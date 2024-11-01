System DreamStation BiPAP autoSV przeznaczony jest do zapewnienia optymalnej wentylacji przy minimalnej ingerencji pacjentom cierpiącym na centralny bezdech senny, bezdech senny mieszany lub oddech periodyczny. Algorytm o udowodnionej klinicznie skuteczności w razie potrzeby wspomaga wentylację i analizuje czynności oddechowe pacjenta, pozwalając ograniczyć zastosowane ciśnienie terapeutyczne, wspomaganie ciśnieniem i liczbę oddechów wymuszonych, dzięki czemu zapewnia pacjentom komfort i spokojny sen.
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Automatyczna funkcja wspomagania ciśnieniem w przypadku oddechu periodycznego
Automatyczna funkcja wspomagania ciśnieniem w przypadku oddechu periodycznego
U pacjentów cierpiących na złożony bezdech senny często występuje również oddech periodyczny. Opracowany przez nas algorytm serwowentylacji o udowodnionej klinicznie skuteczności w odpowiedni sposób dostosowuje wspomaganie ciśnieniem, aby ustabilizować czynności oddechowe, oraz zapewnia zachowanie ingerencji mechanicznej na minimalnym poziomie.
Automatyczna funkcja wspomagania ciśnieniem w przypadku oddechu periodycznego
U pacjentów cierpiących na złożony bezdech senny często występuje również oddech periodyczny. Opracowany przez nas algorytm serwowentylacji o udowodnionej klinicznie skuteczności w odpowiedni sposób dostosowuje wspomaganie ciśnieniem, aby ustabilizować czynności oddechowe, oraz zapewnia zachowanie ingerencji mechanicznej na minimalnym poziomie.
Automatyczna funkcja wspomagania ciśnieniem w przypadku oddechu periodycznego
U pacjentów cierpiących na złożony bezdech senny często występuje również oddech periodyczny. Opracowany przez nas algorytm serwowentylacji o udowodnionej klinicznie skuteczności w odpowiedni sposób dostosowuje wspomaganie ciśnieniem, aby ustabilizować czynności oddechowe, oraz zapewnia zachowanie ingerencji mechanicznej na minimalnym poziomie.
Automatyczna funkcja wspomagania ciśnieniem w przypadku oddechu periodycznego
Automatyczna funkcja wspomagania ciśnieniem w przypadku oddechu periodycznego
U pacjentów cierpiących na złożony bezdech senny często występuje również oddech periodyczny. Opracowany przez nas algorytm serwowentylacji o udowodnionej klinicznie skuteczności w odpowiedni sposób dostosowuje wspomaganie ciśnieniem, aby ustabilizować czynności oddechowe, oraz zapewnia zachowanie ingerencji mechanicznej na minimalnym poziomie.
Automatyczny system częstości oddechów kontrolowanych w przypadku epizodów centralnego bezdechu
Automatyczny system częstości oddechów kontrolowanych w przypadku epizodów centralnego bezdechu
W przypadku wystąpienia epizodów centralnego bezdechu ważne jest, aby zapewnić wystarczającą wentylację, jednocześnie pozwalając na naturalne przerwy w oddychaniu. Opracowany przez nas automatyczny system częstości oddechów kontrolowanych BiPAP autoSV został zaprojektowany, aby zapewnić pomoc w przypadku wystąpienia centralnego bezdechu, jednocześnie wspomagając podjęcie spontanicznej czynności oddechowej.
Automatyczny system częstości oddechów kontrolowanych w przypadku epizodów centralnego bezdechu
W przypadku wystąpienia epizodów centralnego bezdechu ważne jest, aby zapewnić wystarczającą wentylację, jednocześnie pozwalając na naturalne przerwy w oddychaniu. Opracowany przez nas automatyczny system częstości oddechów kontrolowanych BiPAP autoSV został zaprojektowany, aby zapewnić pomoc w przypadku wystąpienia centralnego bezdechu, jednocześnie wspomagając podjęcie spontanicznej czynności oddechowej.
Automatyczny system częstości oddechów kontrolowanych w przypadku epizodów centralnego bezdechu
W przypadku wystąpienia epizodów centralnego bezdechu ważne jest, aby zapewnić wystarczającą wentylację, jednocześnie pozwalając na naturalne przerwy w oddychaniu. Opracowany przez nas automatyczny system częstości oddechów kontrolowanych BiPAP autoSV został zaprojektowany, aby zapewnić pomoc w przypadku wystąpienia centralnego bezdechu, jednocześnie wspomagając podjęcie spontanicznej czynności oddechowej.
