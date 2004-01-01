Wyszukiwane terminy

DoseAware

Narzędzia do monitorowania dawki u personelu w czasie rzeczywistym

Pakiet narzędzi DoseAware firmy Philips dostarcza informacji zwrotnych o dawce w pracowniach badań rentgenowskich, umożliwiając obserwację niewidzialnego promieniowania w czasie rzeczywistym, co ułatwia personelowi monitorowanie i śledzenie własnej ekspozycji na promieniowanie w godzinach pracy. W konsekwencji narzędzia te zapewniają personelowi medycznemu kontrolę nad własnym zdrowiem i samopoczuciem oraz umożliwiają podjęcie natychmiastowych działań w celu ich ochrony.

Cechy
Rodzina rozwiązań DoseAware dostarcza informacji zwrotnych o dawce w czasie rzeczywistym podczas przeprowadzania zabiegów w pracowni interwencyjnej, dzięki czemu personel może monitorować i śledzić własną ekspozycję na promieniowanie w godzinach pracy. Informacje dostarczane przez rozwiązanie DoseAware w trakcie trwania oraz po zakończeniu zabiegu pozwalają na lepszy wgląd w szczegóły dotyczące ekspozycji na promieniowanie u osób pracujących w pracowniach RTG, umożliwiając tym samym wdrażanie bardziej korzystnych dla zdrowia procedur roboczych.

Rodzina rozwiązań DoseAware dostarcza informacji zwrotnych o dawce w czasie rzeczywistym podczas przeprowadzania zabiegów w pracowni interwencyjnej, dzięki czemu personel może monitorować i śledzić własną ekspozycję na promieniowanie w godzinach pracy. Informacje dostarczane przez rozwiązanie DoseAware w trakcie trwania oraz po zakończeniu zabiegu pozwalają na lepszy wgląd w szczegóły dotyczące ekspozycji na promieniowanie u osób pracujących w pracowniach RTG, umożliwiając tym samym wdrażanie bardziej korzystnych dla zdrowia procedur roboczych.

DoseAware Xtend
Hub dozymetryczny DoseAware Xtend umożliwia wykonywanie bardziej precyzyjnych pomiarów w czasie rzeczywistym oraz przedstawianie ich wyników w wygodnej formie na jednym wyświetlaczu. Rozwiązanie to zapewnia natychmiastowe informacje zwrotne dotyczące rozproszonego promieniowania rentgenowskiego podczas każdego zabiegu, pomagając personelowi w ciągłym zwiększaniu swojej wiedzy oraz doskonaleniu metod pracy. Ponadto rozwiązanie to przypomina personelowi o konieczności zachowania szczególnej ostrożności na określonych etapach zabiegu i pomaga w identyfikacji trendów dotyczących poziomu ekspozycji na promieniowanie.

Hub dozymetryczny DoseAware Xtend umożliwia wykonywanie bardziej precyzyjnych pomiarów w czasie rzeczywistym oraz przedstawianie ich wyników w wygodnej formie na jednym wyświetlaczu. Rozwiązanie to zapewnia natychmiastowe informacje zwrotne dotyczące rozproszonego promieniowania rentgenowskiego podczas każdego zabiegu, pomagając personelowi w ciągłym zwiększaniu swojej wiedzy oraz doskonaleniu metod pracy. Ponadto rozwiązanie to przypomina personelowi o konieczności zachowania szczególnej ostrożności na określonych etapach zabiegu i pomaga w identyfikacji trendów dotyczących poziomu ekspozycji na promieniowanie.

Dawkomierz osobisty (PDM)
Ten inteligentny dawkomierz mierzy promieniowanie rozproszone i przesyła zgromadzone dane do stacji bazowej (DoseAware) lub huba dozymetrycznego (DoseAware Xtend) w celu przedstawienia ich w postaci graficznej. Najnowsza wersja dawkomierza PDM jest wyposażona w wymienny akumulator oraz charakteryzuje się lepszą kompatybilnością elektromagnetyczną (EMC), wyższymi parametrami dotyczącymi odporności elektromagnetycznej i pomiarów, automatycznym trybem uśpienia oraz możliwością bezpośredniego podłączenia USB do komputera.

