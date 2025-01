Zenition 90 Ruchome ramię C z detektorem płaskim

Przedstawiamy rozwiązanie zapewniające obrazowanie w wyjątkowej ostrości, które można zastosować w szerokiej gamie zabiegów: system z mobilnym ramieniem C do prowadzenia zabiegów pod kontrolą obrazowania serii 9000 — Zenition 90 firmy Philips. System ten należy do naszej sprawdzonej serii Zenition i jest łatwy w obsłudze. Wyposażyliśmy go w nowe, zautomatyzowane procedury zapewniające wyższą spójność obrazów. Kolejnym atutem, umożliwiającym szybsze wykonywanie zabiegów, jest moduł ekranu dotykowego przeznaczony do sterowania obrazowaniem bez konieczności opuszczania sterylnej strefy w sali operacyjnej.