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VesselNavigator

Technologia łączenia obrazów 3D podczas zabiegów wewnątrznaczyniowych

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VesselNavigator umożliwia ponowne użycie informacji o strukturze anatomicznej 3D naczyń pochodzących z istniejących zestawów danych CTA lub MRA w postaci mapy 3D stanowiącej nakładkę na obrazy RTG na żywo. Dzięki doskonałej wizualizacji VesselNavigator zapewnia intuicyjną, ciągłą mapę 3D umożliwiającą nawigowanie w naczyniach w czasie całego zabiegu.

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Cechy
Fuzja obrazów 3D
Fuzja obrazów 3D podczas zabiegów wewnątrznaczyniowych

Fuzja obrazów 3D podczas zabiegów wewnątrznaczyniowych

Badania[1,2] wykazały zalety perspektywy 3D w prowadzeniu cewników i przyrządów. Dzięki rozwiązaniu VesselNavigator lekarze bez trudu dzielą na segmenty struktury naczyń w obrazie 3D na podstawie istniejących zestawów danych TK/MR i łączą je z obrazami rentgenowskimi na żywo, aby ułatwić nawigację.

Fuzja obrazów 3D podczas zabiegów wewnątrznaczyniowych

Fuzja obrazów 3D podczas zabiegów wewnątrznaczyniowych
Badania[1,2] wykazały zalety perspektywy 3D w prowadzeniu cewników i przyrządów. Dzięki rozwiązaniu VesselNavigator lekarze bez trudu dzielą na segmenty struktury naczyń w obrazie 3D na podstawie istniejących zestawów danych TK/MR i łączą je z obrazami rentgenowskimi na żywo, aby ułatwić nawigację.

Fuzja obrazów 3D podczas zabiegów wewnątrznaczyniowych

Badania[1,2] wykazały zalety perspektywy 3D w prowadzeniu cewników i przyrządów. Dzięki rozwiązaniu VesselNavigator lekarze bez trudu dzielą na segmenty struktury naczyń w obrazie 3D na podstawie istniejących zestawów danych TK/MR i łączą je z obrazami rentgenowskimi na żywo, aby ułatwić nawigację.
Click here for more information
Fuzja obrazów 3D
Fuzja obrazów 3D podczas zabiegów wewnątrznaczyniowych

Fuzja obrazów 3D podczas zabiegów wewnątrznaczyniowych

Badania[1,2] wykazały zalety perspektywy 3D w prowadzeniu cewników i przyrządów. Dzięki rozwiązaniu VesselNavigator lekarze bez trudu dzielą na segmenty struktury naczyń w obrazie 3D na podstawie istniejących zestawów danych TK/MR i łączą je z obrazami rentgenowskimi na żywo, aby ułatwić nawigację.
Mniejsze zużycie środka kontrastowego
Mniejsze zużycie środka kontrastowego

Mniejsze zużycie środka kontrastowego

Średnie zużycie środka kontrastowego zmniejszono o 72% w badaniu[1], w którym zabieg wewnątrznaczyniowej naprawy tętniaków aorty o złożonym unaczynieniu przeprowadzano z wykorzystaniem kontroli obrazowania z nakładką z fuzji obrazów angiograficznych TK firmy Philips. Do utworzenia mapy nie było potrzebne śródzabiegowe wstrzykiwanie środka kontrastowego.

Mniejsze zużycie środka kontrastowego

Mniejsze zużycie środka kontrastowego
Średnie zużycie środka kontrastowego zmniejszono o 72% w badaniu[1], w którym zabieg wewnątrznaczyniowej naprawy tętniaków aorty o złożonym unaczynieniu przeprowadzano z wykorzystaniem kontroli obrazowania z nakładką z fuzji obrazów angiograficznych TK firmy Philips. Do utworzenia mapy nie było potrzebne śródzabiegowe wstrzykiwanie środka kontrastowego.

