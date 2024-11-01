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Respironics PerforMax

Maska pelnotwarzowa

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Maska PerforMax ogranicza urazy skóry i eliminuje uczucie dyskomfortu na grzbiecie nosa przez uszczelnienie na obwodzie twarzy, gdzie kontury są gładsze, a wrażliwość na ucisk mniejsza. Dwa rozmiary pasują dla szerokiej grupy pacjentów.

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Cechy
Maska pełnotwarzowa || Poprawa komfortu pacjenta

Pełna maska twarzowa

PerforMax to maska pełnotwarzowa. Maska tego typu ogranicza dyskomfort związany z uciskiem wrażliwych miejsc na twarzy. Szerokie pole widzenia pozwala pacjentom rozluźnić się przy założonej masce.

Pełna maska twarzowa

PerforMax to maska pełnotwarzowa. Maska tego typu ogranicza dyskomfort związany z uciskiem wrażliwych miejsc na twarzy. Szerokie pole widzenia pozwala pacjentom rozluźnić się przy założonej masce.

Pełna maska twarzowa

PerforMax to maska pełnotwarzowa. Maska tego typu ogranicza dyskomfort związany z uciskiem wrażliwych miejsc na twarzy. Szerokie pole widzenia pozwala pacjentom rozluźnić się przy założonej masce.
Trzy rozmiary || Łatwa obsługa

Trzy rozmiary upraszczają dobór maski

Maska PerforMax jest dostępna w trzech rozmiarach dla dorosłych [mały (S), duży (L) i bardzo duży (XL)] oraz dwóch rozmiarach dla dzieci [bardzo mały (XS) i bardzo bardzo mały (XXS)].

Trzy rozmiary upraszczają dobór maski

Maska PerforMax jest dostępna w trzech rozmiarach dla dorosłych [mały (S), duży (L) i bardzo duży (XL)] oraz dwóch rozmiarach dla dzieci [bardzo mały (XS) i bardzo bardzo mały (XXS)].

Trzy rozmiary upraszczają dobór maski

Maska PerforMax jest dostępna w trzech rozmiarach dla dorosłych [mały (S), duży (L) i bardzo duży (XL)] oraz dwóch rozmiarach dla dzieci [bardzo mały (XS) i bardzo bardzo mały (XXS)].
Wymienne łączniki kątowe || Rozszerzone opcje terapeutyczn

Wymienne kolanka umożliwią szybką zmianę respiratorów

Wymienne łączniki kątowe pozwalają na szybkie przechodzenie między jedno- i dwuramiennymi obwodami respiratora. Możliwość wyboru łącznika standardowego (SE) dla systemów dwuramiennych i łącznika (EE) dla systemów jednoramiennych co umożliwia współpracę maski PerforMax z większością respiratorów wyposażonych w tryb wentylacji nieinwazyjnej.

Wymienne kolanka umożliwią szybką zmianę respiratorów

Wymienne łączniki kątowe pozwalają na szybkie przechodzenie między jedno- i dwuramiennymi obwodami respiratora. Możliwość wyboru łącznika standardowego (SE) dla systemów dwuramiennych i łącznika (EE) dla systemów jednoramiennych co umożliwia współpracę maski PerforMax z większością respiratorów wyposażonych w tryb wentylacji nieinwazyjnej.

Wymienne kolanka umożliwią szybką zmianę respiratorów

Wymienne łączniki kątowe pozwalają na szybkie przechodzenie między jedno- i dwuramiennymi obwodami respiratora. Możliwość wyboru łącznika standardowego (SE) dla systemów dwuramiennych i łącznika (EE) dla systemów jednoramiennych co umożliwia współpracę maski PerforMax z większością respiratorów wyposażonych w tryb wentylacji nieinwazyjnej.
Klipsy zatrzaskowe || Łatwa obsługa

Klipsy zatrzaskowe ułatwiają mocowanie i zdejmowanie uprzęży

Klipsy zatrzaskowe ułatwiają mocowanie i zdejmowanie uprzęży.

Klipsy zatrzaskowe ułatwiają mocowanie i zdejmowanie uprzęży

Klipsy zatrzaskowe ułatwiają mocowanie i zdejmowanie uprzęży.

Klipsy zatrzaskowe ułatwiają mocowanie i zdejmowanie uprzęży

Klipsy zatrzaskowe ułatwiają mocowanie i zdejmowanie uprzęży.
Kompatybilność z funkcją Digital Auto... || Rozszerzone opcje terapeutyczn

Kompatybilność z funkcją Digital Auto-Trak usprawnia wentylację nieinwazyjną

Kompatybilność z funkcją Digital Auto-Trak usprawnia wentylację nieinwazyjną.

