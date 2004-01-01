Pakiet narzędzi DoseAware firmy Philips dostarcza informacji zwrotnych o dawce w pracowniach badań rentgenowskich, umożliwiając obserwację niewidzialnego promieniowania w czasie rzeczywistym, co ułatwia personelowi monitorowanie i śledzenie własnej ekspozycji na promieniowanie w godzinach pracy. W konsekwencji narzędzia te zapewniają personelowi medycznemu kontrolę nad własnym zdrowiem i samopoczuciem oraz umożliwiają podjęcie natychmiastowych działań w celu ich ochrony.
Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.
Rodzina rozwiązań DoseAware dostarcza informacji zwrotnych o dawce w czasie rzeczywistym podczas przeprowadzania zabiegów w pracowni interwencyjnej, dzięki czemu personel może monitorować i śledzić własną ekspozycję na promieniowanie w godzinach pracy. Informacje dostarczane przez rozwiązanie DoseAware w trakcie trwania oraz po zakończeniu zabiegu pozwalają na lepszy wgląd w szczegóły dotyczące ekspozycji na promieniowanie u osób pracujących w pracowniach RTG, umożliwiając tym samym wdrażanie bardziej korzystnych dla zdrowia procedur roboczych.
Informacje o dawce w czasie rzeczywistym
Rodzina rozwiązań DoseAware dostarcza informacji zwrotnych o dawce w czasie rzeczywistym podczas przeprowadzania zabiegów w pracowni interwencyjnej, dzięki czemu personel może monitorować i śledzić własną ekspozycję na promieniowanie w godzinach pracy. Informacje dostarczane przez rozwiązanie DoseAware w trakcie trwania oraz po zakończeniu zabiegu pozwalają na lepszy wgląd w szczegóły dotyczące ekspozycji na promieniowanie u osób pracujących w pracowniach RTG, umożliwiając tym samym wdrażanie bardziej korzystnych dla zdrowia procedur roboczych.
Informacje o dawce w czasie rzeczywistym
Rodzina rozwiązań DoseAware dostarcza informacji zwrotnych o dawce w czasie rzeczywistym podczas przeprowadzania zabiegów w pracowni interwencyjnej, dzięki czemu personel może monitorować i śledzić własną ekspozycję na promieniowanie w godzinach pracy. Informacje dostarczane przez rozwiązanie DoseAware w trakcie trwania oraz po zakończeniu zabiegu pozwalają na lepszy wgląd w szczegóły dotyczące ekspozycji na promieniowanie u osób pracujących w pracowniach RTG, umożliwiając tym samym wdrażanie bardziej korzystnych dla zdrowia procedur roboczych.
Rodzina rozwiązań DoseAware dostarcza informacji zwrotnych o dawce w czasie rzeczywistym podczas przeprowadzania zabiegów w pracowni interwencyjnej, dzięki czemu personel może monitorować i śledzić własną ekspozycję na promieniowanie w godzinach pracy. Informacje dostarczane przez rozwiązanie DoseAware w trakcie trwania oraz po zakończeniu zabiegu pozwalają na lepszy wgląd w szczegóły dotyczące ekspozycji na promieniowanie u osób pracujących w pracowniach RTG, umożliwiając tym samym wdrażanie bardziej korzystnych dla zdrowia procedur roboczych.
DoseAware Xtend
DoseAware Xtend
Hub dozymetryczny DoseAware Xtend umożliwia wykonywanie bardziej precyzyjnych pomiarów w czasie rzeczywistym oraz przedstawianie ich wyników w wygodnej formie na jednym wyświetlaczu. Rozwiązanie to zapewnia natychmiastowe informacje zwrotne dotyczące rozproszonego promieniowania rentgenowskiego podczas każdego zabiegu, pomagając personelowi w ciągłym zwiększaniu swojej wiedzy oraz doskonaleniu metod pracy. Ponadto rozwiązanie to przypomina personelowi o konieczności zachowania szczególnej ostrożności na określonych etapach zabiegu i pomaga w identyfikacji trendów dotyczących poziomu ekspozycji na promieniowanie.
DoseAware Xtend
Hub dozymetryczny DoseAware Xtend umożliwia wykonywanie bardziej precyzyjnych pomiarów w czasie rzeczywistym oraz przedstawianie ich wyników w wygodnej formie na jednym wyświetlaczu. Rozwiązanie to zapewnia natychmiastowe informacje zwrotne dotyczące rozproszonego promieniowania rentgenowskiego podczas każdego zabiegu, pomagając personelowi w ciągłym zwiększaniu swojej wiedzy oraz doskonaleniu metod pracy. Ponadto rozwiązanie to przypomina personelowi o konieczności zachowania szczególnej ostrożności na określonych etapach zabiegu i pomaga w identyfikacji trendów dotyczących poziomu ekspozycji na promieniowanie.
DoseAware Xtend
Hub dozymetryczny DoseAware Xtend umożliwia wykonywanie bardziej precyzyjnych pomiarów w czasie rzeczywistym oraz przedstawianie ich wyników w wygodnej formie na jednym wyświetlaczu. Rozwiązanie to zapewnia natychmiastowe informacje zwrotne dotyczące rozproszonego promieniowania rentgenowskiego podczas każdego zabiegu, pomagając personelowi w ciągłym zwiększaniu swojej wiedzy oraz doskonaleniu metod pracy. Ponadto rozwiązanie to przypomina personelowi o konieczności zachowania szczególnej ostrożności na określonych etapach zabiegu i pomaga w identyfikacji trendów dotyczących poziomu ekspozycji na promieniowanie.
Hub dozymetryczny DoseAware Xtend umożliwia wykonywanie bardziej precyzyjnych pomiarów w czasie rzeczywistym oraz przedstawianie ich wyników w wygodnej formie na jednym wyświetlaczu. Rozwiązanie to zapewnia natychmiastowe informacje zwrotne dotyczące rozproszonego promieniowania rentgenowskiego podczas każdego zabiegu, pomagając personelowi w ciągłym zwiększaniu swojej wiedzy oraz doskonaleniu metod pracy. Ponadto rozwiązanie to przypomina personelowi o konieczności zachowania szczególnej ostrożności na określonych etapach zabiegu i pomaga w identyfikacji trendów dotyczących poziomu ekspozycji na promieniowanie.