Mniejsze zużycie środka kontrastowego

Średnie zużycie środka kontrastowego zmniejszono o 72% w badaniu[1], w którym zabieg wewnątrznaczyniowej naprawy tętniaków aorty o złożonym unaczynieniu przeprowadzano z wykorzystaniem kontroli obrazowania z nakładką z fuzji obrazów angiograficznych TK firmy Philips. Do utworzenia mapy nie było potrzebne śródzabiegowe wstrzykiwanie środka kontrastowego.
Click here for more information
Mniejsze zużycie środka kontrastowego
Mniejsze zużycie środka kontrastowego

Mniejsze zużycie środka kontrastowego

Średnie zużycie środka kontrastowego zmniejszono o 72% w badaniu[1], w którym zabieg wewnątrznaczyniowej naprawy tętniaków aorty o złożonym unaczynieniu przeprowadzano z wykorzystaniem kontroli obrazowania z nakładką z fuzji obrazów angiograficznych TK firmy Philips. Do utworzenia mapy nie było potrzebne śródzabiegowe wstrzykiwanie środka kontrastowego.
Możliwość skrócenia czasu badań
Możliwość skrócenia czasu badań

Możliwość skrócenia czasu badań

Kontrola obrazowania z nakładką z fuzji obrazów angiograficznych TK firmy Philips może skrócić czas zabiegu. Badanie z udziałem 62 pacjentów[2] wykazało średnie skrócenie czasu trwania zabiegów FEVAR/BEVAR prowadzonych pod kontrolą obrazowania z nakładką z fuzji obrazów angiograficznych TK firmy Philips z 6,3 do 5,2 godziny.

Możliwość skrócenia czasu badań

Możliwość skrócenia czasu badań
Kontrola obrazowania z nakładką z fuzji obrazów angiograficznych TK firmy Philips może skrócić czas zabiegu. Badanie z udziałem 62 pacjentów[2] wykazało średnie skrócenie czasu trwania zabiegów FEVAR/BEVAR prowadzonych pod kontrolą obrazowania z nakładką z fuzji obrazów angiograficznych TK firmy Philips z 6,3 do 5,2 godziny.

Możliwość skrócenia czasu badań

Kontrola obrazowania z nakładką z fuzji obrazów angiograficznych TK firmy Philips może skrócić czas zabiegu. Badanie z udziałem 62 pacjentów[2] wykazało średnie skrócenie czasu trwania zabiegów FEVAR/BEVAR prowadzonych pod kontrolą obrazowania z nakładką z fuzji obrazów angiograficznych TK firmy Philips z 6,3 do 5,2 godziny.
Click here for more information
Możliwość skrócenia czasu badań
Możliwość skrócenia czasu badań

Możliwość skrócenia czasu badań

Kontrola obrazowania z nakładką z fuzji obrazów angiograficznych TK firmy Philips może skrócić czas zabiegu. Badanie z udziałem 62 pacjentów[2] wykazało średnie skrócenie czasu trwania zabiegów FEVAR/BEVAR prowadzonych pod kontrolą obrazowania z nakładką z fuzji obrazów angiograficznych TK firmy Philips z 6,3 do 5,2 godziny.
Zsynchronizowany ruch do nowych pozycji
Zsynchronizowany ruch do nowych pozycji

Zsynchronizowany ruch do nowych pozycji

Podczas zabiegu system VesselNavigator umożliwia korzystanie z umieszczanej na obrazie w czasie rzeczywistym trójwymiarowej nakładki synchronizowanej w czasie rzeczywistym z ruchem stołu, systemu oraz z projekcją rentgenowską.

Zsynchronizowany ruch do nowych pozycji

Zsynchronizowany ruch do nowych pozycji
Podczas zabiegu system VesselNavigator umożliwia korzystanie z umieszczanej na obrazie w czasie rzeczywistym trójwymiarowej nakładki synchronizowanej w czasie rzeczywistym z ruchem stołu, systemu oraz z projekcją rentgenowską.

Zsynchronizowany ruch do nowych pozycji

Podczas zabiegu system VesselNavigator umożliwia korzystanie z umieszczanej na obrazie w czasie rzeczywistym trójwymiarowej nakładki synchronizowanej w czasie rzeczywistym z ruchem stołu, systemu oraz z projekcją rentgenowską.
Click here for more information
Zsynchronizowany ruch do nowych pozycji
Zsynchronizowany ruch do nowych pozycji

Zsynchronizowany ruch do nowych pozycji

Podczas zabiegu system VesselNavigator umożliwia korzystanie z umieszczanej na obrazie w czasie rzeczywistym trójwymiarowej nakładki synchronizowanej w czasie rzeczywistym z ruchem stołu, systemu oraz z projekcją rentgenowską.
Doskonała jakość obrazu
Doskonała jakość obrazu

Doskonała jakość obrazu

Twórz nakładki w oparciu o szereg doskonałych opcji wizualizacji renderowania objętościowego. Można je dostosowywać do preferencji operatora.

