Quick-Cross Extreme

Cewnik pomocniczy

Cewnik pomocniczy Quick-Cross Extreme ma konstrukcję opracowaną z myślą o zapewnieniu większej siły działania w leczeniu najtrudniejszych przypadków zmian naczyniowych. Splot ze stali nierdzewnej zapewnia większą siłę i moment obrotowy oraz lepszą popychalność. Cewnik wyposażono w trzy znaczniki nieprzepuszczające promieniowania rozmieszczone w równych odstępach, co ułatwia ocenę geometrii zmiany i pozwala na potwierdzenie prawidłowego umiejscowienia cewnika.

Cechy
  • Splot ze stali nierdzewnej
  • Trzy znaczniki nieprzepuszczające promieniowania
  • Powłoka hydrofilowa
  • Niskoprofilowa, stożkowa końcówka
Specyfikacja

Numer modelu 518-084
Numer modelu 518-084
Profil końcówki dystalnej
  • 1,9 F / 0,025 cala
Średnica zewnętrzna trzonka w części dystalnej
  • 0,034 cala
Długość robocza
  • 135 cm
Zgodność prowadnika
  • 0,014 cali
Zgodność cewnika prowadzącego
  • 5 F
Zgodność osłony
  • 4 F
Średnica trzonka w części proksymalnej
  • 0,042 cala
Odstępy między znacznikami nieprzepuszczającymi promieniowania
  • 15 mm
Numer modelu 518-086
Numer modelu 518-086
Profil końcówki dystalnej
  • 1,9 F / 0,025 cala
Średnica zewnętrzna trzonka w części dystalnej
  • 0,034 cala
Długość robocza
  • 150 cm
Zgodność prowadnika
  • 0,014 cali
Zgodność cewnika prowadzącego
  • 5 F
Zgodność osłony
  • 4 F
Średnica trzonka w części proksymalnej
  • 0,042 cala
Odstępy między znacznikami nieprzepuszczającymi promieniowania
  • 15 mm
Numer modelu 518-088
Numer modelu 518-088
Profil końcówki dystalnej
  • 2,1 F / 0,028 cala
Średnica zewnętrzna trzonka w części dystalnej
  • 0,038 cala
Długość robocza
  • 90 cm
Zgodność prowadnika
  • 0,018 cala
Zgodność cewnika prowadzącego
  • 5 F
Zgodność osłony
  • 4 F
Średnica trzonka w części proksymalnej
  • 0,044 cala
Odstępy między znacznikami nieprzepuszczającymi promieniowania
  • 15 mm
Numer modelu 518-090
Numer modelu 518-090
Profil końcówki dystalnej
  • 2,1 F / 0,028 cala
Średnica zewnętrzna trzonka w części dystalnej
  • 0,038 cala
Długość robocza
  • 135 cm
Zgodność prowadnika
  • 0,018 cala
Zgodność cewnika prowadzącego
  • 5 F
Zgodność osłony
  • 4 F
Średnica trzonka w części proksymalnej
  • 0,044 cala
Odstępy między znacznikami nieprzepuszczającymi promieniowania
  • 15mm
Numer modelu 518-092
Numer modelu 518-092
Profil końcówki dystalnej
  • 2,1 F / 0,028 cala
Średnica zewnętrzna trzonka w części dystalnej
  • 0,038 cala
Długość robocza
  • 150 cm
Zgodność prowadnika
  • 0,018 cala
Zgodność cewnika prowadzącego
  • 5 F
Zgodność osłony
  • 4 F
Średnica trzonka w części proksymalnej
  • 0,044 cala
Odstępy między znacznikami nieprzepuszczającymi promieniowania
  • 15 mm
Numer modelu 518-076
Numer modelu 518-076
Profil końcówki dystalnej
  • 3,2 F / 0,042 cala
Średnica zewnętrzna trzonka w części dystalnej
  • 0,052 cala
Długość robocza
  • 65 cm
Zgodność prowadnika
  • 0,035 cala
Zgodność cewnika prowadzącego
  • nie dotyczy
Zgodność osłony
  • 5 F
Średnica trzonka w części proksymalnej
  • 0,059 cala
Odstępy między znacznikami nieprzepuszczającymi promieniowania
  • 50 mm
Numer modelu 518-078
Numer modelu 518-078
Profil końcówki dystalnej
  • 3,2 F / 0,042 cala
Średnica zewnętrzna trzonka w części dystalnej
  • 0,052 cala
Długość robocza
  • 90 cm
Zgodność prowadnika
  • 0,035 cala
Zgodność cewnika prowadzącego
  • nie dotyczy
Zgodność osłony
  • 5 F
Średnica trzonka w części proksymalnej
  • 0,059 cala
Odstępy między znacznikami nieprzepuszczającymi promieniowania
  • 50 mm
Numer modelu 518-080
Numer modelu 518-080
Profil końcówki dystalnej
  • 3,2 F / 0,042 cala
Średnica zewnętrzna trzonka w części dystalnej
  • 0,052 cala
Długość robocza
  • 135 cm
Zgodność prowadnika
  • 0,035 cala
Zgodność cewnika prowadzącego
  • nie dotyczy
Zgodność osłony
  • 5 F
Średnica trzonka w części proksymalnej
  • 0,059 cala
Odstępy między znacznikami nieprzepuszczającymi promieniowania
  • 50 mm
Numer modelu 518-082
Numer modelu 518-082
Profil końcówki dystalnej
  • 3,2 F / 0,042 cala
Średnica zewnętrzna trzonka w części dystalnej
  • 0,052 cala
Długość robocza
  • 150 cm
Zgodność prowadnika
  • 0,035 cala
Zgodność cewnika prowadzącego
  • nie dotyczy
Zgodność osłony
  • 5 F
Średnica trzonka w części proksymalnej
  • 0,059 cala
Odstępy między znacznikami nieprzepuszczającymi promieniowania
  • 50 mm
  • *Dostępność produktów zależy od dopuszczenia do obrotu zgodnie z przepisami danego kraju. Aby sprawdzić dostępność w danym kraju, należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem handlowym.
  • Za dystrybucję cewnika Quick-Cross Extreme w Australii i Nowej Zelandii odpowiada firma LifeSystems.

