Phoenix Atherectomy System System do aterektomii rotacyjnej

System do aterektomii Phoenix łączy zalety istniejących na rynku systemów do aterektomii w celu zapewniania lekarzom unikalnej opcji aterektomii hybrydowej, umożliwiającej dostosowanie strategii leczenia do potrzeb poszczególnych pacjentów.¹ Wprowadzenie do ciała pacjenta jednego wyrobu umożliwia wycinanie, akwizycję obrazu i usuwanie tkanek zmienionych chorobowo. System Phoenix jest przeznaczony do leczenia różnego rodzaju tkanek, począwszy od zmian w postaci blaszek miękkich, a skończywszy na blaszkach zwapniałych, w tętnicach zlokalizowanych powyżej i poniżej stawu kolanowego.²,³