Doskonała jakość obrazu

Doskonała jakość obrazu
Twórz nakładki w oparciu o szereg doskonałych opcji wizualizacji renderowania objętościowego. Można je dostosowywać do preferencji operatora.

Doskonała jakość obrazu

Twórz nakładki w oparciu o szereg doskonałych opcji wizualizacji renderowania objętościowego. Można je dostosowywać do preferencji operatora.
Click here for more information
Doskonała jakość obrazu
Doskonała jakość obrazu

Doskonała jakość obrazu

Twórz nakładki w oparciu o szereg doskonałych opcji wizualizacji renderowania objętościowego. Można je dostosowywać do preferencji operatora.
Anatomiczne
Okrągłe znaczniki obszarów anatomicznych

Okrągłe znaczniki obszarów anatomicznych

Na poddanym segmentacji obrazie można umieszczać okrągłe znaczniki w celu wskazania ujść i miejsc umieszczania urządzeń oraz planowania kątów wprowadzania. Znaczniki te są wizualizowane podczas zabiegu i wskazują drogę.

Okrągłe znaczniki obszarów anatomicznych

Okrągłe znaczniki obszarów anatomicznych
Na poddanym segmentacji obrazie można umieszczać okrągłe znaczniki w celu wskazania ujść i miejsc umieszczania urządzeń oraz planowania kątów wprowadzania. Znaczniki te są wizualizowane podczas zabiegu i wskazują drogę.

Okrągłe znaczniki obszarów anatomicznych

Na poddanym segmentacji obrazie można umieszczać okrągłe znaczniki w celu wskazania ujść i miejsc umieszczania urządzeń oraz planowania kątów wprowadzania. Znaczniki te są wizualizowane podczas zabiegu i wskazują drogę.
Click here for more information
Anatomiczne
Okrągłe znaczniki obszarów anatomicznych

Okrągłe znaczniki obszarów anatomicznych

Na poddanym segmentacji obrazie można umieszczać okrągłe znaczniki w celu wskazania ujść i miejsc umieszczania urządzeń oraz planowania kątów wprowadzania. Znaczniki te są wizualizowane podczas zabiegu i wskazują drogę.
  • Fuzja obrazów 3D
  • Mniejsze zużycie środka kontrastowego
  • Możliwość skrócenia czasu badań
  • Zsynchronizowany ruch do nowych pozycji
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Fuzja obrazów 3D
Fuzja obrazów 3D podczas zabiegów wewnątrznaczyniowych

Fuzja obrazów 3D podczas zabiegów wewnątrznaczyniowych

Badania[1,2] wykazały zalety perspektywy 3D w prowadzeniu cewników i przyrządów. Dzięki rozwiązaniu VesselNavigator lekarze bez trudu dzielą na segmenty struktury naczyń w obrazie 3D na podstawie istniejących zestawów danych TK/MR i łączą je z obrazami rentgenowskimi na żywo, aby ułatwić nawigację.

Fuzja obrazów 3D podczas zabiegów wewnątrznaczyniowych

Fuzja obrazów 3D podczas zabiegów wewnątrznaczyniowych
Badania[1,2] wykazały zalety perspektywy 3D w prowadzeniu cewników i przyrządów. Dzięki rozwiązaniu VesselNavigator lekarze bez trudu dzielą na segmenty struktury naczyń w obrazie 3D na podstawie istniejących zestawów danych TK/MR i łączą je z obrazami rentgenowskimi na żywo, aby ułatwić nawigację.

Fuzja obrazów 3D podczas zabiegów wewnątrznaczyniowych

Badania[1,2] wykazały zalety perspektywy 3D w prowadzeniu cewników i przyrządów. Dzięki rozwiązaniu VesselNavigator lekarze bez trudu dzielą na segmenty struktury naczyń w obrazie 3D na podstawie istniejących zestawów danych TK/MR i łączą je z obrazami rentgenowskimi na żywo, aby ułatwić nawigację.
Click here for more information
Fuzja obrazów 3D
Fuzja obrazów 3D podczas zabiegów wewnątrznaczyniowych

Fuzja obrazów 3D podczas zabiegów wewnątrznaczyniowych

Badania[1,2] wykazały zalety perspektywy 3D w prowadzeniu cewników i przyrządów. Dzięki rozwiązaniu VesselNavigator lekarze bez trudu dzielą na segmenty struktury naczyń w obrazie 3D na podstawie istniejących zestawów danych TK/MR i łączą je z obrazami rentgenowskimi na żywo, aby ułatwić nawigację.
Mniejsze zużycie środka kontrastowego
Mniejsze zużycie środka kontrastowego

Mniejsze zużycie środka kontrastowego

Średnie zużycie środka kontrastowego zmniejszono o 72% w badaniu[1], w którym zabieg wewnątrznaczyniowej naprawy tętniaków aorty o złożonym unaczynieniu przeprowadzano z wykorzystaniem kontroli obrazowania z nakładką z fuzji obrazów angiograficznych TK firmy Philips. Do utworzenia mapy nie było potrzebne śródzabiegowe wstrzykiwanie środka kontrastowego.

