Wyszukiwane terminy

Quick-Cross Select

Cewnik pomocniczy

Znajdź podobne produkty

Dzięki możliwościom precyzyjnego nawigowania i doboru naczynia cewnik ten można stosować w nawet w najtrudniejszych przypadkach zmian chorobowych. Końcówka nachylona pod kątem 45° zapewnia ukierunkowany dostęp do odgałęzień naczynia, umożliwiając nawigowanie w obrębie złożonych i rozlanych zmian chorobowych. Niskoprofilowa, stożkowa końcówka gwarantuje również gładkie przejście między cewnikiem a prowadnikiem.

Kontakt z nami
Cechy
Splot ze stali nierdzewnej

Splot ze stali nierdzewnej

Zapewnia większą siłę i moment obrotowy oraz lepszą popychalność.

Splot ze stali nierdzewnej

Zapewnia większą siłę i moment obrotowy oraz lepszą popychalność.

Splot ze stali nierdzewnej

Zapewnia większą siłę i moment obrotowy oraz lepszą popychalność.
Końcówka nachylona pod kątem 45°

Końcówka nachylona pod kątem 45°

Umożliwia nawigowanie w obrębie złożonych struktur naczyniowych i rozlanych zmian chorobowych.

Końcówka nachylona pod kątem 45°

Umożliwia nawigowanie w obrębie złożonych struktur naczyniowych i rozlanych zmian chorobowych.

Końcówka nachylona pod kątem 45°

Umożliwia nawigowanie w obrębie złożonych struktur naczyniowych i rozlanych zmian chorobowych.
Trzy znaczniki nieprzepuszczające promieniowania

Trzy znaczniki nieprzepuszczające promieniowania

Wyraźne znaczniki nieprzepuszczające promieniowania potwierdzają położenie cewnika.

Trzy znaczniki nieprzepuszczające promieniowania

Wyraźne znaczniki nieprzepuszczające promieniowania potwierdzają położenie cewnika.

Trzy znaczniki nieprzepuszczające promieniowania

Wyraźne znaczniki nieprzepuszczające promieniowania potwierdzają położenie cewnika.
Powłoka hydrofilowa

Powłoka hydrofilowa

Powłoka hydrofilowa umożliwia sprawne śledzenie przyrządu.

Powłoka hydrofilowa

Powłoka hydrofilowa umożliwia sprawne śledzenie przyrządu.

Powłoka hydrofilowa

Powłoka hydrofilowa umożliwia sprawne śledzenie przyrządu.
Niskoprofilowa, stożkowa końcówka

Niskoprofilowa, stożkowa końcówka

Gładkie przejście między cewnikiem a prowadnikiem ułatwia nawigację przez trudne do pokonania zmiany i umożliwia śledzenie przyrządu w obrębie krętych struktur naczyniowych i rozlanych zmian chorobowych.

Niskoprofilowa, stożkowa końcówka

Gładkie przejście między cewnikiem a prowadnikiem ułatwia nawigację przez trudne do pokonania zmiany i umożliwia śledzenie przyrządu w obrębie krętych struktur naczyniowych i rozlanych zmian chorobowych.

Niskoprofilowa, stożkowa końcówka

Gładkie przejście między cewnikiem a prowadnikiem ułatwia nawigację przez trudne do pokonania zmiany i umożliwia śledzenie przyrządu w obrębie krętych struktur naczyniowych i rozlanych zmian chorobowych.
  • Splot ze stali nierdzewnej
  • Końcówka nachylona pod kątem 45°
  • Trzy znaczniki nieprzepuszczające promieniowania
  • Powłoka hydrofilowa
Zobacz wszystkie cechy
Splot ze stali nierdzewnej

Splot ze stali nierdzewnej

Zapewnia większą siłę i moment obrotowy oraz lepszą popychalność.

Splot ze stali nierdzewnej

Zapewnia większą siłę i moment obrotowy oraz lepszą popychalność.

Splot ze stali nierdzewnej

Zapewnia większą siłę i moment obrotowy oraz lepszą popychalność.
Końcówka nachylona pod kątem 45°

Końcówka nachylona pod kątem 45°

Umożliwia nawigowanie w obrębie złożonych struktur naczyniowych i rozlanych zmian chorobowych.

Końcówka nachylona pod kątem 45°

Umożliwia nawigowanie w obrębie złożonych struktur naczyniowych i rozlanych zmian chorobowych.

Końcówka nachylona pod kątem 45°

Umożliwia nawigowanie w obrębie złożonych struktur naczyniowych i rozlanych zmian chorobowych.
Trzy znaczniki nieprzepuszczające promieniowania

Trzy znaczniki nieprzepuszczające promieniowania

Wyraźne znaczniki nieprzepuszczające promieniowania potwierdzają położenie cewnika.