Automatyczny system częstości oddechów kontrolowanych w przypadku epizodów centralnego bezdechu
Automatyczny system częstości oddechów kontrolowanych w przypadku epizodów centralnego bezdechu
W przypadku wystąpienia epizodów centralnego bezdechu ważne jest, aby zapewnić wystarczającą wentylację, jednocześnie pozwalając na naturalne przerwy w oddychaniu. Opracowany przez nas automatyczny system częstości oddechów kontrolowanych BiPAP autoSV został zaprojektowany, aby zapewnić pomoc w przypadku wystąpienia centralnego bezdechu, jednocześnie wspomagając podjęcie spontanicznej czynności oddechowej.
Algorytm auto EPAP dla zachowania drożności górnych dróg oddechowych
Algorytm auto EPAP do zachowania drożności górnych dróg oddechowych
Aparat DreamStation BiPAP autoSV wyposażony jest w opatentowany algorytm auto EPAP umożliwiający zachowanie drożności górnych dróg oddechowych. Algorytm reaguje na zaburzenia o charakterze obturacyjnym i proaktywnie wyszukuje najniższe możliwe do zastosowania w ramach terapii ciśnienie.
Algorytm auto EPAP do zachowania drożności górnych dróg oddechowych
Aparat DreamStation BiPAP autoSV wyposażony jest w opatentowany algorytm auto EPAP umożliwiający zachowanie drożności górnych dróg oddechowych. Algorytm reaguje na zaburzenia o charakterze obturacyjnym i proaktywnie wyszukuje najniższe możliwe do zastosowania w ramach terapii ciśnienie.
Algorytm auto EPAP do zachowania drożności górnych dróg oddechowych
Aparat DreamStation BiPAP autoSV wyposażony jest w opatentowany algorytm auto EPAP umożliwiający zachowanie drożności górnych dróg oddechowych. Algorytm reaguje na zaburzenia o charakterze obturacyjnym i proaktywnie wyszukuje najniższe możliwe do zastosowania w ramach terapii ciśnienie.
Algorytm auto EPAP dla zachowania drożności górnych dróg oddechowych
Algorytm auto EPAP do zachowania drożności górnych dróg oddechowych
Aparat DreamStation BiPAP autoSV wyposażony jest w opatentowany algorytm auto EPAP umożliwiający zachowanie drożności górnych dróg oddechowych. Algorytm reaguje na zaburzenia o charakterze obturacyjnym i proaktywnie wyszukuje najniższe możliwe do zastosowania w ramach terapii ciśnienie.
Wydajne urządzenie zgodne z potrzebami pacjentów
Wydajne urządzenie o konstrukcji zgodnej z potrzebami pacjentów
Zaprojektowany z myślą o prostocie użytkowania, z uwzględnieniem informacji zwrotnych od setek pacjentów, system DreamStation łączy w sobie inteligentne cechy, takie jak czytelny kolorowy wyświetlacz oraz elegancką, płaską konstrukcję.
Wydajne urządzenie o konstrukcji zgodnej z potrzebami pacjentów
Zaprojektowany z myślą o prostocie użytkowania, z uwzględnieniem informacji zwrotnych od setek pacjentów, system DreamStation łączy w sobie inteligentne cechy, takie jak czytelny kolorowy wyświetlacz oraz elegancką, płaską konstrukcję.
Wydajne urządzenie o konstrukcji zgodnej z potrzebami pacjentów
Zaprojektowany z myślą o prostocie użytkowania, z uwzględnieniem informacji zwrotnych od setek pacjentów, system DreamStation łączy w sobie inteligentne cechy, takie jak czytelny kolorowy wyświetlacz oraz elegancką, płaską konstrukcję.
Wydajne urządzenie o konstrukcji zgodnej z potrzebami pacjentów
Zaprojektowany z myślą o prostocie użytkowania, z uwzględnieniem informacji zwrotnych od setek pacjentów, system DreamStation łączy w sobie inteligentne cechy, takie jak czytelny kolorowy wyświetlacz oraz elegancką, płaską konstrukcję.
Przeznaczone do długotrwałego stosowania
Przeznaczone do długotrwałego stosowania
System DreamStation wyposażony jest w różne funkcje, takie jak Daily Progress Feedback, pozwalając cierpiącym na bezdech senny pacjentom na rozpoczęcie terapii oraz utrzymanie motywacji do jej kontynuowania przez dłuższy czas.