Ten inteligentny dawkomierz mierzy promieniowanie rozproszone i przesyła zgromadzone dane do stacji bazowej (DoseAware) lub huba dozymetrycznego (DoseAware Xtend) w celu przedstawienia ich w postaci graficznej. Najnowsza wersja dawkomierza PDM jest wyposażona w wymienny akumulator oraz charakteryzuje się lepszą kompatybilnością elektromagnetyczną (EMC), wyższymi parametrami dotyczącymi odporności elektromagnetycznej i pomiarów, automatycznym trybem uśpienia oraz możliwością bezpośredniego podłączenia USB do komputera.

Hub dozymetryczny
Hub dozymetryczny mocuje się podsufitowo w pracowni. Urządzenie to gromadzi dane dozymetryczne ze wszystkich dawkomierzy PDM znajdujących się w zasięgu i umożliwia połączenie z narzędziem do raportowania dawek DoseWise Portal¹ firmy Philips. Rozwiązanie to pozwala na przeglądanie danych w trybie „na żywo” na monitorach, np. monitorze FlexVision, lub w przeglądarce internetowej, a także oferuje zaawansowane funkcje zabezpieczeń, dzięki którym nie trzeba się martwić o bezpieczeństwo danych i które zapewniają niezawodny i identyfikowalny przepływ danych.

Hub dozymetryczny mocuje się podsufitowo w pracowni. Urządzenie to gromadzi dane dozymetryczne ze wszystkich dawkomierzy PDM znajdujących się w zasięgu i umożliwia połączenie z narzędziem do raportowania dawek DoseWise Portal¹ firmy Philips. Rozwiązanie to pozwala na przeglądanie danych w trybie „na żywo” na monitorach, np. monitorze FlexVision, lub w przeglądarce internetowej, a także oferuje zaawansowane funkcje zabezpieczeń, dzięki którym nie trzeba się martwić o bezpieczeństwo danych i które zapewniają niezawodny i identyfikowalny przepływ danych.

Stacja bazowa
W rozwiązaniu DoseAware wykorzystano ekran dotykowy LCD do wyświetlania danych w czasie rzeczywistym z wszystkich dawkomierzy w zasięgu. Aby uzyskać więcej informacji, można skorzystać z dostępnych ekranów rozwijanych. Informacje historyczne dotyczące dawek RTG można pobierać automatycznie z dowolnej stacji bazowej lub z dowolnego dawkomierza za pomocą kabla połączeniowego i wykorzystywać w oprogramowaniu do przeglądu dawek lub zarządzania nimi.

W rozwiązaniu DoseAware wykorzystano ekran dotykowy LCD do wyświetlania danych w czasie rzeczywistym z wszystkich dawkomierzy w zasięgu. Aby uzyskać więcej informacji, można skorzystać z dostępnych ekranów rozwijanych. Informacje historyczne dotyczące dawek RTG można pobierać automatycznie z dowolnej stacji bazowej lub z dowolnego dawkomierza za pomocą kabla połączeniowego i wykorzystywać w oprogramowaniu do przeglądu dawek lub zarządzania nimi.

Informacje zwrotne podczas zabiegów
Podczas zabiegów hub dozymetryczny DoseAware Xtend zapewnia dodatkowe informacje wyświetlane na ekranie w trybie „na żywo”, dzięki którym personel może korygować swoje metody pracy. W postaci kolorowego paska wyświetlana jest dawka rozproszonego promieniowania rentgenowskiego na godzinę, a także podawana jest dawka skumulowana podczas zabiegu na członka personelu w mikrosiwertach (µSv). Jeśli nie są stosowane osłony ołowiane, na ekranie pojawia się ikona przypominająca personelowi o konieczności podjęcia środków ostrożności ograniczających ekspozycję na promieniowanie rentgenowskie.

