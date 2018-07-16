Cewnik pomocniczy Quick-Cross Extreme ma konstrukcję opracowaną z myślą o zapewnieniu większej siły działania w leczeniu najtrudniejszych przypadków zmian naczyniowych. Splot ze stali nierdzewnej zapewnia większą siłę i moment obrotowy oraz lepszą popychalność. Cewnik wyposażono w trzy znaczniki nieprzepuszczające promieniowania rozmieszczone w równych odstępach, co ułatwia ocenę geometrii zmiany i pozwala na potwierdzenie prawidłowego umiejscowienia cewnika.
Zapewnia większą siłę i moment obrotowy oraz lepszą popychalność.
Splot ze stali nierdzewnej
Trzy znaczniki nieprzepuszczające promieniowania
Wyraźne znaczniki nieprzepuszczające promieniowania potwierdzają położenie cewnika.
Wyraźne znaczniki nieprzepuszczające promieniowania potwierdzają położenie cewnika.
Wyraźne znaczniki nieprzepuszczające promieniowania potwierdzają położenie cewnika.
Powłoka hydrofilowa
Powłoka hydrofilowa umożliwia sprawne śledzenie przyrządu.
Powłoka hydrofilowa umożliwia sprawne śledzenie przyrządu.
Powłoka hydrofilowa umożliwia sprawne śledzenie przyrządu.
Niskoprofilowa, stożkowa końcówka
Gładkie przejście między cewnikiem a prowadnikiem ułatwia nawigację przez trudne do pokonania zmiany i umożliwia śledzenie przyrządu w obrębie krętych struktur naczyniowych i rozlanych zmian chorobowych.
Gładkie przejście między cewnikiem a prowadnikiem ułatwia nawigację przez trudne do pokonania zmiany i umożliwia śledzenie przyrządu w obrębie krętych struktur naczyniowych i rozlanych zmian chorobowych.
Gładkie przejście między cewnikiem a prowadnikiem ułatwia nawigację przez trudne do pokonania zmiany i umożliwia śledzenie przyrządu w obrębie krętych struktur naczyniowych i rozlanych zmian chorobowych.
Trzy znaczniki nieprzepuszczające promieniowania
Wyraźne znaczniki nieprzepuszczające promieniowania potwierdzają położenie cewnika.
Wyraźne znaczniki nieprzepuszczające promieniowania potwierdzają położenie cewnika.
Wyraźne znaczniki nieprzepuszczające promieniowania potwierdzają położenie cewnika.
Powłoka hydrofilowa
Powłoka hydrofilowa umożliwia sprawne śledzenie przyrządu.
Powłoka hydrofilowa umożliwia sprawne śledzenie przyrządu.
Powłoka hydrofilowa umożliwia sprawne śledzenie przyrządu.
Niskoprofilowa, stożkowa końcówka
Gładkie przejście między cewnikiem a prowadnikiem ułatwia nawigację przez trudne do pokonania zmiany i umożliwia śledzenie przyrządu w obrębie krętych struktur naczyniowych i rozlanych zmian chorobowych.
Gładkie przejście między cewnikiem a prowadnikiem ułatwia nawigację przez trudne do pokonania zmiany i umożliwia śledzenie przyrządu w obrębie krętych struktur naczyniowych i rozlanych zmian chorobowych.
Gładkie przejście między cewnikiem a prowadnikiem ułatwia nawigację przez trudne do pokonania zmiany i umożliwia śledzenie przyrządu w obrębie krętych struktur naczyniowych i rozlanych zmian chorobowych.
*Dostępność produktów zależy od dopuszczenia do obrotu zgodnie z przepisami danego kraju. Aby sprawdzić dostępność w danym kraju, należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Za dystrybucję cewnika Quick-Cross Extreme w Australii i Nowej Zelandii odpowiada firma LifeSystems.
