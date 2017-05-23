Kompleksowy pakiet NeuroScience zapewnia wgląd w dane dotyczące czynności mózgu dzięki obsłudze badań dyfuzyjnych w wielowarstwowych akwizycjach z maksymalnie 32 wartościami b i 128 różnymi kierunkami dyfuzji. Umożliwia on wykonywanie badań fMRI z redukcją artefaktów próbkowania, zwiększeniem pamięci na dane, monitorowaniem spójności wyników sekwencji fMRI pozyskiwanych w płaszczyźnie wzdłużnej, możliwością wykonywania mapowania B0 na potrzeby korekty danych w trybie offline i łatwym w obsłudze narzędziom do eksportu danych w różnych formatach.
Zawsze jesteśmy zainteresowani współpracą.
Daj nam znać, jak możemy Ci pomóc.
Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.
Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.
Czy jesteś osobą spełniającą powyższe kryteria?