej tętnicy udowej i biodrowej. Ta technika obrazowania została opracowana w celu zapewnienia możliwości natychmiastowej identyfikacji wymiarów światła naczynia oraz apozycji stentu, a także ułatwionego rozpoznawania odgałęzień, rozwarstwień i blaszek miażdżycowych w rozwidleniach naczyń.

W trybie obrazowania ChromaFlo przepływ krwi jest oznaczony kolorem czerwonym, co pozwala na łatwą ocenę apozycji stentu, wymiarów światła naczynia oraz innych parametrów. Tryb ten można stosować w przypadku naczyń obwodowych i wieńcowych, w tym lewych naczyń głównych, rozwidleń oraz powierzchownej tętnicy udowej i biodrowej. Ta technika obrazowania została opracowana w celu zapewnienia możliwości natychmiastowej identyfikacji wymiarów światła naczynia oraz apozycji stentu, a także ułatwionego rozpoznawania odgałęzień, rozwarstwień i blaszek miażdżycowych w rozwidleniach naczyń.
W trybie obrazowania ChromaFlo przepływ krwi jest oznaczony kolorem czerwonym, co pozwala na łatwą ocenę apozycji stentu, wymiarów światła naczynia oraz innych parametrów. Tryb ten można stosować w przypadku naczyń obwodowych i wieńcowych, w tym lewych naczyń głównych, rozwidleń oraz powierzchownej tętnicy udowej i biodrowej. Ta technika obrazowania została opracowana w celu zapewnienia możliwości natychmiastowej identyfikacji wymiarów światła naczynia oraz apozycji stentu, a także ułatwionego rozpoznawania odgałęzień, rozwarstwień i blaszek miażdżycowych w rozwidleniach naczyń.
Obrazowanie metodą IVUS ułatwia lekarzom ocenę wskaźników choroby, w tym wartości procentowej wyrażającej rozległość blaszek miażdżycowych, lokalizację i morfologię zmiany, objętość zwapnienia, jak również obecność skrzepliny. Ta technika obrazowania umożliwia również analizę parametrów o kluczowym znaczeniu — przykładowo wyników pomiarów przekroju światła naczynia — i wspomaga proces diagnostyczny.

Obrazowanie metodą IVUS ułatwia lekarzom ocenę wskaźników choroby, w tym wartości procentowej wyrażającej rozległość blaszek miażdżycowych, lokalizację i morfologię zmiany, objętość zwapnienia, jak również obecność skrzepliny. Ta technika obrazowania umożliwia również analizę parametrów o kluczowym znaczeniu — przykładowo wyników pomiarów przekroju światła naczynia — i wspomaga proces diagnostyczny.

Obrazowanie metodą IVUS ułatwia lekarzom ocenę wskaźników choroby, w tym wartości procentowej wyrażającej rozległość blaszek miażdżycowych, lokalizację i morfologię zmiany, objętość zwapnienia, jak również obecność skrzepliny. Ta technika obrazowania umożliwia również analizę parametrów o kluczowym znaczeniu — przykładowo wyników pomiarów przekroju światła naczynia — i wspomaga proces diagnostyczny.
Obrazowanie metodą IVUS ułatwia lekarzom ocenę wskaźników choroby, w tym wartości procentowej wyrażającej rozległość blaszek miażdżycowych, lokalizację i morfologię zmiany, objętość zwapnienia, jak również obecność skrzepliny. Ta technika obrazowania umożliwia również analizę parametrów o kluczowym znaczeniu — przykładowo wyników pomiarów przekroju światła naczynia — i wspomaga proces diagnostyczny.
Obrazowanie metodą IVUS nie tylko dostarcza w czasie rzeczywistym obrazy umożliwiające diagnozowanie chorób naczyń obwodowych, lecz również ułatwia lekarzom dobór techniki angioplastyki dopasowanej do indywidualnych potrzeb pacjenta i ocenę skuteczności interwencji, jak również zapewnia wsparcie przy umieszczaniu urządzenia w miejscu docelowym wewnątrz naczynia. Ponadto ta technika obrazowania pomaga lekarzom w wyborze rozmiaru urządzenia najlepiej dopasowanego do oczekiwanych rezultatów zabiegu.

Obrazowanie metodą IVUS nie tylko dostarcza w czasie rzeczywistym obrazy umożliwiające diagnozowanie chorób naczyń obwodowych, lecz również ułatwia lekarzom dobór techniki angioplastyki dopasowanej do indywidualnych potrzeb pacjenta i ocenę skuteczności interwencji, jak również zapewnia wsparcie przy umieszczaniu urządzenia w miejscu docelowym wewnątrz naczynia. Ponadto ta technika obrazowania pomaga lekarzom w wyborze rozmiaru urządzenia najlepiej dopasowanego do oczekiwanych rezultatów zabiegu.

