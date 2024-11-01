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Aparat DreamStation BiPAP autoSV

System serwowentylacji

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System DreamStation BiPAP autoSV przeznaczony jest do zapewnienia optymalnej wentylacji przy minimalnej ingerencji pacjentom cierpiącym na centralny bezdech senny, bezdech senny mieszany lub oddech periodyczny. Algorytm o udowodnionej klinicznie skuteczności w razie potrzeby wspomaga wentylację i analizuje czynności oddechowe pacjenta, pozwalając ograniczyć zastosowane ciśnienie terapeutyczne, wspomaganie ciśnieniem i liczbę oddechów wymuszonych, dzięki czemu zapewnia pacjentom komfort i spokojny sen.

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Cechy
Automatyczna funkcja wspomagania ciśnieniem w przypadku oddechu periodycznego
Automatyczna funkcja wspomagania ciśnieniem w przypadku oddechu periodycznego

Automatyczna funkcja wspomagania ciśnieniem w przypadku oddechu periodycznego

U pacjentów cierpiących na złożony bezdech senny często występuje również oddech periodyczny. Opracowany przez nas algorytm serwowentylacji o udowodnionej klinicznie skuteczności w odpowiedni sposób dostosowuje wspomaganie ciśnieniem, aby ustabilizować czynności oddechowe, oraz zapewnia zachowanie ingerencji mechanicznej na minimalnym poziomie.

Automatyczna funkcja wspomagania ciśnieniem w przypadku oddechu periodycznego

Automatyczna funkcja wspomagania ciśnieniem w przypadku oddechu periodycznego
U pacjentów cierpiących na złożony bezdech senny często występuje również oddech periodyczny. Opracowany przez nas algorytm serwowentylacji o udowodnionej klinicznie skuteczności w odpowiedni sposób dostosowuje wspomaganie ciśnieniem, aby ustabilizować czynności oddechowe, oraz zapewnia zachowanie ingerencji mechanicznej na minimalnym poziomie.

Automatyczna funkcja wspomagania ciśnieniem w przypadku oddechu periodycznego

U pacjentów cierpiących na złożony bezdech senny często występuje również oddech periodyczny. Opracowany przez nas algorytm serwowentylacji o udowodnionej klinicznie skuteczności w odpowiedni sposób dostosowuje wspomaganie ciśnieniem, aby ustabilizować czynności oddechowe, oraz zapewnia zachowanie ingerencji mechanicznej na minimalnym poziomie.
Click here for more information
Automatyczna funkcja wspomagania ciśnieniem w przypadku oddechu periodycznego
Automatyczna funkcja wspomagania ciśnieniem w przypadku oddechu periodycznego

Automatyczna funkcja wspomagania ciśnieniem w przypadku oddechu periodycznego

U pacjentów cierpiących na złożony bezdech senny często występuje również oddech periodyczny. Opracowany przez nas algorytm serwowentylacji o udowodnionej klinicznie skuteczności w odpowiedni sposób dostosowuje wspomaganie ciśnieniem, aby ustabilizować czynności oddechowe, oraz zapewnia zachowanie ingerencji mechanicznej na minimalnym poziomie.
Automatyczny system częstości oddechów kontrolowanych w przypadku epizodów centralnego bezdechu
Automatyczny system częstości oddechów kontrolowanych w przypadku epizodów centralnego bezdechu

Automatyczny system częstości oddechów kontrolowanych w przypadku epizodów centralnego bezdechu

W przypadku wystąpienia epizodów centralnego bezdechu ważne jest, aby zapewnić wystarczającą wentylację, jednocześnie pozwalając na naturalne przerwy w oddychaniu. Opracowany przez nas automatyczny system częstości oddechów kontrolowanych BiPAP autoSV został zaprojektowany, aby zapewnić pomoc w przypadku wystąpienia centralnego bezdechu, jednocześnie wspomagając podjęcie spontanicznej czynności oddechowej.