Mniejsze zużycie środka kontrastowego

Mniejsze zużycie środka kontrastowego
Średnie zużycie środka kontrastowego zmniejszono o 72% w badaniu[1], w którym zabieg wewnątrznaczyniowej naprawy tętniaków aorty o złożonym unaczynieniu przeprowadzano z wykorzystaniem kontroli obrazowania z nakładką z fuzji obrazów angiograficznych TK firmy Philips. Do utworzenia mapy nie było potrzebne śródzabiegowe wstrzykiwanie środka kontrastowego.

Mniejsze zużycie środka kontrastowego

Średnie zużycie środka kontrastowego zmniejszono o 72% w badaniu[1], w którym zabieg wewnątrznaczyniowej naprawy tętniaków aorty o złożonym unaczynieniu przeprowadzano z wykorzystaniem kontroli obrazowania z nakładką z fuzji obrazów angiograficznych TK firmy Philips. Do utworzenia mapy nie było potrzebne śródzabiegowe wstrzykiwanie środka kontrastowego.
Click here for more information
Mniejsze zużycie środka kontrastowego
Mniejsze zużycie środka kontrastowego

Mniejsze zużycie środka kontrastowego

Średnie zużycie środka kontrastowego zmniejszono o 72% w badaniu[1], w którym zabieg wewnątrznaczyniowej naprawy tętniaków aorty o złożonym unaczynieniu przeprowadzano z wykorzystaniem kontroli obrazowania z nakładką z fuzji obrazów angiograficznych TK firmy Philips. Do utworzenia mapy nie było potrzebne śródzabiegowe wstrzykiwanie środka kontrastowego.
Możliwość skrócenia czasu badań
Możliwość skrócenia czasu badań

Możliwość skrócenia czasu badań

Kontrola obrazowania z nakładką z fuzji obrazów angiograficznych TK firmy Philips może skrócić czas zabiegu. Badanie z udziałem 62 pacjentów[2] wykazało średnie skrócenie czasu trwania zabiegów FEVAR/BEVAR prowadzonych pod kontrolą obrazowania z nakładką z fuzji obrazów angiograficznych TK firmy Philips z 6,3 do 5,2 godziny.

Możliwość skrócenia czasu badań

Możliwość skrócenia czasu badań
Kontrola obrazowania z nakładką z fuzji obrazów angiograficznych TK firmy Philips może skrócić czas zabiegu. Badanie z udziałem 62 pacjentów[2] wykazało średnie skrócenie czasu trwania zabiegów FEVAR/BEVAR prowadzonych pod kontrolą obrazowania z nakładką z fuzji obrazów angiograficznych TK firmy Philips z 6,3 do 5,2 godziny.

Możliwość skrócenia czasu badań

Kontrola obrazowania z nakładką z fuzji obrazów angiograficznych TK firmy Philips może skrócić czas zabiegu. Badanie z udziałem 62 pacjentów[2] wykazało średnie skrócenie czasu trwania zabiegów FEVAR/BEVAR prowadzonych pod kontrolą obrazowania z nakładką z fuzji obrazów angiograficznych TK firmy Philips z 6,3 do 5,2 godziny.
Click here for more information
Możliwość skrócenia czasu badań
Możliwość skrócenia czasu badań

Możliwość skrócenia czasu badań

Kontrola obrazowania z nakładką z fuzji obrazów angiograficznych TK firmy Philips może skrócić czas zabiegu. Badanie z udziałem 62 pacjentów[2] wykazało średnie skrócenie czasu trwania zabiegów FEVAR/BEVAR prowadzonych pod kontrolą obrazowania z nakładką z fuzji obrazów angiograficznych TK firmy Philips z 6,3 do 5,2 godziny.
Zsynchronizowany ruch do nowych pozycji
Zsynchronizowany ruch do nowych pozycji

Zsynchronizowany ruch do nowych pozycji

Podczas zabiegu system VesselNavigator umożliwia korzystanie z umieszczanej na obrazie w czasie rzeczywistym trójwymiarowej nakładki synchronizowanej w czasie rzeczywistym z ruchem stołu, systemu oraz z projekcją rentgenowską.