Trzy znaczniki nieprzepuszczające promieniowania

Wyraźne znaczniki nieprzepuszczające promieniowania potwierdzają położenie cewnika.

Trzy znaczniki nieprzepuszczające promieniowania

Wyraźne znaczniki nieprzepuszczające promieniowania potwierdzają położenie cewnika.
Powłoka hydrofilowa

Powłoka hydrofilowa

Powłoka hydrofilowa umożliwia sprawne śledzenie przyrządu.

Powłoka hydrofilowa

Powłoka hydrofilowa umożliwia sprawne śledzenie przyrządu.

Powłoka hydrofilowa

Powłoka hydrofilowa umożliwia sprawne śledzenie przyrządu.
Niskoprofilowa, stożkowa końcówka

Niskoprofilowa, stożkowa końcówka

Gładkie przejście między cewnikiem a prowadnikiem ułatwia nawigację przez trudne do pokonania zmiany i umożliwia śledzenie przyrządu w obrębie krętych struktur naczyniowych i rozlanych zmian chorobowych.

Niskoprofilowa, stożkowa końcówka

Gładkie przejście między cewnikiem a prowadnikiem ułatwia nawigację przez trudne do pokonania zmiany i umożliwia śledzenie przyrządu w obrębie krętych struktur naczyniowych i rozlanych zmian chorobowych.

Niskoprofilowa, stożkowa końcówka

Gładkie przejście między cewnikiem a prowadnikiem ułatwia nawigację przez trudne do pokonania zmiany i umożliwia śledzenie przyrządu w obrębie krętych struktur naczyniowych i rozlanych zmian chorobowych.

Dokumentacja

Broszura (1)

Broszura

Broszura (1)

Broszura

Zobacz całą dokumentację

Broszura (1)