Dawkomierz osobisty (PDM)
Dawkomierz osobisty (PDM)
Ten inteligentny dawkomierz mierzy promieniowanie rozproszone i przesyła zgromadzone dane do stacji bazowej (DoseAware) lub huba dozymetrycznego (DoseAware Xtend) w celu przedstawienia ich w postaci graficznej. Najnowsza wersja dawkomierza PDM jest wyposażona w wymienny akumulator oraz charakteryzuje się lepszą kompatybilnością elektromagnetyczną (EMC), wyższymi parametrami dotyczącymi odporności elektromagnetycznej i pomiarów, automatycznym trybem uśpienia oraz możliwością bezpośredniego podłączenia USB do komputera.
Dawkomierz osobisty (PDM)
Ten inteligentny dawkomierz mierzy promieniowanie rozproszone i przesyła zgromadzone dane do stacji bazowej (DoseAware) lub huba dozymetrycznego (DoseAware Xtend) w celu przedstawienia ich w postaci graficznej. Najnowsza wersja dawkomierza PDM jest wyposażona w wymienny akumulator oraz charakteryzuje się lepszą kompatybilnością elektromagnetyczną (EMC), wyższymi parametrami dotyczącymi odporności elektromagnetycznej i pomiarów, automatycznym trybem uśpienia oraz możliwością bezpośredniego podłączenia USB do komputera.
Dawkomierz osobisty (PDM)
Ten inteligentny dawkomierz mierzy promieniowanie rozproszone i przesyła zgromadzone dane do stacji bazowej (DoseAware) lub huba dozymetrycznego (DoseAware Xtend) w celu przedstawienia ich w postaci graficznej. Najnowsza wersja dawkomierza PDM jest wyposażona w wymienny akumulator oraz charakteryzuje się lepszą kompatybilnością elektromagnetyczną (EMC), wyższymi parametrami dotyczącymi odporności elektromagnetycznej i pomiarów, automatycznym trybem uśpienia oraz możliwością bezpośredniego podłączenia USB do komputera.
Ten inteligentny dawkomierz mierzy promieniowanie rozproszone i przesyła zgromadzone dane do stacji bazowej (DoseAware) lub huba dozymetrycznego (DoseAware Xtend) w celu przedstawienia ich w postaci graficznej. Najnowsza wersja dawkomierza PDM jest wyposażona w wymienny akumulator oraz charakteryzuje się lepszą kompatybilnością elektromagnetyczną (EMC), wyższymi parametrami dotyczącymi odporności elektromagnetycznej i pomiarów, automatycznym trybem uśpienia oraz możliwością bezpośredniego podłączenia USB do komputera.
Hub dozymetryczny
Hub dozymetryczny
Hub dozymetryczny mocuje się podsufitowo w pracowni. Urządzenie to gromadzi dane dozymetryczne ze wszystkich dawkomierzy PDM znajdujących się w zasięgu i umożliwia połączenie z narzędziem do raportowania dawek DoseWise Portal¹ firmy Philips. Rozwiązanie to pozwala na przeglądanie danych w trybie „na żywo” na monitorach, np. monitorze FlexVision, lub w przeglądarce internetowej, a także oferuje zaawansowane funkcje zabezpieczeń, dzięki którym nie trzeba się martwić o bezpieczeństwo danych i które zapewniają niezawodny i identyfikowalny przepływ danych.
Hub dozymetryczny
Hub dozymetryczny mocuje się podsufitowo w pracowni. Urządzenie to gromadzi dane dozymetryczne ze wszystkich dawkomierzy PDM znajdujących się w zasięgu i umożliwia połączenie z narzędziem do raportowania dawek DoseWise Portal¹ firmy Philips. Rozwiązanie to pozwala na przeglądanie danych w trybie „na żywo” na monitorach, np. monitorze FlexVision, lub w przeglądarce internetowej, a także oferuje zaawansowane funkcje zabezpieczeń, dzięki którym nie trzeba się martwić o bezpieczeństwo danych i które zapewniają niezawodny i identyfikowalny przepływ danych.
Hub dozymetryczny
Hub dozymetryczny mocuje się podsufitowo w pracowni. Urządzenie to gromadzi dane dozymetryczne ze wszystkich dawkomierzy PDM znajdujących się w zasięgu i umożliwia połączenie z narzędziem do raportowania dawek DoseWise Portal¹ firmy Philips. Rozwiązanie to pozwala na przeglądanie danych w trybie „na żywo” na monitorach, np. monitorze FlexVision, lub w przeglądarce internetowej, a także oferuje zaawansowane funkcje zabezpieczeń, dzięki którym nie trzeba się martwić o bezpieczeństwo danych i które zapewniają niezawodny i identyfikowalny przepływ danych.
Hub dozymetryczny mocuje się podsufitowo w pracowni. Urządzenie to gromadzi dane dozymetryczne ze wszystkich dawkomierzy PDM znajdujących się w zasięgu i umożliwia połączenie z narzędziem do raportowania dawek DoseWise Portal¹ firmy Philips. Rozwiązanie to pozwala na przeglądanie danych w trybie „na żywo” na monitorach, np. monitorze FlexVision, lub w przeglądarce internetowej, a także oferuje zaawansowane funkcje zabezpieczeń, dzięki którym nie trzeba się martwić o bezpieczeństwo danych i które zapewniają niezawodny i identyfikowalny przepływ danych.
Stacja bazowa
Stacja bazowa
W rozwiązaniu DoseAware wykorzystano ekran dotykowy LCD do wyświetlania danych w czasie rzeczywistym z wszystkich dawkomierzy w zasięgu. Aby uzyskać więcej informacji, można skorzystać z dostępnych ekranów rozwijanych. Informacje historyczne dotyczące dawek RTG można pobierać automatycznie z dowolnej stacji bazowej lub z dowolnego dawkomierza za pomocą kabla połączeniowego i wykorzystywać w oprogramowaniu do przeglądu dawek lub zarządzania nimi.
Stacja bazowa
W rozwiązaniu DoseAware wykorzystano ekran dotykowy LCD do wyświetlania danych w czasie rzeczywistym z wszystkich dawkomierzy w zasięgu. Aby uzyskać więcej informacji, można skorzystać z dostępnych ekranów rozwijanych. Informacje historyczne dotyczące dawek RTG można pobierać automatycznie z dowolnej stacji bazowej lub z dowolnego dawkomierza za pomocą kabla połączeniowego i wykorzystywać w oprogramowaniu do przeglądu dawek lub zarządzania nimi.
