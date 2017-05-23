SyntAc pozwala na obrazowanie MR z użyciem pojedynczego skanu do analizy ilościowej, którego dane mogą być przetwarzane w zaawansowanym oprogramowaniu firmy zewnętrznej* w celu syntezy obrazów MR o różnym kontraście, map frakcji tkanki mózgowej i/lub map segmentacji mózgu.
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