Przeznaczone do długotrwałego stosowania
System DreamStation wyposażony jest w różne funkcje, takie jak Daily Progress Feedback, pozwalając cierpiącym na bezdech senny pacjentom na rozpoczęcie terapii oraz utrzymanie motywacji do jej kontynuowania przez dłuższy czas.
Przeznaczone do długotrwałego stosowania
System DreamStation wyposażony jest w różne funkcje, takie jak Daily Progress Feedback, pozwalając cierpiącym na bezdech senny pacjentom na rozpoczęcie terapii oraz utrzymanie motywacji do jej kontynuowania przez dłuższy czas.
System DreamStation wyposażony jest w różne funkcje, takie jak Daily Progress Feedback, pozwalając cierpiącym na bezdech senny pacjentom na rozpoczęcie terapii oraz utrzymanie motywacji do jej kontynuowania przez dłuższy czas.
Wysoka wydajność
Wysoka wydajność
Dzięki zdalnym narzędziom do rozwiązywania problemów, takim jak test prawidłowego działania aparatu, oraz opcjom łączności obejmującym Wi-Fi®, Bluetooth® i łączność komórkową system DreamStation pozwala na ograniczenie kosztownych wizyt domowych oraz skupienie się na tym, co najważniejsze.
Wysoka wydajność
Dzięki zdalnym narzędziom do rozwiązywania problemów, takim jak test prawidłowego działania aparatu, oraz opcjom łączności obejmującym Wi-Fi®, Bluetooth® i łączność komórkową system DreamStation pozwala na ograniczenie kosztownych wizyt domowych oraz skupienie się na tym, co najważniejsze.
Wysoka wydajność
Dzięki zdalnym narzędziom do rozwiązywania problemów, takim jak test prawidłowego działania aparatu, oraz opcjom łączności obejmującym Wi-Fi®, Bluetooth® i łączność komórkową system DreamStation pozwala na ograniczenie kosztownych wizyt domowych oraz skupienie się na tym, co najważniejsze.
Dzięki zdalnym narzędziom do rozwiązywania problemów, takim jak test prawidłowego działania aparatu, oraz opcjom łączności obejmującym Wi-Fi®, Bluetooth® i łączność komórkową system DreamStation pozwala na ograniczenie kosztownych wizyt domowych oraz skupienie się na tym, co najważniejsze.
Automatyczna funkcja wspomagania ciśnieniem w przypadku oddechu periodycznego
Automatyczny system częstości oddechów kontrolowanych w przypadku epizodów centralnego bezdechu
Algorytm auto EPAP dla zachowania drożności górnych dróg oddechowych
Automatyczna funkcja wspomagania ciśnieniem w przypadku oddechu periodycznego
Automatyczna funkcja wspomagania ciśnieniem w przypadku oddechu periodycznego
U pacjentów cierpiących na złożony bezdech senny często występuje również oddech periodyczny. Opracowany przez nas algorytm serwowentylacji o udowodnionej klinicznie skuteczności w odpowiedni sposób dostosowuje wspomaganie ciśnieniem, aby ustabilizować czynności oddechowe, oraz zapewnia zachowanie ingerencji mechanicznej na minimalnym poziomie.
Automatyczna funkcja wspomagania ciśnieniem w przypadku oddechu periodycznego
U pacjentów cierpiących na złożony bezdech senny często występuje również oddech periodyczny. Opracowany przez nas algorytm serwowentylacji o udowodnionej klinicznie skuteczności w odpowiedni sposób dostosowuje wspomaganie ciśnieniem, aby ustabilizować czynności oddechowe, oraz zapewnia zachowanie ingerencji mechanicznej na minimalnym poziomie.
Automatyczna funkcja wspomagania ciśnieniem w przypadku oddechu periodycznego
U pacjentów cierpiących na złożony bezdech senny często występuje również oddech periodyczny. Opracowany przez nas algorytm serwowentylacji o udowodnionej klinicznie skuteczności w odpowiedni sposób dostosowuje wspomaganie ciśnieniem, aby ustabilizować czynności oddechowe, oraz zapewnia zachowanie ingerencji mechanicznej na minimalnym poziomie.
Automatyczna funkcja wspomagania ciśnieniem w przypadku oddechu periodycznego
Automatyczna funkcja wspomagania ciśnieniem w przypadku oddechu periodycznego
U pacjentów cierpiących na złożony bezdech senny często występuje również oddech periodyczny. Opracowany przez nas algorytm serwowentylacji o udowodnionej klinicznie skuteczności w odpowiedni sposób dostosowuje wspomaganie ciśnieniem, aby ustabilizować czynności oddechowe, oraz zapewnia zachowanie ingerencji mechanicznej na minimalnym poziomie.
