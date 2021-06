Cewka dStream T/R Knee 16ch Cewka MR

Cewka zapewnia bardzo wysoki stosunek sygnału do szumu w poszerzonym polu widzenia stawu kolanowego. Technologia nadawczo-odbiorcza przyspiesza formowanie impulsu, jednocześnie zwiększając jego właściwości penetracyjne, a tym samym wpływa na zwiększenie stosunku sygnału do szumu. Duży otwór umożliwia obrazowanie umięśnionych lub otyłych pacjentów. Kilkuelementowa konstrukcja ułatwia ułożenie do badania, natomiast ergonomicznie wyprofilowana podkładka zapewnia pacjentowi wygodę.