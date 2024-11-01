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Xper XperGuide

Oprogramowanie do zabiegów interwencyjnych

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Dzięki narzędziu XperGuide możliwe jest prowadzenie igły pod kontrolą obrazu 3D wyświetlanego w czasie rzeczywistym, co ułatwia wykonywanie zabiegów przezskórnych w pracowni interwencyjnej. Na obrazach fluoroskopowych 2D pozyskiwanych w czasie rzeczywistym umieszczana jest nakładka z danymi obrazowymi 3D tkanek miękkich, co pozwala uwidocznić tor igły i położenie struktury docelowej.

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Cechy
Zabiegi pod kontrolą obrazowania w czasie rzeczywistym.

Ułatwione prowadzenie przyrządów i kontrola nad przebiegiem zabiegu, dzięki obrazowaniu w czasie rze

Na obrazy tkanek miękkich nakładany jest obraz fluoroskopowy uzyskiwany na żywo, co umożliwia prowadzenie igły pod kontrolą obrazu 3D w czasie rzeczywistym. Nakładka 3D ułatwia manewrowanie przyrządami i kontrolę prowadzenia igły wzdłuż prawidłowego toru.

Ułatwione prowadzenie przyrządów i kontrola nad przebiegiem zabiegu, dzięki obrazowaniu w czasie rze

Na obrazy tkanek miękkich nakładany jest obraz fluoroskopowy uzyskiwany na żywo, co umożliwia prowadzenie igły pod kontrolą obrazu 3D w czasie rzeczywistym. Nakładka 3D ułatwia manewrowanie przyrządami i kontrolę prowadzenia igły wzdłuż prawidłowego toru.

Ułatwione prowadzenie przyrządów i kontrola nad przebiegiem zabiegu, dzięki obrazowaniu w czasie rze

Na obrazy tkanek miękkich nakładany jest obraz fluoroskopowy uzyskiwany na żywo, co umożliwia prowadzenie igły pod kontrolą obrazu 3D w czasie rzeczywistym. Nakładka 3D ułatwia manewrowanie przyrządami i kontrolę prowadzenia igły wzdłuż prawidłowego toru.
Zabiegi przeprowadzane w pracowni interwencyjnej

Przeprowadzanie zabiegów bezpośrednio w pracowni interwencyjnej, w celu zwiększenia komfortu pacjent

Narzędzie XperGuide umożliwia przeprowadzanie zabiegów polegających na umieszczeniu igły w miejscu docelowym, bezpośrednio w pracowni interwencyjnej, zamiast w osobnej sali przeznaczonej do badań TK lub USG. Pozwala to na wygodniejszy dobór trajektorii igły i zapewnia lepszy dostęp do pacjenta niż w przypadku zabiegów wykonywanych w pracowni TK.

Przeprowadzanie zabiegów bezpośrednio w pracowni interwencyjnej, w celu zwiększenia komfortu pacjent

Narzędzie XperGuide umożliwia przeprowadzanie zabiegów polegających na umieszczeniu igły w miejscu docelowym, bezpośrednio w pracowni interwencyjnej, zamiast w osobnej sali przeznaczonej do badań TK lub USG. Pozwala to na wygodniejszy dobór trajektorii igły i zapewnia lepszy dostęp do pacjenta niż w przypadku zabiegów wykonywanych w pracowni TK.

Przeprowadzanie zabiegów bezpośrednio w pracowni interwencyjnej, w celu zwiększenia komfortu pacjent

Narzędzie XperGuide umożliwia przeprowadzanie zabiegów polegających na umieszczeniu igły w miejscu docelowym, bezpośrednio w pracowni interwencyjnej, zamiast w osobnej sali przeznaczonej do badań TK lub USG. Pozwala to na wygodniejszy dobór trajektorii igły i zapewnia lepszy dostęp do pacjenta niż w przypadku zabiegów wykonywanych w pracowni TK.
Planowanie toru igły

Elastyczne możliwości planowania toru igły

Trajektorie igły można zaplanować, nakreślając wirtualny tor lub definiując lokalizację wyjściową i docelową na różnych warstwach obrazów, uzyskanych przy użyciu oprogramowania XperCT lub aparatu MR bądź TK. Narzędzie XperGuide automatycznie oblicza optymalne projekcje gantry i paralaksę w obrębie wizualizacji toru igły. Możliwa jest również obsługa kilku trajektorii igły.

Elastyczne możliwości planowania toru igły

Trajektorie igły można zaplanować, nakreślając wirtualny tor lub definiując lokalizację wyjściową i docelową na różnych warstwach obrazów, uzyskanych przy użyciu oprogramowania XperCT lub aparatu MR bądź TK. Narzędzie XperGuide automatycznie oblicza optymalne projekcje gantry i paralaksę w obrębie wizualizacji toru igły. Możliwa jest również obsługa kilku trajektorii igły.

