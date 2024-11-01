Technika 3D TSE umożliwia uzyskiwanie T2-zależnych obrazów w wysokiej rozdzielczości. Impulsy stosowane w obrazowaniu DRIVE przyspieszają wykonywanie badań techniką 3D TSE dzięki skróceniu czasów TR, a charakterystyczna dla sekwencji 3D DRIVE niższa niż w przypadku sekwencji wielowarstwowych wrażliwość na utratę sygnału podczas obrazowania przepływu płynów sprawia, iż są one szczególnie przydatne w zapewnianiu lepszej wizualizacji płynu w badaniach obrazowych wewnętrznych przewodów słuchowych.
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