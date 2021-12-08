Wyszukiwane terminy

Phoenix Guidewire

Prowadnik do systemu do aterektomii Phoenix

Znajdź podobne produkty

Prowadnik Phoenix jest kompatybilny z systemem do aterektomii Phoenix. Prowadnik ten został opracowany z myślą o łatwości użytkowania i możliwości obsługi zarówno cewników śledzących, jak i odchylanych Phoenix, oraz ich ostrożnego prowadzenia przez układ naczyniowy pacjenta. Przyrząd ten jest wystarczająco wytrzymały i sztywny, aby możliwe było łatwe prowadzenie cewnika wzdłuż prowadnika. Obsługa dotykowa ułatwia nawigowanie w obrębie naczynia.

Kontakt z nami
Cechy
Powłoka silikonowa, trzon z nitinolu
Powłoka silikonowa, trzon z nitinolu

Powłoka silikonowa, trzon z nitinolu

Prowadnik Phoenix z powłoką silikonową i trzonem z nitinolu stanowi doskonale nadaje się do stosowania z systemem do aterektomii Phoenix.

Powłoka silikonowa, trzon z nitinolu

Powłoka silikonowa, trzon z nitinolu
Prowadnik Phoenix z powłoką silikonową i trzonem z nitinolu stanowi doskonale nadaje się do stosowania z systemem do aterektomii Phoenix.

Powłoka silikonowa, trzon z nitinolu

Prowadnik Phoenix z powłoką silikonową i trzonem z nitinolu stanowi doskonale nadaje się do stosowania z systemem do aterektomii Phoenix.
Click here for more information
Powłoka silikonowa, trzon z nitinolu
Powłoka silikonowa, trzon z nitinolu

Powłoka silikonowa, trzon z nitinolu

Prowadnik Phoenix z powłoką silikonową i trzonem z nitinolu stanowi doskonale nadaje się do stosowania z systemem do aterektomii Phoenix.
Wszechstronność
Obsługa cewników śledzących i odchylanych

Obsługa cewników śledzących i odchylanych

Prowadnik Phoenix został opracowany z myślą o łatwości użytkowania i możliwości obsługi zarówno cewników śledzących, jak i odchylanych Phoenix, oraz ich ostrożnego prowadzenia przez układ naczyniowy pacjenta. Przyrząd ten jest wystarczająco wytrzymały i sztywny, aby możliwe było łatwe prowadzenie cewnika wzdłuż prowadnika. Obsługa dotykowa ułatwia nawigowanie w obrębie naczynia.

Obsługa cewników śledzących i odchylanych

Obsługa cewników śledzących i odchylanych
Prowadnik Phoenix został opracowany z myślą o łatwości użytkowania i możliwości obsługi zarówno cewników śledzących, jak i odchylanych Phoenix, oraz ich ostrożnego prowadzenia przez układ naczyniowy pacjenta. Przyrząd ten jest wystarczająco wytrzymały i sztywny, aby możliwe było łatwe prowadzenie cewnika wzdłuż prowadnika. Obsługa dotykowa ułatwia nawigowanie w obrębie naczynia.

Obsługa cewników śledzących i odchylanych

Prowadnik Phoenix został opracowany z myślą o łatwości użytkowania i możliwości obsługi zarówno cewników śledzących, jak i odchylanych Phoenix, oraz ich ostrożnego prowadzenia przez układ naczyniowy pacjenta. Przyrząd ten jest wystarczająco wytrzymały i sztywny, aby możliwe było łatwe prowadzenie cewnika wzdłuż prowadnika. Obsługa dotykowa ułatwia nawigowanie w obrębie naczynia.
Click here for more information
Wszechstronność
Obsługa cewników śledzących i odchylanych

Obsługa cewników śledzących i odchylanych

Prowadnik Phoenix został opracowany z myślą o łatwości użytkowania i możliwości obsługi zarówno cewników śledzących, jak i odchylanych Phoenix, oraz ich ostrożnego prowadzenia przez układ naczyniowy pacjenta. Przyrząd ten jest wystarczająco wytrzymały i sztywny, aby możliwe było łatwe prowadzenie cewnika wzdłuż prowadnika. Obsługa dotykowa ułatwia nawigowanie w obrębie naczynia.
  • Powłoka silikonowa, trzon z nitinolu
  • Wszechstronność
Zobacz wszystkie cechy
Powłoka silikonowa, trzon z nitinolu
Powłoka silikonowa, trzon z nitinolu

Powłoka silikonowa, trzon z nitinolu

Prowadnik Phoenix z powłoką silikonową i trzonem z nitinolu stanowi doskonale nadaje się do stosowania z systemem do aterektomii Phoenix.

Powłoka silikonowa, trzon z nitinolu

Powłoka silikonowa, trzon z nitinolu
Prowadnik Phoenix z powłoką silikonową i trzonem z nitinolu stanowi doskonale nadaje się do stosowania z systemem do aterektomii Phoenix.