Automatyczny system częstości oddechów kontrolowanych w przypadku epizodów centralnego bezdechu
Automatyczny system częstości oddechów kontrolowanych w przypadku epizodów centralnego bezdechu
W przypadku wystąpienia epizodów centralnego bezdechu ważne jest, aby zapewnić wystarczającą wentylację, jednocześnie pozwalając na naturalne przerwy w oddychaniu. Opracowany przez nas automatyczny system częstości oddechów kontrolowanych BiPAP autoSV został zaprojektowany, aby zapewnić pomoc w przypadku wystąpienia centralnego bezdechu, jednocześnie wspomagając podjęcie spontanicznej czynności oddechowej.
Automatyczny system częstości oddechów kontrolowanych w przypadku epizodów centralnego bezdechu
W przypadku wystąpienia epizodów centralnego bezdechu ważne jest, aby zapewnić wystarczającą wentylację, jednocześnie pozwalając na naturalne przerwy w oddychaniu. Opracowany przez nas automatyczny system częstości oddechów kontrolowanych BiPAP autoSV został zaprojektowany, aby zapewnić pomoc w przypadku wystąpienia centralnego bezdechu, jednocześnie wspomagając podjęcie spontanicznej czynności oddechowej.
Automatyczny system częstości oddechów kontrolowanych w przypadku epizodów centralnego bezdechu
W przypadku wystąpienia epizodów centralnego bezdechu ważne jest, aby zapewnić wystarczającą wentylację, jednocześnie pozwalając na naturalne przerwy w oddychaniu. Opracowany przez nas automatyczny system częstości oddechów kontrolowanych BiPAP autoSV został zaprojektowany, aby zapewnić pomoc w przypadku wystąpienia centralnego bezdechu, jednocześnie wspomagając podjęcie spontanicznej czynności oddechowej.
Automatyczny system częstości oddechów kontrolowanych w przypadku epizodów centralnego bezdechu
Automatyczny system częstości oddechów kontrolowanych w przypadku epizodów centralnego bezdechu
W przypadku wystąpienia epizodów centralnego bezdechu ważne jest, aby zapewnić wystarczającą wentylację, jednocześnie pozwalając na naturalne przerwy w oddychaniu. Opracowany przez nas automatyczny system częstości oddechów kontrolowanych BiPAP autoSV został zaprojektowany, aby zapewnić pomoc w przypadku wystąpienia centralnego bezdechu, jednocześnie wspomagając podjęcie spontanicznej czynności oddechowej.
Algorytm auto EPAP dla zachowania drożności górnych dróg oddechowych
Algorytm auto EPAP do zachowania drożności górnych dróg oddechowych
Aparat DreamStation BiPAP autoSV wyposażony jest w opatentowany algorytm auto EPAP umożliwiający zachowanie drożności górnych dróg oddechowych. Algorytm reaguje na zaburzenia o charakterze obturacyjnym i proaktywnie wyszukuje najniższe możliwe do zastosowania w ramach terapii ciśnienie.
Algorytm auto EPAP do zachowania drożności górnych dróg oddechowych
Aparat DreamStation BiPAP autoSV wyposażony jest w opatentowany algorytm auto EPAP umożliwiający zachowanie drożności górnych dróg oddechowych. Algorytm reaguje na zaburzenia o charakterze obturacyjnym i proaktywnie wyszukuje najniższe możliwe do zastosowania w ramach terapii ciśnienie.
Algorytm auto EPAP do zachowania drożności górnych dróg oddechowych
Aparat DreamStation BiPAP autoSV wyposażony jest w opatentowany algorytm auto EPAP umożliwiający zachowanie drożności górnych dróg oddechowych. Algorytm reaguje na zaburzenia o charakterze obturacyjnym i proaktywnie wyszukuje najniższe możliwe do zastosowania w ramach terapii ciśnienie.
Algorytm auto EPAP dla zachowania drożności górnych dróg oddechowych
Algorytm auto EPAP do zachowania drożności górnych dróg oddechowych
Aparat DreamStation BiPAP autoSV wyposażony jest w opatentowany algorytm auto EPAP umożliwiający zachowanie drożności górnych dróg oddechowych. Algorytm reaguje na zaburzenia o charakterze obturacyjnym i proaktywnie wyszukuje najniższe możliwe do zastosowania w ramach terapii ciśnienie.
