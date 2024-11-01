Łatwość obsługi

Maskę można łatwo unieść lub obrócić i zablokować na miejscu, dzięki czemu można np. swobodnie umyć zęby. Uprząż typu CapStrap może być w łatwy i szybki sposób całkowicie odpięta. Maskę można również stosować z tradycyjną, czteropunktową uprzężą. Wygodny port do podłączenia nebulizatora pozwala na łatwe i skuteczne podawanie leków.