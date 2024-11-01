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This new version of XperGuide Ablation* provides comprehensive assistance for treatment planning and live needle guidance during percutaneous ablation procedures, by displaying the isotherm of the chosen ablation needle.
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Tel. +48 22 571 0111
Philips Polska
Tel. +48 22 571 0111
Tel. +48 22 571 0489
Planning support facilitates successful tumor coverage
Planning support facilitates successful tumor coverage
Planning support facilitates successful tumor coverage
Customizable visualizations show you what you need to see
Customizable visualizations show you what you need to see
Customizable visualizations show you what you need to see
Virtual displays allow precise planning to nodules <1cm
Virtual displays allow precise planning to nodules <1cm
Virtual displays allow precise planning to nodules <1cm
Live Image Guidance to verify tumor coverage
Live Image Guidance to verify tumor coverage
Live Image Guidance to verify tumor coverage
Planning support facilitates successful tumor coverage
Planning support facilitates successful tumor coverage
Planning support facilitates successful tumor coverage
Customizable visualizations show you what you need to see
Customizable visualizations show you what you need to see
Customizable visualizations show you what you need to see
Virtual displays allow precise planning to nodules <1cm
Virtual displays allow precise planning to nodules <1cm
Virtual displays allow precise planning to nodules <1cm
Live Image Guidance to verify tumor coverage
Live Image Guidance to verify tumor coverage
Live Image Guidance to verify tumor coverage
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Seria Azurion 7 z 20-calowym detektorem płaskim zapewnia wyjątkową wydajność zabiegów z zakresu kardiologii interwencyjnej i zabiegów naczyniowych. To wiodące w branży rozwiązanie do przeprowadzania zabiegów pod kontrolą obrazowania pomaga w zapewnieniu wyjątkowej opieki nad pacjentami i zwiększeniu płynności procedur poprzez połączenie doskonałości klinicznej z innowacjami w zakresie organizacji pracy. Umożliwia ono płynne sterowanie wszystkimi niezbędnymi aplikacjami z poziomu jednego ekranu dotykowego przy stole zabiegowym, co pozwala na podejmowanie szybkich i trafnych decyzji w polu sterylnym.
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Dzięki narzędziu XperGuide możliwe jest prowadzenie igły pod kontrolą obrazu 3D wyświetlanego w czasie rzeczywistym, co ułatwia wykonywanie zabiegów przezskórnych w pracowni interwencyjnej. Na obrazach fluoroskopowych 2D pozyskiwanych w czasie rzeczywistym umieszczana jest nakładka z danymi obrazowymi 3D tkanek miękkich, co pozwala uwidocznić tor igły i położenie struktury docelowej.
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Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.Rozumiem
Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.Rozumiem
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