Wydajne urządzenie zgodne z potrzebami pacjentów
Wydajne urządzenie o konstrukcji zgodnej z potrzebami pacjentów
Zaprojektowany z myślą o prostocie użytkowania, z uwzględnieniem informacji zwrotnych od setek pacjentów, system DreamStation łączy w sobie inteligentne cechy, takie jak czytelny kolorowy wyświetlacz oraz elegancką, płaską konstrukcję.
Wydajne urządzenie o konstrukcji zgodnej z potrzebami pacjentów
Zaprojektowany z myślą o prostocie użytkowania, z uwzględnieniem informacji zwrotnych od setek pacjentów, system DreamStation łączy w sobie inteligentne cechy, takie jak czytelny kolorowy wyświetlacz oraz elegancką, płaską konstrukcję.
Wydajne urządzenie o konstrukcji zgodnej z potrzebami pacjentów
Zaprojektowany z myślą o prostocie użytkowania, z uwzględnieniem informacji zwrotnych od setek pacjentów, system DreamStation łączy w sobie inteligentne cechy, takie jak czytelny kolorowy wyświetlacz oraz elegancką, płaską konstrukcję.
Wydajne urządzenie o konstrukcji zgodnej z potrzebami pacjentów
Zaprojektowany z myślą o prostocie użytkowania, z uwzględnieniem informacji zwrotnych od setek pacjentów, system DreamStation łączy w sobie inteligentne cechy, takie jak czytelny kolorowy wyświetlacz oraz elegancką, płaską konstrukcję.
Przeznaczone do długotrwałego stosowania
Przeznaczone do długotrwałego stosowania
System DreamStation wyposażony jest w różne funkcje, takie jak Daily Progress Feedback, pozwalając cierpiącym na bezdech senny pacjentom na rozpoczęcie terapii oraz utrzymanie motywacji do jej kontynuowania przez dłuższy czas.
Przeznaczone do długotrwałego stosowania
System DreamStation wyposażony jest w różne funkcje, takie jak Daily Progress Feedback, pozwalając cierpiącym na bezdech senny pacjentom na rozpoczęcie terapii oraz utrzymanie motywacji do jej kontynuowania przez dłuższy czas.
Przeznaczone do długotrwałego stosowania
System DreamStation wyposażony jest w różne funkcje, takie jak Daily Progress Feedback, pozwalając cierpiącym na bezdech senny pacjentom na rozpoczęcie terapii oraz utrzymanie motywacji do jej kontynuowania przez dłuższy czas.
System DreamStation wyposażony jest w różne funkcje, takie jak Daily Progress Feedback, pozwalając cierpiącym na bezdech senny pacjentom na rozpoczęcie terapii oraz utrzymanie motywacji do jej kontynuowania przez dłuższy czas.
Wysoka wydajność
Wysoka wydajność
Dzięki zdalnym narzędziom do rozwiązywania problemów, takim jak test prawidłowego działania aparatu, oraz opcjom łączności obejmującym Wi-Fi®, Bluetooth® i łączność komórkową system DreamStation pozwala na ograniczenie kosztownych wizyt domowych oraz skupienie się na tym, co najważniejsze.
Wysoka wydajność
Dzięki zdalnym narzędziom do rozwiązywania problemów, takim jak test prawidłowego działania aparatu, oraz opcjom łączności obejmującym Wi-Fi®, Bluetooth® i łączność komórkową system DreamStation pozwala na ograniczenie kosztownych wizyt domowych oraz skupienie się na tym, co najważniejsze.
Wysoka wydajność
Dzięki zdalnym narzędziom do rozwiązywania problemów, takim jak test prawidłowego działania aparatu, oraz opcjom łączności obejmującym Wi-Fi®, Bluetooth® i łączność komórkową system DreamStation pozwala na ograniczenie kosztownych wizyt domowych oraz skupienie się na tym, co najważniejsze.
Dzięki zdalnym narzędziom do rozwiązywania problemów, takim jak test prawidłowego działania aparatu, oraz opcjom łączności obejmującym Wi-Fi®, Bluetooth® i łączność komórkową system DreamStation pozwala na ograniczenie kosztownych wizyt domowych oraz skupienie się na tym, co najważniejsze.
*Lee-Chiong, T., et al., Clinical update of BiPAP autoSV for treatment of Sleep Disordered Breathing, Philips white paper, Sept. 2015
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Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.
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