Stacja bazowa
W rozwiązaniu DoseAware wykorzystano ekran dotykowy LCD do wyświetlania danych w czasie rzeczywistym z wszystkich dawkomierzy w zasięgu. Aby uzyskać więcej informacji, można skorzystać z dostępnych ekranów rozwijanych. Informacje historyczne dotyczące dawek RTG można pobierać automatycznie z dowolnej stacji bazowej lub z dowolnego dawkomierza za pomocą kabla połączeniowego i wykorzystywać w oprogramowaniu do przeglądu dawek lub zarządzania nimi.
W rozwiązaniu DoseAware wykorzystano ekran dotykowy LCD do wyświetlania danych w czasie rzeczywistym z wszystkich dawkomierzy w zasięgu. Aby uzyskać więcej informacji, można skorzystać z dostępnych ekranów rozwijanych. Informacje historyczne dotyczące dawek RTG można pobierać automatycznie z dowolnej stacji bazowej lub z dowolnego dawkomierza za pomocą kabla połączeniowego i wykorzystywać w oprogramowaniu do przeglądu dawek lub zarządzania nimi.
Informacje zwrotne podczas zabiegów
Informacje zwrotne podczas zabiegów
Podczas zabiegów hub dozymetryczny DoseAware Xtend zapewnia dodatkowe informacje wyświetlane na ekranie w trybie „na żywo”, dzięki którym personel może korygować swoje metody pracy. W postaci kolorowego paska wyświetlana jest dawka rozproszonego promieniowania rentgenowskiego na godzinę, a także podawana jest dawka skumulowana podczas zabiegu na członka personelu w mikrosiwertach (µSv). Jeśli nie są stosowane osłony ołowiane, na ekranie pojawia się ikona przypominająca personelowi o konieczności podjęcia środków ostrożności ograniczających ekspozycję na promieniowanie rentgenowskie.
Informacje zwrotne podczas zabiegów
Podczas zabiegów hub dozymetryczny DoseAware Xtend zapewnia dodatkowe informacje wyświetlane na ekranie w trybie „na żywo”, dzięki którym personel może korygować swoje metody pracy. W postaci kolorowego paska wyświetlana jest dawka rozproszonego promieniowania rentgenowskiego na godzinę, a także podawana jest dawka skumulowana podczas zabiegu na członka personelu w mikrosiwertach (µSv). Jeśli nie są stosowane osłony ołowiane, na ekranie pojawia się ikona przypominająca personelowi o konieczności podjęcia środków ostrożności ograniczających ekspozycję na promieniowanie rentgenowskie.
Informacje zwrotne podczas zabiegów
Podczas zabiegów hub dozymetryczny DoseAware Xtend zapewnia dodatkowe informacje wyświetlane na ekranie w trybie „na żywo”, dzięki którym personel może korygować swoje metody pracy. W postaci kolorowego paska wyświetlana jest dawka rozproszonego promieniowania rentgenowskiego na godzinę, a także podawana jest dawka skumulowana podczas zabiegu na członka personelu w mikrosiwertach (µSv). Jeśli nie są stosowane osłony ołowiane, na ekranie pojawia się ikona przypominająca personelowi o konieczności podjęcia środków ostrożności ograniczających ekspozycję na promieniowanie rentgenowskie.
Podczas zabiegów hub dozymetryczny DoseAware Xtend zapewnia dodatkowe informacje wyświetlane na ekranie w trybie „na żywo”, dzięki którym personel może korygować swoje metody pracy. W postaci kolorowego paska wyświetlana jest dawka rozproszonego promieniowania rentgenowskiego na godzinę, a także podawana jest dawka skumulowana podczas zabiegu na członka personelu w mikrosiwertach (µSv). Jeśli nie są stosowane osłony ołowiane, na ekranie pojawia się ikona przypominająca personelowi o konieczności podjęcia środków ostrożności ograniczających ekspozycję na promieniowanie rentgenowskie.
Oprogramowanie do przeglądu dawek
Oprogramowanie do przeglądu dawek
Ten pakiet oprogramowania komputerowego jest dołączany do rozwiązania DoseAware i DoseAware Xtend. Pozwala on na podłączenie dawkomierza PDM za pomocą prostego kabla i umożliwia przeglądanie danych na komputerze, zmianę nazw przypisanych dawkomierzom PDM lub zresetowanie dawkomierzy PDM.
Oprogramowanie do przeglądu dawek
Ten pakiet oprogramowania komputerowego jest dołączany do rozwiązania DoseAware i DoseAware Xtend. Pozwala on na podłączenie dawkomierza PDM za pomocą prostego kabla i umożliwia przeglądanie danych na komputerze, zmianę nazw przypisanych dawkomierzom PDM lub zresetowanie dawkomierzy PDM.
Oprogramowanie do przeglądu dawek
Ten pakiet oprogramowania komputerowego jest dołączany do rozwiązania DoseAware i DoseAware Xtend. Pozwala on na podłączenie dawkomierza PDM za pomocą prostego kabla i umożliwia przeglądanie danych na komputerze, zmianę nazw przypisanych dawkomierzom PDM lub zresetowanie dawkomierzy PDM.
Ten pakiet oprogramowania komputerowego jest dołączany do rozwiązania DoseAware i DoseAware Xtend. Pozwala on na podłączenie dawkomierza PDM za pomocą prostego kabla i umożliwia przeglądanie danych na komputerze, zmianę nazw przypisanych dawkomierzom PDM lub zresetowanie dawkomierzy PDM.
Przegląd informacji o dawce dostarczonej podczas zabiegu
Przegląd informacji o dawce dostarczonej podczas zabiegu
Po zakończeniu zabiegu na ekranie przeglądu huba dozymetrycznego DoseAware Xtend przedstawiana jest skumulowana dawka rozproszonego promieniowania rentgenowskiego pochłonięta przez poszczególne osoby biorące udział w zabiegu w porównaniu z dawką rozproszoną w pomieszczeniu (dawką referencyjną). Informacje te pomagają personelowi w lepszy sposób zrozumieć, jak ich metody pracy podczas konkretnego zabiegu wpłynęły w sposób pozytywny lub negatywny na poziom ekspozycji na promieniowanie rentgenowskie.