Broszura

Specyfikacja

Numer modelu 518-085
Numer modelu 518-085
Profil końcówki dystalnej
  • 1,9 F / 0,025 cala
Średnica zewnętrzna trzonka w części dystalnej
  • 0,034 cala
Długość robocza
  • 135 cm
Zgodność prowadnika
  • 0,014 cali
Zgodność cewnika prowadzącego
  • 5 F
Zgodność osłony
  • 4 F
Średnica trzonka w części proksymalnej
  • 0,042 cala
Odstępy między znacznikami nieprzepuszczającymi promieniowania
  • 15 mm
Kąt nachylenia końcówki
  • 15 mm
Numer modelu 518-087
Numer modelu 518-087
Profil końcówki dystalnej
  • 1,9 F / 0,025 cala
Średnica zewnętrzna trzonka w części dystalnej
  • 0,034 cala
Długość robocza
  • 150 cm
Zgodność prowadnika
  • 0,014 cali
Zgodność cewnika prowadzącego
  • 5 F
Zgodność osłony
  • 4 F
Średnica trzonka w części proksymalnej
  • 0,042 cala
Odstępy między znacznikami nieprzepuszczającymi promieniowania
  • 15 mm
Kąt nachylenia końcówki
  • 45°
Numer modelu 518-089
Numer modelu 518-089
Profil końcówki dystalnej
  • 2,1 F / 0,028 cala
Średnica zewnętrzna trzonka w części dystalnej
  • 0,038 cala
Długość robocza
  • 90 cm
Zgodność prowadnika
  • 0,018 cala
Zgodność cewnika prowadzącego
  • 5 F
Zgodność osłony
  • 4 F
Średnica trzonka w części proksymalnej
  • 0,044 cala
Odstępy między znacznikami nieprzepuszczającymi promieniowania
  • 15 mm
Kąt nachylenia końcówki
  • 45°
Numer modelu 518-091
Numer modelu 518-091
Profil końcówki dystalnej
  • 2,1 F / 0,028 cala
Średnica zewnętrzna trzonka w części dystalnej
  • 0,038 cala
Długość robocza
  • 135 cm
Zgodność prowadnika
  • 0,018 cala
Zgodność cewnika prowadzącego
  • 5 F
Zgodność osłony
  • 4 F
Średnica trzonka w części proksymalnej
  • 0,044 cala
Odstępy między znacznikami nieprzepuszczającymi promieniowania
  • 15 mm
Kąt nachylenia końcówki
  • 45°
Numer modelu 518-093
Numer modelu 518-093
Profil końcówki dystalnej
  • 2,1 F / 0,028 cala
Średnica zewnętrzna trzonka w części dystalnej
  • 0,038 cala
Długość robocza
  • 150 cm
Zgodność prowadnika
  • 0,018 cala
Zgodność cewnika prowadzącego
  • 5 F
Zgodność osłony
  • 4 F
Średnica trzonka w części proksymalnej
  • 0,044 cala
Odstępy między znacznikami nieprzepuszczającymi promieniowania
  • 15 mm
Kąt nachylenia końcówki
  • 45°
Numer modelu 518-077
Numer modelu 518-077
Profil końcówki dystalnej
  • 3,2 F / 0,042 cala
Średnica zewnętrzna trzonka w części dystalnej
  • 0,052 cala
Długość robocza
  • 65 cm
Zgodność prowadnika
  • 0,035 cala
Zgodność cewnika prowadzącego
  • nie dotyczy
Zgodność osłony
  • 5 F
Średnica trzonka w części proksymalnej
  • 0,059 cala
Odstępy między znacznikami nieprzepuszczającymi promieniowania
  • 50 mm
Kąt nachylenia końcówki
  • 45°
Numer modelu 518-079
Numer modelu 518-079
Profil końcówki dystalnej
  • 3,2 F / 0,042 cala
Średnica zewnętrzna trzonka w części dystalnej
  • 0,052 cala
Długość robocza
  • 90 cm
Zgodność prowadnika
  • 0,035 cala
Zgodność cewnika prowadzącego
  • nie dotyczy
Zgodność osłony
  • 5 F
Średnica trzonka w części proksymalnej
  • 0,059 cala
Odstępy między znacznikami nieprzepuszczającymi promieniowania
  • 50 mm
Kąt nachylenia końcówki
  • 45°
Numer modelu 518-081
Numer modelu 518-081
Profil końcówki dystalnej
  • 3,2 F / 0,042 cala
Średnica zewnętrzna trzonka w części dystalnej
  • 0,052 cala
Długość robocza
  • 135 cm
Zgodność prowadnika
  • 0,035 cala
Zgodność cewnika prowadzącego
  • nie dotyczy
Zgodność osłony
  • 5 F
Średnica trzonka w części proksymalnej
  • 0,059 cala
Odstępy między znacznikami nieprzepuszczającymi promieniowania
  • 50 mm
Kąt nachylenia końcówki
  • 45°
Numer modelu 518-083
Numer modelu 518-083
Profil końcówki dystalnej
  • 3,2 F / 0,042 cala
Średnica zewnętrzna trzonka w części dystalnej
  • 0,052 cala
Długość robocza
  • 150 cm
Zgodność prowadnika
  • 0,035 cala
Zgodność cewnika prowadzącego
  • nie dotyczy
Zgodność osłony
  • 5 F
Średnica trzonka w części proksymalnej
  • 0,059 cala
Odstępy między znacznikami nieprzepuszczającymi promieniowania
  • 50 mm
Kąt nachylenia końcówki
  • 45°
Numer modelu 518-085
Numer modelu 518-085
Profil końcówki dystalnej
  • 1,9 F / 0,025 cala
Średnica zewnętrzna trzonka w części dystalnej
  • 0,034 cala
Numer modelu 518-087
Numer modelu 518-087
Profil końcówki dystalnej
  • 1,9 F / 0,025 cala
Średnica zewnętrzna trzonka w części dystalnej
  • 0,034 cala
Zobacz wszystkie specyfikacje
Numer modelu 518-085
Numer modelu 518-085
Profil końcówki dystalnej
  • 1,9 F / 0,025 cala
Średnica zewnętrzna trzonka w części dystalnej
  • 0,034 cala
Długość robocza
  • 135 cm
Zgodność prowadnika
  • 0,014 cali
Zgodność cewnika prowadzącego
  • 5 F
Zgodność osłony
  • 4 F
Średnica trzonka w części proksymalnej
  • 0,042 cala