Podczas zabiegów hub dozymetryczny DoseAware Xtend zapewnia dodatkowe informacje wyświetlane na ekranie w trybie „na żywo”, dzięki którym personel może korygować swoje metody pracy. W postaci kolorowego paska wyświetlana jest dawka rozproszonego promieniowania rentgenowskiego na godzinę, a także podawana jest dawka skumulowana podczas zabiegu na członka personelu w mikrosiwertach (µSv). Jeśli nie są stosowane osłony ołowiane, na ekranie pojawia się ikona przypominająca personelowi o konieczności podjęcia środków ostrożności ograniczających ekspozycję na promieniowanie rentgenowskie.

Oprogramowanie do przeglądu dawek
Ten pakiet oprogramowania komputerowego jest dołączany do rozwiązania DoseAware i DoseAware Xtend. Pozwala on na podłączenie dawkomierza PDM za pomocą prostego kabla i umożliwia przeglądanie danych na komputerze, zmianę nazw przypisanych dawkomierzom PDM lub zresetowanie dawkomierzy PDM.

Ten pakiet oprogramowania komputerowego jest dołączany do rozwiązania DoseAware i DoseAware Xtend. Pozwala on na podłączenie dawkomierza PDM za pomocą prostego kabla i umożliwia przeglądanie danych na komputerze, zmianę nazw przypisanych dawkomierzom PDM lub zresetowanie dawkomierzy PDM.

Przegląd informacji o dawce dostarczonej podczas zabiegu
Po zakończeniu zabiegu na ekranie przeglądu huba dozymetrycznego DoseAware Xtend przedstawiana jest skumulowana dawka rozproszonego promieniowania rentgenowskiego pochłonięta przez poszczególne osoby biorące udział w zabiegu w porównaniu z dawką rozproszoną w pomieszczeniu (dawką referencyjną). Informacje te pomagają personelowi w lepszy sposób zrozumieć, jak ich metody pracy podczas konkretnego zabiegu wpłynęły w sposób pozytywny lub negatywny na poziom ekspozycji na promieniowanie rentgenowskie.

Po zakończeniu zabiegu na ekranie przeglądu huba dozymetrycznego DoseAware Xtend przedstawiana jest skumulowana dawka rozproszonego promieniowania rentgenowskiego pochłonięta przez poszczególne osoby biorące udział w zabiegu w porównaniu z dawką rozproszoną w pomieszczeniu (dawką referencyjną). Informacje te pomagają personelowi w lepszy sposób zrozumieć, jak ich metody pracy podczas konkretnego zabiegu wpłynęły w sposób pozytywny lub negatywny na poziom ekspozycji na promieniowanie rentgenowskie.

Oprogramowanie do zarządzania dawkami
Opcjonalne oprogramowanie do zarządzania dawkami gromadzi wszystkie dane w celu przedstawienia ich w postaci graficznej, raportowania, eksportowania oraz archiwizacji. Można go połączyć z wieloma stacjami bazowymi (DoseAware) i/lub hubami dozymetrycznymi (DoseAware Xtend) za pośrednictwem sieci szpitalnej.

Opcjonalne oprogramowanie do zarządzania dawkami gromadzi wszystkie dane w celu przedstawienia ich w postaci graficznej, raportowania, eksportowania oraz archiwizacji. Można go połączyć z wieloma stacjami bazowymi (DoseAware) i/lub hubami dozymetrycznymi (DoseAware Xtend) za pośrednictwem sieci szpitalnej.

Generowanie raportu o dawce
Aby ułatwić personelowi śledzenie tygodniowej lub miesięcznej ekspozycji na promieniowanie rentgenowskie, rozwiązanie DoseAware Xtend może przesyłać raporty o dawce za pośrednictwem poczty e-mail. Tego rodzaju raport zawiera podsumowanie dotyczące skumulowanej dawki rozproszonego promieniowania rentgenowskiego. Dane te są przedstawiane z podziałem na zabiegi, dzięki czemu użytkownicy mogą zidentyfikować mikro- i makrotrendy w ekspozycji na promieniowanie według kryteriów, takich jak rodzaj zabiegu, pora dnia i konkretna pracownia.