Automatyczny system częstości oddechów kontrolowanych w przypadku epizodów centralnego bezdechu

Automatyczny system częstości oddechów kontrolowanych w przypadku epizodów centralnego bezdechu
W przypadku wystąpienia epizodów centralnego bezdechu ważne jest, aby zapewnić wystarczającą wentylację, jednocześnie pozwalając na naturalne przerwy w oddychaniu. Opracowany przez nas automatyczny system częstości oddechów kontrolowanych BiPAP autoSV został zaprojektowany, aby zapewnić pomoc w przypadku wystąpienia centralnego bezdechu, jednocześnie wspomagając podjęcie spontanicznej czynności oddechowej.

Automatyczny system częstości oddechów kontrolowanych w przypadku epizodów centralnego bezdechu

W przypadku wystąpienia epizodów centralnego bezdechu ważne jest, aby zapewnić wystarczającą wentylację, jednocześnie pozwalając na naturalne przerwy w oddychaniu. Opracowany przez nas automatyczny system częstości oddechów kontrolowanych BiPAP autoSV został zaprojektowany, aby zapewnić pomoc w przypadku wystąpienia centralnego bezdechu, jednocześnie wspomagając podjęcie spontanicznej czynności oddechowej.
Click here for more information
Automatyczny system częstości oddechów kontrolowanych w przypadku epizodów centralnego bezdechu
Automatyczny system częstości oddechów kontrolowanych w przypadku epizodów centralnego bezdechu

Automatyczny system częstości oddechów kontrolowanych w przypadku epizodów centralnego bezdechu

W przypadku wystąpienia epizodów centralnego bezdechu ważne jest, aby zapewnić wystarczającą wentylację, jednocześnie pozwalając na naturalne przerwy w oddychaniu. Opracowany przez nas automatyczny system częstości oddechów kontrolowanych BiPAP autoSV został zaprojektowany, aby zapewnić pomoc w przypadku wystąpienia centralnego bezdechu, jednocześnie wspomagając podjęcie spontanicznej czynności oddechowej.
Algorytm auto EPAP dla zachowania drożności górnych dróg oddechowych
Algorytm auto EPAP do zachowania drożności górnych dróg oddechowych

Algorytm auto EPAP do zachowania drożności górnych dróg oddechowych

Aparat DreamStation BiPAP autoSV wyposażony jest w opatentowany algorytm auto EPAP umożliwiający zachowanie drożności górnych dróg oddechowych. Algorytm reaguje na zaburzenia o charakterze obturacyjnym i proaktywnie wyszukuje najniższe możliwe do zastosowania w ramach terapii ciśnienie.

Algorytm auto EPAP do zachowania drożności górnych dróg oddechowych

Algorytm auto EPAP do zachowania drożności górnych dróg oddechowych
Aparat DreamStation BiPAP autoSV wyposażony jest w opatentowany algorytm auto EPAP umożliwiający zachowanie drożności górnych dróg oddechowych. Algorytm reaguje na zaburzenia o charakterze obturacyjnym i proaktywnie wyszukuje najniższe możliwe do zastosowania w ramach terapii ciśnienie.

Algorytm auto EPAP do zachowania drożności górnych dróg oddechowych

Aparat DreamStation BiPAP autoSV wyposażony jest w opatentowany algorytm auto EPAP umożliwiający zachowanie drożności górnych dróg oddechowych. Algorytm reaguje na zaburzenia o charakterze obturacyjnym i proaktywnie wyszukuje najniższe możliwe do zastosowania w ramach terapii ciśnienie.
Click here for more information
Algorytm auto EPAP dla zachowania drożności górnych dróg oddechowych
Algorytm auto EPAP do zachowania drożności górnych dróg oddechowych

Algorytm auto EPAP do zachowania drożności górnych dróg oddechowych

Aparat DreamStation BiPAP autoSV wyposażony jest w opatentowany algorytm auto EPAP umożliwiający zachowanie drożności górnych dróg oddechowych. Algorytm reaguje na zaburzenia o charakterze obturacyjnym i proaktywnie wyszukuje najniższe możliwe do zastosowania w ramach terapii ciśnienie.
Wydajne urządzenie zgodne z potrzebami pacjentów
Wydajne urządzenie o konstrukcji zgodnej z potrzebami pacjentów

Wydajne urządzenie o konstrukcji zgodnej z potrzebami pacjentów

Zaprojektowany z myślą o prostocie użytkowania, z uwzględnieniem informacji zwrotnych od setek pacjentów, system DreamStation łączy w sobie inteligentne cechy, takie jak czytelny kolorowy wyświetlacz oraz elegancką, płaską konstrukcję.