Elastyczne możliwości planowania toru igły

Trajektorie igły można zaplanować, nakreślając wirtualny tor lub definiując lokalizację wyjściową i docelową na różnych warstwach obrazów, uzyskanych przy użyciu oprogramowania XperCT lub aparatu MR bądź TK. Narzędzie XperGuide automatycznie oblicza optymalne projekcje gantry i paralaksę w obrębie wizualizacji toru igły. Możliwa jest również obsługa kilku trajektorii igły.
Automatyczna adaptacja

Automatyczna adaptacja ułatwiająca wykonywanie zabiegów

Narzędzie XperGuide dostosowuje obraz w czasie rzeczywistym do zmian kątowych i rotacyjnych ramienia C, oraz zmian pola widzenia i odległości od ogniska do detektora obrazu, dzięki czemu ułatwia przeprowadzanie zabiegów.

Automatyczna adaptacja ułatwiająca wykonywanie zabiegów

Narzędzie XperGuide dostosowuje obraz w czasie rzeczywistym do zmian kątowych i rotacyjnych ramienia C, oraz zmian pola widzenia i odległości od ogniska do detektora obrazu, dzięki czemu ułatwia przeprowadzanie zabiegów.

Automatyczna adaptacja ułatwiająca wykonywanie zabiegów

Narzędzie XperGuide dostosowuje obraz w czasie rzeczywistym do zmian kątowych i rotacyjnych ramienia C, oraz zmian pola widzenia i odległości od ogniska do detektora obrazu, dzięki czemu ułatwia przeprowadzanie zabiegów.
Obsługa szerokiej gamy zabiegów

Obsługa szerokiej gamy zabiegów o zróżnicowanym stopniu złożoności

Narzędzie XperGuide może być stosowane podczas wielu zabiegów klinicznych, od biopsji i drenaży, po ablacje z użyciem przyrządów elektrochirurgicznych.

Obsługa szerokiej gamy zabiegów o zróżnicowanym stopniu złożoności

Narzędzie XperGuide może być stosowane podczas wielu zabiegów klinicznych, od biopsji i drenaży, po ablacje z użyciem przyrządów elektrochirurgicznych.

Obsługa szerokiej gamy zabiegów o zróżnicowanym stopniu złożoności

Narzędzie XperGuide może być stosowane podczas wielu zabiegów klinicznych, od biopsji i drenaży, po ablacje z użyciem przyrządów elektrochirurgicznych.
  • Zabiegi pod kontrolą obrazowania w czasie rzeczywistym.
  • Zabiegi przeprowadzane w pracowni interwencyjnej
  • Planowanie toru igły
  • Automatyczna adaptacja
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Zabiegi pod kontrolą obrazowania w czasie rzeczywistym.

Ułatwione prowadzenie przyrządów i kontrola nad przebiegiem zabiegu, dzięki obrazowaniu w czasie rze

Na obrazy tkanek miękkich nakładany jest obraz fluoroskopowy uzyskiwany na żywo, co umożliwia prowadzenie igły pod kontrolą obrazu 3D w czasie rzeczywistym. Nakładka 3D ułatwia manewrowanie przyrządami i kontrolę prowadzenia igły wzdłuż prawidłowego toru.

Ułatwione prowadzenie przyrządów i kontrola nad przebiegiem zabiegu, dzięki obrazowaniu w czasie rze

Na obrazy tkanek miękkich nakładany jest obraz fluoroskopowy uzyskiwany na żywo, co umożliwia prowadzenie igły pod kontrolą obrazu 3D w czasie rzeczywistym. Nakładka 3D ułatwia manewrowanie przyrządami i kontrolę prowadzenia igły wzdłuż prawidłowego toru.

Ułatwione prowadzenie przyrządów i kontrola nad przebiegiem zabiegu, dzięki obrazowaniu w czasie rze

Na obrazy tkanek miękkich nakładany jest obraz fluoroskopowy uzyskiwany na żywo, co umożliwia prowadzenie igły pod kontrolą obrazu 3D w czasie rzeczywistym. Nakładka 3D ułatwia manewrowanie przyrządami i kontrolę prowadzenia igły wzdłuż prawidłowego toru.
Zabiegi przeprowadzane w pracowni interwencyjnej

Przeprowadzanie zabiegów bezpośrednio w pracowni interwencyjnej, w celu zwiększenia komfortu pacjent

Narzędzie XperGuide umożliwia przeprowadzanie zabiegów polegających na umieszczeniu igły w miejscu docelowym, bezpośrednio w pracowni interwencyjnej, zamiast w osobnej sali przeznaczonej do badań TK lub USG. Pozwala to na wygodniejszy dobór trajektorii igły i zapewnia lepszy dostęp do pacjenta niż w przypadku zabiegów wykonywanych w pracowni TK.

