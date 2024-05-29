ChromaFlo — rozwiązanie do oceny apozycji stentu

W trybie obrazowania ChromaFlo przepływ krwi jest oznaczony kolorem czerwonym, co pozwala na łatwą ocenę apozycji stentu, wymiarów światła naczynia oraz innych parametrów. Tryb ten można stosować w przypadku naczyń obwodowych i wieńcowych, w tym lewych naczyń głównych, rozwidleń oraz powierzchownej tętnicy udowej i biodrowej. Ta technika obrazowania została opracowana w celu zapewnienia możliwości natychmiastowej identyfikacji wymiarów światła naczynia oraz apozycji stentu, a także ułatwionego rozpoznawania odgałęzień, rozwarstwień i blaszek miażdżycowych w rozwidleniach naczyń.