Wydajne urządzenie o konstrukcji zgodnej z potrzebami pacjentów

Wydajne urządzenie o konstrukcji zgodnej z potrzebami pacjentów
Zaprojektowany z myślą o prostocie użytkowania, z uwzględnieniem informacji zwrotnych od setek pacjentów, system DreamStation łączy w sobie inteligentne cechy, takie jak czytelny kolorowy wyświetlacz oraz elegancką, płaską konstrukcję.

Wydajne urządzenie o konstrukcji zgodnej z potrzebami pacjentów

Zaprojektowany z myślą o prostocie użytkowania, z uwzględnieniem informacji zwrotnych od setek pacjentów, system DreamStation łączy w sobie inteligentne cechy, takie jak czytelny kolorowy wyświetlacz oraz elegancką, płaską konstrukcję.
Click here for more information
Wydajne urządzenie zgodne z potrzebami pacjentów
Wydajne urządzenie o konstrukcji zgodnej z potrzebami pacjentów

Wydajne urządzenie o konstrukcji zgodnej z potrzebami pacjentów

Zaprojektowany z myślą o prostocie użytkowania, z uwzględnieniem informacji zwrotnych od setek pacjentów, system DreamStation łączy w sobie inteligentne cechy, takie jak czytelny kolorowy wyświetlacz oraz elegancką, płaską konstrukcję.
Przeznaczone do długotrwałego stosowania
Przeznaczone do długotrwałego stosowania

Przeznaczone do długotrwałego stosowania

System DreamStation wyposażony jest w różne funkcje, takie jak Daily Progress Feedback, pozwalając cierpiącym na bezdech senny pacjentom na rozpoczęcie terapii oraz utrzymanie motywacji do jej kontynuowania przez dłuższy czas.

Przeznaczone do długotrwałego stosowania

Przeznaczone do długotrwałego stosowania
System DreamStation wyposażony jest w różne funkcje, takie jak Daily Progress Feedback, pozwalając cierpiącym na bezdech senny pacjentom na rozpoczęcie terapii oraz utrzymanie motywacji do jej kontynuowania przez dłuższy czas.

Przeznaczone do długotrwałego stosowania

System DreamStation wyposażony jest w różne funkcje, takie jak Daily Progress Feedback, pozwalając cierpiącym na bezdech senny pacjentom na rozpoczęcie terapii oraz utrzymanie motywacji do jej kontynuowania przez dłuższy czas.
Click here for more information
Przeznaczone do długotrwałego stosowania
Przeznaczone do długotrwałego stosowania

Przeznaczone do długotrwałego stosowania

System DreamStation wyposażony jest w różne funkcje, takie jak Daily Progress Feedback, pozwalając cierpiącym na bezdech senny pacjentom na rozpoczęcie terapii oraz utrzymanie motywacji do jej kontynuowania przez dłuższy czas.
Wysoka wydajność
Wysoka wydajność

Wysoka wydajność

Dzięki zdalnym narzędziom do rozwiązywania problemów, takim jak test prawidłowego działania aparatu, oraz opcjom łączności obejmującym Wi-Fi®, Bluetooth® i łączność komórkową system DreamStation pozwala na ograniczenie kosztownych wizyt domowych oraz skupienie się na tym, co najważniejsze.

Wysoka wydajność

Wysoka wydajność
Dzięki zdalnym narzędziom do rozwiązywania problemów, takim jak test prawidłowego działania aparatu, oraz opcjom łączności obejmującym Wi-Fi®, Bluetooth® i łączność komórkową system DreamStation pozwala na ograniczenie kosztownych wizyt domowych oraz skupienie się na tym, co najważniejsze.