Przegląd informacji o dawce dostarczonej podczas zabiegu
Po zakończeniu zabiegu na ekranie przeglądu huba dozymetrycznego DoseAware Xtend przedstawiana jest skumulowana dawka rozproszonego promieniowania rentgenowskiego pochłonięta przez poszczególne osoby biorące udział w zabiegu w porównaniu z dawką rozproszoną w pomieszczeniu (dawką referencyjną). Informacje te pomagają personelowi w lepszy sposób zrozumieć, jak ich metody pracy podczas konkretnego zabiegu wpłynęły w sposób pozytywny lub negatywny na poziom ekspozycji na promieniowanie rentgenowskie.
Przegląd informacji o dawce dostarczonej podczas zabiegu
Po zakończeniu zabiegu na ekranie przeglądu huba dozymetrycznego DoseAware Xtend przedstawiana jest skumulowana dawka rozproszonego promieniowania rentgenowskiego pochłonięta przez poszczególne osoby biorące udział w zabiegu w porównaniu z dawką rozproszoną w pomieszczeniu (dawką referencyjną). Informacje te pomagają personelowi w lepszy sposób zrozumieć, jak ich metody pracy podczas konkretnego zabiegu wpłynęły w sposób pozytywny lub negatywny na poziom ekspozycji na promieniowanie rentgenowskie.
Przegląd informacji o dawce dostarczonej podczas zabiegu
Przegląd informacji o dawce dostarczonej podczas zabiegu
Po zakończeniu zabiegu na ekranie przeglądu huba dozymetrycznego DoseAware Xtend przedstawiana jest skumulowana dawka rozproszonego promieniowania rentgenowskiego pochłonięta przez poszczególne osoby biorące udział w zabiegu w porównaniu z dawką rozproszoną w pomieszczeniu (dawką referencyjną). Informacje te pomagają personelowi w lepszy sposób zrozumieć, jak ich metody pracy podczas konkretnego zabiegu wpłynęły w sposób pozytywny lub negatywny na poziom ekspozycji na promieniowanie rentgenowskie.
Oprogramowanie do zarządzania dawkami
Oprogramowanie do zarządzania dawkami
Opcjonalne oprogramowanie do zarządzania dawkami gromadzi wszystkie dane w celu przedstawienia ich w postaci graficznej, raportowania, eksportowania oraz archiwizacji. Można go połączyć z wieloma stacjami bazowymi (DoseAware) i/lub hubami dozymetrycznymi (DoseAware Xtend) za pośrednictwem sieci szpitalnej.
Oprogramowanie do zarządzania dawkami
Opcjonalne oprogramowanie do zarządzania dawkami gromadzi wszystkie dane w celu przedstawienia ich w postaci graficznej, raportowania, eksportowania oraz archiwizacji. Można go połączyć z wieloma stacjami bazowymi (DoseAware) i/lub hubami dozymetrycznymi (DoseAware Xtend) za pośrednictwem sieci szpitalnej.
Oprogramowanie do zarządzania dawkami
Opcjonalne oprogramowanie do zarządzania dawkami gromadzi wszystkie dane w celu przedstawienia ich w postaci graficznej, raportowania, eksportowania oraz archiwizacji. Można go połączyć z wieloma stacjami bazowymi (DoseAware) i/lub hubami dozymetrycznymi (DoseAware Xtend) za pośrednictwem sieci szpitalnej.
Opcjonalne oprogramowanie do zarządzania dawkami gromadzi wszystkie dane w celu przedstawienia ich w postaci graficznej, raportowania, eksportowania oraz archiwizacji. Można go połączyć z wieloma stacjami bazowymi (DoseAware) i/lub hubami dozymetrycznymi (DoseAware Xtend) za pośrednictwem sieci szpitalnej.
Generowanie raportu o dawce
Generowanie raportu o dawce
Aby ułatwić personelowi śledzenie tygodniowej lub miesięcznej ekspozycji na promieniowanie rentgenowskie, rozwiązanie DoseAware Xtend może przesyłać raporty o dawce za pośrednictwem poczty e-mail. Tego rodzaju raport zawiera podsumowanie dotyczące skumulowanej dawki rozproszonego promieniowania rentgenowskiego. Dane te są przedstawiane z podziałem na zabiegi, dzięki czemu użytkownicy mogą zidentyfikować mikro- i makrotrendy w ekspozycji na promieniowanie według kryteriów, takich jak rodzaj zabiegu, pora dnia i konkretna pracownia.
Generowanie raportu o dawce
Aby ułatwić personelowi śledzenie tygodniowej lub miesięcznej ekspozycji na promieniowanie rentgenowskie, rozwiązanie DoseAware Xtend może przesyłać raporty o dawce za pośrednictwem poczty e-mail. Tego rodzaju raport zawiera podsumowanie dotyczące skumulowanej dawki rozproszonego promieniowania rentgenowskiego. Dane te są przedstawiane z podziałem na zabiegi, dzięki czemu użytkownicy mogą zidentyfikować mikro- i makrotrendy w ekspozycji na promieniowanie według kryteriów, takich jak rodzaj zabiegu, pora dnia i konkretna pracownia.
Generowanie raportu o dawce
Aby ułatwić personelowi śledzenie tygodniowej lub miesięcznej ekspozycji na promieniowanie rentgenowskie, rozwiązanie DoseAware Xtend może przesyłać raporty o dawce za pośrednictwem poczty e-mail. Tego rodzaju raport zawiera podsumowanie dotyczące skumulowanej dawki rozproszonego promieniowania rentgenowskiego. Dane te są przedstawiane z podziałem na zabiegi, dzięki czemu użytkownicy mogą zidentyfikować mikro- i makrotrendy w ekspozycji na promieniowanie według kryteriów, takich jak rodzaj zabiegu, pora dnia i konkretna pracownia.
Aby ułatwić personelowi śledzenie tygodniowej lub miesięcznej ekspozycji na promieniowanie rentgenowskie, rozwiązanie DoseAware Xtend może przesyłać raporty o dawce za pośrednictwem poczty e-mail. Tego rodzaju raport zawiera podsumowanie dotyczące skumulowanej dawki rozproszonego promieniowania rentgenowskiego. Dane te są przedstawiane z podziałem na zabiegi, dzięki czemu użytkownicy mogą zidentyfikować mikro- i makrotrendy w ekspozycji na promieniowanie według kryteriów, takich jak rodzaj zabiegu, pora dnia i konkretna pracownia.
