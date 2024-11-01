Aparat DreamStation BiPAP autoSV System serwowentylacji

System DreamStation BiPAP autoSV przeznaczony jest do zapewnienia optymalnej wentylacji przy minimalnej ingerencji pacjentom cierpiącym na centralny bezdech senny, bezdech senny mieszany lub oddech periodyczny. Algorytm o udowodnionej klinicznie skuteczności w razie potrzeby wspomaga wentylację i analizuje czynności oddechowe pacjenta, pozwalając ograniczyć zastosowane ciśnienie terapeutyczne, wspomaganie ciśnieniem i liczbę oddechów wymuszonych, dzięki czemu zapewnia pacjentom komfort i spokojny sen.