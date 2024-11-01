Sekwencje obrazowania perfuzji w oparciu o obrazy T2*-zależne z krótkimi czasami skanowania i długimi czasami TE. Mapy perfuzji T2* obejmujące średni czas przejścia (ang. Mean Transit Time, MTT), czas do osiągnięcia wartości szczytowej (ang. Time to Peak, TTP), czas dotarcia (ang. Time of Arrival, T0), różnicę w przepływie (ang. Negative Integral, NI) oraz wskaźnik (ang. Index).
Zawsze jesteśmy zainteresowani współpracą.
Daj nam znać, jak możemy Ci pomóc.
Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.
Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.
Czy jesteś osobą spełniającą powyższe kryteria?