Przeprowadzanie zabiegów bezpośrednio w pracowni interwencyjnej, w celu zwiększenia komfortu pacjent

Narzędzie XperGuide umożliwia przeprowadzanie zabiegów polegających na umieszczeniu igły w miejscu docelowym, bezpośrednio w pracowni interwencyjnej, zamiast w osobnej sali przeznaczonej do badań TK lub USG. Pozwala to na wygodniejszy dobór trajektorii igły i zapewnia lepszy dostęp do pacjenta niż w przypadku zabiegów wykonywanych w pracowni TK.

Przeprowadzanie zabiegów bezpośrednio w pracowni interwencyjnej, w celu zwiększenia komfortu pacjent

Narzędzie XperGuide umożliwia przeprowadzanie zabiegów polegających na umieszczeniu igły w miejscu docelowym, bezpośrednio w pracowni interwencyjnej, zamiast w osobnej sali przeznaczonej do badań TK lub USG. Pozwala to na wygodniejszy dobór trajektorii igły i zapewnia lepszy dostęp do pacjenta niż w przypadku zabiegów wykonywanych w pracowni TK.
Planowanie toru igły

Elastyczne możliwości planowania toru igły

Trajektorie igły można zaplanować, nakreślając wirtualny tor lub definiując lokalizację wyjściową i docelową na różnych warstwach obrazów, uzyskanych przy użyciu oprogramowania XperCT lub aparatu MR bądź TK. Narzędzie XperGuide automatycznie oblicza optymalne projekcje gantry i paralaksę w obrębie wizualizacji toru igły. Możliwa jest również obsługa kilku trajektorii igły.

Elastyczne możliwości planowania toru igły

Trajektorie igły można zaplanować, nakreślając wirtualny tor lub definiując lokalizację wyjściową i docelową na różnych warstwach obrazów, uzyskanych przy użyciu oprogramowania XperCT lub aparatu MR bądź TK. Narzędzie XperGuide automatycznie oblicza optymalne projekcje gantry i paralaksę w obrębie wizualizacji toru igły. Możliwa jest również obsługa kilku trajektorii igły.

Elastyczne możliwości planowania toru igły

Trajektorie igły można zaplanować, nakreślając wirtualny tor lub definiując lokalizację wyjściową i docelową na różnych warstwach obrazów, uzyskanych przy użyciu oprogramowania XperCT lub aparatu MR bądź TK. Narzędzie XperGuide automatycznie oblicza optymalne projekcje gantry i paralaksę w obrębie wizualizacji toru igły. Możliwa jest również obsługa kilku trajektorii igły.
Automatyczna adaptacja

Automatyczna adaptacja ułatwiająca wykonywanie zabiegów

Narzędzie XperGuide dostosowuje obraz w czasie rzeczywistym do zmian kątowych i rotacyjnych ramienia C, oraz zmian pola widzenia i odległości od ogniska do detektora obrazu, dzięki czemu ułatwia przeprowadzanie zabiegów.

Automatyczna adaptacja ułatwiająca wykonywanie zabiegów

Narzędzie XperGuide dostosowuje obraz w czasie rzeczywistym do zmian kątowych i rotacyjnych ramienia C, oraz zmian pola widzenia i odległości od ogniska do detektora obrazu, dzięki czemu ułatwia przeprowadzanie zabiegów.

Automatyczna adaptacja ułatwiająca wykonywanie zabiegów

Narzędzie XperGuide dostosowuje obraz w czasie rzeczywistym do zmian kątowych i rotacyjnych ramienia C, oraz zmian pola widzenia i odległości od ogniska do detektora obrazu, dzięki czemu ułatwia przeprowadzanie zabiegów.
Obsługa szerokiej gamy zabiegów

Obsługa szerokiej gamy zabiegów o zróżnicowanym stopniu złożoności

Narzędzie XperGuide może być stosowane podczas wielu zabiegów klinicznych, od biopsji i drenaży, po ablacje z użyciem przyrządów elektrochirurgicznych.

Obsługa szerokiej gamy zabiegów o zróżnicowanym stopniu złożoności

Narzędzie XperGuide może być stosowane podczas wielu zabiegów klinicznych, od biopsji i drenaży, po ablacje z użyciem przyrządów elektrochirurgicznych.

Obsługa szerokiej gamy zabiegów o zróżnicowanym stopniu złożoności

Narzędzie XperGuide może być stosowane podczas wielu zabiegów klinicznych, od biopsji i drenaży, po ablacje z użyciem przyrządów elektrochirurgicznych.

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Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

Rozumiem

You are about to visit a Philips global content page

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