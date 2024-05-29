Dzięki możliwościom precyzyjnego nawigowania i doboru naczynia cewnik ten można stosować w nawet w najtrudniejszych przypadkach zmian chorobowych. Końcówka nachylona pod kątem 45° zapewnia ukierunkowany dostęp do odgałęzień naczynia, umożliwiając nawigowanie w obrębie złożonych i rozlanych zmian chorobowych. Niskoprofilowa, stożkowa końcówka gwarantuje również gładkie przejście między cewnikiem a prowadnikiem.
Zapewnia większą siłę i moment obrotowy oraz lepszą popychalność.
Splot ze stali nierdzewnej
Splot ze stali nierdzewnej
Końcówka nachylona pod kątem 45°
Umożliwia nawigowanie w obrębie złożonych struktur naczyniowych i rozlanych zmian chorobowych.
Trzy znaczniki nieprzepuszczające promieniowania
Wyraźne znaczniki nieprzepuszczające promieniowania potwierdzają położenie cewnika.
Powłoka hydrofilowa
Powłoka hydrofilowa umożliwia sprawne śledzenie przyrządu.
Niskoprofilowa, stożkowa końcówka
Gładkie przejście między cewnikiem a prowadnikiem ułatwia nawigację przez trudne do pokonania zmiany i umożliwia śledzenie przyrządu w obrębie krętych struktur naczyniowych i rozlanych zmian chorobowych.
Końcówka nachylona pod kątem 45°
Umożliwia nawigowanie w obrębie złożonych struktur naczyniowych i rozlanych zmian chorobowych.
Trzy znaczniki nieprzepuszczające promieniowania
Wyraźne znaczniki nieprzepuszczające promieniowania potwierdzają położenie cewnika.
Powłoka hydrofilowa
Powłoka hydrofilowa umożliwia sprawne śledzenie przyrządu.
Niskoprofilowa, stożkowa końcówka
Gładkie przejście między cewnikiem a prowadnikiem ułatwia nawigację przez trudne do pokonania zmiany i umożliwia śledzenie przyrządu w obrębie krętych struktur naczyniowych i rozlanych zmian chorobowych.