Kompatybilność z funkcją Digital Auto-Trak usprawnia wentylację nieinwazyjną

Kompatybilność z funkcją Digital Auto-Trak usprawnia wentylację nieinwazyjną.

Kompatybilność z funkcją Digital Auto-Trak usprawnia wentylację nieinwazyjną

Kompatybilność z funkcją Digital Auto-Trak usprawnia wentylację nieinwazyjną.
Mocowanie na rzepy || Łatwa obsługa

Mocowanie na rzepy zapewnia pewne trzymanie maski

Mocowanie na rzepy zapewnia pewne trzymanie maski

Mocowanie na rzepy zapewnia pewne trzymanie maski

Mocowanie na rzepy zapewnia pewne trzymanie maski

Mocowanie na rzepy zapewnia pewne trzymanie maski

Mocowanie na rzepy zapewnia pewne trzymanie maski
Wersja jednorazowa oraz wielokrotnego... || Łatwa obsługa

Jednorazowa i wielokrotnego użycia zależnie od potrzeb

Maska PerforMax do wielokrotnego użytku jest przewidziana do dezynfekcji i sterylizacji w celu ograniczenia do minimum ryzyka zakażenia krzyżowego między pacjentami. Maska do jednorazowego użytku pozwala utrzymać sterylność przy doborze rozmiaru. Zapasowa uprząż jednorazowego użytku upraszcza przygotowanie maski. Można wybrać wersję dostosowaną do zasad przyjętych w szpitalu.

Jednorazowa i wielokrotnego użycia zależnie od potrzeb

Maska PerforMax do wielokrotnego użytku jest przewidziana do dezynfekcji i sterylizacji w celu ograniczenia do minimum ryzyka zakażenia krzyżowego między pacjentami. Maska do jednorazowego użytku pozwala utrzymać sterylność przy doborze rozmiaru. Zapasowa uprząż jednorazowego użytku upraszcza przygotowanie maski. Można wybrać wersję dostosowaną do zasad przyjętych w szpitalu.

Jednorazowa i wielokrotnego użycia zależnie od potrzeb

Maska PerforMax do wielokrotnego użytku jest przewidziana do dezynfekcji i sterylizacji w celu ograniczenia do minimum ryzyka zakażenia krzyżowego między pacjentami. Maska do jednorazowego użytku pozwala utrzymać sterylność przy doborze rozmiaru. Zapasowa uprząż jednorazowego użytku upraszcza przygotowanie maski. Można wybrać wersję dostosowaną do zasad przyjętych w szpitalu.
  • Maska pełnotwarzowa || Poprawa komfortu pacjenta
  • Trzy rozmiary || Łatwa obsługa
  • Wymienne łączniki kątowe || Rozszerzone opcje terapeutyczn
  • Klipsy zatrzaskowe || Łatwa obsługa
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Maska pełnotwarzowa || Poprawa komfortu pacjenta

Pełna maska twarzowa

PerforMax to maska pełnotwarzowa. Maska tego typu ogranicza dyskomfort związany z uciskiem wrażliwych miejsc na twarzy. Szerokie pole widzenia pozwala pacjentom rozluźnić się przy założonej masce.

Pełna maska twarzowa

PerforMax to maska pełnotwarzowa. Maska tego typu ogranicza dyskomfort związany z uciskiem wrażliwych miejsc na twarzy. Szerokie pole widzenia pozwala pacjentom rozluźnić się przy założonej masce.

Pełna maska twarzowa

PerforMax to maska pełnotwarzowa. Maska tego typu ogranicza dyskomfort związany z uciskiem wrażliwych miejsc na twarzy. Szerokie pole widzenia pozwala pacjentom rozluźnić się przy założonej masce.
Trzy rozmiary || Łatwa obsługa

Trzy rozmiary upraszczają dobór maski

Maska PerforMax jest dostępna w trzech rozmiarach dla dorosłych [mały (S), duży (L) i bardzo duży (XL)] oraz dwóch rozmiarach dla dzieci [bardzo mały (XS) i bardzo bardzo mały (XXS)].

Trzy rozmiary upraszczają dobór maski

Maska PerforMax jest dostępna w trzech rozmiarach dla dorosłych [mały (S), duży (L) i bardzo duży (XL)] oraz dwóch rozmiarach dla dzieci [bardzo mały (XS) i bardzo bardzo mały (XXS)].

Trzy rozmiary upraszczają dobór maski

Maska PerforMax jest dostępna w trzech rozmiarach dla dorosłych [mały (S), duży (L) i bardzo duży (XL)] oraz dwóch rozmiarach dla dzieci [bardzo mały (XS) i bardzo bardzo mały (XXS)].
Wymienne łączniki kątowe || Rozszerzone opcje terapeutyczn

Wymienne kolanka umożliwią szybką zmianę respiratorów

Wymienne łączniki kątowe pozwalają na szybkie przechodzenie między jedno- i dwuramiennymi obwodami respiratora. Możliwość wyboru łącznika standardowego (SE) dla systemów dwuramiennych i łącznika (EE) dla systemów jednoramiennych co umożliwia współpracę maski PerforMax z większością respiratorów wyposażonych w tryb wentylacji nieinwazyjnej.

