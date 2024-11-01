Wyszukiwane terminy

Respironics AF541

Maska do wentylacji nieinwazyjnej (NIV)

Znajdź podobne produkty

Niezwykle wygodna maska do wentylacji nieinwazyjnej (NIV) AF541 firmy Philips Respironics z wymiennymi poduszkami podnosowymi i ustno-nosowymi zapewnia wszystkie zalety wymiany masek w trakcie terapii NIV.

Kontakt z nami
Cechy
Mniej uszkodzeń skóry
Wymienne poduszki

Wymienne poduszki

Wymiana masek podczas terapii NIV, mających odmienne punkty nacisku na skórę, pozwala ograniczyć ryzyko jej uszkodzenia.¹ Maska AF541 umożliwia zamienne stosowanie poduszki ustno-nosowej i podnosowej, co eliminuje konieczność okresowej zmiany stosowanej maski na maskę innego typu.

Wymienne poduszki

Wymienne poduszki
Wymiana masek podczas terapii NIV, mających odmienne punkty nacisku na skórę, pozwala ograniczyć ryzyko jej uszkodzenia.¹ Maska AF541 umożliwia zamienne stosowanie poduszki ustno-nosowej i podnosowej, co eliminuje konieczność okresowej zmiany stosowanej maski na maskę innego typu.

Wymienne poduszki

Wymiana masek podczas terapii NIV, mających odmienne punkty nacisku na skórę, pozwala ograniczyć ryzyko jej uszkodzenia.¹ Maska AF541 umożliwia zamienne stosowanie poduszki ustno-nosowej i podnosowej, co eliminuje konieczność okresowej zmiany stosowanej maski na maskę innego typu.
Click here for more information
Mniej uszkodzeń skóry
Wymienne poduszki

Wymienne poduszki

Wymiana masek podczas terapii NIV, mających odmienne punkty nacisku na skórę, pozwala ograniczyć ryzyko jej uszkodzenia.¹ Maska AF541 umożliwia zamienne stosowanie poduszki ustno-nosowej i podnosowej, co eliminuje konieczność okresowej zmiany stosowanej maski na maskę innego typu.
Większa efektywność pracy
Łatwość obsługi

Łatwość obsługi

Maskę można łatwo unieść lub obrócić i zablokować na miejscu, dzięki czemu można np. swobodnie umyć zęby. Uprząż typu CapStrap może być w łatwy i szybki sposób całkowicie odpięta. Maskę można również stosować z tradycyjną, czteropunktową uprzężą. Wygodny port do podłączenia nebulizatora pozwala na łatwe i skuteczne podawanie leków.

Łatwość obsługi

Łatwość obsługi
Maskę można łatwo unieść lub obrócić i zablokować na miejscu, dzięki czemu można np. swobodnie umyć zęby. Uprząż typu CapStrap może być w łatwy i szybki sposób całkowicie odpięta. Maskę można również stosować z tradycyjną, czteropunktową uprzężą. Wygodny port do podłączenia nebulizatora pozwala na łatwe i skuteczne podawanie leków.

Łatwość obsługi

Maskę można łatwo unieść lub obrócić i zablokować na miejscu, dzięki czemu można np. swobodnie umyć zęby. Uprząż typu CapStrap może być w łatwy i szybki sposób całkowicie odpięta. Maskę można również stosować z tradycyjną, czteropunktową uprzężą. Wygodny port do podłączenia nebulizatora pozwala na łatwe i skuteczne podawanie leków.
Click here for more information
Większa efektywność pracy
Łatwość obsługi

Łatwość obsługi

Maskę można łatwo unieść lub obrócić i zablokować na miejscu, dzięki czemu można np. swobodnie umyć zęby. Uprząż typu CapStrap może być w łatwy i szybki sposób całkowicie odpięta. Maskę można również stosować z tradycyjną, czteropunktową uprzężą. Wygodny port do podłączenia nebulizatora pozwala na łatwe i skuteczne podawanie leków.
Dopasowanie dla komfortu pacjenta
Idealne dopasowanie

Idealne dopasowanie

Maska typu AF541 wyposażona jest w przycisk umieszczony na czole umożliwiający jej łatwe dopasowanie. Dla zagwarantowania komfortu pacjenta dostępne są 4 rozmiary poduszek ustno-nosowych oraz 3 rozmiary poduszek podnosowych.

Idealne dopasowanie

Idealne dopasowanie
Maska typu AF541 wyposażona jest w przycisk umieszczony na czole umożliwiający jej łatwe dopasowanie. Dla zagwarantowania komfortu pacjenta dostępne są 4 rozmiary poduszek ustno-nosowych oraz 3 rozmiary poduszek podnosowych.