Rodzina rozwiązań DoseAware dostarcza informacji zwrotnych o dawce w czasie rzeczywistym podczas przeprowadzania zabiegów w pracowni interwencyjnej, dzięki czemu personel może monitorować i śledzić własną ekspozycję na promieniowanie w godzinach pracy. Informacje dostarczane przez rozwiązanie DoseAware w trakcie trwania oraz po zakończeniu zabiegu pozwalają na lepszy wgląd w szczegóły dotyczące ekspozycji na promieniowanie u osób pracujących w pracowniach RTG, umożliwiając tym samym wdrażanie bardziej korzystnych dla zdrowia procedur roboczych.
Informacje o dawce w czasie rzeczywistym
Rodzina rozwiązań DoseAware dostarcza informacji zwrotnych o dawce w czasie rzeczywistym podczas przeprowadzania zabiegów w pracowni interwencyjnej, dzięki czemu personel może monitorować i śledzić własną ekspozycję na promieniowanie w godzinach pracy. Informacje dostarczane przez rozwiązanie DoseAware w trakcie trwania oraz po zakończeniu zabiegu pozwalają na lepszy wgląd w szczegóły dotyczące ekspozycji na promieniowanie u osób pracujących w pracowniach RTG, umożliwiając tym samym wdrażanie bardziej korzystnych dla zdrowia procedur roboczych.
Informacje o dawce w czasie rzeczywistym
Rodzina rozwiązań DoseAware dostarcza informacji zwrotnych o dawce w czasie rzeczywistym podczas przeprowadzania zabiegów w pracowni interwencyjnej, dzięki czemu personel może monitorować i śledzić własną ekspozycję na promieniowanie w godzinach pracy. Informacje dostarczane przez rozwiązanie DoseAware w trakcie trwania oraz po zakończeniu zabiegu pozwalają na lepszy wgląd w szczegóły dotyczące ekspozycji na promieniowanie u osób pracujących w pracowniach RTG, umożliwiając tym samym wdrażanie bardziej korzystnych dla zdrowia procedur roboczych.
Rodzina rozwiązań DoseAware dostarcza informacji zwrotnych o dawce w czasie rzeczywistym podczas przeprowadzania zabiegów w pracowni interwencyjnej, dzięki czemu personel może monitorować i śledzić własną ekspozycję na promieniowanie w godzinach pracy. Informacje dostarczane przez rozwiązanie DoseAware w trakcie trwania oraz po zakończeniu zabiegu pozwalają na lepszy wgląd w szczegóły dotyczące ekspozycji na promieniowanie u osób pracujących w pracowniach RTG, umożliwiając tym samym wdrażanie bardziej korzystnych dla zdrowia procedur roboczych.
DoseAware Xtend
DoseAware Xtend
Hub dozymetryczny DoseAware Xtend umożliwia wykonywanie bardziej precyzyjnych pomiarów w czasie rzeczywistym oraz przedstawianie ich wyników w wygodnej formie na jednym wyświetlaczu. Rozwiązanie to zapewnia natychmiastowe informacje zwrotne dotyczące rozproszonego promieniowania rentgenowskiego podczas każdego zabiegu, pomagając personelowi w ciągłym zwiększaniu swojej wiedzy oraz doskonaleniu metod pracy. Ponadto rozwiązanie to przypomina personelowi o konieczności zachowania szczególnej ostrożności na określonych etapach zabiegu i pomaga w identyfikacji trendów dotyczących poziomu ekspozycji na promieniowanie.
DoseAware Xtend
Hub dozymetryczny DoseAware Xtend umożliwia wykonywanie bardziej precyzyjnych pomiarów w czasie rzeczywistym oraz przedstawianie ich wyników w wygodnej formie na jednym wyświetlaczu. Rozwiązanie to zapewnia natychmiastowe informacje zwrotne dotyczące rozproszonego promieniowania rentgenowskiego podczas każdego zabiegu, pomagając personelowi w ciągłym zwiększaniu swojej wiedzy oraz doskonaleniu metod pracy. Ponadto rozwiązanie to przypomina personelowi o konieczności zachowania szczególnej ostrożności na określonych etapach zabiegu i pomaga w identyfikacji trendów dotyczących poziomu ekspozycji na promieniowanie.
DoseAware Xtend
Hub dozymetryczny DoseAware Xtend umożliwia wykonywanie bardziej precyzyjnych pomiarów w czasie rzeczywistym oraz przedstawianie ich wyników w wygodnej formie na jednym wyświetlaczu. Rozwiązanie to zapewnia natychmiastowe informacje zwrotne dotyczące rozproszonego promieniowania rentgenowskiego podczas każdego zabiegu, pomagając personelowi w ciągłym zwiększaniu swojej wiedzy oraz doskonaleniu metod pracy. Ponadto rozwiązanie to przypomina personelowi o konieczności zachowania szczególnej ostrożności na określonych etapach zabiegu i pomaga w identyfikacji trendów dotyczących poziomu ekspozycji na promieniowanie.
Hub dozymetryczny DoseAware Xtend umożliwia wykonywanie bardziej precyzyjnych pomiarów w czasie rzeczywistym oraz przedstawianie ich wyników w wygodnej formie na jednym wyświetlaczu. Rozwiązanie to zapewnia natychmiastowe informacje zwrotne dotyczące rozproszonego promieniowania rentgenowskiego podczas każdego zabiegu, pomagając personelowi w ciągłym zwiększaniu swojej wiedzy oraz doskonaleniu metod pracy. Ponadto rozwiązanie to przypomina personelowi o konieczności zachowania szczególnej ostrożności na określonych etapach zabiegu i pomaga w identyfikacji trendów dotyczących poziomu ekspozycji na promieniowanie.
Dawkomierz osobisty (PDM)
Dawkomierz osobisty (PDM)
Ten inteligentny dawkomierz mierzy promieniowanie rozproszone i przesyła zgromadzone dane do stacji bazowej (DoseAware) lub huba dozymetrycznego (DoseAware Xtend) w celu przedstawienia ich w postaci graficznej. Najnowsza wersja dawkomierza PDM jest wyposażona w wymienny akumulator oraz charakteryzuje się lepszą kompatybilnością elektromagnetyczną (EMC), wyższymi parametrami dotyczącymi odporności elektromagnetycznej i pomiarów, automatycznym trybem uśpienia oraz możliwością bezpośredniego podłączenia USB do komputera.
