PageWriter TC35 Elektrokardiograf

Elektrokardiograf PageWriter TC35 wyposażono w zaawansowane narzędzia podnoszące efektywność pracy i pomagające w podejmowaniu decyzji klinicznych. Wszystkie urządzenia zawierają algorytm DXL do interpretacji EKG — efekt 55 lat badań i doświadczeń — zapewniający ciągłość i spójność interpretacji EKG w elektrokardiografach PageWriter, systemie zarządzania zapisami EKG IntelliSpace oraz innych rozwiązaniach Philips. Umożliwia pobieranie list zaplanowanych badań w formacie DICOM i informacji o ruchu pacjentów, zapewniając dostęp do danych demograficznych pacjenta przy łóżku. Raporty EKG można eksportować do systemu EMR dzięki łączności bezprzewodowej 802.11 b/a/g/n/ac WiFi 5 oraz protokołowi WPA3 (Personal) zabezpieczającemu tę łączność. Elektrokardiograf wyposażono we wbudowane funkcje interoperacyjności DICOM, zapewniające dostęp do zleceń EKG w usłudze DICOM MWL oraz zapis danych EKG w formacie DICOM w istniejącym systemie PACS. Rezultat? Szybkość i wydajność oraz niezawodność dla Ciebie i pacjentów.