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Niezwykle wygodna maska do wentylacji nieinwazyjnej (NIV) AF541 firmy Philips Respironics z wymiennymi poduszkami podnosowymi i ustno-nosowymi zapewnia wszystkie zalety wymiany masek w trakcie terapii NIV.
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Wymienne poduszki
Wymienne poduszki
Wymienne poduszki
Wymienne poduszki
Łatwość obsługi
Łatwość obsługi
Łatwość obsługi
Łatwość obsługi
Idealne dopasowanie
Idealne dopasowanie
Idealne dopasowanie
Idealne dopasowanie
Prostota zakładania i zdejmowania
Prostota zakładania i zdejmowania
Prostota zakładania i zdejmowania
Prostota zakładania i zdejmowania
Wymienne poduszki
Wymienne poduszki
Wymienne poduszki
Wymienne poduszki
Łatwość obsługi
Łatwość obsługi
Łatwość obsługi
Łatwość obsługi
Idealne dopasowanie
Idealne dopasowanie
Idealne dopasowanie
Idealne dopasowanie
Prostota zakładania i zdejmowania
Prostota zakładania i zdejmowania
Prostota zakładania i zdejmowania
Prostota zakładania i zdejmowania
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Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.Rozumiem
Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.Rozumiem
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