Aby ułatwić personelowi śledzenie tygodniowej lub miesięcznej ekspozycji na promieniowanie rentgenowskie, rozwiązanie DoseAware Xtend może przesyłać raporty o dawce za pośrednictwem poczty e-mail. Tego rodzaju raport zawiera podsumowanie dotyczące skumulowanej dawki rozproszonego promieniowania rentgenowskiego. Dane te są przedstawiane z podziałem na zabiegi, dzięki czemu użytkownicy mogą zidentyfikować mikro- i makrotrendy w ekspozycji na promieniowanie według kryteriów, takich jak rodzaj zabiegu, pora dnia i konkretna pracownia.

Rodzina rozwiązań DoseAware dostarcza informacji zwrotnych o dawce w czasie rzeczywistym podczas przeprowadzania zabiegów w pracowni interwencyjnej, dzięki czemu personel może monitorować i śledzić własną ekspozycję na promieniowanie w godzinach pracy. Informacje dostarczane przez rozwiązanie DoseAware w trakcie trwania oraz po zakończeniu zabiegu pozwalają na lepszy wgląd w szczegóły dotyczące ekspozycji na promieniowanie u osób pracujących w pracowniach RTG, umożliwiając tym samym wdrażanie bardziej korzystnych dla zdrowia procedur roboczych.

DoseAware Xtend
Hub dozymetryczny DoseAware Xtend umożliwia wykonywanie bardziej precyzyjnych pomiarów w czasie rzeczywistym oraz przedstawianie ich wyników w wygodnej formie na jednym wyświetlaczu. Rozwiązanie to zapewnia natychmiastowe informacje zwrotne dotyczące rozproszonego promieniowania rentgenowskiego podczas każdego zabiegu, pomagając personelowi w ciągłym zwiększaniu swojej wiedzy oraz doskonaleniu metod pracy. Ponadto rozwiązanie to przypomina personelowi o konieczności zachowania szczególnej ostrożności na określonych etapach zabiegu i pomaga w identyfikacji trendów dotyczących poziomu ekspozycji na promieniowanie.

Hub dozymetryczny DoseAware Xtend umożliwia wykonywanie bardziej precyzyjnych pomiarów w czasie rzeczywistym oraz przedstawianie ich wyników w wygodnej formie na jednym wyświetlaczu. Rozwiązanie to zapewnia natychmiastowe informacje zwrotne dotyczące rozproszonego promieniowania rentgenowskiego podczas każdego zabiegu, pomagając personelowi w ciągłym zwiększaniu swojej wiedzy oraz doskonaleniu metod pracy. Ponadto rozwiązanie to przypomina personelowi o konieczności zachowania szczególnej ostrożności na określonych etapach zabiegu i pomaga w identyfikacji trendów dotyczących poziomu ekspozycji na promieniowanie.

Dawkomierz osobisty (PDM)
Ten inteligentny dawkomierz mierzy promieniowanie rozproszone i przesyła zgromadzone dane do stacji bazowej (DoseAware) lub huba dozymetrycznego (DoseAware Xtend) w celu przedstawienia ich w postaci graficznej. Najnowsza wersja dawkomierza PDM jest wyposażona w wymienny akumulator oraz charakteryzuje się lepszą kompatybilnością elektromagnetyczną (EMC), wyższymi parametrami dotyczącymi odporności elektromagnetycznej i pomiarów, automatycznym trybem uśpienia oraz możliwością bezpośredniego podłączenia USB do komputera.

Ten inteligentny dawkomierz mierzy promieniowanie rozproszone i przesyła zgromadzone dane do stacji bazowej (DoseAware) lub huba dozymetrycznego (DoseAware Xtend) w celu przedstawienia ich w postaci graficznej. Najnowsza wersja dawkomierza PDM jest wyposażona w wymienny akumulator oraz charakteryzuje się lepszą kompatybilnością elektromagnetyczną (EMC), wyższymi parametrami dotyczącymi odporności elektromagnetycznej i pomiarów, automatycznym trybem uśpienia oraz możliwością bezpośredniego podłączenia USB do komputera.