Dawkomierz osobisty (PDM)
Ten inteligentny dawkomierz mierzy promieniowanie rozproszone i przesyła zgromadzone dane do stacji bazowej (DoseAware) lub huba dozymetrycznego (DoseAware Xtend) w celu przedstawienia ich w postaci graficznej. Najnowsza wersja dawkomierza PDM jest wyposażona w wymienny akumulator oraz charakteryzuje się lepszą kompatybilnością elektromagnetyczną (EMC), wyższymi parametrami dotyczącymi odporności elektromagnetycznej i pomiarów, automatycznym trybem uśpienia oraz możliwością bezpośredniego podłączenia USB do komputera.
Dawkomierz osobisty (PDM)
Ten inteligentny dawkomierz mierzy promieniowanie rozproszone i przesyła zgromadzone dane do stacji bazowej (DoseAware) lub huba dozymetrycznego (DoseAware Xtend) w celu przedstawienia ich w postaci graficznej. Najnowsza wersja dawkomierza PDM jest wyposażona w wymienny akumulator oraz charakteryzuje się lepszą kompatybilnością elektromagnetyczną (EMC), wyższymi parametrami dotyczącymi odporności elektromagnetycznej i pomiarów, automatycznym trybem uśpienia oraz możliwością bezpośredniego podłączenia USB do komputera.
Ten inteligentny dawkomierz mierzy promieniowanie rozproszone i przesyła zgromadzone dane do stacji bazowej (DoseAware) lub huba dozymetrycznego (DoseAware Xtend) w celu przedstawienia ich w postaci graficznej. Najnowsza wersja dawkomierza PDM jest wyposażona w wymienny akumulator oraz charakteryzuje się lepszą kompatybilnością elektromagnetyczną (EMC), wyższymi parametrami dotyczącymi odporności elektromagnetycznej i pomiarów, automatycznym trybem uśpienia oraz możliwością bezpośredniego podłączenia USB do komputera.
Hub dozymetryczny
Hub dozymetryczny
Hub dozymetryczny mocuje się podsufitowo w pracowni. Urządzenie to gromadzi dane dozymetryczne ze wszystkich dawkomierzy PDM znajdujących się w zasięgu i umożliwia połączenie z narzędziem do raportowania dawek DoseWise Portal¹ firmy Philips. Rozwiązanie to pozwala na przeglądanie danych w trybie „na żywo” na monitorach, np. monitorze FlexVision, lub w przeglądarce internetowej, a także oferuje zaawansowane funkcje zabezpieczeń, dzięki którym nie trzeba się martwić o bezpieczeństwo danych i które zapewniają niezawodny i identyfikowalny przepływ danych.
Hub dozymetryczny
Hub dozymetryczny mocuje się podsufitowo w pracowni. Urządzenie to gromadzi dane dozymetryczne ze wszystkich dawkomierzy PDM znajdujących się w zasięgu i umożliwia połączenie z narzędziem do raportowania dawek DoseWise Portal¹ firmy Philips. Rozwiązanie to pozwala na przeglądanie danych w trybie „na żywo” na monitorach, np. monitorze FlexVision, lub w przeglądarce internetowej, a także oferuje zaawansowane funkcje zabezpieczeń, dzięki którym nie trzeba się martwić o bezpieczeństwo danych i które zapewniają niezawodny i identyfikowalny przepływ danych.
Hub dozymetryczny
Hub dozymetryczny mocuje się podsufitowo w pracowni. Urządzenie to gromadzi dane dozymetryczne ze wszystkich dawkomierzy PDM znajdujących się w zasięgu i umożliwia połączenie z narzędziem do raportowania dawek DoseWise Portal¹ firmy Philips. Rozwiązanie to pozwala na przeglądanie danych w trybie „na żywo” na monitorach, np. monitorze FlexVision, lub w przeglądarce internetowej, a także oferuje zaawansowane funkcje zabezpieczeń, dzięki którym nie trzeba się martwić o bezpieczeństwo danych i które zapewniają niezawodny i identyfikowalny przepływ danych.
Hub dozymetryczny mocuje się podsufitowo w pracowni. Urządzenie to gromadzi dane dozymetryczne ze wszystkich dawkomierzy PDM znajdujących się w zasięgu i umożliwia połączenie z narzędziem do raportowania dawek DoseWise Portal¹ firmy Philips. Rozwiązanie to pozwala na przeglądanie danych w trybie „na żywo” na monitorach, np. monitorze FlexVision, lub w przeglądarce internetowej, a także oferuje zaawansowane funkcje zabezpieczeń, dzięki którym nie trzeba się martwić o bezpieczeństwo danych i które zapewniają niezawodny i identyfikowalny przepływ danych.
Stacja bazowa
Stacja bazowa
W rozwiązaniu DoseAware wykorzystano ekran dotykowy LCD do wyświetlania danych w czasie rzeczywistym z wszystkich dawkomierzy w zasięgu. Aby uzyskać więcej informacji, można skorzystać z dostępnych ekranów rozwijanych. Informacje historyczne dotyczące dawek RTG można pobierać automatycznie z dowolnej stacji bazowej lub z dowolnego dawkomierza za pomocą kabla połączeniowego i wykorzystywać w oprogramowaniu do przeglądu dawek lub zarządzania nimi.
Stacja bazowa
W rozwiązaniu DoseAware wykorzystano ekran dotykowy LCD do wyświetlania danych w czasie rzeczywistym z wszystkich dawkomierzy w zasięgu. Aby uzyskać więcej informacji, można skorzystać z dostępnych ekranów rozwijanych. Informacje historyczne dotyczące dawek RTG można pobierać automatycznie z dowolnej stacji bazowej lub z dowolnego dawkomierza za pomocą kabla połączeniowego i wykorzystywać w oprogramowaniu do przeglądu dawek lub zarządzania nimi.