Idealne dopasowanie

Maska typu AF541 wyposażona jest w przycisk umieszczony na czole umożliwiający jej łatwe dopasowanie. Dla zagwarantowania komfortu pacjenta dostępne są 4 rozmiary poduszek ustno-nosowych oraz 3 rozmiary poduszek podnosowych.
Click here for more information
Dopasowanie dla komfortu pacjenta
Idealne dopasowanie

Idealne dopasowanie

Maska typu AF541 wyposażona jest w przycisk umieszczony na czole umożliwiający jej łatwe dopasowanie. Dla zagwarantowania komfortu pacjenta dostępne są 4 rozmiary poduszek ustno-nosowych oraz 3 rozmiary poduszek podnosowych.
Pasuje do różnego rodzaju kolanek
Prostota zakładania i zdejmowania

Prostota zakładania i zdejmowania

Kolanka można łatwo zamocować za pomocą zatrzasków i równie łatwo je zdjąć. Maska AF541 może być używana z trzema rodzajami kolanek: bezprzeciekowego SE, EE z przeciekiem 1, 2.

Prostota zakładania i zdejmowania

Prostota zakładania i zdejmowania
Kolanka można łatwo zamocować za pomocą zatrzasków i równie łatwo je zdjąć. Maska AF541 może być używana z trzema rodzajami kolanek: bezprzeciekowego SE, EE z przeciekiem 1, 2.

Prostota zakładania i zdejmowania

Kolanka można łatwo zamocować za pomocą zatrzasków i równie łatwo je zdjąć. Maska AF541 może być używana z trzema rodzajami kolanek: bezprzeciekowego SE, EE z przeciekiem 1, 2.
Click here for more information
Pasuje do różnego rodzaju kolanek
Prostota zakładania i zdejmowania

Prostota zakładania i zdejmowania

Kolanka można łatwo zamocować za pomocą zatrzasków i równie łatwo je zdjąć. Maska AF541 może być używana z trzema rodzajami kolanek: bezprzeciekowego SE, EE z przeciekiem 1, 2.
  • Mniej uszkodzeń skóry
  • Większa efektywność pracy
  • Dopasowanie dla komfortu pacjenta
  • Pasuje do różnego rodzaju kolanek
Zobacz wszystkie cechy
Mniej uszkodzeń skóry
Wymienne poduszki

Wymienne poduszki

Wymiana masek podczas terapii NIV, mających odmienne punkty nacisku na skórę, pozwala ograniczyć ryzyko jej uszkodzenia.¹ Maska AF541 umożliwia zamienne stosowanie poduszki ustno-nosowej i podnosowej, co eliminuje konieczność okresowej zmiany stosowanej maski na maskę innego typu.

Wymienne poduszki

Wymienne poduszki
Wymiana masek podczas terapii NIV, mających odmienne punkty nacisku na skórę, pozwala ograniczyć ryzyko jej uszkodzenia.¹ Maska AF541 umożliwia zamienne stosowanie poduszki ustno-nosowej i podnosowej, co eliminuje konieczność okresowej zmiany stosowanej maski na maskę innego typu.

Wymienne poduszki

Wymiana masek podczas terapii NIV, mających odmienne punkty nacisku na skórę, pozwala ograniczyć ryzyko jej uszkodzenia.¹ Maska AF541 umożliwia zamienne stosowanie poduszki ustno-nosowej i podnosowej, co eliminuje konieczność okresowej zmiany stosowanej maski na maskę innego typu.
Click here for more information
Mniej uszkodzeń skóry
Wymienne poduszki

Wymienne poduszki

Wymiana masek podczas terapii NIV, mających odmienne punkty nacisku na skórę, pozwala ograniczyć ryzyko jej uszkodzenia.¹ Maska AF541 umożliwia zamienne stosowanie poduszki ustno-nosowej i podnosowej, co eliminuje konieczność okresowej zmiany stosowanej maski na maskę innego typu.
Większa efektywność pracy
Łatwość obsługi

Łatwość obsługi

Maskę można łatwo unieść lub obrócić i zablokować na miejscu, dzięki czemu można np. swobodnie umyć zęby. Uprząż typu CapStrap może być w łatwy i szybki sposób całkowicie odpięta. Maskę można również stosować z tradycyjną, czteropunktową uprzężą. Wygodny port do podłączenia nebulizatora pozwala na łatwe i skuteczne podawanie leków.

