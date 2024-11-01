Wyszukiwane terminy
VesselNavigator umożliwia ponowne użycie informacji o strukturze anatomicznej 3D naczyń pochodzących z istniejących zestawów danych CTA lub MRA w postaci mapy 3D stanowiącej nakładkę na obrazy RTG na żywo. Dzięki doskonałej wizualizacji VesselNavigator zapewnia intuicyjną, ciągłą mapę 3D umożliwiającą nawigowanie w naczyniach w czasie całego zabiegu.
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Tel. +48 22 571 0111
Philips Polska
Tel. +48 22 571 0111
Tel. +48 22 571 0489
Fuzja obrazów 3D podczas zabiegów wewnątrznaczyniowych
Fuzja obrazów 3D podczas zabiegów wewnątrznaczyniowych
Fuzja obrazów 3D podczas zabiegów wewnątrznaczyniowych
Fuzja obrazów 3D podczas zabiegów wewnątrznaczyniowych
Mniejsze zużycie środka kontrastowego
Mniejsze zużycie środka kontrastowego
Mniejsze zużycie środka kontrastowego
Mniejsze zużycie środka kontrastowego
Możliwość skrócenia czasu badań
Możliwość skrócenia czasu badań
Możliwość skrócenia czasu badań
Możliwość skrócenia czasu badań
Zsynchronizowany ruch do nowych pozycji
Zsynchronizowany ruch do nowych pozycji
Zsynchronizowany ruch do nowych pozycji
Zsynchronizowany ruch do nowych pozycji
Doskonała jakość obrazu
Doskonała jakość obrazu
Doskonała jakość obrazu
Doskonała jakość obrazu
Okrągłe znaczniki obszarów anatomicznych
Okrągłe znaczniki obszarów anatomicznych
Okrągłe znaczniki obszarów anatomicznych
Okrągłe znaczniki obszarów anatomicznych
Fuzja obrazów 3D podczas zabiegów wewnątrznaczyniowych
Fuzja obrazów 3D podczas zabiegów wewnątrznaczyniowych
Fuzja obrazów 3D podczas zabiegów wewnątrznaczyniowych
Fuzja obrazów 3D podczas zabiegów wewnątrznaczyniowych
Mniejsze zużycie środka kontrastowego
Mniejsze zużycie środka kontrastowego
Mniejsze zużycie środka kontrastowego
Mniejsze zużycie środka kontrastowego
Możliwość skrócenia czasu badań
Możliwość skrócenia czasu badań
Możliwość skrócenia czasu badań
Możliwość skrócenia czasu badań
Zsynchronizowany ruch do nowych pozycji
Zsynchronizowany ruch do nowych pozycji
Zsynchronizowany ruch do nowych pozycji
Zsynchronizowany ruch do nowych pozycji
Doskonała jakość obrazu
Doskonała jakość obrazu
Doskonała jakość obrazu
Doskonała jakość obrazu
Okrągłe znaczniki obszarów anatomicznych
Okrągłe znaczniki obszarów anatomicznych
Okrągłe znaczniki obszarów anatomicznych
Okrągłe znaczniki obszarów anatomicznych
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Seria Azurion 7 z 20-calowym detektorem płaskim zapewnia wyjątkową wydajność zabiegów z zakresu kardiologii interwencyjnej i zabiegów naczyniowych. To wiodące w branży rozwiązanie do przeprowadzania zabiegów pod kontrolą obrazowania pomaga w zapewnieniu wyjątkowej opieki nad pacjentami i zwiększeniu płynności procedur poprzez połączenie doskonałości klinicznej z innowacjami w zakresie organizacji pracy. Umożliwia ono płynne sterowanie wszystkimi niezbędnymi aplikacjami z poziomu jednego ekranu dotykowego przy stole zabiegowym, co pozwala na podejmowanie szybkich i trafnych decyzji w polu sterylnym.
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Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.Rozumiem
Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.Rozumiem
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