Stacja bazowa
W rozwiązaniu DoseAware wykorzystano ekran dotykowy LCD do wyświetlania danych w czasie rzeczywistym z wszystkich dawkomierzy w zasięgu. Aby uzyskać więcej informacji, można skorzystać z dostępnych ekranów rozwijanych. Informacje historyczne dotyczące dawek RTG można pobierać automatycznie z dowolnej stacji bazowej lub z dowolnego dawkomierza za pomocą kabla połączeniowego i wykorzystywać w oprogramowaniu do przeglądu dawek lub zarządzania nimi.
W rozwiązaniu DoseAware wykorzystano ekran dotykowy LCD do wyświetlania danych w czasie rzeczywistym z wszystkich dawkomierzy w zasięgu. Aby uzyskać więcej informacji, można skorzystać z dostępnych ekranów rozwijanych. Informacje historyczne dotyczące dawek RTG można pobierać automatycznie z dowolnej stacji bazowej lub z dowolnego dawkomierza za pomocą kabla połączeniowego i wykorzystywać w oprogramowaniu do przeglądu dawek lub zarządzania nimi.
Informacje zwrotne podczas zabiegów
Informacje zwrotne podczas zabiegów
Podczas zabiegów hub dozymetryczny DoseAware Xtend zapewnia dodatkowe informacje wyświetlane na ekranie w trybie „na żywo”, dzięki którym personel może korygować swoje metody pracy. W postaci kolorowego paska wyświetlana jest dawka rozproszonego promieniowania rentgenowskiego na godzinę, a także podawana jest dawka skumulowana podczas zabiegu na członka personelu w mikrosiwertach (µSv). Jeśli nie są stosowane osłony ołowiane, na ekranie pojawia się ikona przypominająca personelowi o konieczności podjęcia środków ostrożności ograniczających ekspozycję na promieniowanie rentgenowskie.
Informacje zwrotne podczas zabiegów
Podczas zabiegów hub dozymetryczny DoseAware Xtend zapewnia dodatkowe informacje wyświetlane na ekranie w trybie „na żywo”, dzięki którym personel może korygować swoje metody pracy. W postaci kolorowego paska wyświetlana jest dawka rozproszonego promieniowania rentgenowskiego na godzinę, a także podawana jest dawka skumulowana podczas zabiegu na członka personelu w mikrosiwertach (µSv). Jeśli nie są stosowane osłony ołowiane, na ekranie pojawia się ikona przypominająca personelowi o konieczności podjęcia środków ostrożności ograniczających ekspozycję na promieniowanie rentgenowskie.
Informacje zwrotne podczas zabiegów
Podczas zabiegów hub dozymetryczny DoseAware Xtend zapewnia dodatkowe informacje wyświetlane na ekranie w trybie „na żywo”, dzięki którym personel może korygować swoje metody pracy. W postaci kolorowego paska wyświetlana jest dawka rozproszonego promieniowania rentgenowskiego na godzinę, a także podawana jest dawka skumulowana podczas zabiegu na członka personelu w mikrosiwertach (µSv). Jeśli nie są stosowane osłony ołowiane, na ekranie pojawia się ikona przypominająca personelowi o konieczności podjęcia środków ostrożności ograniczających ekspozycję na promieniowanie rentgenowskie.
Podczas zabiegów hub dozymetryczny DoseAware Xtend zapewnia dodatkowe informacje wyświetlane na ekranie w trybie „na żywo”, dzięki którym personel może korygować swoje metody pracy. W postaci kolorowego paska wyświetlana jest dawka rozproszonego promieniowania rentgenowskiego na godzinę, a także podawana jest dawka skumulowana podczas zabiegu na członka personelu w mikrosiwertach (µSv). Jeśli nie są stosowane osłony ołowiane, na ekranie pojawia się ikona przypominająca personelowi o konieczności podjęcia środków ostrożności ograniczających ekspozycję na promieniowanie rentgenowskie.
Oprogramowanie do przeglądu dawek
Oprogramowanie do przeglądu dawek
Ten pakiet oprogramowania komputerowego jest dołączany do rozwiązania DoseAware i DoseAware Xtend. Pozwala on na podłączenie dawkomierza PDM za pomocą prostego kabla i umożliwia przeglądanie danych na komputerze, zmianę nazw przypisanych dawkomierzom PDM lub zresetowanie dawkomierzy PDM.
Oprogramowanie do przeglądu dawek
Ten pakiet oprogramowania komputerowego jest dołączany do rozwiązania DoseAware i DoseAware Xtend. Pozwala on na podłączenie dawkomierza PDM za pomocą prostego kabla i umożliwia przeglądanie danych na komputerze, zmianę nazw przypisanych dawkomierzom PDM lub zresetowanie dawkomierzy PDM.
Oprogramowanie do przeglądu dawek
Ten pakiet oprogramowania komputerowego jest dołączany do rozwiązania DoseAware i DoseAware Xtend. Pozwala on na podłączenie dawkomierza PDM za pomocą prostego kabla i umożliwia przeglądanie danych na komputerze, zmianę nazw przypisanych dawkomierzom PDM lub zresetowanie dawkomierzy PDM.
Ten pakiet oprogramowania komputerowego jest dołączany do rozwiązania DoseAware i DoseAware Xtend. Pozwala on na podłączenie dawkomierza PDM za pomocą prostego kabla i umożliwia przeglądanie danych na komputerze, zmianę nazw przypisanych dawkomierzom PDM lub zresetowanie dawkomierzy PDM.
Przegląd informacji o dawce dostarczonej podczas zabiegu
Przegląd informacji o dawce dostarczonej podczas zabiegu
Po zakończeniu zabiegu na ekranie przeglądu huba dozymetrycznego DoseAware Xtend przedstawiana jest skumulowana dawka rozproszonego promieniowania rentgenowskiego pochłonięta przez poszczególne osoby biorące udział w zabiegu w porównaniu z dawką rozproszoną w pomieszczeniu (dawką referencyjną). Informacje te pomagają personelowi w lepszy sposób zrozumieć, jak ich metody pracy podczas konkretnego zabiegu wpłynęły w sposób pozytywny lub negatywny na poziom ekspozycji na promieniowanie rentgenowskie.
Przegląd informacji o dawce dostarczonej podczas zabiegu
Po zakończeniu zabiegu na ekranie przeglądu huba dozymetrycznego DoseAware Xtend przedstawiana jest skumulowana dawka rozproszonego promieniowania rentgenowskiego pochłonięta przez poszczególne osoby biorące udział w zabiegu w porównaniu z dawką rozproszoną w pomieszczeniu (dawką referencyjną). Informacje te pomagają personelowi w lepszy sposób zrozumieć, jak ich metody pracy podczas konkretnego zabiegu wpłynęły w sposób pozytywny lub negatywny na poziom ekspozycji na promieniowanie rentgenowskie.