Obrazowanie metodą IVUS nie tylko dostarcza w czasie rzeczywistym obrazy umożliwiające diagnozowanie chorób naczyń obwodowych, lecz również ułatwia lekarzom dobór techniki angioplastyki dopasowanej do indywidualnych potrzeb pacjenta i ocenę skuteczności interwencji, jak również zapewnia wsparcie przy umieszczaniu urządzenia w miejscu docelowym wewnątrz naczynia. Ponadto ta technika obrazowania pomaga lekarzom w wyborze rozmiaru urządzenia najlepiej dopasowanego do oczekiwanych rezultatów zabiegu.
Obrazowanie metodą IVUS nie tylko dostarcza w czasie rzeczywistym obrazy umożliwiające diagnozowanie chorób naczyń obwodowych, lecz również ułatwia lekarzom dobór techniki angioplastyki dopasowanej do indywidualnych potrzeb pacjenta i ocenę skuteczności interwencji, jak również zapewnia wsparcie przy umieszczaniu urządzenia w miejscu docelowym wewnątrz naczynia. Ponadto ta technika obrazowania pomaga lekarzom w wyborze rozmiaru urządzenia najlepiej dopasowanego do oczekiwanych rezultatów zabiegu.
Obrazowanie metodą IVUS ułatwia potwierdzenie wyników leczenia, w tym jego kompletności, apozycji stentu i rozprężenia w obszarze umiejscowienia stentu, jak również określenie, czy pacjent wymaga podania leków trombolitycznych drogą wlewu dożylnego. Obrazowanie techniką ChromaFlo można przykładowo wykorzystać w celu potwierdzenia apozycji stentu poprzez uwidocznienie braku przepływu.

Obrazowanie metodą IVUS ułatwia potwierdzenie wyników leczenia, w tym jego kompletności, apozycji stentu i rozprężenia w obszarze umiejscowienia stentu, jak również określenie, czy pacjent wymaga podania leków trombolitycznych drogą wlewu dożylnego. Obrazowanie techniką ChromaFlo można przykładowo wykorzystać w celu potwierdzenia apozycji stentu poprzez uwidocznienie braku przepływu.

Obrazowanie metodą IVUS ułatwia potwierdzenie wyników leczenia, w tym jego kompletności, apozycji stentu i rozprężenia w obszarze umiejscowienia stentu, jak również określenie, czy pacjent wymaga podania leków trombolitycznych drogą wlewu dożylnego. Obrazowanie techniką ChromaFlo można przykładowo wykorzystać w celu potwierdzenia apozycji stentu poprzez uwidocznienie braku przepływu.
Obrazowanie metodą IVUS ułatwia potwierdzenie wyników leczenia, w tym jego kompletności, apozycji stentu i rozprężenia w obszarze umiejscowienia stentu, jak również określenie, czy pacjent wymaga podania leków trombolitycznych drogą wlewu dożylnego. Obrazowanie techniką ChromaFlo można przykładowo wykorzystać w celu potwierdzenia apozycji stentu poprzez uwidocznienie braku przepływu.
Obrazowanie VH IVUS pozwala na pozyskanie kodowanej kolorem mapy tkanki wskazującej skład blaszki miażdżycowej i wyniki automatycznych pomiarów naczynia, w tym jego światła. Technologia VH IVUS wykorzystuje zastrzeżone techniki zaawansowanej analizy spektralnej w celu zakwalifikowania blaszki do jednego z 4 rodzajów tkanek z dokładnością wynoszącą 93–97%*,².

Obrazowanie VH IVUS pozwala na pozyskanie kodowanej kolorem mapy tkanki wskazującej skład blaszki miażdżycowej i wyniki automatycznych pomiarów naczynia, w tym jego światła. Technologia VH IVUS wykorzystuje zastrzeżone techniki zaawansowanej analizy spektralnej w celu zakwalifikowania blaszki do jednego z 4 rodzajów tkanek z dokładnością wynoszącą 93–97%*,².