Hub dozymetryczny
Hub dozymetryczny mocuje się podsufitowo w pracowni. Urządzenie to gromadzi dane dozymetryczne ze wszystkich dawkomierzy PDM znajdujących się w zasięgu i umożliwia połączenie z narzędziem do raportowania dawek DoseWise Portal¹ firmy Philips. Rozwiązanie to pozwala na przeglądanie danych w trybie „na żywo” na monitorach, np. monitorze FlexVision, lub w przeglądarce internetowej, a także oferuje zaawansowane funkcje zabezpieczeń, dzięki którym nie trzeba się martwić o bezpieczeństwo danych i które zapewniają niezawodny i identyfikowalny przepływ danych.

Hub dozymetryczny mocuje się podsufitowo w pracowni. Urządzenie to gromadzi dane dozymetryczne ze wszystkich dawkomierzy PDM znajdujących się w zasięgu i umożliwia połączenie z narzędziem do raportowania dawek DoseWise Portal¹ firmy Philips. Rozwiązanie to pozwala na przeglądanie danych w trybie „na żywo” na monitorach, np. monitorze FlexVision, lub w przeglądarce internetowej, a także oferuje zaawansowane funkcje zabezpieczeń, dzięki którym nie trzeba się martwić o bezpieczeństwo danych i które zapewniają niezawodny i identyfikowalny przepływ danych.

Stacja bazowa
W rozwiązaniu DoseAware wykorzystano ekran dotykowy LCD do wyświetlania danych w czasie rzeczywistym z wszystkich dawkomierzy w zasięgu. Aby uzyskać więcej informacji, można skorzystać z dostępnych ekranów rozwijanych. Informacje historyczne dotyczące dawek RTG można pobierać automatycznie z dowolnej stacji bazowej lub z dowolnego dawkomierza za pomocą kabla połączeniowego i wykorzystywać w oprogramowaniu do przeglądu dawek lub zarządzania nimi.

W rozwiązaniu DoseAware wykorzystano ekran dotykowy LCD do wyświetlania danych w czasie rzeczywistym z wszystkich dawkomierzy w zasięgu. Aby uzyskać więcej informacji, można skorzystać z dostępnych ekranów rozwijanych. Informacje historyczne dotyczące dawek RTG można pobierać automatycznie z dowolnej stacji bazowej lub z dowolnego dawkomierza za pomocą kabla połączeniowego i wykorzystywać w oprogramowaniu do przeglądu dawek lub zarządzania nimi.

Informacje zwrotne podczas zabiegów
Podczas zabiegów hub dozymetryczny DoseAware Xtend zapewnia dodatkowe informacje wyświetlane na ekranie w trybie „na żywo”, dzięki którym personel może korygować swoje metody pracy. W postaci kolorowego paska wyświetlana jest dawka rozproszonego promieniowania rentgenowskiego na godzinę, a także podawana jest dawka skumulowana podczas zabiegu na członka personelu w mikrosiwertach (µSv). Jeśli nie są stosowane osłony ołowiane, na ekranie pojawia się ikona przypominająca personelowi o konieczności podjęcia środków ostrożności ograniczających ekspozycję na promieniowanie rentgenowskie.

Podczas zabiegów hub dozymetryczny DoseAware Xtend zapewnia dodatkowe informacje wyświetlane na ekranie w trybie „na żywo”, dzięki którym personel może korygować swoje metody pracy. W postaci kolorowego paska wyświetlana jest dawka rozproszonego promieniowania rentgenowskiego na godzinę, a także podawana jest dawka skumulowana podczas zabiegu na członka personelu w mikrosiwertach (µSv). Jeśli nie są stosowane osłony ołowiane, na ekranie pojawia się ikona przypominająca personelowi o konieczności podjęcia środków ostrożności ograniczających ekspozycję na promieniowanie rentgenowskie.

Oprogramowanie do przeglądu dawek
Ten pakiet oprogramowania komputerowego jest dołączany do rozwiązania DoseAware i DoseAware Xtend. Pozwala on na podłączenie dawkomierza PDM za pomocą prostego kabla i umożliwia przeglądanie danych na komputerze, zmianę nazw przypisanych dawkomierzom PDM lub zresetowanie dawkomierzy PDM.