Wysoka wydajność

Dzięki zdalnym narzędziom do rozwiązywania problemów, takim jak test prawidłowego działania aparatu, oraz opcjom łączności obejmującym Wi-Fi®, Bluetooth® i łączność komórkową system DreamStation pozwala na ograniczenie kosztownych wizyt domowych oraz skupienie się na tym, co najważniejsze.
Click here for more information
Wysoka wydajność
Wysoka wydajność

Wysoka wydajność

Dzięki zdalnym narzędziom do rozwiązywania problemów, takim jak test prawidłowego działania aparatu, oraz opcjom łączności obejmującym Wi-Fi®, Bluetooth® i łączność komórkową system DreamStation pozwala na ograniczenie kosztownych wizyt domowych oraz skupienie się na tym, co najważniejsze.
  • Automatyczna funkcja wspomagania ciśnieniem w przypadku oddechu periodycznego
  • Automatyczny system częstości oddechów kontrolowanych w przypadku epizodów centralnego bezdechu
  • Algorytm auto EPAP dla zachowania drożności górnych dróg oddechowych
  • Wydajne urządzenie zgodne z potrzebami pacjentów
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Automatyczna funkcja wspomagania ciśnieniem w przypadku oddechu periodycznego
Automatyczna funkcja wspomagania ciśnieniem w przypadku oddechu periodycznego

Automatyczna funkcja wspomagania ciśnieniem w przypadku oddechu periodycznego

U pacjentów cierpiących na złożony bezdech senny często występuje również oddech periodyczny. Opracowany przez nas algorytm serwowentylacji o udowodnionej klinicznie skuteczności w odpowiedni sposób dostosowuje wspomaganie ciśnieniem, aby ustabilizować czynności oddechowe, oraz zapewnia zachowanie ingerencji mechanicznej na minimalnym poziomie.

Automatyczna funkcja wspomagania ciśnieniem w przypadku oddechu periodycznego

Automatyczna funkcja wspomagania ciśnieniem w przypadku oddechu periodycznego
U pacjentów cierpiących na złożony bezdech senny często występuje również oddech periodyczny. Opracowany przez nas algorytm serwowentylacji o udowodnionej klinicznie skuteczności w odpowiedni sposób dostosowuje wspomaganie ciśnieniem, aby ustabilizować czynności oddechowe, oraz zapewnia zachowanie ingerencji mechanicznej na minimalnym poziomie.

Automatyczna funkcja wspomagania ciśnieniem w przypadku oddechu periodycznego

U pacjentów cierpiących na złożony bezdech senny często występuje również oddech periodyczny. Opracowany przez nas algorytm serwowentylacji o udowodnionej klinicznie skuteczności w odpowiedni sposób dostosowuje wspomaganie ciśnieniem, aby ustabilizować czynności oddechowe, oraz zapewnia zachowanie ingerencji mechanicznej na minimalnym poziomie.
Click here for more information
Automatyczna funkcja wspomagania ciśnieniem w przypadku oddechu periodycznego
Automatyczna funkcja wspomagania ciśnieniem w przypadku oddechu periodycznego

Automatyczna funkcja wspomagania ciśnieniem w przypadku oddechu periodycznego

U pacjentów cierpiących na złożony bezdech senny często występuje również oddech periodyczny. Opracowany przez nas algorytm serwowentylacji o udowodnionej klinicznie skuteczności w odpowiedni sposób dostosowuje wspomaganie ciśnieniem, aby ustabilizować czynności oddechowe, oraz zapewnia zachowanie ingerencji mechanicznej na minimalnym poziomie.
Automatyczny system częstości oddechów kontrolowanych w przypadku epizodów centralnego bezdechu
Automatyczny system częstości oddechów kontrolowanych w przypadku epizodów centralnego bezdechu

Automatyczny system częstości oddechów kontrolowanych w przypadku epizodów centralnego bezdechu

W przypadku wystąpienia epizodów centralnego bezdechu ważne jest, aby zapewnić wystarczającą wentylację, jednocześnie pozwalając na naturalne przerwy w oddychaniu. Opracowany przez nas automatyczny system częstości oddechów kontrolowanych BiPAP autoSV został zaprojektowany, aby zapewnić pomoc w przypadku wystąpienia centralnego bezdechu, jednocześnie wspomagając podjęcie spontanicznej czynności oddechowej.