Obrazowanie VH IVUS pozwala na pozyskanie kodowanej kolorem mapy tkanki wskazującej skład blaszki miażdżycowej i wyniki automatycznych pomiarów naczynia, w tym jego światła. Technologia VH IVUS wykorzystuje zastrzeżone techniki zaawansowanej analizy spektralnej w celu zakwalifikowania blaszki do jednego z 4 rodzajów tkanek z dokładnością wynoszącą 93–97%*,².
Obrazowanie VH IVUS pozwala na pozyskanie kodowanej kolorem mapy tkanki wskazującej skład blaszki miażdżycowej i wyniki automatycznych pomiarów naczynia, w tym jego światła. Technologia VH IVUS wykorzystuje zastrzeżone techniki zaawansowanej analizy spektralnej w celu zakwalifikowania blaszki do jednego z 4 rodzajów tkanek z dokładnością wynoszącą 93–97%*,².
W trybie obrazowania ChromaFlo przepływ krwi jest oznaczony kolorem czerwonym, co pozwala na łatwą ocenę apozycji stentu, wymiarów światła naczynia oraz innych parametrów. Tryb ten można stosować w przypadku naczyń obwodowych i wieńcowych, w tym lewych naczyń głównych, rozwidleń oraz powierzchownej tętnicy udowej i biodrowej. Ta technika obrazowania została opracowana w celu zapewnienia możliwości natychmiastowej identyfikacji wymiarów światła naczynia oraz apozycji stentu, a także ułatwionego rozpoznawania odgałęzień, rozwarstwień i blaszek miażdżycowych w rozwidleniach naczyń.

W trybie obrazowania ChromaFlo przepływ krwi jest oznaczony kolorem czerwonym, co pozwala na łatwą ocenę apozycji stentu, wymiarów światła naczynia oraz innych parametrów. Tryb ten można stosować w przypadku naczyń obwodowych i wieńcowych, w tym lewych naczyń głównych, rozwidleń oraz powierzchownej tętnicy udowej i biodrowej. Ta technika obrazowania została opracowana w celu zapewnienia możliwości natychmiastowej identyfikacji wymiarów światła naczynia oraz apozycji stentu, a także ułatwionego rozpoznawania odgałęzień, rozwarstwień i blaszek miażdżycowych w rozwidleniach naczyń.

W trybie obrazowania ChromaFlo przepływ krwi jest oznaczony kolorem czerwonym, co pozwala na łatwą ocenę apozycji stentu, wymiarów światła naczynia oraz innych parametrów. Tryb ten można stosować w przypadku naczyń obwodowych i wieńcowych, w tym lewych naczyń głównych, rozwidleń oraz powierzchownej tętnicy udowej i biodrowej. Ta technika obrazowania została opracowana w celu zapewnienia możliwości natychmiastowej identyfikacji wymiarów światła naczynia oraz apozycji stentu, a także ułatwionego rozpoznawania odgałęzień, rozwarstwień i blaszek miażdżycowych w rozwidleniach naczyń.
W trybie obrazowania ChromaFlo przepływ krwi jest oznaczony kolorem czerwonym, co pozwala na łatwą ocenę apozycji stentu, wymiarów światła naczynia oraz innych parametrów. Tryb ten można stosować w przypadku naczyń obwodowych i wieńcowych, w tym lewych naczyń głównych, rozwidleń oraz powierzchownej tętnicy udowej i biodrowej. Ta technika obrazowania została opracowana w celu zapewnienia możliwości natychmiastowej identyfikacji wymiarów światła naczynia oraz apozycji stentu, a także ułatwionego rozpoznawania odgałęzień, rozwarstwień i blaszek miażdżycowych w rozwidleniach naczyń.

Specyfikacja

Dane techniczne
Dane techniczne
Minimalny rozmiar cewnika
  • 5 F (średnica wewnętrzna ≥0,056 cala)
Maksymalny rozmiar prowadnika
  • 0,014 cala
Maksymalna średnica obrazowania
  • 20 mm
Długość robocza
  • 150 cm
Częstotliwość
  • 20 MHz
  • 1. Dane na podstawie badań własnych.
  • 2. Nair A, Margolis M, Kuban B, Vince D. Automated Coronary Plaque Characterisation with Intravascular Ultrasound Backscatter: Ex Vivo Validation. EuroIntervention. 2007; 3: 113-120
  • * Bezpieczeństwo i skuteczność obrazowania VH IVUS stosowanego w celu charakteryzowania zmian naczyniowych i rodzajów tkanek nie zostały ustalone.
  • Dostępność produktów zależy od dopuszczenia do obrotu zgodnie z przepisami danego kraju. Aby sprawdzić dostępność w danym kraju, należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem handlowym.
  • Należy zawsze czytać informacje znajdujące się na etykiecie i przestrzegać instrukcji obsługi.
  • Wyroby medyczne firmy Philips powinny być używane wyłącznie przez lekarzy i zespoły przeszkolone w zakresie technik zabiegów interwencyjnych, w tym w zakresie korzystania z niniejszego wyrobu.
  • Firma Philips zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych produktu bez uprzedniego powiadomienia.
  • ©2025 Koninklijke Philips N.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe stanowią własność firmy Koninklijke Philips N.V. lub odpowiednich właścicieli.