Wymienne kolanka umożliwią szybką zmianę respiratorów

Wymienne łączniki kątowe pozwalają na szybkie przechodzenie między jedno- i dwuramiennymi obwodami respiratora. Możliwość wyboru łącznika standardowego (SE) dla systemów dwuramiennych i łącznika (EE) dla systemów jednoramiennych co umożliwia współpracę maski PerforMax z większością respiratorów wyposażonych w tryb wentylacji nieinwazyjnej.

Wymienne kolanka umożliwią szybką zmianę respiratorów

Wymienne łączniki kątowe pozwalają na szybkie przechodzenie między jedno- i dwuramiennymi obwodami respiratora. Możliwość wyboru łącznika standardowego (SE) dla systemów dwuramiennych i łącznika (EE) dla systemów jednoramiennych co umożliwia współpracę maski PerforMax z większością respiratorów wyposażonych w tryb wentylacji nieinwazyjnej.
Klipsy zatrzaskowe || Łatwa obsługa

Klipsy zatrzaskowe ułatwiają mocowanie i zdejmowanie uprzęży

Klipsy zatrzaskowe ułatwiają mocowanie i zdejmowanie uprzęży.

Klipsy zatrzaskowe ułatwiają mocowanie i zdejmowanie uprzęży

Klipsy zatrzaskowe ułatwiają mocowanie i zdejmowanie uprzęży.

Klipsy zatrzaskowe ułatwiają mocowanie i zdejmowanie uprzęży

Klipsy zatrzaskowe ułatwiają mocowanie i zdejmowanie uprzęży.
Kompatybilność z funkcją Digital Auto... || Rozszerzone opcje terapeutyczn

Kompatybilność z funkcją Digital Auto-Trak usprawnia wentylację nieinwazyjną

Kompatybilność z funkcją Digital Auto-Trak usprawnia wentylację nieinwazyjną.

Kompatybilność z funkcją Digital Auto-Trak usprawnia wentylację nieinwazyjną

Kompatybilność z funkcją Digital Auto-Trak usprawnia wentylację nieinwazyjną.

Kompatybilność z funkcją Digital Auto-Trak usprawnia wentylację nieinwazyjną

Kompatybilność z funkcją Digital Auto-Trak usprawnia wentylację nieinwazyjną.
Mocowanie na rzepy || Łatwa obsługa

Mocowanie na rzepy zapewnia pewne trzymanie maski

Mocowanie na rzepy zapewnia pewne trzymanie maski

Mocowanie na rzepy zapewnia pewne trzymanie maski

Mocowanie na rzepy zapewnia pewne trzymanie maski

Mocowanie na rzepy zapewnia pewne trzymanie maski

Mocowanie na rzepy zapewnia pewne trzymanie maski
Wersja jednorazowa oraz wielokrotnego... || Łatwa obsługa

Jednorazowa i wielokrotnego użycia zależnie od potrzeb

Maska PerforMax do wielokrotnego użytku jest przewidziana do dezynfekcji i sterylizacji w celu ograniczenia do minimum ryzyka zakażenia krzyżowego między pacjentami. Maska do jednorazowego użytku pozwala utrzymać sterylność przy doborze rozmiaru. Zapasowa uprząż jednorazowego użytku upraszcza przygotowanie maski. Można wybrać wersję dostosowaną do zasad przyjętych w szpitalu.

Jednorazowa i wielokrotnego użycia zależnie od potrzeb

Maska PerforMax do wielokrotnego użytku jest przewidziana do dezynfekcji i sterylizacji w celu ograniczenia do minimum ryzyka zakażenia krzyżowego między pacjentami. Maska do jednorazowego użytku pozwala utrzymać sterylność przy doborze rozmiaru. Zapasowa uprząż jednorazowego użytku upraszcza przygotowanie maski. Można wybrać wersję dostosowaną do zasad przyjętych w szpitalu.

Jednorazowa i wielokrotnego użycia zależnie od potrzeb

Maska PerforMax do wielokrotnego użytku jest przewidziana do dezynfekcji i sterylizacji w celu ograniczenia do minimum ryzyka zakażenia krzyżowego między pacjentami. Maska do jednorazowego użytku pozwala utrzymać sterylność przy doborze rozmiaru. Zapasowa uprząż jednorazowego użytku upraszcza przygotowanie maski. Można wybrać wersję dostosowaną do zasad przyjętych w szpitalu.
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Dokumentacja

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Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

Rozumiem

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