Ten pakiet oprogramowania komputerowego jest dołączany do rozwiązania DoseAware i DoseAware Xtend. Pozwala on na podłączenie dawkomierza PDM za pomocą prostego kabla i umożliwia przeglądanie danych na komputerze, zmianę nazw przypisanych dawkomierzom PDM lub zresetowanie dawkomierzy PDM.

Przegląd informacji o dawce dostarczonej podczas zabiegu
Po zakończeniu zabiegu na ekranie przeglądu huba dozymetrycznego DoseAware Xtend przedstawiana jest skumulowana dawka rozproszonego promieniowania rentgenowskiego pochłonięta przez poszczególne osoby biorące udział w zabiegu w porównaniu z dawką rozproszoną w pomieszczeniu (dawką referencyjną). Informacje te pomagają personelowi w lepszy sposób zrozumieć, jak ich metody pracy podczas konkretnego zabiegu wpłynęły w sposób pozytywny lub negatywny na poziom ekspozycji na promieniowanie rentgenowskie.

Po zakończeniu zabiegu na ekranie przeglądu huba dozymetrycznego DoseAware Xtend przedstawiana jest skumulowana dawka rozproszonego promieniowania rentgenowskiego pochłonięta przez poszczególne osoby biorące udział w zabiegu w porównaniu z dawką rozproszoną w pomieszczeniu (dawką referencyjną). Informacje te pomagają personelowi w lepszy sposób zrozumieć, jak ich metody pracy podczas konkretnego zabiegu wpłynęły w sposób pozytywny lub negatywny na poziom ekspozycji na promieniowanie rentgenowskie.

Oprogramowanie do zarządzania dawkami
Opcjonalne oprogramowanie do zarządzania dawkami gromadzi wszystkie dane w celu przedstawienia ich w postaci graficznej, raportowania, eksportowania oraz archiwizacji. Można go połączyć z wieloma stacjami bazowymi (DoseAware) i/lub hubami dozymetrycznymi (DoseAware Xtend) za pośrednictwem sieci szpitalnej.

Opcjonalne oprogramowanie do zarządzania dawkami gromadzi wszystkie dane w celu przedstawienia ich w postaci graficznej, raportowania, eksportowania oraz archiwizacji. Można go połączyć z wieloma stacjami bazowymi (DoseAware) i/lub hubami dozymetrycznymi (DoseAware Xtend) za pośrednictwem sieci szpitalnej.

Generowanie raportu o dawce
Aby ułatwić personelowi śledzenie tygodniowej lub miesięcznej ekspozycji na promieniowanie rentgenowskie, rozwiązanie DoseAware Xtend może przesyłać raporty o dawce za pośrednictwem poczty e-mail. Tego rodzaju raport zawiera podsumowanie dotyczące skumulowanej dawki rozproszonego promieniowania rentgenowskiego. Dane te są przedstawiane z podziałem na zabiegi, dzięki czemu użytkownicy mogą zidentyfikować mikro- i makrotrendy w ekspozycji na promieniowanie według kryteriów, takich jak rodzaj zabiegu, pora dnia i konkretna pracownia.

Aby ułatwić personelowi śledzenie tygodniowej lub miesięcznej ekspozycji na promieniowanie rentgenowskie, rozwiązanie DoseAware Xtend może przesyłać raporty o dawce za pośrednictwem poczty e-mail. Tego rodzaju raport zawiera podsumowanie dotyczące skumulowanej dawki rozproszonego promieniowania rentgenowskiego. Dane te są przedstawiane z podziałem na zabiegi, dzięki czemu użytkownicy mogą zidentyfikować mikro- i makrotrendy w ekspozycji na promieniowanie według kryteriów, takich jak rodzaj zabiegu, pora dnia i konkretna pracownia.

  • ¹ Rozwiązania DoseWise Portal i DoseAware (Xtend) są niedostępne w niektórych krajach. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem firmy Philips.