Odstępy między znacznikami nieprzepuszczającymi promieniowania
  • 15 mm
Kąt nachylenia końcówki
  • 15 mm
Numer modelu 518-087
Numer modelu 518-087
Profil końcówki dystalnej
  • 1,9 F / 0,025 cala
Średnica zewnętrzna trzonka w części dystalnej
  • 0,034 cala
Długość robocza
  • 150 cm
Zgodność prowadnika
  • 0,014 cali
Zgodność cewnika prowadzącego
  • 5 F
Zgodność osłony
  • 4 F
Średnica trzonka w części proksymalnej
  • 0,042 cala
Odstępy między znacznikami nieprzepuszczającymi promieniowania
  • 15 mm
Kąt nachylenia końcówki
  • 45°
Numer modelu 518-089
Numer modelu 518-089
Profil końcówki dystalnej
  • 2,1 F / 0,028 cala
Średnica zewnętrzna trzonka w części dystalnej
  • 0,038 cala
Długość robocza
  • 90 cm
Zgodność prowadnika
  • 0,018 cala
Zgodność cewnika prowadzącego
  • 5 F
Zgodność osłony
  • 4 F
Średnica trzonka w części proksymalnej
  • 0,044 cala
Odstępy między znacznikami nieprzepuszczającymi promieniowania
  • 15 mm
Kąt nachylenia końcówki
  • 45°
Numer modelu 518-091
Numer modelu 518-091
Profil końcówki dystalnej
  • 2,1 F / 0,028 cala
Średnica zewnętrzna trzonka w części dystalnej
  • 0,038 cala
Długość robocza
  • 135 cm
Zgodność prowadnika
  • 0,018 cala
Zgodność cewnika prowadzącego
  • 5 F
Zgodność osłony
  • 4 F
Średnica trzonka w części proksymalnej
  • 0,044 cala
Odstępy między znacznikami nieprzepuszczającymi promieniowania
  • 15 mm
Kąt nachylenia końcówki
  • 45°
Numer modelu 518-093
Numer modelu 518-093
Profil końcówki dystalnej
  • 2,1 F / 0,028 cala
Średnica zewnętrzna trzonka w części dystalnej
  • 0,038 cala
Długość robocza
  • 150 cm
Zgodność prowadnika
  • 0,018 cala
Zgodność cewnika prowadzącego
  • 5 F
Zgodność osłony
  • 4 F
Średnica trzonka w części proksymalnej
  • 0,044 cala
Odstępy między znacznikami nieprzepuszczającymi promieniowania
  • 15 mm
Kąt nachylenia końcówki
  • 45°
Numer modelu 518-077
Numer modelu 518-077
Profil końcówki dystalnej
  • 3,2 F / 0,042 cala
Średnica zewnętrzna trzonka w części dystalnej
  • 0,052 cala
Długość robocza
  • 65 cm
Zgodność prowadnika
  • 0,035 cala
Zgodność cewnika prowadzącego
  • nie dotyczy
Zgodność osłony
  • 5 F
Średnica trzonka w części proksymalnej
  • 0,059 cala
Odstępy między znacznikami nieprzepuszczającymi promieniowania
  • 50 mm
Kąt nachylenia końcówki
  • 45°
Numer modelu 518-079
Numer modelu 518-079
Profil końcówki dystalnej
  • 3,2 F / 0,042 cala
Średnica zewnętrzna trzonka w części dystalnej
  • 0,052 cala
Długość robocza
  • 90 cm
Zgodność prowadnika
  • 0,035 cala
Zgodność cewnika prowadzącego
  • nie dotyczy
Zgodność osłony
  • 5 F
Średnica trzonka w części proksymalnej
  • 0,059 cala
Odstępy między znacznikami nieprzepuszczającymi promieniowania
  • 50 mm
Kąt nachylenia końcówki
  • 45°
Numer modelu 518-081
Numer modelu 518-081
Profil końcówki dystalnej
  • 3,2 F / 0,042 cala
Średnica zewnętrzna trzonka w części dystalnej
  • 0,052 cala
Długość robocza
  • 135 cm
Zgodność prowadnika
  • 0,035 cala
Zgodność cewnika prowadzącego
  • nie dotyczy
Zgodność osłony
  • 5 F
Średnica trzonka w części proksymalnej
  • 0,059 cala
Odstępy między znacznikami nieprzepuszczającymi promieniowania
  • 50 mm
Kąt nachylenia końcówki
  • 45°
Numer modelu 518-083
Numer modelu 518-083
Profil końcówki dystalnej
  • 3,2 F / 0,042 cala
Średnica zewnętrzna trzonka w części dystalnej
  • 0,052 cala
Długość robocza
  • 150 cm
Zgodność prowadnika
  • 0,035 cala
Zgodność cewnika prowadzącego
  • nie dotyczy
Zgodność osłony
  • 5 F
Średnica trzonka w części proksymalnej
  • 0,059 cala
Odstępy między znacznikami nieprzepuszczającymi promieniowania
  • 50 mm
Kąt nachylenia końcówki
  • 45°
  • *Dostępność produktów zależy od dopuszczenia do obrotu zgodnie z przepisami danego kraju. Aby sprawdzić dostępność w danym kraju, należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem handlowym.
  • Za dystrybucję cewnika Quick-Cross Select w Australii i Nowej Zelandii odpowiada firma LifeSystems.
  • Należy zawsze czytać informacje znajdujące się na etykiecie i przestrzegać instrukcji obsługi.
  • Wyroby medyczne firmy Philips powinny być używane wyłącznie przez lekarzy i zespoły przeszkolone w zakresie technik zabiegów interwencyjnych, w tym w zakresie korzystania z niniejszego wyrobu.
  • Firma Philips zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych produktu bez uprzedniego powiadomienia.
  • ©2025 Koninklijke Philips N.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe stanowią własność firmy Koninklijke Philips N.V. lub odpowiednich właścicieli.

Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

Rozumiem

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

Rozumiem

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.