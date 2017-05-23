Cewka zapewnia bardzo wysoki stosunek sygnału do szumu w poszerzonym polu widzenia stawu kolanowego. Technologia nadawczo-odbiorcza przyspiesza formowanie impulsu, jednocześnie zwiększając jego właściwości penetracyjne, a tym samym wpływa na zwiększenie stosunku sygnału do szumu. Duży otwór umożliwia obrazowanie umięśnionych lub otyłych pacjentów. Kilkuelementowa konstrukcja ułatwia ułożenie do badania, natomiast ergonomicznie wyprofilowana podkładka zapewnia pacjentowi wygodę.
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