Automatyczny system częstości oddechów kontrolowanych w przypadku epizodów centralnego bezdechu

Automatyczny system częstości oddechów kontrolowanych w przypadku epizodów centralnego bezdechu
W przypadku wystąpienia epizodów centralnego bezdechu ważne jest, aby zapewnić wystarczającą wentylację, jednocześnie pozwalając na naturalne przerwy w oddychaniu. Opracowany przez nas automatyczny system częstości oddechów kontrolowanych BiPAP autoSV został zaprojektowany, aby zapewnić pomoc w przypadku wystąpienia centralnego bezdechu, jednocześnie wspomagając podjęcie spontanicznej czynności oddechowej.

Automatyczny system częstości oddechów kontrolowanych w przypadku epizodów centralnego bezdechu

W przypadku wystąpienia epizodów centralnego bezdechu ważne jest, aby zapewnić wystarczającą wentylację, jednocześnie pozwalając na naturalne przerwy w oddychaniu. Opracowany przez nas automatyczny system częstości oddechów kontrolowanych BiPAP autoSV został zaprojektowany, aby zapewnić pomoc w przypadku wystąpienia centralnego bezdechu, jednocześnie wspomagając podjęcie spontanicznej czynności oddechowej.
Click here for more information
Automatyczny system częstości oddechów kontrolowanych w przypadku epizodów centralnego bezdechu
Automatyczny system częstości oddechów kontrolowanych w przypadku epizodów centralnego bezdechu

Automatyczny system częstości oddechów kontrolowanych w przypadku epizodów centralnego bezdechu

W przypadku wystąpienia epizodów centralnego bezdechu ważne jest, aby zapewnić wystarczającą wentylację, jednocześnie pozwalając na naturalne przerwy w oddychaniu. Opracowany przez nas automatyczny system częstości oddechów kontrolowanych BiPAP autoSV został zaprojektowany, aby zapewnić pomoc w przypadku wystąpienia centralnego bezdechu, jednocześnie wspomagając podjęcie spontanicznej czynności oddechowej.
Algorytm auto EPAP dla zachowania drożności górnych dróg oddechowych
Algorytm auto EPAP do zachowania drożności górnych dróg oddechowych

Algorytm auto EPAP do zachowania drożności górnych dróg oddechowych

Aparat DreamStation BiPAP autoSV wyposażony jest w opatentowany algorytm auto EPAP umożliwiający zachowanie drożności górnych dróg oddechowych. Algorytm reaguje na zaburzenia o charakterze obturacyjnym i proaktywnie wyszukuje najniższe możliwe do zastosowania w ramach terapii ciśnienie.

Algorytm auto EPAP do zachowania drożności górnych dróg oddechowych

Algorytm auto EPAP do zachowania drożności górnych dróg oddechowych
Aparat DreamStation BiPAP autoSV wyposażony jest w opatentowany algorytm auto EPAP umożliwiający zachowanie drożności górnych dróg oddechowych. Algorytm reaguje na zaburzenia o charakterze obturacyjnym i proaktywnie wyszukuje najniższe możliwe do zastosowania w ramach terapii ciśnienie.

Algorytm auto EPAP do zachowania drożności górnych dróg oddechowych

Aparat DreamStation BiPAP autoSV wyposażony jest w opatentowany algorytm auto EPAP umożliwiający zachowanie drożności górnych dróg oddechowych. Algorytm reaguje na zaburzenia o charakterze obturacyjnym i proaktywnie wyszukuje najniższe możliwe do zastosowania w ramach terapii ciśnienie.
Click here for more information
Algorytm auto EPAP dla zachowania drożności górnych dróg oddechowych
Algorytm auto EPAP do zachowania drożności górnych dróg oddechowych

Algorytm auto EPAP do zachowania drożności górnych dróg oddechowych

Aparat DreamStation BiPAP autoSV wyposażony jest w opatentowany algorytm auto EPAP umożliwiający zachowanie drożności górnych dróg oddechowych. Algorytm reaguje na zaburzenia o charakterze obturacyjnym i proaktywnie wyszukuje najniższe możliwe do zastosowania w ramach terapii ciśnienie.
Wydajne urządzenie zgodne z potrzebami pacjentów
Wydajne urządzenie o konstrukcji zgodnej z potrzebami pacjentów

Wydajne urządzenie o konstrukcji zgodnej z potrzebami pacjentów

Zaprojektowany z myślą o prostocie użytkowania, z uwzględnieniem informacji zwrotnych od setek pacjentów, system DreamStation łączy w sobie inteligentne cechy, takie jak czytelny kolorowy wyświetlacz oraz elegancką, płaską konstrukcję.