Łatwość obsługi

Łatwość obsługi
Maskę można łatwo unieść lub obrócić i zablokować na miejscu, dzięki czemu można np. swobodnie umyć zęby. Uprząż typu CapStrap może być w łatwy i szybki sposób całkowicie odpięta. Maskę można również stosować z tradycyjną, czteropunktową uprzężą. Wygodny port do podłączenia nebulizatora pozwala na łatwe i skuteczne podawanie leków.

Łatwość obsługi

Maskę można łatwo unieść lub obrócić i zablokować na miejscu, dzięki czemu można np. swobodnie umyć zęby. Uprząż typu CapStrap może być w łatwy i szybki sposób całkowicie odpięta. Maskę można również stosować z tradycyjną, czteropunktową uprzężą. Wygodny port do podłączenia nebulizatora pozwala na łatwe i skuteczne podawanie leków.
Click here for more information
Większa efektywność pracy
Łatwość obsługi

Łatwość obsługi

Maskę można łatwo unieść lub obrócić i zablokować na miejscu, dzięki czemu można np. swobodnie umyć zęby. Uprząż typu CapStrap może być w łatwy i szybki sposób całkowicie odpięta. Maskę można również stosować z tradycyjną, czteropunktową uprzężą. Wygodny port do podłączenia nebulizatora pozwala na łatwe i skuteczne podawanie leków.
Dopasowanie dla komfortu pacjenta
Idealne dopasowanie

Idealne dopasowanie

Maska typu AF541 wyposażona jest w przycisk umieszczony na czole umożliwiający jej łatwe dopasowanie. Dla zagwarantowania komfortu pacjenta dostępne są 4 rozmiary poduszek ustno-nosowych oraz 3 rozmiary poduszek podnosowych.

Idealne dopasowanie

Idealne dopasowanie
Maska typu AF541 wyposażona jest w przycisk umieszczony na czole umożliwiający jej łatwe dopasowanie. Dla zagwarantowania komfortu pacjenta dostępne są 4 rozmiary poduszek ustno-nosowych oraz 3 rozmiary poduszek podnosowych.

Idealne dopasowanie

Maska typu AF541 wyposażona jest w przycisk umieszczony na czole umożliwiający jej łatwe dopasowanie. Dla zagwarantowania komfortu pacjenta dostępne są 4 rozmiary poduszek ustno-nosowych oraz 3 rozmiary poduszek podnosowych.
Click here for more information
Dopasowanie dla komfortu pacjenta
Idealne dopasowanie

Idealne dopasowanie

Maska typu AF541 wyposażona jest w przycisk umieszczony na czole umożliwiający jej łatwe dopasowanie. Dla zagwarantowania komfortu pacjenta dostępne są 4 rozmiary poduszek ustno-nosowych oraz 3 rozmiary poduszek podnosowych.
Pasuje do różnego rodzaju kolanek
Prostota zakładania i zdejmowania

Prostota zakładania i zdejmowania

Kolanka można łatwo zamocować za pomocą zatrzasków i równie łatwo je zdjąć. Maska AF541 może być używana z trzema rodzajami kolanek: bezprzeciekowego SE, EE z przeciekiem 1, 2.

Prostota zakładania i zdejmowania

Prostota zakładania i zdejmowania
Kolanka można łatwo zamocować za pomocą zatrzasków i równie łatwo je zdjąć. Maska AF541 może być używana z trzema rodzajami kolanek: bezprzeciekowego SE, EE z przeciekiem 1, 2.

Prostota zakładania i zdejmowania

Kolanka można łatwo zamocować za pomocą zatrzasków i równie łatwo je zdjąć. Maska AF541 może być używana z trzema rodzajami kolanek: bezprzeciekowego SE, EE z przeciekiem 1, 2.
Click here for more information
Pasuje do różnego rodzaju kolanek
Prostota zakładania i zdejmowania

Prostota zakładania i zdejmowania

Kolanka można łatwo zamocować za pomocą zatrzasków i równie łatwo je zdjąć. Maska AF541 może być używana z trzema rodzajami kolanek: bezprzeciekowego SE, EE z przeciekiem 1, 2.
Dowiedz się, co oznacza certyfikacja zgodności wyrobów z przepisami dotyczącymi wyrobów medycznych Unii Europejskiej (MDR UE)
  • 1. Schallom M, et al. Pressure Ulcer Incidence in Patients Wearing Nasal-Oral Versus Full-Face NIV masks. AJCC. 2015 July;24(4).

Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

Rozumiem

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

Rozumiem

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

Wchodzisz na polską stronę Philips Healthcare
Please select the checkbox

Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.

Czy jesteś osobą spełniającą powyższe kryteria?

TAK NIE