Powłoka silikonowa, trzon z nitinolu

Prowadnik Phoenix z powłoką silikonową i trzonem z nitinolu stanowi doskonale nadaje się do stosowania z systemem do aterektomii Phoenix.
Click here for more information
Powłoka silikonowa, trzon z nitinolu
Powłoka silikonowa, trzon z nitinolu

Powłoka silikonowa, trzon z nitinolu

Prowadnik Phoenix z powłoką silikonową i trzonem z nitinolu stanowi doskonale nadaje się do stosowania z systemem do aterektomii Phoenix.
Wszechstronność
Obsługa cewników śledzących i odchylanych

Obsługa cewników śledzących i odchylanych

Prowadnik Phoenix został opracowany z myślą o łatwości użytkowania i możliwości obsługi zarówno cewników śledzących, jak i odchylanych Phoenix, oraz ich ostrożnego prowadzenia przez układ naczyniowy pacjenta. Przyrząd ten jest wystarczająco wytrzymały i sztywny, aby możliwe było łatwe prowadzenie cewnika wzdłuż prowadnika. Obsługa dotykowa ułatwia nawigowanie w obrębie naczynia.

Obsługa cewników śledzących i odchylanych

Obsługa cewników śledzących i odchylanych
Prowadnik Phoenix został opracowany z myślą o łatwości użytkowania i możliwości obsługi zarówno cewników śledzących, jak i odchylanych Phoenix, oraz ich ostrożnego prowadzenia przez układ naczyniowy pacjenta. Przyrząd ten jest wystarczająco wytrzymały i sztywny, aby możliwe było łatwe prowadzenie cewnika wzdłuż prowadnika. Obsługa dotykowa ułatwia nawigowanie w obrębie naczynia.

Obsługa cewników śledzących i odchylanych

Prowadnik Phoenix został opracowany z myślą o łatwości użytkowania i możliwości obsługi zarówno cewników śledzących, jak i odchylanych Phoenix, oraz ich ostrożnego prowadzenia przez układ naczyniowy pacjenta. Przyrząd ten jest wystarczająco wytrzymały i sztywny, aby możliwe było łatwe prowadzenie cewnika wzdłuż prowadnika. Obsługa dotykowa ułatwia nawigowanie w obrębie naczynia.
Click here for more information
Wszechstronność
Obsługa cewników śledzących i odchylanych

Obsługa cewników śledzących i odchylanych

Prowadnik Phoenix został opracowany z myślą o łatwości użytkowania i możliwości obsługi zarówno cewników śledzących, jak i odchylanych Phoenix, oraz ich ostrożnego prowadzenia przez układ naczyniowy pacjenta. Przyrząd ten jest wystarczająco wytrzymały i sztywny, aby możliwe było łatwe prowadzenie cewnika wzdłuż prowadnika. Obsługa dotykowa ułatwia nawigowanie w obrębie naczynia.

Dokumentacja

Broszura (1)

Broszura

Broszura (1)

Broszura

Zobacz całą dokumentację

Broszura (1)

Broszura

Specyfikacja

Informacje dotyczące zamówień
Informacje dotyczące zamówień
Numer katalogowy
  • PG14300LF
Dane techniczne prowadnika
Dane techniczne prowadnika
Typ
  • Powłoka silikonowa, trzon z nitinolu
Średnica
  • 0,014 cala
Długość
  • 300 cm
Końcówka
  • Elastyczna
Styl
  • Lekkie wsparcie
Informacje dotyczące zamówień
Informacje dotyczące zamówień
Numer katalogowy
  • PG14300LF
Dane techniczne prowadnika
Dane techniczne prowadnika
Typ
  • Powłoka silikonowa, trzon z nitinolu
Średnica
  • 0,014 cala
Zobacz wszystkie specyfikacje
Informacje dotyczące zamówień
Informacje dotyczące zamówień
Numer katalogowy
  • PG14300LF
Dane techniczne prowadnika
Dane techniczne prowadnika
Typ
  • Powłoka silikonowa, trzon z nitinolu
Średnica
  • 0,014 cala
Długość
  • 300 cm
Końcówka
  • Elastyczna
Styl
  • Lekkie wsparcie
  • Za dystrybucję prowadnika Phoenix w Nowej Zelandii odpowiada firma InterMed.
  • Dostępność produktów zależy od dopuszczenia do obrotu zgodnie z przepisami danego kraju. Aby sprawdzić dostępność w danym kraju, należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem handlowym.
  • Należy zawsze czytać informacje znajdujące się na etykiecie i przestrzegać instrukcji obsługi.
  • Wyroby medyczne firmy Philips powinny być używane wyłącznie przez lekarzy i zespoły przeszkolone w zakresie technik zabiegów interwencyjnych, w tym w zakresie korzystania z niniejszego wyrobu.
  • Firma Philips zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych produktu bez uprzedniego powiadomienia.
  • ©2025 Koninklijke Philips N.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe stanowią własność firmy Koninklijke Philips N.V. lub odpowiednich właścicieli.

Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

Rozumiem

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

Rozumiem

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.