Wydajne urządzenie o konstrukcji zgodnej z potrzebami pacjentów

Wydajne urządzenie o konstrukcji zgodnej z potrzebami pacjentów
Zaprojektowany z myślą o prostocie użytkowania, z uwzględnieniem informacji zwrotnych od setek pacjentów, system DreamStation łączy w sobie inteligentne cechy, takie jak czytelny kolorowy wyświetlacz oraz elegancką, płaską konstrukcję.

Wydajne urządzenie o konstrukcji zgodnej z potrzebami pacjentów

Zaprojektowany z myślą o prostocie użytkowania, z uwzględnieniem informacji zwrotnych od setek pacjentów, system DreamStation łączy w sobie inteligentne cechy, takie jak czytelny kolorowy wyświetlacz oraz elegancką, płaską konstrukcję.
Click here for more information
Wydajne urządzenie zgodne z potrzebami pacjentów
Wydajne urządzenie o konstrukcji zgodnej z potrzebami pacjentów

Wydajne urządzenie o konstrukcji zgodnej z potrzebami pacjentów

Zaprojektowany z myślą o prostocie użytkowania, z uwzględnieniem informacji zwrotnych od setek pacjentów, system DreamStation łączy w sobie inteligentne cechy, takie jak czytelny kolorowy wyświetlacz oraz elegancką, płaską konstrukcję.
Przeznaczone do długotrwałego stosowania
Przeznaczone do długotrwałego stosowania

Przeznaczone do długotrwałego stosowania

System DreamStation wyposażony jest w różne funkcje, takie jak Daily Progress Feedback, pozwalając cierpiącym na bezdech senny pacjentom na rozpoczęcie terapii oraz utrzymanie motywacji do jej kontynuowania przez dłuższy czas.

Przeznaczone do długotrwałego stosowania

Przeznaczone do długotrwałego stosowania
System DreamStation wyposażony jest w różne funkcje, takie jak Daily Progress Feedback, pozwalając cierpiącym na bezdech senny pacjentom na rozpoczęcie terapii oraz utrzymanie motywacji do jej kontynuowania przez dłuższy czas.

Przeznaczone do długotrwałego stosowania

System DreamStation wyposażony jest w różne funkcje, takie jak Daily Progress Feedback, pozwalając cierpiącym na bezdech senny pacjentom na rozpoczęcie terapii oraz utrzymanie motywacji do jej kontynuowania przez dłuższy czas.
Click here for more information
Przeznaczone do długotrwałego stosowania
Przeznaczone do długotrwałego stosowania

Przeznaczone do długotrwałego stosowania

System DreamStation wyposażony jest w różne funkcje, takie jak Daily Progress Feedback, pozwalając cierpiącym na bezdech senny pacjentom na rozpoczęcie terapii oraz utrzymanie motywacji do jej kontynuowania przez dłuższy czas.
Wysoka wydajność
Wysoka wydajność

Wysoka wydajność

Dzięki zdalnym narzędziom do rozwiązywania problemów, takim jak test prawidłowego działania aparatu, oraz opcjom łączności obejmującym Wi-Fi®, Bluetooth® i łączność komórkową system DreamStation pozwala na ograniczenie kosztownych wizyt domowych oraz skupienie się na tym, co najważniejsze.

Wysoka wydajność

Wysoka wydajność
Dzięki zdalnym narzędziom do rozwiązywania problemów, takim jak test prawidłowego działania aparatu, oraz opcjom łączności obejmującym Wi-Fi®, Bluetooth® i łączność komórkową system DreamStation pozwala na ograniczenie kosztownych wizyt domowych oraz skupienie się na tym, co najważniejsze.

