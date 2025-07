Otwarta akwizycja CBCT do poszerzonej wizualizacji

Narzędzie SmartCT Soft Tissue umożliwia uzyskanie obrazu techniką akwizycji CBCT z użyciem funkcji otwartej trajektorii z zastosowaniem pozycji początkowej +55° i pozycji końcowej -185°. Protokół ten otwiera przestrzeń po lewej stronie pacjenta, umożliwiając większy przesuw stołu do angiografii w tym kierunku, tym samym przesuwając izocentrum ramienia C do prawego boku pacjenta. Umożliwia to obrazowanie za jednym razem[6] obszarów zainteresowania znajdujących się poza izocentrum (takich jak obrzeża wątroby). Funkcja otwartej trajektorii ułatwia również obrazowanie pacjentów o większej masie ciała.