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Maska PerforMax ogranicza urazy skóry i eliminuje uczucie dyskomfortu na grzbiecie nosa przez uszczelnienie na obwodzie twarzy, gdzie kontury są gładsze, a wrażliwość na ucisk mniejsza. Dwa rozmiary pasują dla szerokiej grupy pacjentów.
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Pełna maska twarzowa
Pełna maska twarzowa
Pełna maska twarzowa
Trzy rozmiary upraszczają dobór maski
Trzy rozmiary upraszczają dobór maski
Trzy rozmiary upraszczają dobór maski
Wymienne kolanka umożliwią szybką zmianę respiratorów
Wymienne kolanka umożliwią szybką zmianę respiratorów
Wymienne kolanka umożliwią szybką zmianę respiratorów
Klipsy zatrzaskowe ułatwiają mocowanie i zdejmowanie uprzęży
Klipsy zatrzaskowe ułatwiają mocowanie i zdejmowanie uprzęży
Klipsy zatrzaskowe ułatwiają mocowanie i zdejmowanie uprzęży
Kompatybilność z funkcją Digital Auto-Trak usprawnia wentylację nieinwazyjną
Kompatybilność z funkcją Digital Auto-Trak usprawnia wentylację nieinwazyjną
Kompatybilność z funkcją Digital Auto-Trak usprawnia wentylację nieinwazyjną
Mocowanie na rzepy zapewnia pewne trzymanie maski
Mocowanie na rzepy zapewnia pewne trzymanie maski
Mocowanie na rzepy zapewnia pewne trzymanie maski
Jednorazowa i wielokrotnego użycia zależnie od potrzeb
Jednorazowa i wielokrotnego użycia zależnie od potrzeb
Jednorazowa i wielokrotnego użycia zależnie od potrzeb
Pełna maska twarzowa
Pełna maska twarzowa
Pełna maska twarzowa
Trzy rozmiary upraszczają dobór maski
Trzy rozmiary upraszczają dobór maski
Trzy rozmiary upraszczają dobór maski
Wymienne kolanka umożliwią szybką zmianę respiratorów
Wymienne kolanka umożliwią szybką zmianę respiratorów
Wymienne kolanka umożliwią szybką zmianę respiratorów
Klipsy zatrzaskowe ułatwiają mocowanie i zdejmowanie uprzęży
Klipsy zatrzaskowe ułatwiają mocowanie i zdejmowanie uprzęży
Klipsy zatrzaskowe ułatwiają mocowanie i zdejmowanie uprzęży
Kompatybilność z funkcją Digital Auto-Trak usprawnia wentylację nieinwazyjną
Kompatybilność z funkcją Digital Auto-Trak usprawnia wentylację nieinwazyjną
Kompatybilność z funkcją Digital Auto-Trak usprawnia wentylację nieinwazyjną
Mocowanie na rzepy zapewnia pewne trzymanie maski
Mocowanie na rzepy zapewnia pewne trzymanie maski
Mocowanie na rzepy zapewnia pewne trzymanie maski
Jednorazowa i wielokrotnego użycia zależnie od potrzeb
Jednorazowa i wielokrotnego użycia zależnie od potrzeb
Jednorazowa i wielokrotnego użycia zależnie od potrzeb
Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.Rozumiem
Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.Rozumiem
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