Zsynchronizowany ruch do nowych pozycji

Zsynchronizowany ruch do nowych pozycji
Podczas zabiegu system VesselNavigator umożliwia korzystanie z umieszczanej na obrazie w czasie rzeczywistym trójwymiarowej nakładki synchronizowanej w czasie rzeczywistym z ruchem stołu, systemu oraz z projekcją rentgenowską.

Zsynchronizowany ruch do nowych pozycji

Podczas zabiegu system VesselNavigator umożliwia korzystanie z umieszczanej na obrazie w czasie rzeczywistym trójwymiarowej nakładki synchronizowanej w czasie rzeczywistym z ruchem stołu, systemu oraz z projekcją rentgenowską.
Click here for more information
Zsynchronizowany ruch do nowych pozycji
Zsynchronizowany ruch do nowych pozycji

Zsynchronizowany ruch do nowych pozycji

Podczas zabiegu system VesselNavigator umożliwia korzystanie z umieszczanej na obrazie w czasie rzeczywistym trójwymiarowej nakładki synchronizowanej w czasie rzeczywistym z ruchem stołu, systemu oraz z projekcją rentgenowską.
Doskonała jakość obrazu
Doskonała jakość obrazu

Doskonała jakość obrazu

Twórz nakładki w oparciu o szereg doskonałych opcji wizualizacji renderowania objętościowego. Można je dostosowywać do preferencji operatora.

Doskonała jakość obrazu

Doskonała jakość obrazu
Twórz nakładki w oparciu o szereg doskonałych opcji wizualizacji renderowania objętościowego. Można je dostosowywać do preferencji operatora.

Doskonała jakość obrazu

Twórz nakładki w oparciu o szereg doskonałych opcji wizualizacji renderowania objętościowego. Można je dostosowywać do preferencji operatora.
Click here for more information
Doskonała jakość obrazu
Doskonała jakość obrazu

Doskonała jakość obrazu

Twórz nakładki w oparciu o szereg doskonałych opcji wizualizacji renderowania objętościowego. Można je dostosowywać do preferencji operatora.
Anatomiczne
Okrągłe znaczniki obszarów anatomicznych

Okrągłe znaczniki obszarów anatomicznych

Na poddanym segmentacji obrazie można umieszczać okrągłe znaczniki w celu wskazania ujść i miejsc umieszczania urządzeń oraz planowania kątów wprowadzania. Znaczniki te są wizualizowane podczas zabiegu i wskazują drogę.

Okrągłe znaczniki obszarów anatomicznych

Okrągłe znaczniki obszarów anatomicznych
Na poddanym segmentacji obrazie można umieszczać okrągłe znaczniki w celu wskazania ujść i miejsc umieszczania urządzeń oraz planowania kątów wprowadzania. Znaczniki te są wizualizowane podczas zabiegu i wskazują drogę.

Okrągłe znaczniki obszarów anatomicznych

Na poddanym segmentacji obrazie można umieszczać okrągłe znaczniki w celu wskazania ujść i miejsc umieszczania urządzeń oraz planowania kątów wprowadzania. Znaczniki te są wizualizowane podczas zabiegu i wskazują drogę.
Click here for more information
Anatomiczne
Okrągłe znaczniki obszarów anatomicznych

Okrągłe znaczniki obszarów anatomicznych

Na poddanym segmentacji obrazie można umieszczać okrągłe znaczniki w celu wskazania ujść i miejsc umieszczania urządzeń oraz planowania kątów wprowadzania. Znaczniki te są wizualizowane podczas zabiegu i wskazują drogę.
  • 1. Tacher V, et al (2013). Image Guidance for Endovascular Repair of Complex Aortic Aneurysms: Comparison of Two-dimensional and Three-dimensional Angiography and Image Fusion, J Vasc Interv Radiol, 24(11), 1698-1706. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24035418
  • 2. Sailer AM, et al (2014). CTA with fluoroscopy image fusion guidance in endovascular complex aortic aneurysm repair, Eur J Vasc Endovasc Surg. 2014 Apr;47(4):349-56. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24485850

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Rozumiem

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