Przegląd informacji o dawce dostarczonej podczas zabiegu
Po zakończeniu zabiegu na ekranie przeglądu huba dozymetrycznego DoseAware Xtend przedstawiana jest skumulowana dawka rozproszonego promieniowania rentgenowskiego pochłonięta przez poszczególne osoby biorące udział w zabiegu w porównaniu z dawką rozproszoną w pomieszczeniu (dawką referencyjną). Informacje te pomagają personelowi w lepszy sposób zrozumieć, jak ich metody pracy podczas konkretnego zabiegu wpłynęły w sposób pozytywny lub negatywny na poziom ekspozycji na promieniowanie rentgenowskie.
Przegląd informacji o dawce dostarczonej podczas zabiegu
Przegląd informacji o dawce dostarczonej podczas zabiegu
Po zakończeniu zabiegu na ekranie przeglądu huba dozymetrycznego DoseAware Xtend przedstawiana jest skumulowana dawka rozproszonego promieniowania rentgenowskiego pochłonięta przez poszczególne osoby biorące udział w zabiegu w porównaniu z dawką rozproszoną w pomieszczeniu (dawką referencyjną). Informacje te pomagają personelowi w lepszy sposób zrozumieć, jak ich metody pracy podczas konkretnego zabiegu wpłynęły w sposób pozytywny lub negatywny na poziom ekspozycji na promieniowanie rentgenowskie.
Oprogramowanie do zarządzania dawkami
Oprogramowanie do zarządzania dawkami
Opcjonalne oprogramowanie do zarządzania dawkami gromadzi wszystkie dane w celu przedstawienia ich w postaci graficznej, raportowania, eksportowania oraz archiwizacji. Można go połączyć z wieloma stacjami bazowymi (DoseAware) i/lub hubami dozymetrycznymi (DoseAware Xtend) za pośrednictwem sieci szpitalnej.
Oprogramowanie do zarządzania dawkami
Opcjonalne oprogramowanie do zarządzania dawkami gromadzi wszystkie dane w celu przedstawienia ich w postaci graficznej, raportowania, eksportowania oraz archiwizacji. Można go połączyć z wieloma stacjami bazowymi (DoseAware) i/lub hubami dozymetrycznymi (DoseAware Xtend) za pośrednictwem sieci szpitalnej.
Oprogramowanie do zarządzania dawkami
Opcjonalne oprogramowanie do zarządzania dawkami gromadzi wszystkie dane w celu przedstawienia ich w postaci graficznej, raportowania, eksportowania oraz archiwizacji. Można go połączyć z wieloma stacjami bazowymi (DoseAware) i/lub hubami dozymetrycznymi (DoseAware Xtend) za pośrednictwem sieci szpitalnej.
Opcjonalne oprogramowanie do zarządzania dawkami gromadzi wszystkie dane w celu przedstawienia ich w postaci graficznej, raportowania, eksportowania oraz archiwizacji. Można go połączyć z wieloma stacjami bazowymi (DoseAware) i/lub hubami dozymetrycznymi (DoseAware Xtend) za pośrednictwem sieci szpitalnej.
Generowanie raportu o dawce
Generowanie raportu o dawce
Aby ułatwić personelowi śledzenie tygodniowej lub miesięcznej ekspozycji na promieniowanie rentgenowskie, rozwiązanie DoseAware Xtend może przesyłać raporty o dawce za pośrednictwem poczty e-mail. Tego rodzaju raport zawiera podsumowanie dotyczące skumulowanej dawki rozproszonego promieniowania rentgenowskiego. Dane te są przedstawiane z podziałem na zabiegi, dzięki czemu użytkownicy mogą zidentyfikować mikro- i makrotrendy w ekspozycji na promieniowanie według kryteriów, takich jak rodzaj zabiegu, pora dnia i konkretna pracownia.
Generowanie raportu o dawce
Aby ułatwić personelowi śledzenie tygodniowej lub miesięcznej ekspozycji na promieniowanie rentgenowskie, rozwiązanie DoseAware Xtend może przesyłać raporty o dawce za pośrednictwem poczty e-mail. Tego rodzaju raport zawiera podsumowanie dotyczące skumulowanej dawki rozproszonego promieniowania rentgenowskiego. Dane te są przedstawiane z podziałem na zabiegi, dzięki czemu użytkownicy mogą zidentyfikować mikro- i makrotrendy w ekspozycji na promieniowanie według kryteriów, takich jak rodzaj zabiegu, pora dnia i konkretna pracownia.
Generowanie raportu o dawce
Aby ułatwić personelowi śledzenie tygodniowej lub miesięcznej ekspozycji na promieniowanie rentgenowskie, rozwiązanie DoseAware Xtend może przesyłać raporty o dawce za pośrednictwem poczty e-mail. Tego rodzaju raport zawiera podsumowanie dotyczące skumulowanej dawki rozproszonego promieniowania rentgenowskiego. Dane te są przedstawiane z podziałem na zabiegi, dzięki czemu użytkownicy mogą zidentyfikować mikro- i makrotrendy w ekspozycji na promieniowanie według kryteriów, takich jak rodzaj zabiegu, pora dnia i konkretna pracownia.
Aby ułatwić personelowi śledzenie tygodniowej lub miesięcznej ekspozycji na promieniowanie rentgenowskie, rozwiązanie DoseAware Xtend może przesyłać raporty o dawce za pośrednictwem poczty e-mail. Tego rodzaju raport zawiera podsumowanie dotyczące skumulowanej dawki rozproszonego promieniowania rentgenowskiego. Dane te są przedstawiane z podziałem na zabiegi, dzięki czemu użytkownicy mogą zidentyfikować mikro- i makrotrendy w ekspozycji na promieniowanie według kryteriów, takich jak rodzaj zabiegu, pora dnia i konkretna pracownia.
¹ Rozwiązania DoseWise Portal i DoseAware (Xtend) są niedostępne w niektórych krajach. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem firmy Philips.
Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.
Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.
Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.
Wchodzisz na polską stronę Philips Healthcare
Please select the checkbox
Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.