Wysoka wydajność

Dzięki zdalnym narzędziom do rozwiązywania problemów, takim jak test prawidłowego działania aparatu, oraz opcjom łączności obejmującym Wi-Fi®, Bluetooth® i łączność komórkową system DreamStation pozwala na ograniczenie kosztownych wizyt domowych oraz skupienie się na tym, co najważniejsze.
Click here for more information
Wysoka wydajność
Wysoka wydajność

Wysoka wydajność

Dzięki zdalnym narzędziom do rozwiązywania problemów, takim jak test prawidłowego działania aparatu, oraz opcjom łączności obejmującym Wi-Fi®, Bluetooth® i łączność komórkową system DreamStation pozwala na ograniczenie kosztownych wizyt domowych oraz skupienie się na tym, co najważniejsze.
Dowiedz się, co oznacza certyfikacja zgodności wyrobów z przepisami dotyczącymi wyrobów medycznych Unii Europejskiej (MDR UE)

Specyfikacja

Ogólne
Ogólne
Zakres ciśnienia
  • od 4 do 30 H2O
Funkcja obniżania ciśnienia Flex
  • od 0 do 3
Czas narastania
  • od 0 do 45 min (co 5 minut)
Początkowe ciśnienie narastania
  • 4 cm H2O do EPAP lub EPAP MIN
Nawilżanie
  • Podgrzewany nawilżacz: montowany na stałe, z regulacją
Pojemność pamięci danych (minimalna):
  • Karta SD: 6 miesięcy, wewnętrzna: 3 miesiące
Kompensacja wysokości n.p.m.
  • Automatyczne
Filtry
  • Przeciwpyłkowy wielokrotnego użytku; jednorazowego użytku zapewniający bardzo dokładne oczyszczanie
Elementy sterujące urządzenia
  • Wyświetlacz LCD/pokrętło sterujące/przycisk
Gwarancja
  • 2 lata (USA)
Wymiary i masa
Wymiary i masa
Wymiary
  • 15,7 × 19,3 × 8,4 cm (bez nawilżacza); 29,7 × 19,3 × 8,4 cm (z nawilżaczem)
Waga
  • 1,33 kg (bez nawilżacza); 1,98 kg (z nawilżaczem); w tym źródło zasilania
Parametry elektryczne
Parametry elektryczne
Napięcie
  • 100–240 V AC
Częstotliwość
  • 50/60 Hz
Natężenie
  • 2,0–1,0 A
Ogólne
Ogólne
Zakres ciśnienia
  • od 4 do 30 H2O
Funkcja obniżania ciśnienia Flex
  • od 0 do 3
Wymiary i masa
Wymiary i masa
Wymiary
  • 15,7 × 19,3 × 8,4 cm (bez nawilżacza); 29,7 × 19,3 × 8,4 cm (z nawilżaczem)
Waga
  • 1,33 kg (bez nawilżacza); 1,98 kg (z nawilżaczem); w tym źródło zasilania
Zobacz wszystkie specyfikacje
Ogólne
Ogólne
Zakres ciśnienia
  • od 4 do 30 H2O
Funkcja obniżania ciśnienia Flex
  • od 0 do 3
Czas narastania
  • od 0 do 45 min (co 5 minut)
Początkowe ciśnienie narastania
  • 4 cm H2O do EPAP lub EPAP MIN
Nawilżanie
  • Podgrzewany nawilżacz: montowany na stałe, z regulacją
Pojemność pamięci danych (minimalna):
  • Karta SD: 6 miesięcy, wewnętrzna: 3 miesiące
Kompensacja wysokości n.p.m.
  • Automatyczne
Filtry
  • Przeciwpyłkowy wielokrotnego użytku; jednorazowego użytku zapewniający bardzo dokładne oczyszczanie
Elementy sterujące urządzenia
  • Wyświetlacz LCD/pokrętło sterujące/przycisk
Gwarancja
  • 2 lata (USA)
Wymiary i masa
Wymiary i masa
Wymiary
  • 15,7 × 19,3 × 8,4 cm (bez nawilżacza); 29,7 × 19,3 × 8,4 cm (z nawilżaczem)
Waga
  • 1,33 kg (bez nawilżacza); 1,98 kg (z nawilżaczem); w tym źródło zasilania
Parametry elektryczne
Parametry elektryczne
Napięcie
  • 100–240 V AC
Częstotliwość
  • 50/60 Hz
Natężenie
  • 2,0–1,0 A
  • *Lee-Chiong, T., et al., Clinical update of BiPAP autoSV for treatment of Sleep Disordered Breathing, Philips white paper, Sept. 2015

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