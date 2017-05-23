3D ASL pozwala na pewną i powtarzalną ocenę ilościową perfuzji mózgu z dokładnością 15%¹ bez użycia środka kontrastowego i z pełnym pokryciem mózgu, a także lepsze tłumienie sygnału od tła². Obejmuje również funkcję w pełni automatycznego obliczania map ASL znakowanych kolorem.
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